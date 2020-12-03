Россия: вторая волна пандемии «дожимает» еще держащийся на плаву бизнес

Дайджест ключевых событий в экономической сфере в октябре 2020 года.

Экономика падает немного быстрее, чем ожидали чиновники. Сокращение промышленного производства и сельского хозяйства приведет к сокращению ВВП более чем на 5% по итогам года.

Потребительские настроения остаются в негативной зоне: даже «черная пятница» не смогла заставить россиян раскошелиться. Очевидно, что у большинства граждан просто нет «лишних» денег.

Больше половины малых предприятий говорят о падении выручки; 16% сокращают штат. Правительство продлило до конца года отсрочку по уплате некоторых налогов, однако этого недостаточно, считают эксперты.

Экономика ускоряет свое падение

Падение экономики в октябре ускорилось до 4,7% в годовом выражении, отчиталось Минэкономразвития. В сентябре этот показатель был на уровне 3%. Причиной спада стали негативные тенденции в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, которые просели на 4,4% и 6,6% соответственно (по сравнению с октябрем 2019 года).

Розничная торговля в октябре снизила обороты на 2,4%, сфера услуг провалилась на 13,4%, общественное питание – на 14,9%.

По оценке директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилла Тремасова, по итогам четвертого квартала экономика «просядет» на 5% или больше. При этом ЦБ не закладывает вероятности локдауна в базовый сценарий развития на 2021 год. Восстановление экономики, по прогнозу Тремасова, начнется весной следующего года.

Пессимизм растет

Россияне сократили свои расходы в ноябре почти на 10% по сравнению ноябрем прошлого года. Последний месяц осени стал худшим по этому показателю за год после апреля и мая (минус 26,2% и 16,8% соответственно). Такие данные содержатся в исследовании аналитического портала «СберИндекс», пишет агентство «Прайм».

Даже распродажи в рамках традиционной в ноябре «черной пятницы» не привели к заметному оживлению на рынке. По сравнению с показателями прошлого года, объем дополнительных расходов во время этой акции был на 40% меньше. Особое падение эксперты отмечают в сфере услуг — минус 32,2% в последнюю неделю ноября.

Люди «затягивают пояса» на фоне пессимистичных настроений. Индекс «оценки перспектив развития страны в ближайший год», определяемый на основе опросов граждан по заказу ЦБ, упал до минимальных значений за все время наблюдений (с 2009 года). Он составил 74 пункта — это значит, что количество оптимистичных ожиданий на 26% меньше, чем негативных. Показатель упал на 10 пунктов за месяц и на 28 пунктов с начала года.

Промышленность продолжает снижать обороты

Компания IHS Markit зафиксировала падение производства и новых заказов в обрабатывающей промышленности России. Индекс IHS Markit PMI, который отражает состояние отрасли, снизился в октябре до 46.9 баллов. Темп падения не был таким резким, как в апреле 2020 года, но стал самым заметным за последние 5 месяцев, говорится в отчете компании. При этом ускорился рост производственных затрат, который достиг максимальных значений с августа 2018 года. Несмотря на низкий спрос, предприятия повысили цены на свою продукцию.

«Производственный сектор России продолжит сокращаться до второго квартала 2021 года, поскольку ожидается, что вызовы внутреннего спроса и сохраняющаяся неопределенность в отношении пандемии будут влиять на восстановление», — прокомментировала экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.

По данным Росстата, за 10 месяцев 2020 года промышленное производство сократилось на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Банкам поставили диагноз

В течение года лицензии может лишиться каждый десятый банк в России. Такой прогноз содержится в отчете РА «Эксперт» об индексе здоровья банковской системы.

26% банков убыточны в последние 12 месяцев, 50% кредитных организаций испытали отток средств населения, 34% столкнулись со снижением остатков на счетах предприятий. В октябре и первой половине ноября были отозваны лицензии у пяти банков.

«Таким образом, текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год», — делают вывод аналитики.

Предприниматели терпят убытки

У 52% предприятий малого бизнеса в октябре упала выручка, и только 16% говорят о ее росте. Такие данные содержатся в совместном исследовании «Опоры России» и Промсвязьбанка. 41% опрошенных ждут падения выручки в ближайшие 3 месяца, количество пессимистов выросло на 8% по сравнению с сентябрем 2020 года.

«Средний чек уже упал на 15–20%. И у бизнеса нет запаса прочности, чтобы пережить второй локдаун. Например, загрузка отелей сейчас в среднем 20%, фитнес-центры оказались в катастрофической ситуации», — отмечает Александр Калинин, глава «Опоры России».

16% предприятий сократили штат сотрудников, 10% — увеличили. Эти показатели сопоставимы с данными за сентябрь. О реальном положении в компаниях свидетельствует снижение интереса к кредитованию: 40% предпринимателей не нужны заемные средства. Это рекордные показатели, уточняется в исследовании. При этом 19% респондентов заявили об увеличении инвестиций в бизнес, тогда как в сентябре таких было 14%.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, треть компаний малого и среднего бизнеса может закрыться, поэтому важно увеличить господдержку предпринимателей. «Ресурсы на это есть», — цитирует чиновника ТАСС.

Малому бизнесу дали еще немного времени на восстановление

Правительство продлило налоговые «каникулы» для предприятий малого бизнеса из туристической и гостиничной отрасли, сферы услуг, event-индустрии, общепита и развлечений, культуры и спорта. Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам за март и первый квартал 2020 года увеличена с 6 до 9 месяцев.

Запрет на проверки малого бизнеса также продлили — до конца 2021 года. Однако предусмотрена возможность вести надзор дистанционно — с помощью видеосвязи и звонков.

В Торгово-промышленной палате РФ хоть и поддержали эти меры, но считают их недостаточными. В конце декабря у бизнеса вряд ли появятся деньги на погашение долгов. «Очень важно пересмотреть ставки налогов на имущество, на землю, потому что платить не из чего», — заявила «Известиям» вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Кроме этого, продление мер поддержки коснулось не всех компаний, а только тех, которые считаются особенно пострадавшими из-за пандемии и локдауна.

Бюджетные деньги пропадают на стройках

Счетная палата опубликовала отчет об объектах незавершенного строительства, которые финансировались из бюджета. Так, по итогам 2019 года в России было 3,4 тыс. долгостроев, которые возводятся более 5 лет, и 4,3 тыс. «брошенных» объектов, строительство которых приостановлено или законсервировано. Всего в стране 63,9 тыс. объектов незавершенного строительства (+2,2% к 2018 году), федеральный и региональные бюджеты потратили на них 3,9 трлн рублей. Больше всего проблемных строек в Москве, Краснодарском крае и Республике Башкортостан.

По оценке специалистов Счетной палаты, меры по сокращению объемов незавершенного строительства со стороны федеральных и региональных властей неэффективны, ситуация не меняется.