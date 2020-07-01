Россия: государство тормозит венчурный рынок или поддерживает?

В начале июня правоохранительные органы задержали гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. Разразился скандал: десятки инвесторов заявили, что это уголовное дело может плохо сказаться на объеме российского венчурного рынка, и даже ставит под сомнение перспективы технологического будущего страны. Eurasianet.org разобрался, в каком состоянии этот рынок и какова на нем роль государства.

Чем примечательно дело РВК

Александра Повалко задержали 4 июня, в его доме и в офисе РВК провели обыски. На следующий день топ-менеджера посадили под домашний арест. Повалко обвиняют в злоупотреблении полномочиями, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Внимание следователей привлекли сделки, которые РВК и ее дочерние структуры провели еще до прихода Повалко в компанию в декабре 2016 года. Так, РВК продала одну портфельную компанию Soft Machines Inc. и вложила вырученные средства в другую — Alion Energy Inc. Эти деньги — $5 млн — государственные, и были оформлены как заем. Повалко как руководитель РВК должен был добиваться возврата этого долга, но не сделал этого, считает следствие: компания вернула лишь $2 млн. Оставшиеся $3 млн фигурируют в деле как ущерб.

Но срок возврата по договору истечет только в 2022 году, парирует адвокат Александра Повалко. Это подтверждают в самой РВК. Источники «Ведомостей» утверждают, что если Повалко и нарушил юридические процедуры, то без личной выгоды. За гендиректора компании поручились председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Последний заявил, что «не видел его действий, которые могли бы иметь хотя бы оттенок авантюрности или тем более личной корысти».

РВК — особый игрок на российском венчурном рынке. Это институт развития, его создали в 2006 году по распоряжению правительства и выделили ему из бюджета 30 млрд рублей. По сути это государственный фонд фондов: компания создает венчурные фонды с другими инвесторами и частными компаниями, вкладывает деньги в технологические стартапы, запускает акселераторы и спонсирует образовательные программы в вузах.

Обвинение и арест гендиректора РВК «нанесло серьезный удар по основам венчурного рынка, и подрывает смысл и идеологию индустрии высокорисковых проектов в России, — говорится в официальном заявлении компании. — К сожалению, это очередной “красный флаг” для всех частных инвесторов и предпринимателей — тех, от кого зависит будущее экономики страны».

Руководитель Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов предложил заморозить работу всех институтов развития, пока Повалко не выпустят из-под домашнего ареста, а члены Совета венчурного рынка и ведущие венчурные инвесторы России подписали открытое письмо в поддержку РВК.

«В России, как и во многих западных странах, государство на венчурном рынке является важным игроком, — говорится в документе. — К сожалению, события, подобные тем, что происходят с РВК и ее руководителем, катастрофически подрывают доверие к бюджетным средствам: предприниматели будут еще с большей осторожностью использовать их для развития проектов или вовсе откажутся; частные инвесторы воздержатся от создания фондов с государством; профессиональные менеджеры будут избегать управления государственными средствами».

По мнению авторов письма, все это приведет «к сокращению объемов национального венчурного рынка, недофинансированию инновационных проектов и поставит под сомнение перспективы технологического будущего страны и амбиции глобализации отечественных технологий».

Арест Александра Повалко стал серьезным потрясением, так как поводы для задержания не выглядят обоснованными и понятными для представителей рынка, сказал Eurasianet.org один из подписавших это письмо, основатель инвестиционной компании А.Partners Алексей Соловьев.

«Но я бы сказал, что это будет серьезным ударом именно для государственного сегмента, а не для всего рынка в целом», — уточнил он.

В условиях коронакризиса даже после истории с РВК государство останется более надежным партнером, чем сторонние инвесторы, у которых могут возникнуть трудности с ликвидностью, считает президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

Что делает государство на венчурном рынке России

В 2019 году венчурная активность по сравнению с двумя предыдущими годами упала, но присутствие государства на этом рынке растет. К такому выводу пришли авторы исследования издания Inc. С января по ноябрь стало известно о 134 публичных венчурных сделках на 11,6 млрд рублей — оба показателя более чем вдвое ниже, чем годом ранее. Особенно сильно упал объем иностранных инвестиций. Частные инвесторы и корпоративный сектор стали менее активны, а вот фонды и компании с государственным участием — напротив. В 2019 году они вложили в стартапы 4,3 млрд рублей, хотя годом ранее этот показатель составлял 1,8 млрд рублей.

У аналитиков Dsight получилась несколько иная картина. Они насчитали 230 сделок за 2019 год (в 1,5 меньше, чем в 2018 году), но в деньгах венчурный рынок показал абсолютный рекорд — $868,7 млн (+13%). Из этого следует, что инвесторы стали рисковать по-крупному — увеличивали чеки, при этом тяготели к зрелым стартапам.

В Dsight говорят, что рынок движется в сторону корпоративных инвестиций: крупные компании, в том числе государственные, стали развивать венчурные фонды как свои подразделения. Например, В 2019 году акселераторы стартапов запустили «Вертолеты России», «Росатом», РЖД, ВТБ, и КАМАЗ. Еще раньше это сделал Сбербанк.

При этом государство не оправдало ожидания рынка: его институты медленно проводят инвестиции, говорится в исследовании. В качестве примера аналитики приводят кейс «ВЭБ Инновации» (VEB Ventures): госкорпорация заявила, что планирует вложить в России 34,8 млрд рублей до 2024 года, но пока большого числа сделок не провела.

Алексей Соловьев склонен с этим не согласиться: «Государство пытается осуществить на рынке ряд инициатив, а то, что не воплощено, по моему мнению, не тормозит развитие рынка». По его словам, государство в определенной степени считает себя ответственным за развитие рынка и видит это развитие в том числе в создании фондов в пустых нишах.

«В течение пяти лет продолжается заметный тренд на увеличение доли государства в отрасли, венчурная индустрия в целом приближается по структуре к экономике страны, — говорит он. — Однако, в роли инвестора в другие фонды и стратега, покупающего проекты, большого увеличения государственного участия пока не наблюдается.

Те инвестиции, что государство все же проводит, сложно назвать венчурными, говорит частный инвестор, совладелец финтех холдинга EXMO Эдуард Барк.

«Дело в том, что наиболее ценным с точки зрения появления новых инновационных компаний является финансовая поддержка на ранних стадиях проекта, — объясняет он. — Об этом свидетельствует американский опыт. Но такое наблюдается в нашей стране все реже. Из сеятеля зерен государство превращается в садовода, который то и дело удобряет плодоносящие яблони. Это значит, что состояние рынка близко к пассивному, чего быть не должно. Госкомпании все чаще вкладываются на этапе расширения действующих производств. А так мы никогда не увидим массового появления инновационных предприятий с оригинальными концепциями».

Что рынок ждет от власти и каковы его перспективы

Опрошенные Eurasianet.org эксперты сходятся в том, что пока российский венчурный рынок только создается.

«Этап становления венчурного рынка еще не завершен, но он оживает и растет», — так характеризует положение дел Винченцо Трани.

«Российский венчурный рынок на сегодняшний день нельзя назвать развитым, так как не решены структурные проблемы», — вторит ему венчурный предприниматель Алексей Буянов.

Пока российский рынок занимает не более 0,3% от общемирового.

«Но он растет в четырех ключевых метриках: количестве фондов, количестве денег на входе и на выходе, и интегральном показателе уровне инвестиционной активности, который мы ежегодно рассчитываем исходя из того, что большинство инвесторов указывают на увеличение количества своих сделок и объемов инвестиций год от года», — перечисляет Алексей Соловьев.

Согласно результатам исследования «Венчурный Барометр 2019», у участников рынка есть запрос на усовершенствование законодательства, особенно на стимулирование системы выходов из венчурных проектов.

«Выходы, то есть покупки стартапов стратегами на “вторичном рынке” у инвесторов, — это главная боль российского венчурного рынка, так как из года в год ожидания по выходам у инвесторов не оправдываются», — объясняет Соловьев.

По его мнению, госинституты развития могла бы для этого создавать так называемые secondary фонды и предоставлять корпорациям дешевое финансирование, а также поощрять их сделки на вторичном рынке.

Государство может помочь рынку, снизив налоговое давление и увеличив объем инвестиций на начальной стадии стартапов, считает Винченцо Трани. А еще — снижением коррупционной составляющей, говорит основатель и генеральный директор онлайн-университета «для белых воротничков» CEO SF Education Александр Вальцев.

К концу года рынок венчурных инвестиций в России может просесть на треть, прогнозируют в Skolkovo Ventures. Но аналитики организации смотрят на ситуацию с оптимизмом: они считают, что падение рынка носит временный характер и может быть отыграно с плюсом уже в первом квартале 2021-го года.

Винченцо Трани считает, что рынок начнет оживать даже раньше — через 3-4 месяца.

«Снова будут запускаться стартапы, потому что пандемия заставила людей тянуться к инновациям и повысила их толерантность к риску», — считает он.

Со стороны инвесторов активность тоже снизится не сильно.

«Для инвестиционно привлекательных проектов всегда есть капитал, — говорит Алексей Соловьев. — Особенно интересно будет увидеть, какие стартапы смогут уверенно стартовать в период восстановления после кризиса».

Но из-за кризиса денег в венчурных фондах будет меньше, полагает Эдуард Барк. А это изменит привычный принцип взаимоотношений венчурных инвесторов и команд стартапов: раньше первые конкурировали между собой за перспективные идеи, а теперь стартаперы будут биться между за внимание.

«Это значительно сузит инвестиционное поле, оставив место только для по-настоящему перспективных проектов в областях, что стали более актуальными после пандемии», — полагает эксперт.