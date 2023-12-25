Россия-Восток: Танкеры не плывут, самолеты не летают

Танкеры с российской нефтью вынуждены дрейфовать у берегов Индии или остановились на пути в эту страну, поскольку Нью-Дели не дает им разрешений на заход в порты из-за санкций. (Фото: Fredrick F./Unsplash, stock photo)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

В отношениях России с азиатскими странами расхождение слов с делом превращается в традицию. Параллельно с громкими словами и торжественными клятвами о равноправном и уважительном взаимодействии происходят события, про которые классик, живи он в современном мире, мог бы сказать: Россия – друг, но рисковать – дороже. Вот и выходит: то танкеры, груженые российской нефтью, вынуждены неделями простаивать в нейтральных водах из-за опасений Индии налететь на западные санкции, то «дружественный» Китай закрывает свое небо для авиалайнеров из РФ. При этом Москва порой так увлекается имперским шовинизмом, что вызывает, казалось бы, у весьма близких партнеров недоумение, из-за которого еще неизвестно, какая палка может попасть в кремлевское колесо.

Невежливые люди

В условиях развязанной президентом Владимиром Путиным войны и вызванной этим изоляции со стороны Запада России, казалось бы, следовало беречь оставшихся у нее партнеров. Однако для политиков, увлекающихся теориями великодержавности и с трудом сдерживающих имперские аппетиты, это бывает непросто. На этот раз во всей красе предстал член «команды Путина», выдвинувшей нацлидера на пятый президентский срок, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин. Во время заседания Объединенного совета командиров структур Захара Прилепина этот ярый любитель «русского мира» выразил обеспокоенность демографическими проблемами в РФ и конфликтами с мигрантами. Поначалу предложенное Прилепиным решение походило на обычный националистический шовинизм. «Рожайте больше мужиков, мужиков рожайте новых, и не будет этой темы больше. Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми», – сказал соратник Путина.

Звучало, может, по форме и не красиво, но мало чем отличалось, например, от призывов президента к русским семьям иметь по восемь детей. Однако на этом один из пропагандистов войны против Украины не остановился.

«Я на самом деле еще искренне стою на том, чтобы вот эти территории, откуда к нам едут гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто и уже на месте обучать их русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там, допустим, в Узбекистане», – поделился мечтами Прилепин.

В принципе этого было достаточно, чтобы вызвать международный скандал, но оратор не останавливался. Он заверил, что никто не запретит России «после парада в Киеве что-либо сделать полезное на евразийской территории».

«Я не шучу. Мы будем поднимать тему дезавуирования распада Советского Союза, что позволит нам в любой момент сказать: “Так как два миллиона наших граждан находятся на вашей территории, мы претендуем на вашу территорию”», – изрек националист.

Такой речью сопредседателя парламентской партии политики в Ташкенте весьма впечатлились и на русском языке послали Прилепина в известном направлении. Не смолчал и МИД Узбекистана, вызвав посла РФ Олега Мальгинова на ковер, до которого в «принципиальной форме было доведено, что такие необдуманные заявления носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на исторически дружественных отношениях». Мальгинов заверил, что «суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан никогда не подвергались сомнению в России», и «со всей ответственностью заявил, что высказывания Прилепина даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства РФ», сообщили в МИД республики. Примечательно, что, как отметил эксперт Фонда Карнеги Темур Умаров, в МИД Узбекистана российского посла вызывали впервые в истории.

Комментировать ситуацию пришлось и официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, назвавшей слова Прилепина «его личным мнением». Правда, как такой знатный имперец оказался в списке ближайших сторонников Путина, в Москве не пояснили. И хотя захватнические аппетиты Кремля после вторжения в Украину ни для того не секрет, с партнерами в Азии, пусть и теми, кого РФ, очевидно, воспринимает своей зоной влияния, стоило бы быть аккуратнее. Мало того, что «разворот на Восток» проходит негладко, так еще можно и давно налаженное сотрудничество подпортить с нейтральными, в общем-то, странами. Повезло, что Прилепин про Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и другие республики бывшего СССР не упомянул поименно.

Осторожные люди

Между тем конец года – благодатное время для Кремля, чтобы рассказать стране и миру о впечатляющих итогах этого «разворота на Восток». Тем более, что, на первый взгляд (но только на первый), есть чем похвастаться. Недавно пропаганда восторгалась рекордным объемом торговли России и Китая (хотя за этой «победы» на самом деле скрывается поражение). На этот раз госагентство «РИА Новости» со ссылкой на индийскую таможню сообщило, что товарооборот между РФ и Индией «впервые превысил $50 млрд»: за первые десять месяцев 2023 года он вырос вдвое до $54,7 млрд (что тоже «потемкинская деревня»).

При этом перед РИА Новостями, видимо, остро стояла задача как можно победнее преподнести статистику, поэтому, раскрыв все карты в первых двух предложениях, пропагандисты решили в третьем еще раз повторить, чтобы уже наверняка все восхитились происходящим: «Таким образом, товарооборот достиг $54,7 млрд – это вдвое выше показателя за аналогичный период прошлого года и максимум за всю историю». Также агентство подчеркнуло, что «бурный рост торговли позволяет России оставаться четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым важнейшим поставщиком». Тем временем лидерами в торговле с Индией остаются США ($99,9 млрд) и Китай ($95,8 млрд), почти в два раза опережающие «рекордсменку» Россию, а также ОАЭ ($64 млрд). И это даже при том, что торговля с этими странами у Индии несколько снижается на 4%-9%.

Впрочем, аналитики Русско-азиатского делового совета полагают, что товарооборот – дело наживное – и к 2030 году он может достичь $100 млрд. Эксперты, правда, признают, что для этого странам придется распутать клубок накопившихся проблем – от логистических ограничений до сложностей с проведением финансовых расчетов. Как-никак проблема миллиардов бесполезных рупий, застрявших на счетах в индийских банках, остается неразрешимой уже больше года.

Под конец года к ловушке рупий добавилась и проблема санкций. После того как США пригрозили рестрикциями всем, кто будет покупать российскую нефть выше введенного Западом потолка цен в $60 за баррель, у индийских берегов начала образовываться пробка из танкеров с «черным золотом» из РФ на борту. Как сообщил Bloomberg, почти 5 млн баррелей нефти сорта Sokol, который, кстати, считается элитным и, не развяжи Путин войну, явно должен стоит значительно дороже $60 за баррель при нынешних мировых ценах, не доплыли до индийских НПЗ за последние четыре недели. По данным агентства, несколько торговых кораблей с российской нефтью вынуждены дрейфовать у берегов Индии или остановиться на пути в эту страну, поскольку Нью-Дели не дает им разрешений на заход в порты из опасений санкционных нарушений. Как отмечает The Moscow Times, с середины ноября Вашингтон ввел санкции против восьми танкеров, перевозящих «черное золото» из РФ по цене выше потолка. Танкер NS Century уже месяц простаивает у берегов Шри-Ланки. При этом его участь других ничему не научила, а потому в «подвешенном» в море состоянии находятся уже как минимум шесть кораблей.

Как в такой ситуации наращивать товарооборот до $100 млрд в год, непонятно. Хотя, конечно, варианты есть. Например, можно было бы продавать Индии нефть – и без того поставляемую с дисконтом – в соответствии с веденным Западом потолком цен. Другой сценарий: прекратить войну против Украины, а вместе с ней и распродажу за «копейки» национальных богатств России.

Важные люди

Между тем с крупнейшим участником «аукциона Россия» – Китаем – в Москве тоже то и дело пытаются отыскать какой-нибудь «рекорд». В роли источника победных новостей на этот раз выступил «Газпром», терпящий бедствие из-за развязанной Путиным войны и почти отрезанный от западных рынков.

«23 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Заявка китайской стороны на поставку газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства. "Газпром" поставил все запрошенные объемы», – заявили в компании. Как отметило госагентство ТАСС, предыдущий «рекорд суточных поставок газа в Китай» был установлен 16 декабря. Особенность таких сообщений в том, что в них никогда не раскрывается объем «рекордов». То есть «Газпром» заявляет об очередном успехе, но не приводит доказательств, предлагая поверить ему на слово.

К тому же, какими бы ни были эти показатели, перекрыть потери на Западе за счет трубопроводного газа не выйдет, возможно, никогда. В 2023 году ожидается, что по «Силе Сибири» объем прокачки газа составит «выше планового уровня в 22 млрд кубометров», а к 2025-му РФ планирует вывести газопровод на проектную мощность в 38 млрд кубометров. До поглощавшей на пике до 200 млрд кубометров Европы – как… до Китая. Не говоря уже о том, что газ в КНР идет за полцены.

Кстати, со сжиженным газом тоже не все гладко. После того как в ноябре США ввели санкции против расположенного на Гыданском полуострове проекта «Арктик СПГ», по данным СМИ, компания «Новатэк» была вынуждена отправить клиентам письмо, где сообщила о форс-мажоре по поводу будущих поставок. Среди «потерпевших» показались и две китайские компании.

Отчасти спасти ситуацию могло бы строительство газопровода «Сила Сибири-2», однако договориться с Пекином, который требует от Москвы все оплатить самой, а еще и скидку на газ побольше дать, пока не удается. Впрочем, если РФ пойдет на все условия КНР, то, может, дело сдвинется с мертвой точки. Непонятна, правда, в таком случае коммерческая целесообразность проекта, но это уже другой вопрос, который можно было бы задать Кремлю по совершенно разным поводам. Во всяком случае посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй недавно заявил, что «Газопровод “Сила Сибири-2” чрезвычайно важен для углубления китайско-российского энергетического сотрудничества». Заверив, что стороны активно ведут переговоры, дипломат также подвернул, что «для реализации столь масштабного проекта сторонам требуется тщательное, научное, системное обоснование». «Надеюсь, Россия и Китай будут идти друг другу навстречу, чтобы в кратчайшие сроки добиться конкретных результатов в реализации данного проекта», – сказал посол, хотя понятно, кто к кому в итоге пойдет навстречу.

Пока же договориться не получилось. Побывавшая в Китае масштабная правительственная делегация РФ во главе с премьером Михаилом Мишустина вернулась домой лишь с традиционными мантрами о выходе двусторонних отношений на «самый высокий уровень за всю многовековую историю» и уверениями в намерениях вывести сотрудничество «на более высокий уровень и обеспечить качество взаимного товарооборота за счет диверсификации его структуры». При этом даже в этих безобидных реверансах Мишустин умудрился слукавить. О какой диверсификации может идти речь, если главная задача Кремля – продавить строительство «Силы Сибири-2», хотя РФ и так гонит в КНР в основном только сырье. Даже за счет поставок в Китай электроэнергии, также отрезанной от европейского рынка, Россия и то не смогла ничего диверсифицировать, поскольку отправила китайским клиентам «товара» на 26,6% меньше, чем годом ранее из-за разрухи в энергосетях.

Тем временем «высочайший уровень» сотрудничества порой проявляется неоднозначно. Например, из-за фактически оккупации российского авторынка китайскими брендами в АвтоВАЗе забили тревогу и признались, что без внушительной господдержки не смогут составить конкуренцию автоконцернам из КНР.

И, наконец, «нож в спину» РФ засадили китайские авиавласти. В аэропорту Пекина внезапно отказались принимать и обслуживать ряд рейсов авиакомпании «Россия». В «России» тут же обратились за помощью к правительству и Минтрансу. Однако в Пекине «запрос российской стороны был проигнорирован», возвестил «источник в авиационной отрасли», сообщивший об этом российским госСМИ. Что, конечно, весьма показательно.

Как отметил политолог Владимир Пастухов, «главный вопрос, который будет задан Путину на суде истории» будет вовсе не об узурпации власти, начатых им войнах или разворованных миллиардах: «Вопрос будет один: был ли выбор в пользу Китая действительно историческим выбором русским народом своей новой (на самом деле — старой) судьбы в качестве вассального государства при азиатской деспотии, или он был личным выбором путинскими воровскими элитами новой крыши — в ущерб и вопреки действительным интересам русского народа?»