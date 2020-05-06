Россия: во взрывном росте безработицы не сомневаются ни эксперты, ни чиновники

Проблемы в экономике, усугубленные ситуацией с коронавирусом и падением цен на нефть, приведут к сильному росту безработицы. В этом не сомневаются ни эксперты, ни чиновники. На сколько она вырастет с нынешних 3,5 млн человек, не знает никто. Оценки лежат в диапазоне от 5 млн до 25 млн новых безработных. Чаще всего говорят о росте в два-три раза.

Признаки роста безработицы наблюдаются уже сейчас. Согласно опросу аналитического центра «Авито Работа», на который ссылаются «Известия», 5% респондентов попали под сокращения, 16% были отправлены в неоплачиваемый отпуск, еще 18% урезали зарплату. Опрос проводился в конце апреля среди 5 тыс. работников разных профессий.

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«Работодатели перестают платить работникам заработную плату, заставляют работников уходить в неоплачиваемые отпуска, увольняться по собственному желанию, подписывать соглашения о снижении зарплаты», — обобщили в совете.

Тем работникам, которые отказываются уходить в неоплачиваемый отпуск, грозят сокращением. Также работодатели, вынужденно прекратившие работу из-за правительственных ограничений, увольняют тех сотрудников, которых невозможно перевести на удаленный режим (из дома).

В СМИ появляются первые примеры с конкретными предприятиями. В Башкирии автосалон уволил 800 человек, сообщил телеканал РЕН ТВ. В Челябинске, по данным Ura.ru, «в связи с резким падением объемов работы» автоцентр уволил около половины работников. Ростовская авиастроительная компания «Роствертол» намерена уволить в 2020 году 1,5 тыс. человек, пишет издание «Панорама», правда, в качестве причины указывается падение спроса на вертолеты.

Власти некоторых регионов объявили о росте безработицы. Например, глава комитета по занятости населения Саратовской области Ирина Муругова в конце апреля заявила, что с начала года численность безработных выросла на 22%, пишет издание «Четвертая власть».

В апреле сервис «Работа.ру» опросил 8,5 тыс. респондентов, среди которых только 31% заявили, что их все устраивает в условиях труда. Остальные 69% во время самоизоляции захотели сменить работу. В том числе 18% сказали, что их предприятие может вскоре начать испытывать трудности.

Официальная безработица в России, по данным Росстата на 22 марта (когда население еще ходило на работу), составляла 3,5 млн человек, или 4,7%. Министр труда РФ Антон Котяков в середине апреля заявил, что в последнее время получил 180 тыс. новых заявлений на регистрацию в качестве безработных. Если они все будут зарегистрированы в качестве таковых, общее число вставших на учет составит 915 тыс. человек, следует из его слов.

Прогнозы по безработице в 2020 года единогласны в том, что она значительно вырастет, но расходятся в оценках.

В совместном письме бизнеса в правительство РФ говорится, что без работы могут остаться дополнительно 5 млн человек (т.е. вдобавок к существующей безработице). Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК предположил, что безработица вырастет до 8 млн человек (т.е. на 4,5 млн). Наконец, основатель сервиса по поиску работы Superjob.ru Алексей Захаров полагает, что без труда могут остаться 20-25 млн человек вдобавок к существующим безработным, если нерабочие дни продлят до конца мая.

Ситуация с безработицей продиктована не только ограничительными мерами правительства (по прекращению работы предприятий, по самоизоляции населения и нерабочим дням), сколько связанными с ними экономическими процессами, дополняемыми падением цен на нефть, сказал Eurasianet.org экс-замминистра труда РФ Павел Кудюкин.

«Начинается серьезный экономический кризис, который естественно ударит по занятости, прежде всего по сфере услуг, поскольку она проседает сильнее всего. Сюда добавится общее падение платежеспособного спроса. Доходы населения падают, и даже в тех организациях, которые продолжают работать, работодатели стараются экономить на зарплатах, урезать их. Не говоря уже о людях, которые оказались без работы [даже если формально продолжают числиться на ней], — их переводят на простой, т.е. на две трети оклада. Или о тех, кого отправили в отпуск без содержания», — отметил он.

После отмены режима самоизоляции и снятия ограничительных мер восстановление экономики, по его мнению, пойдет медленно. Значительная часть предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, «просто умрут». Сферы услуг не первой необходимости будут страдать от слабого спроса — фитнес-центры, парикмахерские и т.д.

«Многие уже сейчас стригутся дома [салоны красоты закрыты]. Потом им придется точно так же стричься уже из-за нехватки денег. Будут также серьезные проблемы в торговле одеждой и обувью. Вероятнее всего, просядет строительный сектор. По очень приблизительным оценкам, безработица может вырасти в 2-3 раза по сравнению с мартом, когда она составляла 4,7%», — сказал Кудюкин.

Экономист и координатор экспертного центра Конфедерации труда России (КТР) Алексей Гаскаров сообщил Eurasianet.org, что, по приблизительным оценкам, которые проводились в КТР, безработица в 2020 году может вырасти до 7-8 млн человек, т.е. в два раза.

«В основном, увольнения сейчас наблюдаются в туриндустрии, авиаперевозках и в малом бизнесе. На крупных предприятиях это явление не так сильно выражено, так как у них есть запас прочности и доступ к кредитам», — отметил он.

Крупный бизнес действительно чувствует себя не так плохо, как малый и средний, рассказал заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

«Процент сокращений там незначителен, поскольку в дальнейшем найти хороших специалистов им будет непросто. Крупные предприятия предпочитают либо отправлять сотрудников в простой — легально, по Трудовому кодексу, на две трети оклада, — либо же сокращать продолжительность рабочего дня и рабочей недели. Конечно, это бьет по карману работника. Но надо понимать, что и до коронавируса экономика уже испытывала определенные проблемы: сокращение платежеспособного спроса населения, падение спроса на автомобили. Сейчас эта ситуация, соответственно, усугубилась», — утверждает он.

Шершуков уточнил, что уверенно о безработице может говорить только в тех секторах, где есть профсоюзные структуры. В основном, это бюджетная сфера и большие производства. В малом бизнесе, по его словам, меньше профсоюзов, хотя этот сектор является самым рискованным в плане безработицы.

«Очевидно, будет увеличение безработицы [в стране] в существенном, но не апокалиптическом масштабе. По наши оценкам, она вырастет в два раза до 6-8 млн человек», — сказал он.