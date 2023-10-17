Россия в 11 раз отстает от «коллективного Запада» в торговле с Китаем

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Очередной отчет Главного таможенного управления (ГТУ) Китая подтвердил рост взаимной торговли между РФ и КНР. И тот факт, что это происходит на фоне сокращения импортно-экспортных операций Поднебесной со странами Запада, весьма порадовал Москву. Однако при детальном анализе выясняется, что рекордные показатели, зафиксированные в сотрудничестве между двумя соседями, достигаются за счет гораздо более крупных потерь России на других рынках. Кроме того, объем товарооборота Китая с «недружественными» Кремлю государствами почти в 11 раз превышает торговлю с РФ. Впрочем, такие «мелочи» в Москве предпочитают не замечать. Тем более, что президент Путин к концу года решился, наконец, выбраться в мир, где, очевидно, не собирается упускать возможность похвастаться «небывалыми успехами» России.

Статистическая грешность

Властям РФ обычно не составляет труда найти повод для рассказов об успехах России, даже при отсутствии таковых. Отношения РФ с КНР – один из подобных примеров, когда рисуемая Кремлем благостная картинка на поверку оказывается весьма неоднозначной.

ГТУ КНР отчиталось, что товарооборот между Китаем и Россией с января по сентябрь 2023-го увеличился на 29,5% и составил $176,4 млрд. Экспорт из КНР по сравнение с прошлым годом вырос на 56,9% и достиг $81,4 млрд, импорт из РФ увеличился на 12,7% и добрался до $94,9 млрд. Российские СМИ тут же напомнили, что Путин и председатель Си Цзиньпин ранее ставили задачу добиться товарооборота в $200 млрд к 2024 году, но при нынешней динамике стороны возьмут эту планку уже в текущем году.

Отдельной радостью для Кремля стало падение экспортно-импортных операций Китая с большинством стран и регионов остального мира. Положительную динамику с КНР сохраняют только Сингапур (0,5%) и Австралия (3,4%), в то время как с крупнейшими партнерами Китая – Евросоюзом (-7,7%), США (-14%), Южной Корей (-16,2%) и Японией (-12,5%) – торговля уходит в минус. Особенно победные настроения вызвали китайско-американские показатели.

Но при более близком рассмотрении ситуация для России складывается плачевная.

Во-первых, на первый взгляд рост российского экспорта в КНР – это победа, о чем и трубит Кремль. Но на самом деле это тяжелое поражение. Дело в том, что основные экспортные товары России – нефть и газ – поставляются в Китай по глубоко заниженным тарифам. В частности, нефть продается со скидкой в 20-30%, а газ идет по откровенно бросовым ценам: в 2023 году КНР платит РФ всего $297,3 за тыс. кубометров газа, в то время как в Европе Россия получает за него $501,6. Более того, по прогнозам самого российского правительства, в следующем году цена для Китая будет и вовсе почти вдвое ниже рыночной: в «недружественной» Европе Кремль рассчитывает получить за свой товар $481,7, а «друг и союзник» КНР даст лишь $271,6. Таким образом, рост российских поставок в Поднебесную – это отражение того, как много теперь России приходится отдавать за бесценок, вместо того, чтобы получать полную цену на других рынках.

Во-вторых, рост китайских поставок в Россию тоже не назовешь победой, так как он является результатом перекрытия каналов и цепочек с традиционными для РФ рынками. Ситуацию, при которой в современных технологиях, электронике и прочих несырьевых товарах Россия вынуждена полагаться фактически только на КНР, при этом, по признанию самих российских чиновников, переплачивая вдвое, вряд ли можно считать здоровой. И тем более – безопасной, не говоря уже о качестве отнюдь недешевой продукции, заполонившей российский рынок и вызывающей смешанные чувства у потребителей.

Иными словами, Россия, громко заявлявшая о разрыве с Западом, чтобы не быть от него зависимой, закрепляется в статусе крайне зависимого сырьевого придатка Китая, который предпочитает покупать у нее за полцены, а продавать ей вдвое дороже.

Но даже неся такие огромные потери, Россия не приобретает верного друга и союзника. Смакуя успехи Москвы в торговле с Пекином и неудачи Запада, в России признают, что США и ЕС остаются ведущими экономическими партнерами Китая. Однако насколько именно они остаются «ведущими» из вида невзначай упускается. Например, американо-китайский товарооборот с января по сентябрь составил $495,9 млрд, то есть в 2,8 раза больше, чем у КНР с РФ. С Евросоюзом же Китай наторговал еще больше – на $594,3 млрд. А если суммировать товарооборот Поднебесной с США, ЕС, Австралией, Канадой, Новой Зеландией, Великобританией, Японией и Южной Кореей, то получатся около $1,9 трлн – почти в 11 раз больше, чем у Пекина с Москвой.

Разбалансировка с колес

Если ситуация с Китаем довольно плачевная, то с Индией все еще мрачнее, хотя Москва и трубит об успехах.

В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, побывавшая в Нью-Дели, похвасталась, что «взаимный товарооборот за последние полтора года – небывалая история! – вырос в пять раз» и достиг $50 млрд (индийская статистика дает схожие показатели – $49,36 млрд «в течение 2022–2023 годов»). Однако куда важнее, что Матвиенко не обмолвилась о структуре торговли, которую с большой натяжкой можно назвать взаимной, ведь за обозначенный срок из РФ было импортировано продукции на $46,21 млрд, в то время как Индия продала товаров в обратном направлении всего на $3,14 млрд. Более того, в результате у России на руках застряла сумма в неконвертируемых индийских рупиях, эквивалентная почти $40 млрд, которую невозможно обменять на твердую валюту и на которую почти невозможно ничего купить. Таким образом, получается, что РФ всё это время продавала не просто с огромной скидкой, а попросту в долг с туманной перспективой когда-либо использовать эти деньги.

В целом структура торговли с Индией – типичная история для взаимодействия России, долгое время ориентировавшейся на Запад, с восточными странами. Например, министр энергетики временного правительства Пакистана Мухаммад Али на днях приехал в Москву и заявил, что Исламабад планирует в ближайшие годы увеличить долю российской нефти в потребностях страны до 30%. Пока, по его словам, цель довести эту долю до 10%. Он уточнил, что Пакистан потребляет весьма небольшое количество нефти – всего около 20 млн тонн в год. Как отметила пакистанская газета Dawn, республика намерена заключить контракт на поставку от 700 тыс. до миллиона тонн нефти в год – или около 20 тыс. баррелей в сутки.

Подобные намерения, конечно, можно счесть за еще один шажок Кремля в развороте на Восток. Однако два момента в этой истории делают перспективы российско-пакистанского сотрудничества туманными. Так, по данным Исламабада, объем двусторонней торговли в завершившемся 2022–2023 финансовом году составил $920 млн, при этом РФ экспортировала в республику товаров на $846 млн, тогда как Пакистан поставил в Россию продукции лишь на $74 млн.

Нефтяной контракт – сам по себе достаточно скромный, учитывая, что в октябре морским путем РФ продает около 3,23 млн баррелей в день, – наверняка увеличит объем двусторонней торговли с Пакистаном. Однако одновременно, вероятно, расширится пропасть и в импортно-экспортной структуре. При этом Али пообещал, что расплачиваться за нефть Пакистан будет не долларами, а «другими валютами». Памятуя опыт с Индией, подобное обещание, мягко говоря, должно внушать тревогу российским трейдерам. Но Кремль слишком увлечен «наказанием» Запада и диверсификацией торговли за счет Азии. Так что вряд ли кто-то удивится, если на карте внешнеторговых партнеров Москвы появится еще одна «успешная», но горячая точка.

Выйти из «бункера»

Между тем Путин, с начала года не выезжавший за пределы России и получивший от Международного уголовного суда (МУС) ордер за военные преступления в Украине, наконец-то решился на вылазку во внешний мир. Предполагалось, что первой поездкой президента за границу станет визит в КНР на форум «Один пояс – один путь», запланированный на 17-18 октября. Однако в Кремле устроили разминку и отправили нацлидера в Кыргызстан, где он 12-13 октября принял участие в мероприятиях с президентом Садыром Жапаровым и в саммите СНГ.

Зачем президенту РФ понадобилось лететь в Бишкек, не вполне понятно. Еще недавно в Кремле объясняли, что, например, саммит G20 в Индии Путин пропустил, потому что дома были дела поважнее, а ситуация в стране требует присутствия в ней лидера. И ситуация ведь, кажется, не поменялась, но так или иначе Кыргызстан стал первым государством в 2023 году, ради которого Путин покинул стены родного «бункера», чем доставил массу неудобств местным жителям.

Как бы то ни было, вояж в КНР станет второй зарубежной поездкой для российского лидера в нынешнем году, а значит, как о первой о ней точно говорить не будут и, возможно, уделят чуть больше внимания непосредственно содержанию визита. Не зря же, по данным СМИ, с собой в Пекин Путин снарядил большую делегацию из представителей финансового и энергетического блока, включая глав «Газпрома» и «Роснефти» Алексея Миллера и Игоря Сечина.

Поговорить им с китайскими коллегами, вероятно, будет о чем. Как следует из той же статистики по товарообороту, КНР для России – не просто ключевой, но во многом безальтернативный партнер. Правда, стать полноценной заменой Западу Китай не сможет при всем желании. Например, один из главных вопросов, свалившихся на путинский режим после вторжения в Украину и закрытия европейского рынка, – куда девать огромные запасы газа. На днях Bloomberg со ссылкой на бывшего топ-менеджера «Газпрома» сообщил, что даже в случае реализации всех запланированных проектов с Китаем, то есть работы «Силы Сибири» на полную мощность и запуска строительства «Силы Сибири-2», КНР сможет потреблять максимум две три от того объема, который ранее закупала Европа. Не говоря уже о том, что цены будут на порядок менее выгодными, чем в былой торговле с ЕС, а за новые газопроводы придется заплатить немалую цену из своего кармана. Но для этого еще надо набрать обороты и приступить к прокладке «Силы Сибири-2».

Пока Пекин не спешил давать окончательное согласие на проект. Однако, кто знает, возможно, на этот раз Путину удастся уговорить товарища Си проявить добрую волю и дать зеленый свет столь желанной в Кремле трубе. В конце концов, бывает же, что и Китай, несмотря на позицию сильного, входит в положение. Так, внезапно благополучно разрешилась история с повышением цены на поставляемую «Интер РАО» в КНР электроэнергию. Еще в начале недели в РФ всерьез рассматривали возможность переложить издержки из-за решения правительства на жителей Дальнего Восток России, коль скоро китайские коллеги отказывались брать на себя 7-процентную экспортную пошлину. Однако в итоге в КНР согласилась платить больше. Впрочем, вопрос закупки электроэнергии не равен газовому импорту, а Китай, как известно, до сих пор старался не впадать в зависимость от одного поставщика и придерживаться диверсификации.