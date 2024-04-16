Россия-Восток: Партнеры перед Москвой не расшаркиваются

Генконсул КНР в РФ Сунь Чуаньцзян подверг критике уровень сервиса и состояние аэропорта Иркутска, сказав, что тот похож на автобусные станции в захолустных китайских уездах, и явно не понимая, что в России приоритет – война, а не улучшение жизни граждан. (Фото: соцсети)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Более 50% внешней торговли России в 2023 году пришлось на азиатские страны, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Такая статистика, конечно, подтверждает взятый Кремлем курс на Восток, однако радоваться Москве особо нечему. Показатели 2023 года остаются в прошлом, а в настоящем на Россию давит столь увесистый пласт проблем в отношениях с азиатскими странами, что даже верные главе РФ Владимиру Путину банкиры начинают жаловаться на плохо преодолимые трудности. Между тем не скрашивают картину и взаимные «сладкие» речи, которые Кремль любит использовать как «доказательство» союзнических отношений с государствами Востока. И все потому, что в последнее время параллельно с приятными словами Москва все чаще слышит в свой адрес горькую правду.

Впрочем, все это не помешало росту товарооборота между КНР и РФ. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, с января по март объем взаимной торговли между странами достиг $56,68 млрд, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Китай ввез товаров в РФ на $24,4 млрд – на 2,6% больше, чем в эти же месяцы годом ранее, а поставки из России выросли на 7,3%, достигнув $32,2 млрд. Однако даже здесь не обошлось без бочки дегтя: рост торговли с КНР, который любит покупать у России за полцены, а продавать ей втридорога, лишь отражает потери РФ.

Повышенная токсичность

Российская пропаганда, словно по команде, используя идентичные формулировки, отчиталась, что среди главных торговых партнеров РФ не осталось западных стран. Такой вывод, сделанный на основе данных ФТС, видимо, должен был подчеркнуть успешность и неотвратимость «разворота на Восток», который после полномасштабного вторжения в Украину Кремль последние два года пытается продать населению как единственно верное направление развития. Согласно таможенной статистике, в 2023 году 51% товарооборота РФ с внешним миром пришелся на азиатские страны, а тройку лидеров среди торговых партнеров России сформировали Китай ($240,1 млрд), Индия ($64,9 млрд) и Турция ($56,5 млрд).

Другое дело, что праздновать Кремлю особо нечего. В условиях развязанной Путиным войны торгово-экономическая ситуация вокруг РФ постоянно меняется не в лучшую сторону, и те тенденции, которые были присущи 2023 году, в 2024-м могут оказаться уже не столь актуальными. Как бы то ни было, за первые три с половиной месяца нынешнего года у России накопилось множество трудностей в сотрудничестве с азиатскими странами, решить которые пока не удается. Главная проблема – вставшие или замедлившиеся банковские платежи.

Ситуация сложилась настолько критическая, что не выдержал даже глава госбанка ВТБ Андрей Костин. «После ужесточения режима вторичных санкций в конце прошлого года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается прежде всего банков дружественных юрисдикций», – пожаловался путинский банкир. По его словам, для российских компаний увеличиваются сроки платежей, растут комиссии и объем запрашиваемой документации, особенно по таким товарным позициям как электроника, компьютеры, высокоточные станки и оборудование.

Костин посетовал, что в прошлом году для успешного проведения платежей было необходимо исключить из транзакционных маршрутов участников американского SDN-листа и не использовать SWIFT. Сейчас же «проблемой становится география». «Как только товар идет в Россию или от нас, загорается “стоп” независимо от лояльности конкретного банка или юрисдикции, санкционного статуса российского участника сделки», – фактически признал Костин «токсичность» отношений с РФ почти для любых стран, включая «дружественные».

И пока глава МИД РФ Сергей Лавров ездил в Китай готовить почву для визита в Поднебесную Путина, который, как выразился политолог Иван Преображенский, «должен ездить регулярно в Пекин подтверждать ярлык на княжение», встречался с председателем Си Цзиньпином и слушал от своего коллеги Ван И приятные речи о том, как КНР собралась с РФ «сообща противодействовать попыткам подорвать глобальные цепочки поставок», китайские банки продолжали воротить нос от сотрудничества с российским бизнесом. Примечательно, что когда Лавров прибыл в Пекин, в Китае с четырехдневным визитом гостила министр финансов США Джанет Йеллен, открыто предупредившая китайские банки: помогать РФ обходить санкции нельзя. И, кажется, к «недружественному», с точки зрения Кремля, Вашингтону местные власти и бизнес прислушиваются внимательнее, чем к «союзнической» Москве.

Как выяснило издание The Moscow Times, к требованию гарантировать отсутствие связей конечного покупателя в РФ с санкционными отраслями и лицами китайские банки добавили запрос полного маршрута перевозки товара, включая данные о судне, которым транспортируется оплачиваемый продукт. В частности, таким образом поступил государственный Bank of China. «Как это отразится на параллельном импорте европейских и американских товаров, пока до конца не понимаем, но ничего хорошего заранее не ждем», – признался изданию один из российских импортеров. Бизнесмены предполагают, что проблемой может стать даже тот факт, что с Дальнего Востока вглубь РФ продукция перевозится, как правило, РЖД, которые находятся под санкциями США и ЕС. Не исключено, что даже это покажется китайским банкам небезопасным.

Нежелание КНР подставляться под вторичные санкции уже создало угрозу кризиса на рынке электроники в РФ. Газета «Коммерсантъ» сообщила, что с конца марта китайские банки начали блокировать платежи за компоненты для сборки электроники. По словам участников рынка, первые трудности с проведением транзакций возникли еще в декабре 2023 года, но тогда они затронули в основном готовую продукцию. Теперь же речь идет о компонентах для серверов, систем хранения данных и ноутбуков. Проблема в том, что, как отмечают эксперты, Китай фактически выступает монополистом в этой сфере, а значит компаниям в РФ грозят как минимум задержки производства.

Ранее также сообщалось, что платежи от российских компаний также блокируются в эмиратских и турецких кредитно-финансовых организациях. Однако, судя по словам Костина, круг «дружественных» стран с «недружественным» поведением несколько шире.

Вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев пожаловался газете «Известия», что у компаний из РФ начались проблемы с переводом платежей даже в Казахстан. По его словам, операции в долларах «висят» уже давно, а с конца февраля трудности возникли с транзакциями в национальных валютах. Участники рынка признались, что схожие проблемы наблюдаются и с Кыргызстаном. Опрошенные прокремлевским изданием эксперты уверяют, что полностью транзакции не прекращались, а всего лишь увеличился срок их обработки, однако даже они вынуждены признать, что ситуация, скорее всего, будет ухудшаться по мере возрастания санкционного давления. При этом газета упускает из вида, что введенные в отношении РФ санкции и их ужесточение стали следствием развязанной Путиным войны против Украины, которую хозяин Кремля, кажется, не собирается заканчивать.

Без особого уважения

Между тем на политическом «фронте» у Кремля тоже не все гладко. Лавров, конечно, может радоваться обещаниям Ван И вместе противостоять Западу, а вице-премьер Татьяна Голикова отчитываться о запланированных более чем 230 мероприятиях в рамках проведения Годов культуры России и Китая в 2024-2025 годах, однако на деле все выходит немного сложнее. Например, газета The Wall Street Journal выяснила, что Китай продает Украине десятки тысяч дронов, преимущественно произведенные компанией SZ DIJ Technology, которые затем применяются против оккупационной российской армии. В компании жалуются, что не могут контролировать использование своих беспилотников после продажи, хотя и хотели бы ограничить их применение в военных целях. При этом речи о том, чтобы прекратить продажи, не идет.

Кроме того, китайские партнеры порой совсем не щадят чувства российских «друзей» не только на деле, но и на словах. Так, исполняющий обязанности генконсула КНР в РФ Сунь Чуаньцзян, выступая на круглом столе по тему «Красные маршруты Иркутска», довольно жестко обозначил причины, почему с привлечением китайских туристов в регион могут возникнуть проблемы. По его словам, аэропорт города «похож на автобусные станции в уездах» в Китае, тогда как в «поселке», откуда он, видимо, родом, «уже есть метро». Дипломат сказал, что иркутский аэропорт нуждается в реконструкции терминалов, увеличении количества стоек регистрации и зон досмотра. Также, по его мнению, необходимо завезти в воздушную гавань тележки для перевозки багажа и оптимизировать процедуру пересечения границы. И хотя китайский генконсул высказался по делу, для отношений, которые Москва и Пекин называют равноправными, прозвучал он, конечно, слишком назидательно.

Тем временем поучить Россию хорошим манерам решился и Таджикистан. Глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин спустя три недели после теракта в «Крокус Сити Холле» внезапно вспомнил, что кадры задержания подозреваемых в атаке боевиков «Исламского государства» таджикского происхождения свидетельствовали о жестоких пытках по отношению к предполагаемым террористам.

«Расследуя террористический акт 22 марта в Московской области, правоохранительные органы должны соблюдать нормы и принципы международного права и требования своего законодательства, в особенности в части презумпции невиновности, запрета пыток и жестокого обращения с задержанными», – заявил таджикистанский дипломат на заседании министров иностранных дел стран СНГ. Он счел недопустимой «демонстрацию в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта с применением к ним пыток в виде нанесения телесных увечий». «Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», – поставил Мухриддин под сомнение выводы российских следователей, всячески привязывающих к теракту Украину.

Но Кремль традиционно не стал признавать ошибки. Вместо этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл в приветственном слове участникам и гостям VI Международных Иоанновских чтений в Душанбе заявил: «Открывая свои двери для многих жителей Таджикистана, Россия ожидает от них безусловного уважения к русской культуре и православию». И, возможно, при других обстоятельствах слова Кирилла показались бы верными, однако после того, какую ксенофобию спровоцировали российские власти в отношении мигрантов из Центральной Азии, звучали они как минимум вызывающе, а то и пренебрежительно.

В целом Россия не перестает удивлять способностью давать поводы для напряженности с теми, кто, несмотря на политику Кремля, пытается сохранять с ней конструктивные отношения. Внезапно досталось Астане. Дело в том, что в регионах РФ на Урале и в Сибири, а также в соседнем Казахстане, произошли самые масштабные паводки из-за разлива рек за последние 70 лет. Одним из самых пострадавших городов в России оказался Орск, где в ответ на бездействие властей, а затем – на весьма странную их реакцию, местные жители вышли на митинг с криками «Позор!» Увидев масштаб бедствия, руководство страны сразу же занялось поисками виновных в случившемся. Украину, которую пытаются обвинить в любых бедах в России, на этот раз привязать не удалось. Зато, по мнению полпреда Путина в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, если бы Казахстан «более согласованно» сбрасывал воду из своих водохранилищ, то столь мощного наводнения в Курганской и Тюменской областях не случилось бы. Правда, непонятно, почему тогда паводки приключились в Оренбургской области, реки в которой текут не из Казахстана, а наоборот в эту республики, Якушев не пояснил. Но хотя бы «виновник» был найден.