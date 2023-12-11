Россия-Восток: у рекордов есть цена

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Товарооборот РФ и КНР превысил $200 млрд, как того ранее и требовали президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин. На кремлевской улице праздник: пропагандисты штампуют новости об «историческом рекорде», а режимные бизнесмены распевают Китаю дифирамбы. Но как это обычно бывает с российской пропагандой, декларируемые «блистательные победы» при более близком рассмотрении оказываются поражениями: на каждый доллар, заработанный в торговле с Китаем, Россия на самом деле теряет два доллара, недополученных в торговле с «предвоенными» партнерами. У сотрудничества с КНР есть и другая оборотная сторона – в виде превращения России в китайскую товарную вотчину.

Между тем с другими партнерами в Азии у Москвы периодически возникают размолвки из-за развязанной Кремлем войны против Украины. Дело, правда, не в моральной составляющей российской агрессии, а в беспринципном отношении РФ к иностранным гражданам.

Большой друг

Главной таможенное управление (ГТУ) КНР раскрыло свежие данные о торговле с иностранными партнерами. Этого момента в Москве, вероятно, ждали с нетерпением, ведь в ноябре российско-китайская торговля должна была перевалить за $200 млрд, которые ранее Путин и Си поставили как цель в двусторонних отношениях. В итоге так и случилось: с января по ноябрь 2023 года Россия и Китай наторговали на $218,1 млрд, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот двух стран вырос на 26,7%. Такие показатели сложились во многом благодаря увеличившемуся на 50,2% экспорту из КНР в РФ, который составил $100,3 млрд. Импорт из России в Китай, львиная доля которого приходится на поставляемое со скидками сырье, подрос на 11,8% и превысил $117,8 млрд.

Российская пропаганда мимо такого события, конечно, пройти не смогла и постаралась торжественно отрапортовать о произошедшем. Прежде всего, рассказывая о рекорде, прокремлевские СМИ то и дело подчеркивали, что он оказался непременно «историческим». Некоторые и вовсе привлекли для «фиксации» момента китайского эксперта Мэй Синьюя, который, если верить заголовкам, поведал о «больших возможностях для развития торговли». Правда, если вчитаться в сам комментарий, то станет понятно, что китайских товарищ был несколько более сдержан в оценках, нежели сделанные ручными журналистами выводы из его слов.

Между тем сложно не заметить несколько трендов, сопутствующих российско-китайской торговле.

Во-первых, преподносимый Кремлем как победа рост торговли с Китаем – это на самом деле тяжелое поражение. Дело в том, что основные экспортные товары России – нефть и газ – поставляются в КНР по глубоко заниженным тарифам. В частности, нефть продается со скидкой в 20-30%, а газ идет по откровенно бросовым ценам: в 2023 году КНР платит РФ всего $297,3 за тыс. кубометров газа, в то время как в Европе Россия получает за него $501,6. Более того, по прогнозам самого российского правительства, в следующем году цена для Китая будет и вовсе почти вдвое ниже рыночной: в «недружественной» Европе Кремль рассчитывает получить за свой товар $481,7, а «друг и союзник» КНР даст лишь $271,6. Таким образом, рост российских поставок в Поднебесную – это отражение того, как много теперь России приходится отдавать за полцены, вместо того, чтобы получать полную цену на других рынках. Если простыми словами, каждый заработанный на продаже газа в Китай миллиард долларов является отражением двух миллиардов, потерянных на европейском рынке, куда до войны Россия поставляла до 200 млрд кубометров в год, а в 2023 году продаст не более 40-45 млрд.

Во-вторых, еще полгода назад рост товарооборота РФ и КНР доходил до 40%, а к концу года этот показатель «сдулся» до менее 27%, т.е. даже в отношениях с Пекином имеет место явное похолодание.

В третьих, главная причина увеличения импорта из Поднебесной – западные санкции, вынудившие Россию закупать большую часть иностранных товаров через восточного соседа и поставившие ее в серьезную зависимость от КНР. РФ поставила себя в положение, при котором она часто продает свои товары по ценам вдвое ниже рыночных, а покупает у Китая, переплачивая вдвое.

Наконец, торговля Москвы с Пекином по-прежнему не сопоставима с объемами, которые проходят у Китая с Евросоюзом и США, а также значительно не дотягивает до показателей Японии и Южной Кореи. Взять хотя бы «вражеские» США, которые при снижении объемов товарооборота на 12,2% наторговали с КНР на $607 млрд – почти в три раза больше, чем Россия. Примечательно, на фоне восстановительной динамики китайской внешней торговли, которая сокращалась по итогам 10 месяцев на 6%, а теперь – на 5,6%, снижение товарооборота с Западом у КНР начало сужаться, тогда как у буйного роста с Россией видна противоположная динамика.

Естественно, обращать внимания на подобные детали российские власти не стали, а вместо этого Путин заявил, что Москва и Пекин отходят от «традиционных отношений» по принципу «купил-продал» и думают «о будущем мироустройства». «Мы готовы кооперироваться по всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, и военных технологий», – не в первый раз намекнул глава РФ на желание наладить военное сотрудничество с Китаем, который, как известно, настаивает, что характер отношений с северным соседом не направлен против третьих стран.

Не постеснялся Путин громких слов даже на фоне того, что буквально недавно Пекин отказался инвестировать в столь необходимый Москве газопровод «Сила Сибири-2» и потребовал увеличить скидки на уже и без того дешевый российский газ. «Придворный» банкир Путина глава ВТБ Андрей Костин на этой неделе также вдохновился представленной ГТУ КНР статистикой и, поддержав победный настрой, назвал Китай «самым большим экономическим другом России», а двусторонний товарооборот «огромным».

Кроме того, 7 декабря в госагентстве ТАСС вышла колонка посла КНР в РФ Чжан Хуаньхуэя о том, как «Россия понимает позицию Китая по тибетскому вопросу». Все бы ничего, но Telegram-канал «Китайская угроза» обратил внимание, что не иначе как очередной «реверанс Пекину» опубликованный материал расценить сложно. Дело в том, что Тибет в статье дипломата был назван «Сицзан», а госагентство лишь обозначило в примечании, что «здесь и далее по тексту – транскрипция названия Тибет с китайского языка». «Как скоро ждать примечаний: Бэйцзин – здесь и далее по тексту — транскрипция названия Пекин с китайского языка. Мосыкэ – здесь и далее по тексту — транскрипция названия Москва с китайского языка. Абсолютно не понятно, почему мы должны заморачиваться китайскими правилами транскрипции в отношении географических названий?» – задаются риторическим вопросом авторы «Китайской угрозы».

Ответ на этот вопрос за почти два года с момента вторжения РФ в Украину стал очевидным: Россия фактически превратилась в товарный придаток Китая. Это хорошо видно на примере автомобильного рынка. По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог», китайские автопроизводители собираются в 2024 году продать в РФ почти 1,2 млн новых легковых машин. Согласно прогнозу, в стране в следующем году всего будет продано 1,48 млн новых легковых автомобилей, а значит китайские товарищи решили занять 80% этого рынка. И хотя представители отрасли считают этот план слишком амбициозным, «автомобильная» экспансия КНР после начала полномасштабной войны против Украины проходит весьма успешно. Еще в феврале 2022-го автобренды из Китая занимали лишь 9% российского рынка. В ноябре того же года их доля подскочила до 31%, а к ноябрю 2023-го достигла уже 58%. Кстати, если РФ продает свои товары в КНР с приличным дисконтом, то бизнесмены из Китая предпочитают навариваться на россиянах: средневзвешенная цена нового китайского автомобиля в России выросла на 18%, составив 3,14 млн рублей.

Непал – не воин

Есть у разворота России на Восток и более конкретная цена. Сказать доподлинно, сколько стоила РФ потеря западных рынков и вынужденная переориентация на Азию, пока невозможно. Однако некоторые показатели уже подсчитаны и наглядно показывают экономическую «прозорливость» Путина, решившего развязать войну против Украины.

Например, введенный Западом еще в декабре 2022 года потолок цен на российскую нефть, которая после февраля прошлого года потекла преимущественно в направлении Индии и Китая, на 14% сократил экспортные доходы РФ. По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в первой половине 2023-го из-за санкций Россия теряла по €180 млн в день, сократив во второй половине года недостачу до €50 млн в сутки. Всего Кремль недосчитался около €34 млрд, которые мог бы заработать, не реши Путин прирасти территориями за счет соседнего государства. Как отмечает «Агентство», эти потери сопоставимы с заложенными в федеральный бюджет-2024 расходами на безопасность или составляют около трети от запланированных трат на «оборону» в следующем году. Примечательно, что и на обеспечение самих поставок нефти в Азию в обход санкций Москве пришлось хорошенько раскошелиться: по данным Bloomberg, РФ вынуждено потратила лишние $11 млрд, чтобы доставить товар до покупателя. Как отметило «Агентство», это сопоставимо с месячным нефтегазовым доходом России. Это уже не говоря о том, что в результате «разворота на Восток» у России на руках застряла сумма в неконвертируемых индийских рупиях, эквивалентная почти $40 млрд, которую невозможно обменять на твердую валюту и на которую почти невозможно ничего купить, и которой Кремль вполне может вообще лишиться.

Между тем военные действия, развязанные Кремлем, начинают несколько нервировать некоторых азиатских игроков. Дело, правда, не в моральной составляющей решения Путина напасть на соседа, а в том, что Россия занимается активной вербовкой на фронт иностранцев. В частности, скандал разгорелся с Непалом. Так, министерство иностранных дел республики официально потребовало от Москвы прекратить вербовку своих граждан на войну против Украины после гибели на фронте шестерых наемников-непальцев. В МИДе страны признались, что прямо сейчас «прилагают усилия» для освобождения из украинского плена одного непальца, служившего в российской армии. По оценке посла этой страны в РФ Милана Раджа Туладхара, в военных формированиях РФ служат в качестве наемников 150-200 граждан Непала.

В Катманду, очевидно, всерьез обеспокоились российской активностью и задержали сразу десять подозреваемых в вербовке молодых людей в армию РФ, сообщило агентство Reuters. Непальцев переправляли на фронт по туристическим визам в Россию транзитом через ОАЭ, еще и взимая с «новобранцев» по $9 тыс. В непальской полиции отметили, что речь идет о торговле людьми и организованной преступности.

При этом вербовка непальцев – это, скорее, экзотическое направление работы военных «рекрутеров» из России. Куда чаще с попытками властей РФ затащить кого-нибудь на фронт сталкиваются трудовые мигранты и представители стран Центральной Азии. В спецрепортаже журнала «Холод» отмечается, что Кремль пытается либо мотивировать деньгами и льготами людей из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана отправиться на войну против Украины, либо принуждает их к этому угрозами и пытками, устраивая облавы в мечетях и кафе этнической кухни по всей России. При этом центральноазиатские республики еще в прошлом году предупреждали своих граждан, что участие в войне против Украины будет грозить им уголовным преследованием на родине, и настоятельно советовали не поддаваться на уговоры российских властей. В Узбекистане недавно уже осудили на пять лет мужчину за участие в боевых действиях на стороне России.

Москва опасения своих партнеров игнорирует, однако и те в долгу не остаются. Так, от представителей стран Центральной Азии неоднократно звучали заявления о готовности соблюдать санкции в адрес РФ. На этот раз в намерениях следовать введенным Западом ограничениям заверил глава МИДа Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

Такое заявление уже вряд ли кого-то удивляет, но, конечно, лишний раз демонстрирует, насколько ненужной представляется развязанная Путиным война «союзникам» России по экономическому объединению ЕАЭС и даже военному блоку ОДКБ. И это, еще говорят, что в НАТО единства нет…