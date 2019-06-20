Россия: в экономике застой на грани спада

Экономика в первом квартале выросла на 0,5%, а с устраненной сезонностью — не сдвинулась с места. Экономисты объявили об отсутствии роста ВВП на протяжении трех кварталов подряд, что позволяет говорить о ситуации на гране рецессии. Некоторые специалисты, основываясь на своих расчетах, уже говорят о спаде в экономике, который, по их оценкам, идет с октября 2018 года.

На этом фоне многие организации пересматривают свои прогнозы роста ВВП России в 2019 году в сторону понижения, включая как российский Центробанк, так и Всемирный банк и международное рейтинговое агентство Fitch.

Очевидно, что пока не удается не только обеспечить «темпы экономического роста выше мировых», к чему стремятся власти, но даже просто прекратить отставание от мировой экономики, которая, по прогнозу Всемирного банка, прибавит в 2019 году 2,6%, т.е. более чем в два раза больше российской (1,2%).

Стагнация или рецессия?

В первом квартале 2019 года, по предварительной оценке Росстата, ВВП России вырос на 0,5% (в сравнении с первым кварталом прошлого года), не дотянув до оценки Минэкономразвития (0,8%) и прогноза Центробанка (1-1,5%). В июне Росстат подтвердил свою оценку, но в будущем может пересмотреть этот показатель за любой квартал или год, как это уже было в 2018 году.

Специалисты ВШЭ обращают внимание на то, что, с корректировкой на сезонность, в первом квартале не произошло роста ВВП (0%) по отношению к предыдущему кварталу, в то время как в четвертом квартале 2018 года произошло снижение ВВП (–0,4%), а в третьем наблюдалась стагнация (0%), говорится в отчете ВШЭ.

«Экономика не демонстрировала рост на протяжении трех кварталов подряд… Формально это не позволяет говорить о наступлении рецессии, которую часто диагностируют по такому критерию, как снижение ВВП на протяжении двух кварталов подряд, но что-то близкое к этому процессу, по-видимому, происходило», — считают экономисты.

Состояние экономики на грани рецессии в первом квартале в ВШЭ объясняют геополитической напряженностью, снижением экономической активности в мире, а также эффектом от снижения нефтяных цен и повышением НДС с начала года, которое привело к охлаждению потребительской активности.

В первом квартале, согласно расчетам ВШЭ, больше всего упала оптовая торговля (–7,4%), сельское хозяйств (–1,9%), а также розничная торговля (–0,1%). На нее, помимо роста НДС, повлияло сокращение реальных зарплат и реальных доходов населения в первом квартале (на 0,3% и на 2,3% соответственно).

Согласно выводам ВШЭ, стагнация и снижение во второй половине 2018 года были связаны с окончанием проходившего в России Чемпионата мира по футболу, а также со снижением цен на нефть во втором полугодии (с октября по декабрь она подешевела с $83 до $55 за баррель).

В Минэкономразвития, получив оценку Росстата, объяснили слабый рост ВВП в первом квартале «слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки». Кроме того, замедляется рост кредитования бизнеса и рост ипотечного кредитования населения, что также снижает потребление, считают в ведомстве. При этом в апреле 2019 года, как считают в ведомстве, темпы роста ВВП «восстановились» (1,6% к апрелю прошлого года), но эта оценка в текущих ценах (то есть включает в себя инфляцию) и без устранения сезонности.

Слабый рост экономики в первом квартале связан с совокупностью причин, заявил на конференции «Финам» директор Института стратегического анализа консалтинго-аудиторской компании ФБК Игорь Николаев. По его мнению, ежегодно страна теряет около 3,5% потенциального роста ВВП, который складывается из влияния санкций (1-1,5%), структурной нереформированности (1,5-2%), повышения НДС (0,2-0,3%) и пенсионной реформы 2018 года (0,1-0,2%).

Научные институты не проводят независимую оценку ВВП, но ВШЭ, на основе данных Росстата, рассчитывает индекс базовых видов экономической деятельности, «который не является прямой оценкой ВВП, но демонстрирует более-менее близкую к ВВП динамику». Индекс в первом квартале оказался ниже (0,2%) оценки Росстата (0,5%).

Согласно расчетам бывшего главы департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилла Тремасова, устранение сезонности в первом квартале может говорить о падении ВВП примерно на 1,6%.

«Это самый серьезный квартальный провал за все время после кризиса 2008-2009 годов. Ни обвал нефти в 2014 году, ни санкции не смогли вызвать такой же провал экономики, который мы обеспечили себе сами, повысив налоги… Повышение налогов оказало как прямое влияние [на ВВП] — изъятие ресурсов из экономики, которые начнут возвращаться с лагом в несколько кварталов, так и косвенное — повышая косты [расходы] для экономических субъектов и снижая желание инвестировать», — написал он на своей странице в Facebook.

Среди других причин, повлиявших на ВВП, по его мнению, — сокращение экспорта российского газа в Западную Европу и Турцию, сокращение добычи нефти в России в рамках сделки с ОПЕК, рост оттока капитала и жесткая бюджетная политика. По его оценке, аналогичное снижение ВВП с устраненной сезонностью экономику ждет во втором квартале 2019 года, а «это будет означать, что экономика в рецессии (сокращение ВВП 2 квартала подряд)».

Между тем президент Института экономического анализа Андрей Илларионов (в 2000-2005 годах — советник президента РФ Владимира Путина), изучив данные Росстата и помесячную статистику индекса выпуска товаров и услуг ВШЭ, сделал вывод, что экономика уже в рецессии. Согласно расчетам, опубликованным в его блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы», рецессия началась в октябре 2018 года. Кроме того, он указывает, что спад в конкретных отраслях начался еще раньше, чем спад во всей экономике. Например, в сентябре 2018 года началась рецессия в сфере строительства, в июле — в сфере транспорта, в июне — в области оптовой торговли, в марте — в электроэнергетике, пишет он.

При этом скорость падения экономики в 2018-м и начале 2019 года оказалась выше рецессии 2014-2015 годов и практически соответствует темпам спада экономики в 2008-2009 и 1997-1998 годов, считает Илларионов.

Перспективы роста

Практически никто из экспертов не предвидит перспектив значительного улучшения ситуации в этом году.

«Нетрудно видеть, что темпы прироста российского ВВП на уровне 2% годовых, неоднократно называвшиеся властями и экспертами в качестве желательных (прогнозных), являются примерно в семь раз более высокими, чем фактически наблюдавшиеся среднегодовые темпы прироста объема выпуска в последние почти 11 лет (0,3%), и потому представляются излишне оптимистическими, а в условиях сохранения нынешнего политико-правового режима в стране — абсолютно нереальными», — отметил Андрей Илларионов.

Доцент Российского экономического университета Олег Комолов также считает, что перспектив для роста у российской экономики нет, поскольку складывается неблагоприятная для этого ситуация, главным образом из-за отсутствия роста цен на нефть.

«Поскольку Россия — страна, в значительной степени зависящая от внешних рынков, то это будет негативно сказываться на росте российского ВВП… Рост российской экономики останется на прежнем скромном уровне, который будет выше нулевой отметки, но, учитывая те проблемы, которые стоят перед российской экономикой, этот низкий темп роста можно приравнять к стагнации», — сказал Комолов агентству Regnum.

Специалисты ВШЭ полагают, что «в случае продолжения стагнации во II-IV кварталах 2019 г. по итогам года будет наблюдаться не рост, а снижение ВВП (на 0,1%)», но отмечают возможность «разгона» экономики до 1,3% по итогам года «в случае заметного ускорения роста экономики со II квартала, либо в случае пересмотра Росстатом оценки ВВП в I квартале в сторону повышения». Ускорению роста экономики, по их мнению, «могут способствовать наблюдаемое с начала года повышение нефтяных цен, завершение адаптации экономики к возросшей ставке НДС, более активная, чем в начале года, реализация национальных проектов, улучшение ситуации в мировой экономике».

Последние данные заставили многие ведущие российские и международные организации ухудшить прогнозы по росту экономики РФ в 2019 году. Центробанк РФ понизил прогноз с 1,2-1,7% до 1-1,5%, а рейтинговое агентство Fitch – с 1,5% до 1,2%. Всемирный банк уже дважды пересматривал прогноз в сторону понижения: сначала с 1,5% до 1,4% в апреле, а затем до 1,2% в июне. Минэкономразвития пока по-прежнему ожидает 1,3%.