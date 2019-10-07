Россия: в стране «дефицит» внуков и детей

Российская супружеская пара с внуками (примерно 1927 год). В 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в 2019-м — всего 81. (Фото: Pavel Kirillov, CC BY-SA 2.0, bit.ly/2VhJHki)

За почти сто лет в России среднее количество внуков, которые приходятся на бабушек и дедушек, сократилось в 6,7 раза, сообщила РИА «Новости» в середине сентября заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета Елена Егорова.

По ее словам, в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в 2002 году — 87, в 2019-м — 81. Таким образом, если опереться на приведенные ею цифры, на одну условную семью (где одна бабушка и один дедушка) раньше приходилось в среднем около 11 внуков, в 2002-м — 1,7, в 2019 году — 1,6.

Согласно наблюдениям Егоровой, демографическая нагрузка (отношение детей и пожилых людей к трудоспособному населению) в среднем представляет собой двух детей (или стариков) на трех взрослых. Однако большая часть этой нагрузки в последнее время сместилась на людей старшего поколения, поэтому правительство должно переориентироваться на них, убеждена она.

В конце сентября Елена Егорова, изучив данные Росстата, сообщила агентству о снижении рождаемости в России и других странах. В частности, в 1960 году в РФ на одну среднестатистическую женщину приходилось 2,5 ребенка, в то время как сейчас — 1,6.

При такой динамике население страны «стареет», а его численность сокращается. «Говорить о том, что население, например, России исчезнет через 200 лет, конечно, нельзя. Может повыситься средняя продолжительность жизни, измениться возрастной состав, но прежде всего необходимо задумываться о мерах по повышению рождаемости», — сказала она агентству.

Сокращение рождаемости характерно для всего мира. Суммарный коэффициент рождаемости во всем мире сократился с 4,95 в начале 1960 годов до 2,56 в 2005–2010 годах.

Выше, чем в России (1,78–2), этот показатель среди таких европейских стран как Франция, Исландия, Ирландия, Швеция, Великобритания, Норвегия и Нидерланды. Ниже (1,36–1,45) он в Польше, Украине, Греции, Италии и Германии. Самый высокий коэффициент рождаемости в мире — в государстве Нигер (7,03), самый низкий — в Сингапуре (0,81).

Наконец, в последнее время изменился возраст, в котором российские женщины выходят замуж. Восемь лет назад среднестатистическая невеста находилась в возрасте 18-24 лет, а сейчас — 25-34 лет, сказала она РИА «Новости». Возраст у мужчин, в котором они предпочитают жениться, не изменился (25–34 лет).

Население РФ сокращалось на протяжении почти всей новейшей истории страны. При этом численность граждан в возрасте старше трудоспособного по итогам 2018 года составила 37,4 млн человек, или до 25% населения (против 29,3 млн в 2004 году), пишет в своей статье старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Екатерина Щербакова. Доля пожилого населения постоянно растет: в 1990-х годах она колебалась на уровне около 20%, а в середине прошлого века – 9-12%. «Это обостряет проблемы, прежде всего социального обеспечения и здравоохранения, которые настоятельно требуют своего решения», — считает Щербакова.

По оценкам ВШЭ, предстоящее в будущем дальнейшее старение населения страны не является критичным или аномальным в сравнении с ситуацией в других государствах. Сегодня доля пожилых людей (65+) в России в полтора раза выше, чем в большинстве стран БРИКС, — в Бразилии, Индии и Китае. Однако через полтора-два десятилетия Бразилия и Китай должны будут догнать Россию по этому показателю, а к концу века доля пожилых людей должна быть выше уже у них, считают в ВШЭ.

По итогам 2019 года населения страны сократится на 284,8 тыс. человек, согласно прогнозу Минэкономразвития. Как пишут «Известия», это почти на треть больше, чем предполагалось Кремлем. Эксперты сообщили изданию, что изменение прогноза связано с падением рождаемости и недостаточным снижением смертности.