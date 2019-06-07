Россия вырастила конкурента Uber

Российский стартап создал сервис пассажирских перевозок inDriver, в котором стоимость поездки определяется договоренностью водителя и пассажира. Все начиналось с группы «Вконтакте», а через 7 лет компания уже работала в 21 стране, активно конкурируя с Uber и Lyft, и намерена продолжить расширение.

Между тем быстрорастущий российский проект сменил свою юрисдикцию на американскую, закрыв свои юридические лица в России.

Как появился сервис

История сервиса inDriver началась зимой 2012 года в Якутске. Когда в новогодние праздники температура воздуха опустилась ниже минус 45 градусов, местные таксисты удвоили стоимость поездок. В ответ на это жители Якутска создали в социальной сети «ВКонтакте» группу «Независимые водители» (отсюда и название компании — Independent Drivers — inDriver). Участники группы оставляли заявки на поездки и предлагали свою цену, а водители брали заказы. За полгода в группу вступило более 50 тыс. человек (около 18% жителей Якутска на тот момент).

Идея заинтересовала Арсена Томского, основателя и руководителя IT-компании «Синет». В конце 2012 года он связался с создателем группы Александром Павловым, а спустя несколько месяцев выкупил ее у него. Сумма не называется, однако Александр Павлов, по данным на 2017 года, был вице-президентом inDriver и одним из акционеров компании.

Первое время источником заказов была группа «ВКонтакте», но довольно быстро большая часть пользователей перешла в приложение, которое разработала компания Томского. Первая версия мобильного приложения inDriver для Android вышла в июне 2013 года, через полгода вышло приложение для iOS. За шесть лет вышло более 200 обновлений.

Выход в другие города и страны

Спустя несколько месяцев работы через приложение стали совершать 10 тыс. поездок в сутки. В этот момент было решено попробовать силы в других городах. Начали с городов Сибири и Дальнего Востока. Идея прижилась не везде, но проект сочли перспективным для масштабирования.

В конце того же 2014 года состоялся первый международный старт — в столице Казахстана Астане. За полгода сервис охватил все крупные города Казахстана, заняв лидерскую позицию на рынке пассажирских перевозок. Основным каналом продвижения на том этапе было сарафанное радио.

В Казахстане компания натолкнулась на сопротивление традиционных служб такси, налоговые проверки, блокировку IP-адресов приложения местным комитетом связи. Тем не менее основатель компании Арсен Томский счел старт успешным и продолжил выход за пределы России.

Сегодня inDriver работает в более чем 200 городах 21 страны. Среди них Мексика, Колумбия, Гватемала, Перу, Чили, Сальвадор, Бразилия, ЮАР, США, Эквадор, Коста-Рика, Панама, Гондурас, Доминиканская Республика, Боливия.

«При выборе города для старта мы оцениваем множество факторов — от количества конкурентов до уровня смартфонизации населения. На основе собранных данных и их анализа принимаем решение о старте в том или ином городе», — говорит Егор Федоров, директор по маркетингу inDriver.

Латинская Америка, например, привлекла тем, что люди там ценят свободу и прозрачность, любят торговаться и много общаются со своим социальным окружением, рассказывая в том числе об интересных новинках. К тому же, когда началось продвижение в Латинской Америке, там закончились ценовые войны между крупными игроками рынка такси. По словам Федорова, inDriver стал первым сервисом, которому удалось вытеснить Uber с первой позиции в нескольких городах Латинской Америки.

«Мы впервые вошли в список самых скачиваемых райд-хейлинг приложений в мире [ride-hailing service — термин для названия приложений, соединяющих пассажиров и перевозчиков] и попали сразу на 8 место, опередив BlaBlaCar и Dida. А по установкам на Android мы опередили еще и Lyft. По сути всего за год с начала международной экспансии мы вошли в мировую топ-лигу», — утверждает Егор Федоров.

Инвестиции и прибыль

В первые годы продвижение сервиса осуществлялось за счет собственных средств компании «Синет». В 2017-2018 годах, в связи со стартами на международном рынке, было привлечено $15 млн от российского венчурного фонда Leta Capital.

В 2014 году на развитие в одном городе выделялось максимум $10 тыс. Сейчас бюджет, выделяемый на старт в каждом новом городе или стране, зависит от численности населения. Одной из основных статей расходов является «цифровое» продвижение. Сейчас в компании думают о привлечении дополнительных инвестиций — для ускорения выхода на новые рынки. Сумму инвестиций до заключения соглашения в компании называть не хотят.

В чем суть заработка

Первое время компания зарабатывала на фиксированной оплате за смену: каждый водитель платил за доступ к заказам в течение суток (от 50 до 150 рублей в зависимости от города). Сейчас источник дохода — комиссия, которую водители платят за доступ к заказам в приложении. Первые 6-12 месяцев после начала работы в приложении комиссия отсутствует.

В компании уверяют, что ввели самую низкую на российском рынке комиссию и что она позволяет пассажирам заказывать поездки на 20% дешевле, чем в других агрегаторах, где размер комиссии заложен в тариф. «На зарубежных рынках, где нашим основным конкурентом является Uber, она ниже в среднем в 2-3 раза», — утверждает Федоров. Размер комиссии составляет в среднем 8%.

Кроме низкой комиссии сервис привлекает водителей возможностью видеть весь маршрут и стоимость поездки. Другие же агрегаторы, по убеждению Федорова, ради обеспечения выполняемости заставляют водителей выполнять заказы, скрывая конечную точку маршрута и стоимость поездки.

В действительности это не совсем так. В Петербурге, например, водители «Яндекс-такси» и Uber с самого начала поездки знают, куда они приедут. А приблизительную стоимость маршрута водителям определить не составляет большого труда, если они часто занимаются частным извозом.

«Пассажир получает несколько предложений и может выбрать оптимальное, исходя из скорости подачи, предложенной цены, марки и модели авто или рейтинга водителя. Большинство пассажиров выбирают ближайшего водителя», — говорит Егор Федоров.

Стоимость поездки в сервисе inDriver определяет пассажир (для Москвы минимум 300 рублей, на зарубежных рынках минимум свой и разнится от города к городу). Далее он получает несколько предложений от водителей, которые либо соглашаются с этой ценой, либо предлагают в ответ свою. «Ценообразование происходит на основе быстрых торгов — модели Real Time Deals, без искусственных ценовых манипуляций, например, без завышения агрегатором стоимости в часы пик или во время дождя», — говорит Федоров.

Держать средний чек ниже, чем у конкурентов, также помогает отсутствие дополнительных комиссий. В inDriver оплата происходит напрямую — наличными или прямым переводом через онлайн-банк. У других агрегаторов, говорят в компании, оплата идет по цепочке «пассажир–агрегатор–водитель».

В 2017 году оборот от совершенных поездок в мире составил $300 млн. Как эта цифра изменилась в 2018 году, в компании не говорят. Соотношение российской и зарубежной выручки также не раскрывают.

Всего за историю сервиса было совершено более 300 млн поездок. Большая часть приходится на период экспансии 2018-2019 годов. Показатели по количеству поездок растут во всех странах, говорят в компании.

В апреле 2018 года у сервиса было 9 млн пользователей, сейчас их более 24 млн человек. Сколько из них водителей, а сколько — пассажиров, в компании не уточняют.

Какие были трудности

В какой-то момент было решено развиваться по франшизе. В 2015 году продали несколько франшиз в разных городах в России и Казахстане. Только два франчайзи из десяти смогли продвинуть сервис в своем городе. Остальные не выполняли рекомендации и допускали серьезные маркетинговые ошибки. Страдала репутация головной компании, и стало ясно, что нужно расширяться собственными силами.

Был также трудный момент, когда компании потребовалось значительное расширение штата: в короткие сроки нужно было найти 50 IT-специалистов высокого уровня в далеком сибирском городе с населением в 300 тыс. человек. Чтобы решить проблему, компания выстроила программу по вовлечению местной способной молодежи.

«У нас на постоянной основе реализуется несколько образовательных проектов, например, BeginIT, который направлен на выявление и профориентацию в сферу новых технологий детей из детских домов из отдаленных районов республики. И это начинает работать», — говорит Егор Федоров. Средний возраст программистов компании — 27 лет, большинство приходит в компанию сразу после вуза, а некоторые работают, будучи студентами.

Итоги и перспективы

В 2012 году приложение inDriver создавали шесть человек в маленьком кабинете. Сегодня в компании работает 300 специалистов в офисах в Нью-Йорке, Москве, Якутске, Мехико, Кейптауне и в других городах и странах. Основной штат компании — разработчики приложения, аналитики, маркетологи — находится в Якутске.

Офис в Нью-Йорке стал пятым по счету для inDriver. Его наделили статусом головного. «Это было необходимо для закрепления глобального статуса компании, более эффективной координации стартов в новых странах, формирования партнерских отношений с ведущими международными компаниями и привлечения инвестиций», — говорит Федоров.

По данным якутских СМИ, основной компанией сервиса стало американское юрлицо, все российских фирмы оказались закрыты, а товарный знак и логотип теперь зарегистрирован на кипрский офшор. Ликвидация российских компаний и наличие кипрской фирмы подтверждается данными сервиса Kartoteka.ru.

В планах — выход в крупнейшие мегаполисы мира, рост капитализации и совершенствование функционала приложения. «Мы решили для себя, что хотим построить выдающуюся историю, — говорит Егор Федоров. — Доказать, что региональный стартап может построить международный успешный бизнес, много и честно работая».