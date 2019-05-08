Россия: государство ищет новые способы пополнить бюджет (дайджест за апрель)

В апреле стало известно о реформах по дальнейшему усилению давления на малый бизнес и индивидуальное предпринимательство, которое может обернуться пользой для крупных предприятий.

При этом, согласно вышедшим в апреле исследованиям, около 90% богатств оказалось в руках 3% граждан, а средний класс сокращается.

Послабление для избранных застройщиков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое, несмотря на реформу по уходу от долевого строительства, позволит застройщикам в некоторых случаях продолжить использовать эту схему привлечения денег для достройки жилых домов. Выгодоприобретателем этого послабления станут крупнейшие российские компании, в то время как большинство остальных будут вынуждены уйти с рынка, считают в Газпромбанке.

С 1 июля 2019 года жилищное строительство в России должно начаться вестись по новой схеме — при которой деньги покупателей помещаются на специальный эскроу-счет в банке, откуда они могут быть перечислены застройщику только по завершении строительства. Предполагается, что компании будут вести строительство на кредитные деньги.

Продолжить привлекать деньги дольщиков по старой схеме разрешат тем, у кого к 1 июля 2019 года (когда должны заработать новые правила) доля продаж по договорам долевого участия составит не менее 10%.

При этом готовность домов должна составлять не менее 6% для системообразующих предприятий (которые строят не менее 4 млн кв. м жилья в год в четырех и более регионах), не менее 16% — для проектов комплексного освоения территорий, реновации и некоторых других, и 30% — для всех остальных. Под критерий системообразующих, по оценке Газпромбанка, попадают только две компании — «Пик» и «Группа ЛСР», под вторую категорию — «Эталон» и некоторые другие.

По оценке банка, небольшие девелоперы, которые развивают 1-2 проекта, будут вынуждены уйти с рынка. Это около 60% всех застройщиков России — около 2 тыс. из 3,3 тыс. компаний, возводящих многоквартирные дома.

Экономика не почувствует нацпроектов

Реализация нацпроектов стоимостью 25,7 трлн рублей хоть и даст небольшой толчок для развития экономики (не более 0,3% в год), но не позволит выйти на среднемировой уровень роста ВВП. Такой прогноз дает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в своем обзоре, опубликованном на портале Bankir.ru.

C 2019 по 2024 год в России должны быть реализованы 12 национальных проектов в различных сферах — от образования и здравоохранения до демографии, жилья и малого предпринимательства. По оценке Орловой, они смогут ускорить потенциальный рост до 1,6% к 2024 году. «Тем не менее, эта цифра будет ниже 2-процентного потенциального роста стран G7 и составляет всего лишь половину от таргетируемого правительством РФ фактического роста ВВП в 3% к 2024 году», — считает она.

Несмотря на это Минэкономразвития ожидает трехпроцентный рост ВВП уже в 2021 году, говорится в обновленном в апреле прогнозе социально-экономического развития на 2019-2024 годы.

Нарушения в госзакупках выросли в 5 раз за два года

В 2018 году Счетная палата РФ выявила нарушения в системе госзаказа на сумму в 294,6 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2017 году, и в 5,5 раз больше, чем в 2016 году, пишет РБК со ссылкой на аудитора Счетной палаты Татьяну Блинову.

В основном нарушения связаны с необоснованным завышением стоимости контрактов, ненадлежащей приемкой и оплатой невыполненных работ, а также присуждением контрактов без конкурса.

В Счетной палате отметили, что растет коррупция в госуправлении. «Специально создаются не только коммерческие и некоммерческие организации, но и бюджетные учреждения — совершенно четко под определенную задачу… провести конкурсную процедуру или большой форум и через это реализовать схемы и вывести часть средств», — отметила Блинова. По ее словам, бывает и так, что при формальном соблюдении закона бюджету все равно наносится большой ущерб, а часть средств оказывается выведенной из экономики.

Средний класс сокращается и экономит

Количество россиян, считающих себя средним классом, снизилось с 60% в 2014 году до 47% в 2018 году. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ежеквартальный опрос «Потребительский индекс Иванова», который проводится по заказу «Сбербанк CIB». Доля тех, кто определил свои доходы как «ниже среднего», выросла с 35% до 48%. К среднему классу причисляют тех, кто может откладывать деньги, путешествовать, посещать рестораны. Людей, которым хватает только на основные расходы, относят к классу «ниже среднего», поясняют в «Сбербанк CIB».

Среди представителей среднего класса рекордно выросла доля тех, кто экономит на продуктах питания, говорится в отчете Сбербанк CIB, пишет агентство «Прайм». Например, 64% людей покупают товары по промоакциям (59% годом ранее), а 46% посещают несколько магазинов в поиске низких цен (34% годом ранее).

Население беднеет, но увеличивает потребление

Реальные денежные доходы населения (доходы за вычетом инфляции) в первом квартале 2019 года сократились на 2%, а реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом инфляции и обязательных платежей) — на 2,3%, следует из оценки Росстата.

Разница в темпах снижения реальных доходов и реальных располагаемых доходов связана с ростом обязательных платежей, считают в Минэкономразвития.

Несмотря на это «склонность к потреблению», по терминологии Центробанка, в первом квартале 2019 года увеличилась. Источником средств для роста потребления стали депозиты (которые в этом периоде сокращались) и розничное кредитование (которое росло), утверждает ЦБ.

Около 90% богатств страны оказались в руках 3% населения

На 3% самых обеспеченных граждан России приходится 89% всех финансовых активов, 92% срочных вкладов и 89% наличных сбережений страны, говорится в исследовании ВШЭ и Внешэкономбанка, сообщает «Коммерсантъ».

Исследование принципиально отличается от всех остальных, поскольку учитывает доходы состоятельных граждан. Их традиционная оценка, которая проводится Росстатом, несовершенна из-за высокого уровня теневых доходов, объясняют исследователи.

Специалисты по-разному оценивают последствия имущественного неравенства. Одни считают, что это безопасно, если в стране наблюдается быстрый рост экономики, так как низшие слои «богатеют» наряду с обеспеченными. Другие — что при росте экономики доходы бедных пребывают в застое, а обеспеченные граждане концентрируют плоды экономического роста только в своих руках.

Реформа неналоговых платежей откладывается

Перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс, если такой законопроект будет одобрен, произойдет в 2021 году, а не в 2020-м, как предполагалось до сих пор. Об этом со ссылкой на Минфин пишет РБК. В налоговый кодекс хотят включить утилизационный, экологический и курортный сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду, сборы с перевозчиков по системе «Платон» и с операторов связи.

Перенос сроков, по-видимому, связан с тем, что бизнес-сообщество против такого подхода правительства к решению проблемы расширения неналогового давления. Согласно письму президенту РФ, которое в марте написали главы крупнейших предпринимательских организаций, уравнение неналоговых платежей с налоговыми ни к чему не приведет. Это связано с тем, что, по их мнению, «проблема бесконтрольного установления неналоговых платежей для предпринимателей по-прежнему не решена, а их количество продолжает увеличиваться, что оказывает негативное влияние на инвестиционный климат и предпринимательскую активность».

Мелкие магазины пострадают из-за запрета на специальные налоговые режимы

Минфин подготовил законопроект, запрещающий использовать специальные налоговые режимы (патенты и ЕНВД) магазинам, торгующим маркированными товарами. Предпринимательские объединения заявили, что в случае принятия законопроекта небольшие магазины табачных изделий, обуви и одежды окажутся под угрозой закрытия из-за возросшей налоговой нагрузки, пишет РБК.

Налоговые режимы в виде патента и единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предполагают оплату фиксированной суммы налога вне зависимости от фактического дохода предприятия. По расчетам «Опоры России», при переходе с патента на УСН (упрощенная система налогообложения) потери в прибыли индивидуального предпринимателя составят от 23% до 109% в зависимости от товарооборота, пишет издание.

В письме к министру финансов РФ Антону Силуанову президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что «запрет приведет к перераспределению доли рынка в пользу федеральных и международных торговых сетей».