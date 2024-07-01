Россия: В Центробанке признали угрозу смерти экономики

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Глава России Владимир Путин настаивает, что рост ВВП говорит об экономической мощи РФ. Однако даже в Центробанке (ЦБ) признают, что с нынешним положением дел российской экономике грозит «погибель». Набирающая ход инфляция, обваливающийся экспорт и массово влезающие в долги россияне – все это лишь подтверждает опасения регулятора, а также тот факт, что хозяин Кремля в очередной раз либо пытается обмануть население, либо совсем потерял связь с реальностью. Между тем в стране, развязавшей полномасштабную войну против Украины, процветает культ убийства. Поэтому даже экономические проблемы чиновники предлагают решать соответствующими методами. Например, с помощью смертной казни.

Только и разговоров, что о смерти

Выступая перед выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, Путин в очередной раз принялся хвалиться экономическими успехами России, демонстрирующими, по его мнению, небывалый уровень процветания страны. В частности, он похвастался ростом ВВП на 3,6% в 2023 году и пообещал, что в I полугодии 2024-го этот показатель окажется «где-то в районе 5%». При этом он почему-то счел нужным подчеркнуть, что «не только из-за того, что оборонка развивается, но и из-за большого количества предпринимателей малого и среднего бизнеса получился такой эффект».

Делиться подобными пояснениями от Путина никто не требовал, однако он их зачем-то сделал, чем дал лишний повод заподозрить себя в желании то ли обмануть россиян, то ли самому обмануться. Как уже не раз писалось, значительный рост ВВП РФ обусловлен непомерными тратами на войну и оборонную промышленность, из-за чего этот показатель нисколько не говорит о развитии страны, а, скорее, сигнализирует о неизбежности катастрофы в будущем. К тому же хозяин Кремля умолчал, что серьезный рост российского ВВП уже оборачивается для государства и общества негативными последствиями.

Одно из них – нарастающая инфляция. По официальным данным Росстата, рост цен в РФ с 18 по 24 июня составил 0,22%, с начала месяца – 0,58%, а с начала года – 3,82%. Годовая инфляция и вовсе, по версии Росстата, превысила 8,5% – 8,57% – или 8,61% по методике ЦБ. Сами по себе эти цифры могут и не выглядеть пугающе, но, как отметил профильный Telegram-канал MMI, в России был зафиксирован «самый сильный рост цен за неделю в 2024 году». И такая динамика буквально «кричит» о деградации ситуации.

Но если отвлечься от вечно убаюкивающе «оптимистыичных» выкладок Росстата и взглянуть на реальные цифры, то ситуация становится еще более угрожающей. Исследовательский центр «Ромир», подсчитывающий инфляцию на основе покупок, реально совершенных россиянами, подсчитал, что рост цен на товары повседневного спроса (еду, моющие средства, лекарства и т.д.) выросли за год на 18,5%. На эти товары россияне тратят примерно половину семейного бюджета.

Не лучше ситуация и с другими товарами. Например, «Агентство» собрало список товаров и услуг, которые в ближайшее время станут еще дороже для россиян: инфляция ударит по электронике, которая к сентябрю-октябрю подскочит в цене на 15-20%, импортной продукции, также стремящейся подорожать на 15%, турам за границу, автомобилям и запчастям к ним, а также кредитам, включая ипотечные.

При этом в некоторых случаях цены искусственно разгоняют власти. Так, правительство РФ приготовилось повысить пошлины на вино (+25%), хотя уже увеличивало их в августе 2023 года, и крепкий алкоголь (+20%) из «недружественных» стран. Такой шаг объясняется необходимостью защитить внутреннего производителя. Однако, очевидно, что вместе с ценами на импортный алкоголь, взлетит стоимость и на российскую продукцию, благодаря чему государство просто-напросто соберет больше денег на оплату развязанной Путиным войны против Украины. Вряд ли подобное решение было принято из-за заботы о жителях Москвы, среди которых, как сообщила The Moscow Times, на фоне всего происходящего зафиксирован взрывной рост числа больных алкоголизмом.

Тем временем россиянам, судя по всему, уже сейчас ни на что не хватает денег. Как следует из публикации РБК, граждане РФ в мае набрали рекордный за полтора года объем микрозаймов. За последний месяц весны население взяло в долг у микрофинансовых организаций 81,4 млрд рублей, заключив 6,34 млн договоров. Год к году объем одобренных займов вырос на 41,8%. The Moscow Times отметила, что речь идет о долгах, в которые россияне влезают под 292% годовых, чтобы хоть как-то дотянуть до зарплаты.

У Центробанка, правда, нашлось оригинальное объяснение, почему граждане все глубже проваливаются в долговую яму: на самом деле россияне массово берут займы, потому что богатеют. В ЦБ заключили, что по итогам мая ипотечное и потребительское кредитование ускорилось, поскольку у населения растут доходы, а оно старается поплотнее набить свои карманы.

Впрочем, в Центробанке не только стараются найти позитивное объяснение кризисным явлениям, но и порой признают катастрофичность складывающейся ситуации. На минувшей неделе постарался первым зампред ЦБ Владимир Чистюхин, призвавший использовать любые, даже непопулярные способы проведения платежей за рубеж для нормализации международных расчетов, буксующих из-за санкций и уже обернувшихся обвалом импорта, поскольку в противном случае экономику России ждет смерть.

«То, что казалось нам вчерашним днем, непопулярным — там, не знаю, свопы (в том числе центральных банков), какие-то клиринговые системы, использование крипты — все надо апробировать, все надо пробовать, и как можно быстрее. Потому что [если] не будет нормальных расчетов за продукцию по внешнеэкономической деятельности, для нашей и экспортно, и импортно зависимой страны это просто все, это погибель», – сделал чистосердечное признание заместитель Эльвиры Набиуллиной.

При этом санкции и война влияют не только на поставки товаров в Россию, но и экспорт из РФ. В Центре ценовых индексов подсчитали, что из-за полномасштабного вторжения Путина в Украину страна недосчиталась десятков миллиардов долларов и как минимум потеряла одну девятую часть доходов от сырьевого экспорта, поскольку вынуждена предлагать покупателям большие скидки на свои ресурсы.

Дошло до того, что терпящий бедствие нефтегазовый гигант «Газпром» в отчаянии начал продавать газ со скидкой в 10% оставшимся немногочисленным клиентам в Европе, надеясь вернуть потерянных из-за войны против Украины покупателей. А ведь еще недавно Путин пытался использовать «голубое топливо» как оружие.

Другими словами, дела в российской экономике идут из ряда вон плохо. Прекратить войну, что, конечно, решило бы значительную часть проблем, никто не предлагает, но способы преодоления трудностей чиновники найти все же пытаются. С инновационным антикризисным подходом выступил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он заявил о необходимости отменить в России мораторий на смертную казнь – без референдума, ограничившись указом Путина. По его мнению, государство тратит слишком много денег на содержание в тюрьмах пожизненно осужденных, поэтому всех их лучше казнить и сохранить деньги для государства.

Таким образом, проблемы, вызванные решением Путина убить сотни тысяч украинцев и россиян, Быстрыкин предложил решать снова с помощью убийств. Правда, вряд ли государство много сэкономит. По состоянию на 2022 год, в российских тюрьмах на пожизненном сидели 1942 человека. В случае отмены моратория на смертную казнь, учитывая раскручивающийся маховик репрессий, число потенциальных «узаконенных» убийств, вероятно, вырастет. Однако всерьез рассчитывать, что это станет подспорьем для бюджета, как утверждает верховный следователь России, было бы опрометчиво.

Маниакальным курсом

Впрочем, удивляться такой фиксации российских чиновников на смерти, пожалуй, не стоит, поскольку за 27 месяцев войны массовая гибель россиян стала обычным делом. При этом количество потерь на фронте вовсе не уменьшается, а наоборот растет. По данным западных разведок, май 2024 года стал самым кровавым месяцем для российской армии за все время войны против Украины. В день она теряла от 1000 до 1200 человек. Таким образом, за май РФ могла безвозвратно лишиться 31-37 тыс. человек, тогда как в вооруженные силы за этот период было рекрутировано 25-30 тыс. мужчин.

Между тем контингент завербованных на войну не только оставляет желать лучшего, но и откровенно пугает. Например, стало известно, что из колонии на фронт отправили бывшего замглавы управления МВД по Туве Орлана Сарыг-Донгака, который заживо сжег задержанного и подозреваемого в краже Алишера Махмутова. Полицейские пытали мужчину на пустыре, облили его бензином и в итоге подожгли. Отвертеться высокопоставленному полицейскому не удалось: в октябре 2023 года его приговорили к 18 годам тюрьмы. Но, просидев меньше года, он вышел из колонии убивать украинцев.

Правда, это была не самая шокирующая новость о «новобранцах» оккупационной армии. Выяснилось, что еще в прошлом году воевать в Украину отправился Юрий Гриценко – жестокий серийный убийца, более 20 лет назад лишавший жизни женщин ударом молотка по голове. По его словам, ему «нравился глухой звук удара». У маньяка стоял диагноз «шизофрения». Несмотря на это, его услали на фронт, хотя очевидно, что этот человек представляет опасность даже для своих сослуживцев.

Тем временем порой может показаться, что шизофрения наблюдается не только у маньяков, отправленных убивать в соседнюю страну, но и у властей РФ. Сжигая сотни тысяч людей на фронте, руководство страны продолжает бороться за целостность семей и демографию. Другое дело, что способы у России, как всегда, специфические. Так, Минфин предложил резко увеличить пошлину за развод в 8 раз – с 650 рублей до 5000 рублей. В 2023 году в стране было зарегистрировано 683,7 тыс. случаев расторжения брака. Таким образом, если это и не спасет семьи от распада, то с такой статистикой власти смогут неплохо заработать – около 3,5 млрд рублей в год.

Кроме того, комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву сократить разрешенный срок для абортов с 12 до 9 недель. До этого ведомство уже потребовало от врачей заставлять женщину, решившую прервать беременность, смотреть на плод во время обязательного перед процедурой УЗИ и слушать его сердцебиение. И, наконец, с 1 сентября 2024 года в школах введут новый урок – семьеведение.

Возможно, в таком курсе для школьников и нет ничего предосудительного. Однако, учитывая усиливающуюся деградацию системы образования в России, властям, вероятно, слоило сделать упор на каких-то других предметах. И совершенно точно не предлагать, как это сделал вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, отказаться в школах от изучения иностранных языков, заставив детей вместо этого мастерить скворечники.

Неудивительно, что с такими установками российская наука стремительно падает в международных рейтингах. Так, по итогам 2023 года Российская академия наук (РАН), пропустив вперед целых 35 китайских университетов и научных учреждений, рухнула с 71-го на 94-е место в «табеле о рангах» 500 ведущих научно-исследовательских центров мира, составленным журналом Nature. До полномасштабной войны против Украины РАН занимала 44-ю строчку. Более того, Россия впервые в своей истории вылетела из топ-20 ведущих научных центров мира, откатившись на 22-ю позицию. Однако власти не предпринимают никаких шагов для исправления ситуации и сами же делают все возможное, чтобы добить российскую науку, например, отправляя за решетку очередного ученого за «сотрудничество с иностранцами».