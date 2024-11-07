Россия горит и тает, Центральная Азия безуспешно борется с мусором

Ожидается, что температура в Арктике к концу XXI века повысится на 6-10 °C. Россию обвиняют в сокрытии важных климатических данных, необходимых ученым для моделирования масштабов и последствий изменения климата в регионе, включая приостановку работы десятков ключевых метеостанций. (Фото: gov.ru)

Ключевые события и факты в сфере экологии и климата в России и странах Центральной Азии, в еженедельном блоге «Экология в РФ и ЦА» на Eurasianet.org.

Россия

С наступлением ноября, когда даже центральную России накрыл мощный снегопад, страна продолжает гореть. Экологический проект «Земля касается каждого» отметил, что на 1 ноября 2024 года общая площадь природных пожаров в РФ составила 16 млн гектаров, из которых 51% пришелся на леса. Таким образом, за неполный год выгорел примерно 1% от общей площади российской суши. Экологи подчеркивают, что последствия пожаров не проходят быстро, а на восстановление экосистем требуются годы, десятилетия и даже столетия. В топ-10 наиболее пострадавших от пожаров регионов на данный момент входят Еврейская автономная область, Амурская область, Забайкальский край, Астраханская область, Бурятия, Приморский край, Курская, Брянская, Белгородская и Ростовская области. И хотя основная часть пожароопасного сезона позади, некоторые регионы продолжают гореть.

Между тем главной экологической новостью прошедшей недели стало исчезновение в России целого острова. Русское географическое общество сообщило, что в Арктике в архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океана пропал остров Месяцева площадью 53 гектара. Когда-то остров был мысом более крупного острова Ева-Лив, однако в 1990-е, по мнению ученых, стал самостоятельным. Однако из-за изменения климата и таяния льдов остров, который, согласно наблюдениям, каждый год уменьшался в размерах, полностью исчез в 2024 году.

Издание «Кедр», в свою очередь, отмечает со ссылкой на ученых, что температура в Арктике к концу XXI века повысится на 6-10 °C. Это приведет к тому, что в Архангельской и Мурманской областях исчезнет вечная мерзлота. Специалисты предупреждают: сильнее всего таяние вечной мерзлоты скажется на Сибири, где данный процесс может привести к разрушению зданий и дорог, а также поставит под угрозу добычу газа.

Тем временем британская газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО рассказала, что в Североатлантическом альянсе обвиняют Россию в сокрытии важных климатических данных, необходимых ученым для моделирования масштабов и последствий изменения климата в Арктике. Дело в том, что информация о ситуации в Арктике фиксируется сетью из 95 метеостанций, однако после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году 21 станция приостановила работу. Чиновник из НАТО подчеркнул, что без этих данных бороться с изменением климата крайне сложно, а Россия «держит климат в заложниках».

Льды тают не только в Арктике. Директор по развитию фонда «Заповедное посольство» Ксения Гаспарян рассказала госагентству ТАСС, что за последние 20 лет из-за климатических изменений площади ледников Кавказского биосферного заповедника сократились на 15-80%.

Казахстан

В Казахстане (РК) продолжают выяснять причины массовой гибели тюленей в Каспийском море. За то время, что власти устанавливают обстоятельства произошедшего, число найденных на побережье в Мангистауской области туш достигло 289, сообщило 30 октября Радио «Азаттык», отметив со ссылкой на Минэкологии вероятность «человеческого воздействия». Правда, министр экологии Ерлан Нысанбаев призывал не торопиться с выводами и дождаться лабораторных исследований тел тюленей и проб воды. При этом единственное, в чем чиновник почти уверен, так это в том, что гибель животных не связана с нефтяным месторождением в Каспийском море – Кашаган. «Нельзя говорить так прямо. Все покажет анализ. Версий много», – не стал подозревать нефтедобытчиков Нысанбаев.

В свою очередь, член Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов РК и председатель регионального экологического совета Ассоциации ECOJER по Мангистауской области Адильбек Козыбаков в разговоре с агентством «Казинформ» отметил, что установить точные причины гибели тюленей независимым экспертам будет сложно. «Если бы к мониторинговым работам привлекались независимые эксперты, образованные специалисты, то мы бы вовремя узнали точные причины», – сказал эколог. Он напомнил, что, согласно Предпринимательскому кодексу РК, привлекать независимых экспертов можно только за счет компаний, финансируемых из госбюджета.

«Как мы можем называть их независимыми экспертами, если они зависят от бюджетного финансирования? На мой взгляд, при мониторинговой работе должны быть приглашены специалисты, которые любят природу и не получают финансирования от государства. А этот процесс мы реализуем только с внесением соответствующих изменений в упомянутый выше Предпринимательский кодекс. Мы уже много раз высказывали это предложение на собраниях», – сказал Козыбаков.

Тем временем власти РК не устают отчитываться о проделанной работе в борьбе за сохранение окружающей среды. Так, Ерлан Нысанбаев рассказал, что с начала 2024 года Минэкологии выписало штрафов крупного бизнесу за экологические нарушения на 80,8 млрд тенге (около $163,5 млн). Кроме того, министр предложил наказывать региональные администрации за невыполнение плана по охране окружающей среды. По его словам, все регионы РК приняли план мероприятий по защите экологии, однако в семи субъектах страны запланированные суммы оказались ниже необходимых.

«Общий объем запланированных мероприятий составляет 521,7 миллиарда тенге (более $1 млрд). Однако местные исполнительные органы не несут ответственности за невыполнение этих мероприятий на законодательном уровне. Поэтому мы предлагаем внести изменения в закон», — сказал Нысанбаев.

Между тем министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов провел переговоры с послом КНР в РК Чжаном Сяо, главной темой которых стал вопрос вододеления трансграничных рек. Этой проблемой уже занимается специальных двусторонняя рабочая группа экспертов, цель которой – обеспечить водой Иле-Балхашский бассейн, развитие рыбного хозяйства и туризма. Примечательно, что параллельно переговорам с китайскими коллегами Нуржигитов встретился с послом Франции в Казахстане Сильваном Гиоге, с которым министр обсудил подготовку к подписанию меморандума и трехстороннего соглашения о сотрудничестве с Французским агентством развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM). В рамках этих договоренностей Астана планирует вместе с французскими коллегами заняться комплексными исследованиями Иле-Балхашского бассейна.

Узбекистан

Ташкент никак не может покинуть топ-10 самых загрязненных городов мира: очередной рейтинг от платформы IQAir показал, что узбекистанская столица 5 ноября расположилась на 10 месте, лишь незначительно улучшив позицию по сравнению с тремя неделями ранее, когда город находился на седьмой строчке. При этом содержание загрязняющих веществ (частиц пыли, асфальта и соединений тяжелых металлов) в атмосфере Ташкента превысило норму в 11 раз, тогда как 22 октября этот показатель превышал норму в 9,2 раза. Таким образом, смена позиции узбекистанской столицы в рейтинге связана не с улучшением качества воздуха, а с ухудшением состояния атмосферы в других городах – конкурентах за звание самого загрязненного города мира.

В Экологической партии Узбекистана уверены, что одна из причин сложившейся ситуации – опасной для жизни горожан – расположенная вокруг столицы 631 теплица, сообщило 5 ноября издание «Подробно». Отмечается, что 60% из них используют уголь, а также резиновые шины и другие горючие материалы для выработки тепла. Помимо этого, вредные выбросы генерируют транспортные средства, устаревшее оборудование на промышленных предприятиях, некачественные системы фильтрации выбросов и другие факторы.

Тем временем стало известно, кто построит Узбекистану восемь мусоросжигательных заводов, появление которых анонсировал ранее президент страны Шавкат Мирзиёев, назвавший их «не просто заводами, а одним из судьбоносных вопросов». Семь возведут компании из КНР, восьмой завод построит фирма из ОАЭ.

Между тем страны Центральной Азии продолжают вести переговоры с Афганистаном о будущем реки Амударья, перераспределение ресурсов которой может привести к серьезным проблемам в Узбекистане и Туркменистане. В частности, один из острых вопросов – планы контролирующего власть в Афганистане движения «Талибан» по строительству канала Кош-тепа. Как отмечает экологическая коалиция «Реки без границ», в случае реализации проекта канал Кош-тема будет забирать до 10 куб. км воды в год, что составляет около 20% от общего объема реки, а потому возникают риски снижения объема воды, поступающей в Узбекистан. Однако спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев уверяет, что никакого противостояния с «Талибаном» по данному вопросу нет. «Афганский народ также имеет право пользоваться водой из реки Амударья. Между нами нет никаких проблем. Вопрос в том, какая страна и сколько будет использовать, а также в квоте на его (канала. – Eurasianet) использование с учетом обмеления реки», – заявил чиновник.

Кыргызстан

Мэрия Бишкека предприняла очередную попытку урегулировать мусорный кризис в городе. Власти города утвердили новые правила благоустройства, которым должны следовать все физические и юридические лица. Согласно распоряжению, запрещается парковать машины возле контейнерных площадок, чтобы не блокировать проезд спецтранспорта к мусорным бакам. Кроме того, вводится требование выносить мусор с 19:00 до 24:00, поскольку вывоз твердых бытовых отходов «в дневное время суток крайне затруднителен». Помимо этого, жителям отныне нельзя будет парковать или оставлять автомобили на газонах, в зеленых зонах или участках с зелеными насаждениями. И, наконец, бизнес должен проводить поставку, выгрузку, прием товара, сырья, пищевых продуктов с 19:00 до 7:00. За нарушение правил грозят штрафы – 3 тыс. сомов (около $35) физическим лицам и 13 тыс. сомов (примерно $150) – юридическим. Правда, от применения штрафов в мэрии пока решили воздержаться и для начала провести «разъяснительные работы с горожанами».

Как сообщило издание 24.kg, новые правила вызвали недовольство бизнеса и горожан. Обычных жителей Бишкека не устроил тот факт, что их заставляют выносить мусор в определенные часы. По их мнению, таким образом власти столицы ставят удобство горожан на второе место. Бизнес же сетует на жесткий график поставки и выгрузки товаров, который, по мнению предпринимателей, потребует от них дополнительных издержек и приведет к росту стоимости продукции. С пунктами, запрещающими парковаться у контейнеров и на газонах, никто, судя по всему, не спорит. Депутат парламента Дастан Бекешев, комментируя новый регламент, заявил, что «власти, к сожалению, поставили свои интересы выше удобства горожан», поскольку жителям надо «оставить выбор времени для выноса мусора».

Между тем издание «Медиазона. Центральная Азия» 29 октября выпустило расследование о мусоросжигательном заводе, который в Бишкеке к концу 2025 года за $95 млн намерена построить китайская компания JunXin. Журналисты нашли рамочный договор между мэрий столицы и застройщиком, в котором содержатся множество деталей, о которых чиновники почему-то решили не сообщать населению, объявляя о запуске проекта. Например, выяснилось, что вся выработанная в результате сожжения твердых бытовых отходов электроэнергия окажется собственностью компании из КНР, а РК будет снабжать завод мусором для переработки. Договор с китайской фирмой заключен на 35 лет, а Кыргызстан бесплатно выделит участок для захоронения вредных веществ предприятия. Кроме того, весь наработанный опыт и исследования, полученные в результате работы завода, – интеллектуальная собственность JunXin, которой компания вовсе не обязана делиться с Кыргызстаном. Республика еще и будет платить предприятию $17 тыс. в день за переработку мусора.

Тем временем Central Asian Bureau for Analytical Reporting (Cabar.asia) выпустило материал о том, как Кыргызстан (КР) приспосабливает сельское хозяйство к новым климатическим вызовам. Отмечается, что изменение климата – серьезная угроза для продовольственной безопасности республики, расположенной в зоне рискованного земледелия. Если власти не примут адаптационных мер, то к концу XXI века КР будет ежегодно терять в сельском хозяйстве больше $200 млн.

Таджикистан

Продовольственная и сельскохозяйственная организации Объединенных Наций (ФАО) 30 октября отчиталась о том, как более года содействовала процессу присоединения Таджикистана к Роттердамской конвенции по управлению жизненным циклом и утилизации пестицидов. В ФАО отметили, что республика официально ратифицировала конвенцию 1 октября 2024 года, благодаря чему страна сможет эффективнее регулировать использование пестицидов и промышленных химических веществ, которые представляют угрозу для здоровья человека или окружающей среды.

В свою очередь, таджикская журналистка и экоактивистка Зульфия Голубева при поддержке представительства Евросоюза в республике запустила экологическую акцию #OzmuniSabz2024, которая будет проходить в двух форматах – челлендж и субботники, рассказало 1 ноября издание «Азия-Плюс». Среди участников инициативы будут разыгрываться призы, в частности электросамокат, велосипед и микрофон с аудиокартой. С помощью этой акции организаторы надеются привлечь внимание населения к проблемам окружающей среды и «сделать мир чище и безопаснее».

Тем более что проблем в этой области в Таджикистане хватает. Так, «Азия-Плюс» сообщила, что в 11 километрах от Душанбе в очередной раз загорелся мусорный полигон. Проблема в том, что этой свалке уже почти 40 лет, а закрыть ее должны были еще 20 лет назад. Из-за частых возгораний атмосфера вокруг полигона отравлена, а люди, вынужденные соседствовать со свалкой, страдают от многочисленных серьезных заболеваний. Уничтожается и местная экосистема. Власти обещают, что в 2025 году на месте полигона некая китайская компания начнет строительство завода по переработке твердых бытовых отходов, а значит, проблема будет решена. Однако свалка за десятилетия настолько разрослась, что удастся ли урегулировать вопрос за короткий срок – еще большой вопрос.

Между тем Central Asian Bureau for Analytical Reporting (Cabar.asia) опубликовало материал, в котором рассказывается об обыкновенной горлице, объявленной в Таджикистане «Птицей года – 2024». Проблема в том, что эта птица была многочисленной в республике еще во второй половине XX века, но сейчас практически исчезла в стране: случае встречи с ней стали единичными. Причина сложившейся ситуации кроется в засолении земель, применении ядохимикатов в сельском хозяйстве, сокращении кормовой базы, массовой застройке. Очевидно, что объявление горлицы «Птицей года» не спасает ее положение в Таджикистане – для реального исправления ситуации власти должны разработать и принять срочные меры.

Туркменистан

Независимое издание Turkmen.news продолжает уже которую неделю отслеживать историю с загрязнением воздуха в городе Серахс серой. Ранее сообщалось, что город столкнулся с серьезной экологической проблемой из-за того, что местные компании, связанные с лицами из высших эшелонов власти, сваливают гранулированную серу под открытым небом, тем самым отравляя атмосферу вокруг. На этот раз Turkmen.news сообщило, что ситуация в Серахсе резко ухудшилась: серу начали перевозить в большегрузах, водители которых не соблюдают элементарные правила безопасности, провоцируя ДТП со смертельными исходами, а сама сера в процессе транспортировки разлетается во все стороны. У местных жителей усугубились проблемы со здоровьем – многие испытывают слезотечение и сильный кашель. Кроме того, рядом с серными «горами» погибли деревья и травяной покров. Опасное вещество разрушает местную экосистему и инфраструктуру города. Официальные СМИ, естественно, молчат о проблеме.

Тем временем руководство республики продолжает радоваться «значительными успехами» в сокращении совокупных выбросов метана на 10% по сравнению с 2020 годом. Глава МИД страны Рашид Мередов 1 ноября на заседании правительства по такому случаю представил президенту Сердару Бердымухамедову проект дорожной карты по укреплению международного сотрудничества Туркменистана по реализации целей и задач Глобального метанового обязательства на 2025–2026 годы. По словам министра, дорожная карта подтверждает цели Ашгабата добиться сокращения выбросов метана до 2030 года с помощью «коренной модернизации энергетической отрасли».

Turkmen.news отмечает: международные аналитики в сфере экологического мониторинга подтверждают, что Туркменистану действительно удалось снизить количество выбросов метана, даже перевыполнив взятые на себя обязательства. Однако при детальном рассмотрении вопроса становится ясно, что радоваться Ашгабату пока рано. Во-первых, страна остается мировым лидером по сверхвысоким выбросам метана. Во-вторых, аналитики обращают внимание, что Туркменистан часто «маскирует» выбросы вместо того, чтобы с ними действительно бороться. Например, в республики практикуют «стравливание метана» – от газа избавляются таким образом, что его сложнее отследить, тогда как парниковый эффект от подобной технологии меньше не становится.