Россия-Восток: партнеры Москвы начали от нее уставать

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Россия, положившая немало дипломатических усилий, пытаясь добиться расположения развивающихся стран, кажется, терпит поражение в битве за симпатии глобального Юга. Первая неделя августа в политическом плане оказалась для Москвы крайне неудачной. В Саудовской Аравии собрались представители более 40 стран, включая тех, кого РФ считает союзниками – Индию, Китай, ЮАР и так далее, чтобы обсудить сценарии завершения войны в Украине. Россию в Джидду не позвали, однако это не заставило отказаться от участия во встрече ее партнеров, которые к тому же согласились, что украинские целостность и суверенитет не подлежат сомнению. Впрочем, на этом беды Кремля не закончились. Так, Пекин решил перекрыть каналы поставок дронов в РФ, которые в том числе использовались в боевых действиях в Украине, а российские пограничники зачем-то излишне жестко обошлись с пятью гражданами КНР, чем спровоцировали нешуточный дипломатический скандал.

А кто им друг

Москва, которая после вторжения в Украину столкнулась с изоляцией со стороны Запада, весьма болезненно реагирует, когда ее положение международного полуизгоя становится очевидным. Бросив немало сил на то, чтобы доказать обратное, на прошедшей неделе РФ вновь столкнулась с суровой реальностью – в Саудовской Аравии состоялись переговоры более 40 государств по украинскому урегулированию, на которые Россию – главную виновницу длящейся уже полтора года полномасштабной войны – даже не пригласили. Кремль как мог пытался принизить значение дискуссий в Джидде, но делать это было непросто, поскольку туда поехали те, кого сама же Москва считает своими ключевыми союзниками в борьбе за «многополярный мир» – то есть в противостоянии с Западом.

На саудовский курорт прибыл не только Шри Аджит Довал, советник по нацбезопасности Индии, которая с началом войны политически дистанцировалась от России, но и спецпредставитель правительства КНР по евразийским делам Ли Хуэй. Важно, что на предыдущей схожей встрече по Украине в конце июня в Копенгагене делегация от Китая отсутствовала. На этот раз в Пекине сочли возможным принять участие в обсуждениях, на которые не позвали Москву.

Примечательно, что, судя по всему, встреча оказалась весьма результативной, а западным и незападным государствам удалось сблизить позиции в контексте понимания, что собой будет представлять справедливый мир в контексте российско-украинской войны. По сообщениям СМИ, все участники, включая Китай и Индию, согласились с тем, что урегулирование должно полностью учитывать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также выразились готовность провести еще одну подобную встречу в ближайшие недели. Другими словами, даже такой игрок как Китай, периодически противопоставляющий себя Западу, видимо, начал уставать от агрессивной и разрушительной политики РФ, влияющий на общемировую стабильность, и решил поближе посотрудничать с коллегами за спиной у партнера. В конце концов РФ разрушила зерновую сделку, одним из главных бенефициаров которой был Китай, а потому учитывать чувства Москвы при посещении Джидды было явно необязательно.

Между тем непосредственно в двусторонних отношениях Москвы и Пекина также не все гладко, а местами еще и напряженно. После того, как СМИ опубликовали данные американской разведки о том, что за время конфликта Китай поставил в Россию беспилотники и комплектующие к ним на миллионы долларов, которые были использованы против Украины, КНР ввела ограничения на экспорт дронов и их компонентов. Как заявили в китайском Минторговли, с 1 сентября вводится запрет на продажу за границу гражданских беспилотников большого радиуса действия без получения специальной экспортной лицензии. Это правило будет действовать ближайшие два года и распространится на ряд неназванных регионов, однако, судя по всему, Россию это очень даже коснется.

«Постоянно увеличивается риск того, что некоторые гражданские БПЛА с высокими характеристиками и возможностями будут использоваться в военных целях», – пояснили свое решение в Минторговли КНР, добавив, что введением запрета Пекин стремится продемонстрировать статус Поднебесной как «ответственной страны». Для приличия ведомство, тем не менее, отвергло обвинения Запада в адрес Китая о тайных поставках в РФ технологий двойного назначения. Однако очевидно, что России, которая из-за проблем с собственной промышленностью вынуждена искать военной помощи даже у Ирана и КНДР, придется нелегко без китайских дронов.

К концу недели дело и вовсе дошло до небывалого по российско-китайским меркам дипломатического скандала. Посольство КНР в РФ заявило, что российские правоохранительные органы «неоднократно допрашивали в течение четырех часов» пятерых граждан Китая на границе и в итоге отказали им во въезде в страну. По данным дипмиссии, путешественники пытались попасть в Россию из Казахстана. «Варварские и чрезмерные действия правоохранительных органов России в связи с этим инцидентом серьезно нарушили законные права и интересы китайских граждан», – грозно отметили в посольстве. Там заверили, что «это противоречит общей картине китайско-российской дружбы и растущей тенденции дружественных обменов между странами», и потребовали от МИД РФ объяснить причины таких действий, а также «гарантировать, что подобные инциденты не повторятся в будущем».

После этого в крупном анонимном Telegram-канале «Незыгарь», предположительно связанным с Кремлем, появилась информация, что в МИД РФ рассматривают вопрос, «в какой форме негласно проинформировать китайскую сторону о нежелательности пребывания в стране посла Чжан Ханьхуэя». Там утверждают, что Москва недовольна публичной реакций китайской дипмиссии на ряд инцидентов, включая ситуацию с не допущенными в Россию гражданами КНР, и считает, что «в практике дружественных межгосударственных отношений [такие вопросы] решаются кулуарно и без эмоциональных оценок».

На это сообщение в анонимном канале в МИД РФ оперативно отреагировали, назвав публикацию «безусловным фейком» и посчитав «подобные голословные провокации… нагнетанием негативного информационного фона, имеющее целью подрыв российско-китайского сотрудничества». При этом во внешнеполитическом ведомстве так и не нашлись, как публично ответить на претензии Пекина, и лишь через анонимный источник сообщили госагентству ТАСС, что «российская сторона готова максимально оперативно разобраться в деталях случившегося, чтобы по максимуму избежать повторения аналогичных случаев». Этот же собеседник разглядел в произошедшем вину Запада, который якобы и нагнетает эту ситуацию.

Сплошные потери

Продолжаются неурядицы у Москвы и на других фронтах. После выхода РФ из зерновой сделки 17 июля президенты двух стран – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – никак не могли поговорить друг с другом, хотя турецкий лидер даже анонсировал визит российского коллеги в республику и пообещал убедить того восстановить безопасные поставки украинского зерна на мировые рынки через Черное море. В итоге президенты пообщались по телефону, но некоторое напряжение, кажется, снять пока не удалось. Более того, как сообщили СМИ со ссылкой на Turkstat, в июне, когда Кремль начал недвусмысленно намекать на свои намерения развалить соглашение по зерну, российско-турецкая торговля резко обвалилась.

Так, импорт из РФ в Турцию в июне составил лишь $2,91 млрд и оказался минимальным с октября 2021 года. По сравнению с маем 2023-го Турция закупила у России на 36% меньше товаров. Потоки российских нефти, газа и другого минерального сырья сократились на 20%, а несырьевой импорт и вовсе рухнул на 54%. Доля РФ в поставках какой-либо продукции в республику снизилась до 11,2%, хотя еще в июне 2022 года достигала 16,1%. По мнению экспертов, это отчасти может быть вызвано сезонным снижением спроса, но также наверняка связано и с политическим напряжением между Москвой и Анкарой.

В целом с экспортом за границу у России в июле не очень ладилось. Например, по данным Bloomberg, за июль морские перевозки нефти из РФ упали до минимума с начала января – до 2,98 млн баррелей в день – более чем на 900 тыс. баррелей в день меньше по сравнению с майским пиком. Отчасти это связано с сокращением поставок на мировой рынок в рамках договоренностей с ОПЕК+ для поддержания более высокой цены на продукт. С другой стороны, скидка на российскую нефть, с начала вторжения в Украину достигавшая 40%, к настоящему моменту сильно сократилась и уже не столь привлекательна для потенциальных покупателей, готовых рисковать «токсичным» с политической точки зрения товаром.

Средняя стоимость одного барреля нефти из РФ марки Urals в июле якобы составила более $64 – на $4 выше введенного Западом потолка цен, заявил российский Минфин, записав это Кремлю в актив, т.к. цена в июне составляла $55,28, а в мае – $53,34. Но даже если верить цифрам российских властей, которые в последнее время стали все более очевидно завираться, выигрыш здесь сомнительный: цена в июле по сравнению с маем выросла примерно на 20%, зато поставки на внешние рынки рухнули примерно на четверть. В дополнение, по признанию того же ведомства, в июле 2022 года российская нефть стоила в среднем $78,41 за баррель. Так что, как ни крути, доходы России сократились. Более того, по цене выше потолка нефть все равно вряд ли удастся кому-то сбыть. Индия – один из ключевых покупателей нефти из России – со скрипом готова покупать этот товар по цене выше установленной Западом планки, поскольку местные банки, опасаясь вторичных санкций, требуют от нефтеперерабатывающих компаний документы, подтверждающие, что продукт был приобретен по цене ниже потолка.

Между тем подвела Индия Россию и на политическом поле. Российские СМИ радостно сообщили, что индийский премьер-министр Нарендра Моди решил не ехать в Йоханнесбург на саммит БРИКС 22-24 августа, потому что в ЮАР не будет Путина, которого разыскивает международное правосудие за военные преступления в Украине. Неназванный «источник в индийском правительстве» заверил госагентство РИА Новости, что Моди «отказался от очного участия в связи с аналогичным решением» президента РФ. Однако столь неожиданная поддержка со стороны индийского премьера, кажется, оказалась фейком. Политик провел переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и лично заверил мировое сообщество, что с нетерпением ждет возможности принять участие в саммите в Йоханнесбурге.

Другими словами, отказываться от международного сотрудничества ради Кремля никто не собирается. А ближайшие соседи России – и те, видимо, чуя момент, все очевиднее намекают на недовольство ее политикой. В очередной рад отличился Казахстан, где власти республики вместе с Генпрокуратурой решили запретить в стране товары с «этнополитизированной символикой». Под ограничения в скором времени могут попасть атрибутика ЧВК «Вагнер», а также буквы Z и V, ставшие символами российской агрессии. По данным местных СМИ, руководство Казахстана также обеспокоено, что после начала полномасштабной войны в торговых сетях стали рекламировать и продавать товары с символикой «Армия России» и «Вежливые люди», что, по мнению Генпрокуратуры, вызывает «неоднозначную реакцию».