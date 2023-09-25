Россия-Восток: Путин полетит вместо дронов

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Владимир Путин, разыскиваемый за военные преступления международным правосудием, кажется, наконец-то решился впервые с 2022 года покинуть пределы родины. Для поездки был выбран наиболее безопасный, с точки зрения Кремля, Китай. А в рамках подготовки к ней в Москве три дня вел переговоры глава МИД КНР Ван И, видимо, убеждая кремлевских чиновников, что их начальнику ничего в Поднебесной не грозит. Предстоящий в октябре вояж Путина пропаганда наверняка выставит доказательством наличия у РФ крепких союзников и уверенной поступи страны в восточном направлении. Правда, внеполитические аспекты взаимодействия Москвы со странами Азии демонстрируют не столь радужную картину для Кремля. Тот же Китай фактически перекрыл поставки беспилотников в Россию, а Индия заполучила новую скидку на нефть, еще и вдохновив Пакистан потребовать того же.

Улетное время

Вот уже почти год, как Путин не выезжал за пределы России. Последний раз нацлидер решался на заграничную вылазку в декабре 2022 года – и то в Беларусь, самостоятельность которой от Москвы при диктаторе Александре Лукашенко вызывает большие сомнения. И если до марта 2023 года страх российского лидера перед внешним миром был отчасти иррациональным, хотя и не сказать, что необоснованным, то весной Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина за военные преступления в Украине и сделал хозяина Кремля невъездным примерно в 120 стран, т.е. бóльшую часть мира. Так, опасаясь ареста, президент РФ не решился лететь на саммит БРИКС в ЮАР и, вероятно, проигнорирует саммит G20 в следующем году в Бразилии. Впрочем, ордер, наверное, лишь подпитывает фобии Путина, который также не решился отправиться даже к «стратегическому партнеру» Индии, принимавшей в сентябре лидеров «Группы двадцати» и не входящей в МУС. В конце концов, Дели ведь не только российскую нефть покупает, но еще и с США углубляет отношения. В общем, партнер не железной надежности.

Тем не менее в Кремле были обеспокоены тем фактом, что нацлидер оказался заблокирован внутри России, а «даже СНГ перестал быть для него безопасным пространством». Как минимум, это мешало пропаганде продвигать тезис об отсутствии изоляции России, и необходимость хоть какого-то визита нарастала. В итоге передавать «привет изоляторам» было решено с помощью Китая, где во второй половине октября пройдет международный форум «Один пояс, один путь». Председатель КНР Си Цзиньпин российского коллегу на это мероприятие пригласил, и после месяцев раздумий 20 сентября Путин публично заявил, что «с удовольствием принял приглашение».

В рамках подготовки визита в Москву прибыл глава МИД КНР Ван И. Причем, прилетел в РФ главный китайских дипломат во время Генассамблеи ООН, отдав одной из ключевых международных событий на откуп вице-председателю КНР Хань Чжэну и замминистру иностранных дел Ма Чжаосюю. И тут России, наверное, порадоваться бы приоритетам Пекина, однако, как любит повторять российская пропаганда, все было «не так однозначно».

Во-первых, Ван И приехал в Москву после двухдневных переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и, по некоторым оценкам, пожаловал в Россию с «инспекцией» к «младшему партнеру». Во-вторых, он задержался в России на три дня и успел встретиться с непосредственным визави Сергеем Лавровым, секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и, наконец, с Путиным, который ни много ни мало принял министра в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. И такой почет был, конечно, объясним, учитывая в какую зависимость от КНР попала Россия.

Другими словами, Ван И было, что инспектировать, а Си Цзиньпину – для чего ждать Путина на разговор, предварительно послав гонца убедить Кремль в безопасности поездки.

О том, как Москве трудно обходиться без Пекина, говорят множество примеров в совершенно разных сферах взаимодействия. Например, в конце июля власти Китая ввели с 1 сентября временное ограничение на экспорт беспилотников, комплектующих и оборудования для их производства. Произошло это после публикаций в западных СМИ, ссылавшихся на разведку, о поставках в РФ дронов и прочих технологий, которые в конечном итоге используются в войне против Украины. Китаю, занимающему нарочито нейтральную позицию, подобные обвинения не понравились, и он решил прикрыть поток для «защиты национальной безопасности и интересов страны». В России же это очень быстро привело к дефициту комплектующих, включая тепловизоры, и нехватке ряда моделей аппаратов. В частности, под ударом оказались агродроны, практически не производящиеся в РФ.

Примечательно, что КНР запретила поставки любых беспилотников, если они могут применяться в военных целях, из-за чего прекратился импорт даже тех дронов, которые не попадают под введенные ограничения (большой дальности и весом более четырех килограммов, способных проводить в воздухе более получаса, перевозить объекты и сбрасывать их на землю). По словам участников рынка, ситуация «накаляется», а Минпромторг и другие представители властей не помогают урегулировать вопрос.

Впрочем, то речь о дронах. Их наверняка так или иначе попытаются ввозить обходными путями. А что бы приключилось, реши КНР, например, ограничить поставки в Россию своих автомобилей. Как признался на днях и.о. главы Федеральной таможенной службы ФТС Руслан Давыдов, по итогам восьми месяцев 2023 года доля китайских машин в российском импорте достигла 92%. Согласно информации главного таможенного управления КНР, на первое полугодие из Поднебесной в РФ отправилось 326 тыс. единиц автомобилей на $4,6 млрд, что на 543% выше, чем за аналогичный период 2022-го. И пока власти радуются «импортозамещению», участники рынка копят недовольство, поскольку китайские автоконцерны становятся безальтернативным вариантом для автолюбителей, забивают отечественного производителя и фактически диктуют ценообразование.

Нефть, только не это

Между тем ничто так не отражает особенности взаимоотношения России с азиатскими партнерами, как ее торговля энергоресурсами. Например, с тем же Китаем после рекордных показателей экспорта российской нефти в КНР в июне 2023 года уже в июле нефтяной импорт из России упал сразу на 23,2%. Снижение продолжилось и в августе. Эксперты объясняют просадку стремлением Москвы в сговоре с Саудовской Аравией повысить цены на нефть. И если в случае Эр-Рияда история достаточно линейна, то Москве все время приходится принимать в расчет скидку, без которой ее нефть стремительно теряет популярность.

На пике из-за введенных Западом в ответ на развязанную Кремлем агрессию против Украины скидка на «черное золото» из России превышала $35 за баррель, однако к июлю сократилась до $4-$5. Из-за этого интерес китайских НПЗ к российскому ресурсу серьезно поубавился, а подорожавшую нефть из РФ в КНР начали замещать иранской, тоже подсанкционной и торгующейся с дисконтом. И как пишет «Медуза» со ссылкой на оценки экспертов и статистику, Москва довольно быстро начала проигрывать демпинговое противостояние Тегерану, готовому предлагать китайским товарищам скидку в $10-$15 за баррель.

Возможно, нефтяной вопрос станет одним из пунктов повестки переговоров Путина и Си в октябре. Однако тут Кремлю, конечно, надо учитывать, что Китай в отличие от России не лишен альтернатив, поэтому если президент РФ и решит предложить Поднебесной российские условия, то соглашаться все равно придется на китайские.

Зато с Индией все получается гораздо сложнее. Эта страна до войны в Украине практически не покупала у России нефть, однако после начала полномасштабного вторжения обрадовавшись сумасшедшим скидкам взвинтила импорт и довела долю «черного золота» из РФ в своих закупках почти до 50%. Летом, когда Москва начала резко сокращать дисконт, индийские власти оказались недовольны этим обстоятельством и пригрозили России диверсификацией закупок, но, кажется, сами не заметили, что попали в некоторую зависимость и пока не смогли в отличие от Китая быстро переключить потоки.

У России тут, как известно, правда, другая проблема. Львиную долю нефти Москва продавала Дели за рупии, около 40 млрд которых в долларовом эквиваленте зависли в индийских банках без возможности их использования. И тем не менее Россия, кажется, и здесь оказалась в более зависимом положении. Несмотря на все обстоятельства, угрозы Индии присмотреться к другим поставщикам, вероятно, возымели эффект, и в сентябре Россия увеличила скидку на свою нефть для индийских НПЗ на 25-50% от последнего дисконта, сообщила газета Business Standard. По предварительным оценкам, этот шаг позволил РФ добиться роста поставок на индийском рынке по сравнению с августом, когда был зафиксирован минимум экспорта с начала года.

Любопытно, что индийский пример взаимодействия с РФ при столь коротком списке альтернатив у Москвы может оказаться заразительным. Как сообщили СМИ, соседний с Индией Пакистан внезапно тоже решил поживиться российскими национальными богатствами и задумал предложить Москве импортировать ее нефть по цене ниже установленного G7 потолка в $60 за баррель. Полученный из переработки этого «черного золота» мазут Исламабад задумал продавать обратно России. И, на первый взгляд, подобная затея может показаться наглой. Однако Пакистан все-таки намерен попытаться.

Уже 10 октября глава Минэнерго страны Мухаммад Али приедет в Москву вести переговоры о поставках российской нефти. При этом речь пойдет не только о «черном золоте», но и о сжиженном природном газета, а также перспективах строительства газопровода «Пакистанский поток». Вдохновившись примером других азиатских игроков, Пакистан, разумеется, намерен выбить из России наиболее выгодные условия. Ранее стороны уже пытались договориться о поставках и даже осуществили отправку пробной партии в 100 тыс. баррелей Urals. Однако Исламабад требовал таких же условий, как у Дели, но не получив их заявил о претензиях к качеству Urals, из которой не вырабатывается столько дизеля, сколько хотелось бы. Так или иначе, перспективы предстоящих переговоров пока не вполне понятны.

Но что точно России стоит учитывать, разворачиваясь на Восток и налаживая контакты с Азией, так это местные традиции и ни в коем случае не пренебрегать уважением. А то можно попасть впросак, как спикер Госдумы Вячеслав Володин, которого Кремль отправил налаживать связи в Монголию, а он чуть было сразу все не разрушил.

В этой стране, запертой на материке между РФ и КНР, существует традиция, когда приезжающих с визитом иностранных политиков ведут поклониться к статуе Чингисхана. Привели к ногам легендарного правителя и Володина, который в присутствии своего визави Гомбожавына Занданшатара, отдававшего дань уважения хану, стоял как вкопанный и головы не склонил. В местных СМИ и соцсетях поступком спикера Госдумы возмутились. Там пришли к выводу, что Володина «не волнует государственная церемония», а «дипломатическую традицию Монголии он не уважил». Хотя Чингисхану поклонялись, как отмечают монгольская пресса и пользователи, и Путин, и даже Папа Римский. Но других политиков для Монголии у России, видимо, нет. В конце концов эта страна – участница МУС, а значит тому же Путину сюда вход заказан. И, видимо, разворачиваясь на Восток, придется привыкнуть кланяться.