Россия: государство продолжает давить на бизнес и население (дайджест за март)

По итогам февраля Росстат отчитался о скачке промышленного производства, но эксперты усомнились в данных ведомства. (Фото: ГорэлтЕх, CC BY-SA 2.0, https://bit.ly/2JTo3km).

В марте на фоне новостей о растущей закредитованности россиян сообщалось о «победе над бедностью», а данные о «прорыве» в промышленности сочетались со сведениями о возможной рецессии в этой сфере.

Генератором «хороших» новостей, в основном, стал Росстат, который после обновления руководства «улучшает» методики расчета различных показателей.

Закредитованность россиян продолжает расти

«Объем просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями по итогам января 2019 года повысился до рекордных 39,9 млрд рублей», – сообщает РИА «Новости» гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

В 2018 году просроченные долги выросли более чем на 14 млрд рублей. «При этом темп роста портфеля займов (55%) чуть ниже темпа роста просроченной задолженности (57%), что в том числе свидетельствует о росте рисков в этом секторе», — отметил Лагуткин. «Плохие» долги продолжат двузначный рост в течение года.

Долг населения перед банками растет непрерывно с февраля 2017 года и на февраль 2018-го он составил 15,2 трлн рублей, следует из данных ЦБ.

В частности, рекордно выросла доля автомобилей, купленных в кредит. В феврале 59% покупок машин полностью или частично совершено на заемные деньги (в январе — 54%), что является «самым высоким показателем с начала 2017 года», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй. Причина — стагнация доходов населения при сохранении спроса на авто, говорят эксперты.

В конце марта представители ЦБ выразили озабоченность растущим уровнем долговой нагрузки населения, который достиг 9,9%, сообщает ТАСС. «Этот показатель уже близок к историческому пику 2014 года, когда он составлял 10,4%», отметило новостное агентство со ссылкой на презентацию директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.

Меняется методика реальных доходов населения

Росстат с апреля 2019 года переходит на новую методологию расчета денежных доходов и расходов населения, которая среди прочего заключается в переходе с ежемесячных оценок на ежеквартальные, заявил глава Росстата Павел Малков, сообщает «Интерфакс». Его заместитель Константин Лайкам отметил, что методика не привнесет радикальных изменений в данные за предыдущие годы.

Между тем Росстату удалось победить бедность. По состоянию на конец 2018 года официальное число бедных граждан – лиц с доходами ниже устанавливаемого властями прожиточного минимума — сократилось до рекорда за последние 4 года — 18,9 млн человек (12,9% населения), сообщил Росстат. Такой «прорыв» объясняется тем, что величина прожиточного минимума в течение этого периода росла существенно медленнее инфляции, пишет издание Finanz.ru.

Сомнительные рекорды промышленности

По итогам февраля Росстат отчитался о скачке промышленного производства. В феврале 2019 года его объем вырос на 4,1% в сравнении с февралем прошлого года. Росстат усмотрел рост во многих секторах, в том числе в пищевой промышленности, а также в производстве стройматериалов и нефтепродуктов. Но эти данные не сходятся, например, с цифрами по грузоперевозкам и выработке электроэнергии, цитирует издание Finanz.ru бывшего главу департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилла Тремасова.

«Для увеличения производства предприятиям практически не потребовалось дополнительного электричества: его выработка увеличилась всего на 0,6%, – сообщает Finanz.ru. – Непонятно также, из чего производили дополнительную продукцию: погрузка сырья для промышленности на сети РЖД в феврале упала на 5,1%. … [а] погрузка промышленных товаров у РЖД увеличилась всего на 0,1%».

Кроме этого, в ходе опроса топ-менеджеров 4 тыс. средних и крупных промышленных предприятий, проведенного Центром конъюнктурных исследований Высшей школы экономики, 84% респондентов отметили, что не наращивали производства в феврале. Об увеличении выпуска сообщили лишь 16% (против 18% в январе), а рост спроса на свою продукцию отметили только 13% (минимальный показатель за 4 года), добавляет Finanz.ru со ссылкой на директора центра Георгия Остапковича.

ВШЭ увидела предпосылки новой рецессии в России

В феврале 2019 года сводный опережающий индекс, который рассчитывается ВШЭ и используется для прогнозирования экономического развития, снизился с –2,9 до –3,9%. Индекс находится в отрицательной области четвертый месяц подряд, говорится в сообщении ВШЭ.

Основной причиной является резкое сокращение новых заказов на производство промпродукции, считают эксперты ВШЭ. «Судя по динамике индекса, в перспективе ближайших месяцев наиболее вероятным представляется сценарий замедления российской экономики. Приближение спада пока не представляется неизбежным, но его вероятность явно возросла», — говорится в отчете организации.

Цены на нефть начали расти

Нефть Brent с января по март 2019 года выросла с $55 до $67,7 за баррель. Центробанк вслед за этим повысил базовый прогноз средней цены на нефть марки Urals в 2019 году с $55 до $60 за баррель, пишет «Коммерсантъ». Аналитики банка Morgan Stanley «повысили прогноз цены нефти марки Brent на ближайший год до $70-75 за баррель», сообщает Finmarket. Российская нефть Urals всегда следует за ценами на Brent и стоит обычно на несколько долларов дешевле.

Изменились также ожидания по инфляции: к концу года она должна составить 4,7-5,2% вместо ожидавшихся 5-5,5%, говорится в сообщении регулятора. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — отмечается там (сейчас ставка составляет 7,75%).

Банки вслед за заявлением ЦБ о возможности снижения ставки могут понизить ставки по депозитам, но не будут спешить снижать ставки по кредитам, считают специалисты, опрошенные «Газетой.ру».

Отток капитала может усилиться

ЦБ практически вдвое повысил прогноз на 2019 год по чистому вывозу капитала. Он может составить $35 млрд, а не $20 млрд, как ожидалось в конце 2018 года, следует из прогноза Банка России. Пересмотр показателя объясняется увеличением нефтяных доходов из-за роста цен.

Также ЦБ повысил оценку чистого оттока капитала из РФ в 2018 году с $67 млрд до $76 млрд.

Отношения с Европой ухудшаются

Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера из-за «действий России в отношении Украины, начиная с 2014 года», сообщает «Интерфакс». Подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве следует пересмотреть, считают европейские парламентарии.

Согласно переводу белорусского «Интерфакса» (российские агентства так подробно документ не осветили), парламентарии «глубоко обеспокоены тем, что Россия столь явно демонстрирует свои военные силы, выражает угрозы другим странам и демонстрирует желание и готовность использовать военную силу против других стран в реальных боевых действиях, включая превентивное применение ядерного оружия, о чем неоднократно говорил президент Путин в 2018 году».

Возвращение к нормальным отношениям невозможно, «пока Россия полностью не выполнит минские соглашения и не восстановит территориальную целостность Украины», а также — не прекратит милитаризацию Азовского моря, Черноморского региона и Калининградской области, говорится в резолюции.

Внутренняя политика России, по мнению депутатов Европарламента, также нарушает европейские принципы: «значительно ухудшилась» ситуация с соблюдением прав человека, «широко распространены неоправданные ограничения прав на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний».

Правительство увеличивает налоговое давление на бизнес и население

По итогам января-февраля поступления ненефтегазовых налогов в федеральный бюджет выросли на 18,5%, согласно опубликованным Минфином данным. Таким образом, правительство продолжает увеличивать налоговое давление на несырьевой сектор российской экономики, пишет Finanz.ru. «С помощью налога на прибыль организаций, а также НДС, акцизов и пошлин, которые в конечном итоге оплачивает потребитель через растущие цены на товары, в казну удалось собрать на 231 млрд рублей больше, чем год назад. Общий объем ненефтегазовых доходов впервые за долгое время превысил нефтегазовые сборы - 1,475 трлн рублей против 1,367 трлн», – отмечает издание.

Резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета – до 9,7% ВВП – это индикатор увеличения налоговой нагрузки на экономику, говорят эксперты.

При этом издание напоминает, что в конце февраля глава ФНС Михаил Мишустин заявил о наличии у бюджета резервов для получения дополнительных доходов, включая, помимо прочего, недвижимость, доходы физлиц, оборот криптовалют и электронных денежных систем, а также бизнес в интернете. Кроме этого, ради повышения доходов бюджета могут отменить ряд льгот.