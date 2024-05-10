Россия готова указать Армении на дверь из ОДКБ

Учения ОДКБ в Беларуси в конце 2023 года. Армения не участвовала в них, поскольку Ереван приостановил свое членство в организации. (Фото: ОДКБ)

Россия усиливает давление на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сомневаясь, что Армения посмеет выйти из возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности.

В ответ на последние высказывания Пашиняна о возможном полном выходе Армении из ОДКБ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Ереван «волен прекратить свое членство» в организации безопасности.

«Мы по-прежнему не ставим под сомнение суверенное право армянских партнеров самостоятельно определять свой внешнеполитический курс, в том числе и в контексте дальнейшей работы в Организации», – сказала Захарова на состоявшемся в начале мая брифинге.

После поражения в конфликте за Нагорный Карабах армянские власти последовательно дистанцируются от России и предпринимают шаги по укреплению отношений с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Многие армяне считают, что Россия не выполнила свои обязательства перед Арменией по обеспечению ее безопасности на стадии завершения конфликта. В процессе переориентации Ереван уже заморозил свое членство в ОДКБ, которая была создана Кремлем в противовес НАТО. В начале 2024 года российские миротворцы также покинули регион, а армянские власти заявили, что российским военнослужащим в Армении больше не рады. Кроме того, Ереван официально потребовал вывести российских пограничников из международного аэропорта «Звартноц».

С тех пор как в сентябре прошлого года Азербайджан вынудил более 100 тысяч этнических армян покинуть Карабах, у Армении практически не осталось рычагов давления для переговоров, направленных на достижение прочного мирного соглашения с Баку. Для армянских властей одним из очевидных рычагов являлась угроза полного выхода из ОДКБ. Но Москва, судя по всему, готова проверить, блефует ли Пашинян.

Дипломатический покер является частью усилий Пашиняна по обеспечению безопасности существующих границ Армении. Он добивается признания существующих границ со стороны ОДКБ в надежде, что такое признание предотвратит любые возможные будущие попытки Азербайджана захватить армянскую территорию.

Выступая в марте, Пашинян сказал, что армяне спрашивают, почему страна до сих пор является членом ОДКБ, и ему «нечего ответить». Далее Пашинян заявил, что страна выйдет из организации, если ОДКБ и ее руководство «не обозначит, как оно видит границы суверенной территории страны».

«Мы просим, ждем, требуем, чтобы наши уважаемые партнеры по ОДКБ ответили на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении. Если они не сделают этого, Армения выйдет из организации. Когда? Я не могу сказать», – заявил Пашинян.

Россия подала сигнал о том, что она не одобрит признание ОДКБ армянской границы в данный момент, и это создает еще одну проблему для Пашиняна, правительство которого также сталкивается с растущим внутри страны недовольством. Одним из проявлений этого недовольства стал марш протеста, организованный противниками недавних территориальных уступок со стороны правительства.