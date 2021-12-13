Россия: год борьбы с «нежелательным», силовиков в вузах и ковидного противостояния

Удивительно, но пандемия стала лишь одним – и далеко не главным – итогом 2021 года для российского высшего образования и науки. (Фото: Ibrahim Boran/Unsplash)

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Год усиления прессинга

2021 год стал годом продолжения политики силового и идеологического прессинга академической автономии и академических прав и свобод в России.

Активность законодателей и силовиков. Как и в 2020-м, логика «осажденного лагеря», постоянный поиск «шпионов» и «агентов влияния» напрямую влияли на активность законодателей. Откровенно цензурные и репрессивные законы в отношении «иностранных агентов» и «нежелательных организаций» ударили по области гуманитарного и социального знания. Поиски «предателей» усугубили ситуацию и в области научно-технического сотрудничества.

Влияние пандемии. Серьезно повлияла на состояние академических прав и свобод и пандемия. Во многих случаях – и решения вводить онлайн образование, и обратный переход в офлайн – принимались без обсуждения с преподавателями и студентами. И это в ряде случаев затронуло их академические права и свободы.

Отношения государства и образования. Развитие авторитарных тенденций в российском высшем образовании и науке привело к существенному изменению взаимоотношений между государством и высшим образованием. Происходящее больше походит на китайскую модель.

По меткому замечанию китайского исследователя, там высшее образование и наука являются «органическими выразителями интересов государства». В авторитарных условиях понимается это предельно просто: отсутствие критики государства и его решений и тем более – отсутствие оппозиционно настроенных преподавателей и студентов.

Поскольку основной угрозой российскому государству объявлено «иностранное влияние», основной удар пришелся на университеты и другие образовательные или исследовательские центры, связанные с зарубежными – особенно западными – странами.

Год борьбы с «иностранным» и «нежелательным»

Исключение не работает. Развитие и «оптимизация» закона об «иностранных агентах», принятого еще в 2012 году, с самого начала привели к серьезному ограничению академических прав и свобод. Под каток нового закона попали такие известные научно-исследовательские и просветительские организации, как

«Левада-центр»,

Центр изучения социальной политики и гендерных исследований,

Центр независимых социологических исследований,

Институт экономического анализа,

Центр « Панорама »,

Российский исследовательский центр по правам человека,

Петербургский научно-информационный центр «Мемориал»,

Фонд Дмитрия Зимина «Династия», созданный для поддержки и развития российской науки.

Список «агентов» можно продолжать.

Показательно, что все они формально попадали под исключение, впрямую прописанное в законе, как научные и исследовательские организации. Однако эта поправка попросту не работает.

В исследовании, проведенном центром Марии Каневской, собраны причины включения в список «иностранных агентов»:

«подготовка и публикация результатов правозащитного мониторинга для ООН,

издание просветительской и правозащитной литературы,

проведение научных исследований,

сбор социологической, политологической и иной информации,

проведение мониторингов и аналитических исследований».

«Поразительно, что среди последних есть даже такие, которые были выполнены по заказу органов государственной власти. Даже это не помешало посчитать научные проекты “политической деятельностью”».

Списки иноагентов. Практическая борьба с «иностранным влиянием» выразилась в пополнении списка «иностранных агентов» и «нежелательных организаций»: в него попали и те, кто напрямую занимается научными исследованиями и образованием. В 2021-м к «инагентам» примкнули:

Институт права и публичной политики,

Ивановский центр гендерных исследований,

Лаборатория социальных наук SSL.

Возражения по поводу исключительно научного и образовательного характера деятельности этих организаций просто проигнорировали.

Попытка ликвидации «Мемориала». В 2016 году Международное историко-просветительское общество «Мемориал» признали «иностранным агентом». Следующим шагом стало требование Генеральной прокуратуры о его ликвидации на основании якобы неоднократных нарушений требований маркировки информационных материалов. Этому предшествовала атака на Мемориал группы неизвестных, которая сорвала показ фильма Агнешки Холланд о сталинских репрессиях.

Списки «нежелательных» организаций. Новым трендом-2021 стало и пополнение списка «нежелательных» организаций. В него включили тех, кто занимался либо студенческими обменами и их поддержкой, либо напрямую образованием. По мнению Генеральной прокуратуры, «угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации» представляют

Future of Russia Foundation ( Фонд «Будущее России »), Великобритания,

European Choice («Европейский выбор»), Франция,

Khodorkovsky Foundation (Фонд Ходорковского), Великобритания,

Oxford Russia Fund (Оксфордский российский фонд), Великобритания.

Как именно финансирование студенческих и аспирантских работ по социологии, а также обучение молодых социологов современным методам исследования – именно этим занимались вышеупомянутые фонды и организации – угрожает безопасности и основам России, в сообщении Генеральной прокуратуры не объясняется.

Нападение на Бард-колледж. Особое место в этом списке занимает известный американский Бард-колледж, сотрудничавший со Смольным факультетом свободных искусств и наук Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ). Вряд ли случайна хронология событий вокруг признания Бард-колледжа «нежелательной организацией».

Март 2021: Смольный факультет заявил о желании отделиться от СПбГУ и стать новым государственным университетом, единственным полностью основанном на принципах либерального образования.

30 марта: т.н. «Координационный комитет некоммерческих организаций РФ» попросил проверить создаваемый Университет свободных искусств на предмет «…тесной аффилированности с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность, а также признать "Бард-колледж" нежелательной организацией на территории России, как представляющей угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства». С аналогичным запросом позже обратился в прокуратуру и сам СПбГУ.

В результате Бард-колледж стал первым образовательным учреждением в списке «нежелательных организаций». Единственный российско-американский проект в области высшего образования стремительно свернули.

Очевидная угроза уголовного преследования за сотрудничество с «нежелательным» колледжем нависла не только над преподавателями Смольного факультета (имеются сведения о визитах сотрудников прокуратуры в Смольный и «осмотрах» в помещениях факультета), но и над российскими гражданами, работающими в Бард-колледже.

Атака на Шанинку. Вряд ли совпадением стало и то, что другой колледж, известный международным сотрудничеством и либеральными настроениями – Московская высшая школа экономических и социальных наук (Шанинка), – подвергся атаке со стороны прокуратуры. Против ректора возбудили уголовное дело. Следствие ведет себя демонстративно жестоко: по его требованию, ректора Шанинки Сергея Зуева перевели с домашнего ареста в СИЗО несмотря на только что перенесенную им операцию на сердце.

Перемены в Вышке. Наконец, срочная и малообъяснимая смена ректора в НИУ-ВШЭ, а также знаковые и необъяснимые увольнения 2020-2021 гг. заставляют предположить политический характер этих действий. Вуз до последнего времени считался более свободным, по сравнению с другими. Очередные увольнения также остаются непрозрачными.

Год изменений в законе об образовании

Активное развитие законодательства для поиска «агентов влияния» и «проамериканских сил» вызвала и появление т.н. поправок к закону «Об образовании» – они получили название «Закона о просвещении». Эти изменения напрямую ударяют по академической свободе.

«Иностранным агентам» запрещено заниматься просветительской деятельностью.

Поправки вводят особый режим контроля за международной деятельностью российских университетов. Все существующие на сегодняшний момент программы международного сотрудничества и обмена должны быть утверждены специальным органом правительства. Каким – пока неясно, видимо, это будет особый департамент Министерства науки и высшего образования.

Вводится специальное разрешение образовательным учреждениям на работу с иностранным специалистами.

Это создает дополнительный политический контроль за университетами, дополнительную цензуру и ограничения, прежде всего в области международного сотрудничества.

Правда, из-за многочисленных протестов подзаконные акты, которые бы ввели эти поправки в действие, не приняты. Можно лишь надеяться, что наиболее одиозные положения исходного закона в результате слегка смягчат.

Год силовиков в вузах

Исследование «Образовательный ценз», недавно выпущенное «Доксой» вместе с редакцией «Проект», показало: в ста российских вузах 78 действующих руководителей отделов безопасности или проректоры по безопасности – это отставные или действующие сотрудники силовых органов. Этот факт не может не влиять на то, как руководители вузов воспринимают попытки студентов отстоять свое право на протесты.

Митинги за Навального. Так, проходившие в начале 2021 года протесты в поддержку Алексея Навального вызвали резкую реакцию администраций, угрожавших студентам отчислением и иными проблемами за участие в протестных митингах. Правда, об исключениях с формулировкой «за участие в несанкционированных митингах» известно немного. Так, в Астраханском государственном университете отчислили трех студентов, причем ректор университета подписал этот приказ, ссылаясь на «правила внутреннего распорядка».

Дело против журнала «Докса». Поддерживая право студентов выступать и протестовать, студенческий журнал «Докса» публиковал материалы, связанные с правами студентов – и за это на его редакторов Армена Арамяна, Владимира Метелкина, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову завели уголовное дело. Причиной стала публикация в YouTube ролика, объяснявшего, что администрации вузов запугивают студентов незаконно. Следствие расценило это как «вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия» (ч. 2, с. 151.2 УК). По этой статье им грозит до трех лет заключения. Все они до сих пор находятся под фактическим домашним арестом, его недавно продлили до 15 апреля 2022 года.

Студентов и преподавателей ЛГБТ продолжают дискриминировать в вузах, следуя заявленной государством «защите традиционных ценностей». Так открытому гею Максиму Дрожжину было отказано петь в хоре государственного вуза – СПбГУ – как не соответствующему моральному облику певчего. После анонимного доноса ему пришлось еще и объясняться с полицейскими.

Мнемополитика против истории. Продолжает активно развиваться и угрожающая свободе исторического знания агрессивная российская мнемополитика. Бывший министр культуры Владимир Мединский даже предложил концепцию государственной исторической политики, направленной, по его мнению, на восстановление «полного исторического суверенитета».

В июле президент Путин подписал поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", внесенные в Госдуму по его же собственному поручению. Поправки запрещают «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран "оси" в публичных выступлениях или в публично демонстрирующихся произведениях, а также в СМИ и интернете», «…гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

Очевидно, что такие поправки серьезно ударят по историкам и исследователям, которые критически осмысляют историю СССР, в частности кооперацию между СССР и Германией (пакт Молотова-Риббентропа), преступления Сталина перед народами Европы (в частности, расстрел польских солдат и офицеров в Катыни) и тем более историю послевоенной оккупации Советским союзом Восточной Европы.

Хотя пояснительная записка к законопроекту имеет оговорку – якобы при этом должно «…сохраниться пространство для исторических изысканий, научных дискуссий» – трудно отделаться от мысли, что правоприменитель не будет использовать исключение так же, как не использует аналогичную оговорку в законе об «иностранных агентах».

Год ковидного противостояния

В 2021-м продолжилось противостояние между руководством университетов и преподавателями и студентами по вопросу противопандемийных мер. Перевод в онлайн стал причиной многочисленных конфликтов – вначале из-за трудностей перехода в онлайн, затем – в связи с обратным переходом в офлайн. Отсутствие коммуникации и прозрачности в системе принятия решений вызывало протесты как профессоров и преподавателей, так и студентов.

Протесты вызывал отказ снизить стоимость платного образования при переходе в онлайн. В самом конце 2020 года решением премьер-министра этот вопрос обсуждали на уровне министерства образования.

В конце же 2021-го решение возобновить офлайн занятия в ряде вузов встретили протестами студенты. Они требовали сделать более эффективными онлайн-занятия, а не рисковать их здоровьем на очередной волне ковида.

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Основной тенденцией 2021 года стало то, что можно бы было назвать «китаизацией» взаимоотношений между государством и системой науки и высшего образования.

Очевидная ориентация российского государства на развитие международного образования и совместных научных проектов совмещается с жестким прессингом любой публичной критики власти и недопущением протестной или иной гражданской активности студентов и преподавателей.

Вместо этого активно продвигается идея, что «если вы выбрали государственный вуз при правительстве РФ, то надо отдавать себе отчет, что есть учредитель, определяющий цель и задачи». А для несогласных «есть негосударственные вузы».