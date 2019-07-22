Россия: в Петербурге убита гражданская активистка

В Санкт-Петербурге убили активистку Елену Григорьеву, известную своим участием в различных правозащитных акциях, том числе в поддержку прав ЛГБТ, правозащитников, журналистов, дальнобойщиков, крымских татар, сестер Хачатурян.

По словам активиста Динара Идрисова, Григорьева была убита в ночь на 20 июля у своего дома, но, согласно сообщению Следственного комитета по Санкт-Петербургу, тело со «множественными ножевыми ранениями» было обнаружено лишь вечером 21 июля, в связи с чем было «возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство)».

По сообщениям, в последнее время Григорьева становилась жертвой насилия и ей поступали угрозы. В частности, она попала в июльский «расстрельный» список приоритетных целей гомофобского проекта карателей «Пила против ЛГБТ».

Григорьева восприняла угрозы серьезно и заявила о них в соответствующие инстанции.

«Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции не было, – написал в Facebook Динар Идрисов. – Все в стиле "будут убивать – звоните", позвонить не успела».