Россия в международной изоляции – миф или реальность?

Российский президент Владимир Путин с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Северная Корея была одним из всего пяти государств (включая РФ), проголосовавших против резолюции ООН, осуждающей нападение России на Украину. (Фото: Kremlin.ru, 2019 г.)

Кремль и российские проправительственные СМИ часто заявляют, что санкции в отношении РФ ввело меньшинство стран и, как следствие, что утверждения об изоляции России ложны.

Однако более детальный анализ ключевых фактов рисует гораздо более мрачную для России картину. Во-первых, число стран, введших санкции, далеко не ограничивается «США и ЕС», как это стараются представить российские власти.

Во-вторых, учитывая, что санкции против РФ ввели практически все развитые страны мира, играющие огромную роль в политических и экономических процессах на планете, влияние этих ограничений на Россию будет огромным.

И, в-третьих, большинство государств мира, не введших собственные санкций, заявили об осуждении нападения на Украину, и в силу политических, экономических и прочих причин будут придерживаться санкционных ограничений, введенных развитыми странами и ведущими международными организациями.

Версия Кремля

Российское правительство и прокремлевские СМИ не устают повторять, что утверждения об изоляции России после ее агрессии в отношении Украины – это выдумка.

Главное доказательство – подобная карта, которая в той или иной версии с большой частотой публикуется в различных источниках, включая крупные СМИ.

В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в конце марта, что «никакой изоляции нет». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также утверждал, что санкции «не означают изоляцию России; мир слишком большой, чтобы Европа и Америка могли изолировать какую-то страну, тем более такую большую, как Россия».

Но ссылки на эту карту – это попытка обмануть россиян при помощи визуальной иллюзии, отвлекающей их от реального положения дел.

Сколько стран ввели санкции

Во-первых, санкции и прочие ограничения ввели не только США и ЕС, как часто стараются преподнести это российские власти. Даже в собственном кремлевском списке «недружественных государств» по состоянию на 5 марта состояли 52 государства и территории. Даже на момент принятие Кремлем списка он не включал целый ряд стран, введших санкции, и с тех пор их число еще более возросло.

Каков их вес этих государств в мировой экономике

(На основе данных Всемирного банка за 2021 год)

Представленная выше «кремлевская карта мира» упускает из виду тот факт, что географический размер государства мало связан с его значением для мировой экономики и политики. Например, Россия занимает 11% суши, но обеспечивает всего около 2% мирового ВВП. Япония территориально несравненно меньше РФ, но вносит в три раза больший вклад в мировую экономику.

Страны, введшие санкции против РФ, обеспечивают около 60% мирового ВВП.

Даже если не считать те страны, что сами не ввели санкции, но поддержат их в силу экономических, политических и прочих причин (см. ниже), Россия оказалась во многом отрезанной от большей части мировой экономики.

Насколько эти государства важны для России

Кроме того страны, объявившие санкции против РФ, играют важную роль для российской экономики.

Эти государства обеспечивают большую часть внешней торговли России и львиную долю прямых иностранных инвестиций.

Потеря такой огромной доли торговли и инвестиций самым негативным образом скажется на экономической развитии РФ, и компенсировать ее будет практически нечем. Например, Китай, на который так рассчитывает Россия, обеспечивает менее 1% иностранных инвестиций в РФ. Более того, с 2014 года, когда были введены первые санкции, КНР сократила объемы своих инвестиций.

Что еще более усугубляет ситуацию, Россия, как известно, в основном экспортирует сырье и очень зависима от импорта технологий и высокотехнологичных товаров, в том числе для ее ключевых отраслей, вроде добычи нефти и газа. Между тем основными покупателями сырья являются именно развитые страны, практически поголовно введшие санкции против РФ, и львиная доля технологий тоже производится или запатентована этими странами.

Иными словами, санкции практически полностью отрезают Россию от новых технологий и инвестиций, и значительно сократят ее доходы от внешней торговли, лишая Россию практически всякой надежды на рост и развитие.

Сколько других стран осудили действия РФ против Украины (и, скорее всего, будут соблюдать санкции)

Страны, официально осудившие действия России в Украине, составляют около трех четвертей государств мира. В частности, обе резолюции Генассамблеи ООН с осуждением Кремля – 2 марта и 24 марта – поддержали 141 и 140 государств соответственно. Против резолюций кроме России выступили всего еще четыре государства – Северная Корея, Беларусь, Сирия и Эритрея, являющиеся странами-изгоями. На карте ниже все они выделены красным.

Резолюции Генассамблеи ООН не являются обязательными, но имеют значительный политический вес. Официально – и дважды подряд – проголосовав против России, 140 государств продемонстрировали таким образом свою политическую позицию.

Многие из них уже объявили против РФ санкции.

Остальные, хоть сами пока и не ввели ограничений, вряд ли станут нарушать международные, т.к., во-первых, это противоречило бы их собственным политическим установкам, а, во-вторых, несло бы риск навлечь на себя вторичные санкции и политические последствия со стороны остальных государств. Например, хотя Объединенные Арабские Эмираты не ввели прямых санкций против Кремля, Суверенный фонд ОАЭ, ранее активно работавший в РФ, объявил о приостановке инвестиций в Россию.

Представители прочих 38 из 193 государств-челнов Генассамблеи ООН воздержались или не присутствовали на голосовании. Вероятно, Россия может рассчитывать на определенное сотрудничество со стороны некоторых из них. Но даже с ними сохранить полноценные отношения вряд ли получится.

Самой влиятельной – и важной для России – страной из числа воздержавшихся является Китай, который также нередко поддерживает Кремль в политической плоскости. Однако даже Пекин ясно дал понять, что не намерен рисковать попасть ради РФ под санкции, т.е. если и будет сотрудничать, то только ограниченно и в безопасных областях.

Среди воздержавшихся числится также Казахстан – один из крупнейших партнеров России. Но его представители уже заявили, что страна не станет нарушать санкции.

Однако большинство воздержавшихся – это страны вроде Боливии, Сальвадора, Мали и Южного Судана, с которыми – по данным самих российских властей – у РФ практически нет значимых экономических или прочих связей. Таким образом, даже если эти государства, возможно, и не станут формально изолировать Россию, они от нее изолированы по факту. Кроме того, отсутствие у них особо ценных связей с РФ также значительно сокращает вероятность того, что они пойдут на дорогостоящий конфликт с ведущими странами мира, нарушая санкции ради Москвы.

Иными словами, даже в отношениях с очень узким кругом воздержавшихся стран присутствуют явные элементы изоляции России.

Санкции со стороны международных экономических, научных и спортивных организаций

Экономика: С Россией порвали такие международные экономические игроки как Всемирный банк и Организация экономического сотрудничества и развития, а также около 500 ведущих международных компаний. Это элита международного бизнеса, которая отказывает России в товарах, технологиях и инвестициях, что, несомненно, негативно скажется на ее развитии.

Например, эти компании обладают миллионами патентов на передовые ноу-хау в самых различных отраслях. Таким образом, даже если, например, Китай решит сохранить торговые отношения с Россией, он сможет поставлять в РФ лишь ограниченный круг по большей части менее наукоемкой продукции, т.к. иначе может оказаться под прицелом обладателей патентов.

Наука: Не менее болезненной для России окажется и научная изоляция. О прекращении сотрудничества объявили научные центры и вузы США, Евросоюза, Великобритании, Канады и др.

Вероятно, кто-то скажет, что эти государства – не весь мир. Но, учитывая, что они прекратили и финансирование научных проектов с участием России, этот запрет коснется и прочих стран. Например, если раньше можно было организовать совместный проект с участием РФ, ряда других (не введших санкции) стран и Евросоюза при хотя бы частичном финансировании последнего, то теперь это станет практически невозможным. А это критически важно, т.к. значительная часть научной деятельности и открытий сегодня осуществляется в рамках крупных, часто международных коллабораций, а не в одиночку.

Кроме того, например, американский Массачусетский технологический институт (MIT) прекратил сотрудничество с российским Фондом «Сколково». Этот вуз является одним из ведущих центров развития технологий в мире. Сможет ли сотрудничество с учеными вуза из какой-нибудь другой страны – если его вообще удастся наладить – компенсировать потерю MIT?

Спорт: Различные санкции в отношении России – от полного бойкота до ограничения участия под национальным флагом – ввели такие организации как Международный олимпийский комитет, ФИФА, УЕФА, НХЛ, Формула 1, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, Международный союз конькобежцев, Международная лыжная федерация и другие ведущие международные организации, отвечающие за хоккей, гимнастику, волейбол, баскетбол, стрельбу из лука, биатлон, велоспорт, бадминтон, пятиборье, греблю, регби, серфинг, дзюдо, шахматы, плавание и многие другие виды спорта.

Например, Международный олимпийский комитет, объединяющий олимпийские движения всех стран мира (за исключением Ватикана), призвал все международные спортивные федерации и организаторов спортивных мероприятий отказывать российским спортсменам в участии. Многие последовали этому призыву или ввели ограничения по собственной инициативе, и в результате россияне не смогут принять участие в целом ряде международных турниров, включая, например, Чемпионат мира по футболу в 2022 году. Таким образом в сфере спорта Россия столкнулась с практически полной международной изоляцией.