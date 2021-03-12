Россия: государственная конспирология угрожает государственным интересам

Теориями заговора называют многочисленные концепции, предполагающие существование скрытых сил, незримо манипулирующих людьми при помощи тайного и зловещего плана.

Некоторые из них, вроде представлений об инопланетянах, притворяющихся британской королевской семьей, кажутся смехотворными. Другие, вроде мифов о всесилии спецслужб, выглядят более правдоподобно.

Однако, по мнению критиков, все они подменяют сложную и противоречивую реальность «черно-белой» картиной мира, в котором любое социальное зло объясняется интригами небольшой, тщательно законспирированной и необычайно могущественной группы негодяев.

Вера в заговоры усиливается по всему миру, питая популистские политические движения, вроде американских «альт-райтов» или немецкой «AfD». Пандемия еще сильнее укрепила позиции «конспирологов», спекулирующих на всеобщей тревоге и растерянности.

Многие правительства и международные организации испытывают беспокойство. Теории заговора провоцируют насилие и дискриминацию, сеют недоверие к государственным институтам и системам здравоохранения, предупреждает Еврокомиссия.

Всемирная организация здравоохранения призывает страны и интернет-компании противостоять дезинформации о новом коронавирусе, нередко связанной с теориями заговора.

Однако некоторые режимы, вроде крайне правых правительств Венгрии или Бразилии, похоже, рассматривают подъем конспирологии как шанс усилить свое внутри- и внешнеполитическое влияние. Путинская Россия находится во главе тенденции.

Во что верят россияне?

Мировосприятие россиян, судя по опросам, довольно эклектично. С одной стороны, 75% респондентов ВЦИОМ и примерно столько же опрошенных компанией Bayer в целом доверяют науке. С другой – половина населения полагает, что «ученые скрывают» истину (утверждение является лейтмотивом многих теорий заговора).

Несмотря на всплеск интереса к научпопу, многие в РФ разделяют те или иные лженаучные идеи с сильным привкусом конспирологии. Например, 49% россиян, включая главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, полагает, что американские астронавты никогда не были на Луне.

В то же время, 23% уверены в том, что инопланетяне незаметно посещают Землю, а еще 13% – что власти в курсе этих визитов.

На этом фоне радует хотя бы то, что 94% россиян не сомневаются в шарообразности Земли. При этом 2% уверены, что это не так, а 4% – колеблются.

Некоторые мифы, сыгравшие зловещую роль в истории, кажется, уходят в прошлое. Например, утратила остроту тема еврейского заговора, популярная среди националистов в девяностые и нулевые. Сегодня уровень антисемитизма в России низок как никогда.

Плохая новость состоит в том, что, хотя «Протоколы сионских мудрецов» или мифический «План Даллеса» не в моде и запрещены, веру в заговор с целью подорвать духовные ценности или переписать историю России разделяет 50-60% россиян, опрошенных ВЦИОМ.

Опросы общественного мнения не дают представления о том, насколько сильно люди верят в подобные вещи, считает директор Центра антропологии религии Европейского университета Александр Панченко, исследующий теории заговора.

По мнению ученого, причастность к «тайне», возможно, позволяет людям ощутить воображаемую общность в атомизированном социуме, однако мало влияет на рациональность их поведения.

Другие исследователи видят в распространенности теорий заговора симптом интеллектуальной деградации общества.

По мнению политолога Ильи Матвеева из РАНХиГС, одна из причин популярности подобных верований – падение престижа науки в постсоветский период и невнимание властей к научно-просветительской деятельности.

Другая причина – целенаправленная пропаганда теорий заговора государственными СМИ.

Государственная конспирология

Если в нулевые конспирология играла скромную роль в официальном дискурсе, то за последние 10-15 лет она превратилась в доминирующий политический язык, делится наблюдениями антрополог Александр Панченко.

Некоторые концепции, квалифицируемые экспертами как теории заговора, приняты на официальном уровне.

В частности, Кремль активно продвигает идею о том, что так называемые «цветные революции» в Грузии или Украине инспирированы Госдепом США и ЦРУ.

Оппозиционеры, сотрудники НКО, историки, отстаивающие идеи, не соответствующие позиции властей, объявляются иностранными агентами.

Подобные концепции находят отражение в репрессивных законах: об НКО-иноагентах, гей-пропаганде и так далее.

Рост популярности конспирологии по всему миру (включая Россию) обусловлен кризисом либеральной демократии, считает историк и политолог Илья Будрайтскис, изучающий современный консерватизм.

«Люди все меньше доверяют существующим политическим институтам и идее о том, что принцип народного суверенитета соответствует действительности. Это подозрение канализируется в различные теории заговора о том, что за фасадом государства есть более глубокие структуры, определяющие ход событий», – объясняет исследователь.

Российские власти использовали разочарование в демократии, наступившее в годы правления Бориса Ельцина, себе на пользу.

«Идеологическая эволюция путинского режима была связана с постоянным дискредитированием … идеи о том, что люди через политическое участие могут влиять на положение дел в стране… [Населению внушали:] “Всегда будут тайные группы влияния – скрытое правительство, которое на самом деле принимает решения. Ничего с этим не поделать. Можно только смириться и принять «подлинное знание» о действительных центрах власти”», – описывает Будрайтскис логику, которой, по его мнению, следовал Кремль, делая ставку на конспирологию.

Заговоры – удобный язык для объяснения некоторых явлений, и пропагандисты этим пользуются (очевидно, считая, что идут навстречу настроениям масс). Но было бы ошибкой приписывать подобным теориям большую значимость, чем они заслуживают, уверен антрополог Александр Панченко.

По его мнению, не так уж важно, объявляют ли арестованного оппозиционера Алексея Навального агентом Госдепа или нет. Речь идет о политике, диктуемой прагматическими интересами, идеологическое оформление которой второстепенно.

Однако некоторые комментаторы считают, что стратегия нагнетания конспирологии оказалась обоюдоострой. Сегодня российские власти сами отчасти верят в теории заговора, предлагаемые обществу, что все больше отрывает госполитику от реальности, считает политолог Илья Матвеев из РАНХиГС.

«В России гипертрофированная роль спецслужб, которые дезинформируют [общество], а потом начинают верить в собственные измышления, поскольку сами потребляют этот контент. Например, теории заговора о “цветных революциях” – это, с одной стороны, элемент пропаганды о том, что любое социальное движение на постсоветском пространстве [результат внешнего вмешательства], а с другой – убеждение самих спецслужб», – полагает собеседник Eurasianet.org.

Как теории заговора подрывают иммунитет общества

В условиях пандемии COVID-19 некоторые теории заговора могут оказаться не просто безобидными городскими верованиями или пропагандистскими клише, но и серьезно подорвать усилия государства и общества по борьбе с инфекцией.

США и ЕС обвиняют Кремль в намеренной дезинформации международной общественности о природе нового коронавируса. Однако конспирологические теории вредят не только геополитическим соперникам РФ.

Более 60% россиян убеждены, что коронавирус является биологическим оружием, показывает опрос «Левада-центра».

Если экс-президент США Дональд Трамп обвинял в создании вируса Китай, то в России более популярна идея об американском происхождении заболевания.

В начале пандемии издание Минобороны «Красная звезда» высказало предположение, что вспышка COVID-19 может быть эпизодом «биологической войны США против России и Китая». Некоторые российские политики подхватили версию. Расследовать ее призывал парламентарий-единоросс и лидер Национально-освободительного движения (НОД) Евгений Федоров. Сторонники этой пропутинской организации верят, что Россия утратила суверенитет в 1991-м, и с тех пор является «колонией США».

Поддержал теорию и политик Владимир Жириновский, которому, по опросам, доверяет около 30% россиян. При этом лидер ЛДПР, ничтоже сумняшеся, высказал сразу две противоречащие друг другу конспирологические версии: о том, что коронавирус – биологическое оружие и, одновременно, фейк, раздутый фармацевтическими компаниями ради прибыли.

Госканал «Россия 24» показал сюжет о том, что прообраз COVID-19 создали американские вирусологи в сотрудничестве с Пентагоном. И хотя в нем не утверждалось, что результаты этих исследований вышли за стены лабораторий, комментарии к ролику не оставляют сомнений в том, что многие восприняли новость как доказательство существования заговора.

Объяснение происхождения инфекции происками США мало добавляет к, зачастую топорной, антизападной пропаганде, заполняющей российское медиапространство.

«Они (власти) поощряют любые теории заговора, связанные с ролью США… Любое лыко идёт в строку», – говорит Илья Матвеев. При этом восприятие подобной риторики населением в значительной степени притупилось.

Не так уж важно, верят люди в естественное происхождение вируса или считают его биологическим оружием; главное, что они осознают опасность, считает Александр Панченко. Куда опаснее недооценка риска заражения COVID-19, особенно в сочетании с идеями «антипрививочников», адептов теории о бесполезности или опасности вакцин.

Сделать прививку от COVID-19 готовы лишь 30% опрошенных «Левада-центром». Вдвое больше респондентов (62%) не собираются прививаться отечественной вакциной.

Недоверие имеет много причин, не все из которых связаны с конспирологией. Некоторые опасаются побочных эффектов вакцинации, другие намерены дождаться завершения клинических испытаний препарата. Однако 16% опрошенных заявляют, что делать прививку от коронавируса «нет смысла», а еще 10% отрицают прививки в принципе.

Антипрививочная пропаганда набирала обороты в РФ начиная с конца 80-х, когда крах советской идеологии пробудил интерес к концепциям «альтернативной медицины», вроде экстрасенсорики и гомеопатии.

К середине 2010-х Россия вошла в пятерку стран, население которых меньше всего доверяет вакцинам. По мнению медиков, это привело к вспышкам таких, казалось бы, побежденных заболеваний, как корь, дифтерия, краснуха и так далее.

Распространению мифа способствуют СМИ, в том числе контролируемые государством. Заговор о прививках вошел в десятку самых «раскрученных» конспирологических концепций, подсчитали «Ведомости» и «Медиалогия». Между 2011 и 2018-м СМИ упоминали его 1700 раз, даже чаще, чем идею о том, что «гей-лобби разрушает духовные скрепы России».

В последние годы российские «тролли» рьяно пропагандировали антивакцинаторство (как и другие теории заговора) на Западе, гласит исследование группы ученых из Национального института общих медицинских наук США. Теперь, когда Россия прилагает огромные усилия, чтобы продвинуть российскую вакцину «Спутник V» на мировой рынок, конспирология стала поводом для жалоб в самом Кремле.

«В ход идут уже абсурдные, я бы даже сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Например, попытки в последнее время поставить под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом», – сетовал Владимир Путин, встречаясь с руководством ФСБ.

Тем временем Россия отстает по темпам вакцинации от многих стран. По актуальным данным университета Джона Хопкинса, в РФ прививки от коронавируса сделали 1,06% населения (46 место в мире), тогда как в конце февраля страна занимала 35-е место в списке.

На этом фоне главный внештатный эпидемиолог Минздрава призвал власти начать борьбу с антипрививочниками внутри страны при участии школ и Русской православной церкви. Однако антивакцинаторские идеи, по некоторым данным, пользуются спросом в консервативных кругах РПЦ. Вероятно, поэтому официальные представители Московского патриархата советуют проявлять сдержанность и «не дискриминировать» тех, кто отказывается от прививок.

Противоречивая политика

Российские власти все жестче преследуют конспирологов, в деятельности которых видят угрозу внутриполитической стабильности.

Пятый год силовики разыскивают целительницу и политика Светлану «Лада-Русь» Пеунову, чья партия «Воля» признана экстремистской. В нулевые и десятые госпожа Пеунова собрала немало сторонников, сочетая радикальную левопатриотическую риторику с рассказами о скором нашествии рептилоидов с планеты Нибиру (позаимствовав идею у американских авторов Дэвида Мида и Дэвида Айка).

Обвинения в адрес Пеуновой, вероятно, объясняются оппозиционностью ее последователей, среди прочего веривших, что президенты РФ Борис Ельцин, Дмитрий Медведев и Владимир Путин являются агентами западных спецслужб.

В то же время, аналогичные утверждения, касающиеся враждебных Кремлю политиков, таких как Алексей Навальный, являются общим местом госпропаганды, а версии о возможном инопланетном вторжении нередко озвучивают федеральные СМИ, вроде известного лженаучными сенсациями телеканала «РЕН-ТВ».

В 2020-м за решеткой оказался оперный певец и ковид-диссидент Вадим Чельдиев, чьи призывы в соцсетях, возможно, спровоцировали протест против режима самоизоляции в Северной Осетии. Кроме того, Чельдиев известен как сторонник запрещенного движения «граждан СССР», отрицающего легитимность РФ и не признающего ее законов.

Многие единомышленники Чельдиева, не замеченные в активном ковид-диссидентстве, также подвергаются репрессиям. Между тем исповедующее схожие идеи, но лояльное Путину, Национально-освободительное движение, по некоторым данным, пользуется покровительством силовиков и совершает провокации против оппозиционеров.

Под арестом оказался и другой возмутитель спокойствия: экс-схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, обвинив церковные и светские власти в пособничестве «чипированию» (то есть идее о том, что американский миллиардер Билл Гейтс собирается вживить чипы миллионам людей, чтобы тайно управлять их поведением).

Проповеди монаха всегда были переполнены конспирологическими мотивами, начиная с «жидомасонов» и заканчивая «суперкомпьютером “Зверь”». Тем не менее до недавнего времени он пользовался авторитетом в определенных околоцерковных кругах и не имел проблем с законом. В частности, Сергия называли духовником зампреда думского комитета по международным делам Натальи Поклонской, известной монархическими симпатиями.

Активных COVID-отрицателей, чьи действия угрожают здоровью других людей, арестовывают не только в России. Некоторые политики на Западе призывают ввести чрезвычайные законы, чтобы оградить общество от конспирологической пропаганды.

Однако репрессии против Чельдиева, Сергия (Романова) и им подобных выглядят, скорее, политическими, чем «пандемическими».

Несмотря на строгие меры против фейковых новостей, в прошлом году теории «COVID-заговора» транслировались некоторыми госСМИ. В частности, о «чипизации» говорил на «России 24» известный кинорежиссер Никита Михалков, поддерживающий теплые отношения с Путиным.

Когда разгорелся скандал, телеканал снял передачу с эфира, но вернул, когда страсти улеглись. При этом выступления режиссера на YouTube смотрят миллионы зрителей, что делает его куда более влиятельной медиа-персоной, чем Сергий (Романов) или Чельдиев.

Михалков не понес никакой ответственности за свои высказывания. Напротив, в октябре Владимир Путин поздравил деятеля культуры с 75-летием и поднял бокал шампанского за его здоровье.

Преследуя некоторых конспирологов, государство или РПЦ стремятся удержать монополию на использование риторики заговора в собственных целях, полагает Александр Панченко.

Однако в обществе, обуреваемом тревожностью и теряющем доверие к власти, это может оказаться непростой задачей.

Приучив население к конспирологическим версиям, государство само попало в ловушку, убежден Илья Будрайтскис. Теперь любые апелляции к гражданской сознательности (например, призывы соблюдать санитарные правила или вакцинироваться) воспринимаются с подозрением, так как многие видят в них «двойное дно».

Растущее социальное недовольство может сделать теории заговора одним из инструментов протестной мобилизации. Однако конспирология вряд ли способна стать драйвером позитивных изменений в жизни страны, добавляет политолог.