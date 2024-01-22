Россия: Восточные «друзья» опять ударили в спину

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Президент Владимир Путин продолжает разворачивать Россию на Восток, однако не вполне понятно каким местом. После визита в Москву главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Пхеньяне назвали президента РФ «самым близки другом» северокорейского народа и анонсировали его скорый визит в страну. Такое укрепление партнерских контактов в Азии, конечно, можно было бы занести в актив российской дипломатии, однако на фоне возникших неурядиц с крупнейшими восточными игроками, в зависимость от которых хозяин Кремля поставил всю Россию, радость от сближения Москвы и Пхеньяна вряд ли может быть полной.

Дай, Ким, на счастье лапу

«Злые языки» нередко говорят, будто у России нет друзей, а после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года даже партнеров и то поубавилось. Но многие из тех, кто рассказывает об изоляции Путина, вряд ли могут похвастаться, чтобы где-нибудь в далекой стране кто-нибудь со страстью называл их лидера «самым близким другом» и клялся в вечной любви. А, вот, президент РФ может. На днях в Москве побывала глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи, которая удостоилась чести быть принятой Путиным в Кремле.

Как заверила российско-северокорейская пропаганда, «беседа прошла от начала и до конца в теплой и дружественной атмосфере», а стороны пообещали «тесно сотрудничать и взаимодействовать в целях обеспечения мира и стабильности на планете». Учитывая, что одна страна два года назад развязала крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой, а другая в последние недели только и делает, что угрожает начать боевые действия с Южной Кореей, уверенность этих товарищей в неоценимом вкладе в глобальную стабильность, возможно, требовала психологической экспертизы. Тем не менее попавшая в изоляцию со стороны западных стран Россия и полноценный мировой изгой КНДР явно нашли друг друга.

По итогам визита Цой в Москву Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало заявление северокорейского МИД, в котором Путин был назван «самым близким другом корейского народа». Как заверили в Пхеньяне, отношения с Москвой, «упроченные в условиях всяких испытаний и невзгод истории, будут непрерывно развиваться», а также анонсировали визит президента РФ в Северную Корею «в ближайшее время». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков дат поездки сообщить не смог и отметил, что «по-прежнему продолжается согласование по дипломатическим каналам».

Примечательно, что в первый и последний раз в КНДР Путин был в далеком 2000 году. И пока у президента РФ так или иначе ладилось с западными лидерами, он не особо утруждал себя вниманием к Северной Корее, хотя ее лидеры несколько раз и наведывались в Россию. Москва даже не препятствовала санкциям ООН в отношении Пхеньяна и старалась их соблюдать, из-за чего двусторонний товарооборот с 2015-го по 2020 год упал в два раза с несерьезных $84,3 млн до совсем смешных $42,7 млн.

Однако война против Украины заставила Россию воспылать особыми чувствами к соседу-изгою. Во-первых, КНДР полностью поддержала «специальную военную операцию». Во-вторых, у Северной Кореи оказалось то, что было нужно Кремлю, – артиллерийские боеприпасы. По данным западных разведок и СМИ, в помощь российской агрессии КНДР передала РФ более миллиона снарядов. Качество боеприпасов и артиллерийских систем – родом из прошлого века, судя по всему, оставляет желать лучшего. Порой, как утверждает украинская сторона, северокорейские снаряды взрываются прямо в стволах пушек и минометов, что оборачивается потерями среди российских военных. Однако Путину, которому, очевидно, нет дела до числа убитых и искалеченных в своей же армии, в условиях снарядного голода поставки из КНДР в любом случае помогают продолжать боевые действия.

В начале января стало известно, что РФ на фронте использует уже не только северокорейские боеприпасы, но и баллистические ракеты, которые впервые были проверены в действии в боевых условиях. По мнению аналитиков, таким образом КНДР развернула «рекламную кампанию» своих ракет, которые теперь могут привлечь других покупателей, так же, как и Пхеньян, лишенных доступа к мировому легальному рынку вооружений.

Другими словами, сотрудничество у РФ и Северной Кореи и правда выходит взаимовыгодным. Но с выводами, что оно несет миру стабильность и безопасность, они, конечно, переборщили.

Деньги портят отношения

Правда, в Москве, кажется, все-таки стесняются в таких же выражениях отзываться о Пхеньяне. Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января на пресс-конференции, подводя итоги прошедшего года, почему-то не занес КНДР в список лучших «друзей» России. В его выступлении Северная Корея вообще оказалась обделена вниманием, зато стало известно, кто входит в «близкое окружение» Москвы. «Конечно же, это страны Ближнего Востока, Иран, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар», – назвал Лавров новых «друзей» РФ, пришедших на место «западного гегемона».

Правда, в отношениях с этими «близкими» партнерами порой случаются неприятности прямо как с «недружественными» странами. Например, в конце декабря в МИД Ирана был вызван временный поверенный в делах России в исламской республике из-за поддержки Москвой суверенитета ОАЭ над островами Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб в Персидском заливе. А 16 января выяснилось, что Саудовская Аравия, вступление которой в БРИКС уже успела отметить российская пропаганда, никуда пока не присоединялась. «Саудовская Аравия была приглашена принять участие в БРИКС, но мы еще официально не присоединились», – сказал министр торговли королевства Маджид Аль-Касаби на Всемирном экономическом форуме в Давосе, чем крайне озадачил Пескова.

Рупор Кремля признался: «Мы исходим из того, что Саудовская Аравия ориентируется на членство в БРИКС. Иной информацией мы пока не располагаем». И это, конечно, крайне удивительно, что председательствующая в 2024-м в БРИКС Россия не в курсе, что творится в доверенной ей всего на год организации.

Наконец, неприятный сюрприз на днях преподнесла «дружественная» Турция. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, кажется, в очередной раз нанес «удар в спину» Путину. По данным СМИ, с начала января 2024 года турецкие банки начали блокировать платежи из России, причем даже в лирах и рублях, не говоря уже о долларах. Несмотря на то, что во время войны Путина против Украины Турция стала одной из ключевых стран, которые Кремль использует для обхода санкций, Анкару это нисколько не разжалобило. В итоге, по словам участников рынка, платежи за торговые сделки практически остановились. Некоторые банки и вовсе стали аннулировать ранее одобренные транзакции.

Ужесточение торгово-финансовой политики в отношении РФ произошло после визитов в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена и замминистра финансов Уолли Адейемо, ответственного за контроль над санкционной политикой. В общем, как бы в России ни радовались жестким заявлениям Эрдогана в адрес США и Европы, Анкара и Запад по-прежнему остаются союзниками по НАТО, о чем в Кремле то и дело забывают. Кстати, поставки чипов и электроники в РФ, внесенные в санкционные списки США и Евросоюза, Турция резко – на 40% - сократила еще в конце 2023 года.

Впрочем, турецкий недружественный шаг – сущие пустяки по сравнению с тем, что ограничения против России, после угроз иностранным банкам со стороны США за помощь Кремлю в обходе санкций, начали вводить в Китае. По данным СМИ, госбанки КНР усилили контроль за операциями с Россией и запустили пересмотр своего бизнеса с РФ. Как минимум два крупных банка решили прекратить обслуживание компаний, попавших под санкции, а также не предоставлять финансовые услуги российскому военно-промышленному комплексу независимо от того, в какой валюте осуществляются сделки. Проверки запущены и против компаний вне российской юрисдикции, но ведущих с РФ бизнес либо поставляющих ей товары через третьи страны.

По словам экспертов, ничего удивительного в случившемся нет. Китайские компании совершенно не горят желанием оказаться под вторичными санкциями, тем более из-за России, чей рынок никогда не был приоритетным для КНР. При этом Москва попала в такую зависимость от Пекина, что даже для приличия не может выразить недовольство поведением «союзника».

Так и случилось: Песков отказался комментировать сообщения в прессе, заявив, что «Кремль не занимается финансовыми операциями, это прерогатива других ведомств и, прежде всего, тех компаний, которые принимают участие во внешнеэкономической деятельности». По его словам, обсуждаемый вопрос – «весьма чувствительная тема, и вряд ли кто-то возьмется о ней рассуждать». «Поэтому не нужно этого ожидать», – таинственно посоветовал глашатай Путина.

При этом похоже, что в Кремле обеспокоились репутационным ущербом от вскрывшегося «недружественного» поведения «дружественного» Китая и решили преуменьшить масштаб проблемы. Так, 16 января, когда Песков отбивался от комментариев, газета «Известия» выпустила следующую новость: «В Кремле отреагировали на якобы ужесточение проверок банками КНР сделок с РФ». Из сообщения следовало, что никакого ужесточения, видимо, нет. Однако уже 19 января те же «Известия» вышли с подробной статьей, в которой, ссылаясь на «участников платежного рынка», рассказали, что «многие китайские банки отказались проводить платежи в долларах с российскими компаниями после новых санкций против РФ в декабре 2023-го». Таким образом с легкого пера пропаганды в российско-китайском «безграничном сотрудничестве» возникли не какие-то серьезные ограничения, а всего лишь неурядицы, да и то с американской «бумажкой на доверии».

«Напридумывали себе сказочек, что Россия борется с Китаем против гегемонии США, а теперь негодуют, когда мордой о реальность приложили», – прокомментировал ситуацию Telegram-канал «Китайская угроза». В том же канале автор привел цитату из выступления премьера КНР Ли Цяна на форуме в Давосе, которая гласила: «Китай не отказывается от соглашений и не выходит из организаций, он не просит другие страны выбирать чью-либо сторону и всегда был стойким сторонником многостороннего подхода». «Хорошо бы эту фразу написать на лбу всем нашим турбопатриотам, которые постоянно несут ахинею про то, как мы вместе с Китаем по-братски поделим весь мир и окончательно похороним Запад», – написал автор канала.

Между тем 15 января состоялся телефонный разговор Путина с премьером Индии Нарендрой Моди. По сообщению Кремля, лидеры обсудили «актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнёрства» и «с удовлетворением» отметили «достигнутые успехи в практическом взаимодействии в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке России». Учитывая накопившийся ворох трудностей в двусторонней торговле – от отказа Нью-Дели пускать в свои порты попавшие под санкции танкеры до нерешенных вопрос с платежами, после беседы Путина и Моди можно было ожидать, что эти проблемы каким-то образом решатся.

Однако вместо этого стало известно, что Россия попросила Индию помочь ей с яйцами и организовать поставки этого дефицитного товара в РФ. По словам президента Маркетингового общества птицеводов штата Тамилнад Вангили Субраманиама, индийские бройлерные фабрики готовы спасти попавшего в беду партнера и дать, наконец, России яйца.