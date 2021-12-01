Россия: в науке противоположности не притягиваются

При написании диссертаций коллаборация руководитель-женщина и автор-женщина встречается лишь в 21%. (Фото: ThisisEngineering RAEng on Unsplash, bit.ly/3xIJlGE)

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Таковы промежуточные результаты исследования, которое проводит Центр институционального анализа науки и образования Европейского Университета в Санкт-Петербурге (ЦИАНО). В основе исследования – защиты кандидатских и докторских диссертаций в России.

Такое явление, когда женщины работают с женщинами, а мужчины с мужчинами, называют гендерной гомофилией. Изучая его, мы приближаемся к пониманию, почему в российской академии женщины по мере карьерного продвижения чаще уходят из науки. И как этому противостоять.

Шансы остаться в академии повышает наставничество

Женщины чаще, чем мужчины, расстаются с академической карьерой. Этот феномен называют «протекающим трубопроводом» (leaky pipeline). Исследование его – одно из самых перспективных направлений исследования гендерной гомофилии в академии.

Можно ли этому противостоять? Считается, что наставничество помогает удержать женщин в науке. Это направление исследований активно развивается – с выходом на конкретные практические рекомендации в рамках политики многообразия (diversity policies) в американских университетах. Логика такая: если вы – женщина и ваш наставник – женщина, то вы с большей вероятностью сможете удержаться в академической среде.

В нашем исследовании мы получили первые оценки гендерной гомофилии для России по широкому кругу научных областей. Для этого мы изучили авторов диссертаций и их научных руководителей.

Какие диссертации защищают в России

Большая часть диссертаций в России защищается по техническим (21% от всех диссертации), экономическим (13%) и медицинским (13%) наукам.

Меньше всего диссертаций защищается по искусствоведению (<1%), культурологии (<1%) и политическим наукам (1%).

Среди авторов кандидатских диссертаций женщины и мужчины распределены равномерно (по 50%).

Для докторских диссертаций уже наблюдается незначительное смещение в сторону большего числа мужчин – 53% мужчин против 47% женщин.

Доля женщин среди руководителей диссертаций снижается еще увереннее. Среди руководителей кандидатских диссертаций женщин 33%, а среди докторских – только 23%.

Гендерные особенности научного руководства

При написании диссертации чаще всего встречается коллаборация, когда и руководитель, и автор – мужчины. 42% всех диссертаций пишется такой командой.

Следующая пара – мужчина руководитель + женщина автор (28%).

Затем – женщина руководитель + женщина автор (21%).

Самая редкая пара при написании диссертаций – женщина руководитель + мужчина автор (9%).

Мы уже видим перекос – женщины руководители работают с мужчинами авторами намного реже, чем с женщинами авторами.

Не являются ли эти цифры результатом того, что мы меряем среднюю температуру по больнице? Ведь мы пока смотрим на всех авторов и руководителей сразу, независимо от науки, в которой они работают – как будто руководитель-филолог может выбрать автора диссертации по физмат наукам.

Надежные цифры о перекосе в сторону однополых коллабораций можно получить, если рассчитать показатели гендерной гомофилии с учетом гендерной структуры научных областей.

«Женские» и «мужские» науки

Есть преимущественно женские области, такие как филологические науки, где более 75% авторов диссертаций – женщины.

Втрое и третье место среди «женских» наук занимают педологические науки и искусствоведение – 73% и 70% авторов-женщин соответственно.

Преимущественно мужскими областями являются физико-математические науки (77% авторов-мужчин), технические (75%) и науки о Земле (67%).

Важное уточнение: даже в преимущественно женских областях доля женщин-руководителей всё равно меньше доли женщин-авторов. Например, в самой «женской» области – филологии – среди руководителей диссертаций только 57% женщин (среди авторов диссертаций, напомню, 75% – женщины).

Женщины склонны работать с женщинами, а мужчины с мужчинами

Наши расчеты показывают, что значимая гендерная гомофилия свойственна большинству научных областей. Причем не важно, «женская» это отрасль или «мужская».

При написании кандидатских диссертаций во всех научных областях (кроме искусствоведения) мы видим значимый перекос в пользу однополых коллабораций.

Для докторских диссертаций значимая гендерная гомофилия встречается в 12 из 18 научных областей.

Итого: женщины склонны работать с женщинами, а мужчины с мужчинами, даже если скорректировать наши расчёты на гендерную структуру каждой области.

А как в мире?

Гендерную гомофилию находят в разных странах мира и в разных аспектах академических отношений: в соавторстве; в отношениях наставничества; при формировании исследовательских команд.

Один из самых сложных вопросов: почему женщины склонны работать с женщинами, а мужчины с мужчинами? Ответы в первую очередь ищут в устройстве академической среды.

Среди возможных причин гендерной гомофилии можно выделить:

Таким образом, гендерная гомофилия в академии — это глобальное устойчивое явление, характерное для различных типов академических отношений внутри разных научных областей. И Россия тут не исключение.

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Сегодня в России нет такой научной области, где женщины были бы заметнее представлены на высоких академических позициях – в нашем исследовании это возможность руководить докторскими диссертациями.

Эта ситуацию можно объяснить действиями двух механизмов:

Женщин на более высоких академических позициях сегодня меньше, так как какое-то время назад их меньше приходило на стартовые позиции, чем сегодня.

Раньше в науку приходило столько же женщин, как и сейчас, но они относительно реже задерживаются в науке, чем мужчины.

Мы точно не знаем, какой из механизмов работает в российской академии. Но опираясь на исследования в других странах, можем предположить, что работает комбинация обоих механизмов. Причем сила действия каждого варьируется по научным областям. Например, на данных США показано, что в STEM (наука, технологии, инженерные науки, математика) и социальных науках доля женщин, обучающихся в аспирантуре, год от года увеличивается. Но при этом количество женщин, уходящий из науки, не меняется.

Вот почему так важно изучать способы, снижающие уход женщин из академии – в том числе гендерную гомофилию , проявляющуюся при написании диссертаций.