Россия: ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих, но власти не поддержали инициативу

«Одно из наших предложений… чтобы было возможно снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, которое ФНС считает устойчивым… Например, это может быть необлагаемый минимум дохода физических лиц…» — сказал глава ВТБ Андрей Костин, выступая 12 сентября на Московском финансовом форуме (цитата по ТАСС). Он также предложил снизить размер социальных взносов, которые платит малый бизнес за своих работников, пишет РБК.

По данным Федеральной налоговой службы, в 2018 году сборы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 12,4% до 3,7 трлн рублей. Выросли также сборы по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогам организаций. Общая собираемость в консолидированный бюджет увеличилась на 23% до 21,3 трлн рублей в сравнении с 2017 годом.

Глава Минфина Антон Силуанов не согласен с предложениями Костина. «Одно смягчение влечет за собой другое, [а затем] третье и пятое», — цитирует министра РБК. Если снова упадут цены на нефть, правительству РФ придется «опять налоги повышать», считает он. В снижении налоговой нагрузки «всегда есть большие риски», поэтому чиновник предлагает «пожить некоторое время в нормальной ситуации», каковой она, по его мнению, является сейчас.

Более того, в 2018 году ходили слухи о возможном повышении НДФЛ с 13% до 15% с одновременным введением прогрессивной шкалы налогообложения (которая не освободила бы от налогов бедные слои населения, но по крайней мере снизила бы размер уплачиваемых ими налогов). Однако в результате повышен был НДС с 18% до 20%.

Ранее, в августе, о необходимости снижения налоговой нагрузки заявлял глава банка «Открытие» Михаил Задорнов (до мая 2017 года входивший в состав правления ВТБ). «Ошибочным шагом было повышение НДС с 18% до 20%. Доходы федерального бюджета выросли в первом полугодии 2019 года примерно на 11%, а расходы — на 3%. Профицит достиг 3,1% ВВП. Такого профицита федерального бюджета не было даже в самые лучшие годы, до 2007-го, его просто сложно себе представить», — цитирует его издание «Банки.ру».

В правительстве РФ отменить налоги для бедных (а также ввести прогрессивную шкалу) предлагала в 2016 году вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, эта мера обсуждалась тогда в правительстве, писали «Ведомости». Однако она так и не была принята, а пресс-секретарь главы правительства Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявляла тогда, что она не обсуждалась ни в Минфине, ни у премьер-министра.

Необлагаемый минимальный доход между тем успешно существует во многих странах.

В США, например, стандартный минимум составляет $12 тыс. на человека в год, а для некоторых категорий граждан он может доходить до $13,6 тыс, следует из разъяснений работающей в сфере налогов компании H&R Block.

В Австрии и Бельгии от налогов освобождены люди с доходом менее 11 тыс. евро, во Франции — менее 9,7 тыс. евро, в Германии — 8,8 тыс., утверждается в данных портала Digital Nomad Europe для помощи работающим в Европе.

В странах бывшего СССР необлагаемый минимум действует, в частности, в Эстонии, где он составляет 6 тыс. евро (или 500 евро в месяц) и равен минимальному размеру оплаты труда, а также в Литве и Латвии, где равняется 4560 и 2400 евро, соответственно. Существуют и «гибридные» системы, как, например, в Азербайджане, где необлагаемый минимум в 2400 манатов (1400 долларов США) был введен для некоторых категорий работников.