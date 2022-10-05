Россия: граждан стран Центральной Азии пытаются обманом заманить на войну

Отчаявшись пополнить свою армию в Украине за счет резервистов, Россия прибегает к хитрости, подкупу и запугиванию с целью завербовать иностранных рабочих, в частности из Центральной Азии.

И это в то время, когда отъезд на родину затруднен из-за резкого роста цен на авиабилеты в такие страны, как Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Основным пунктом вербовки является миграционный центр «Сахарово» в Москве, где иностранные граждане должны выстаивать в длинных очередях, чтобы получить или продлить разрешение на работу. Ожидающим рабочим раздают листовки с предложением записаться в ряды российских вооруженных сил, поехать воевать в Украину и получить гражданство в упрощенном порядке, а также ежемесячную зарплату в размере почти 3300 долларов.

Предложение заманчивое, если бы не опасность. Обладателям российского гражданства не нужно проходить дорогостоящие бюрократические процедуры оформления разрешения на работу, а выплачиваемые в РФ пенсии намного выше того, на что большинство выходцев из Центральной Азии могут рассчитывать на родине.

Но правозащитники утверждают, что это обман.

«Правила получения гражданства не изменились – для этого по-прежнему необходимо иметь диплом о высшем образовании, справку об отсутствии судимости, уплатить налоги и так далее. В российском законодательстве нет положений о получении гражданства в обмен на участие в военных действиях», – написал в ответ на письменный запрос Eurasianet.org Каримджон Ёров, проживающий в Вене активист из организации помощи мигрантам «Тонг Жахони».

По словам Ёрова, он внимательно изучил документы, которые выдаются трудовым мигрантам, и не нашел ничего, что подтверждало бы утверждение об автоматическом предоставлении гражданства. В документах говорится лишь о том, что срок ожидания сокращается с пяти до четырех лет, сказал он. Ёров скептически относится даже к этой информации.

Однако, как выяснилось, многих все же обманом заставляют подписывать документы о прохождении военной службы по контракту.

Руководитель «Тонг Жахони» Валентина Чупик рассказала, что при заполнении бланков разрешения на работу мигрантам выдают до 40 различных документов и требуют быстро все подписать, не давая им изучить содержимое как следует.

«В результате люди подписывают все. Среди документов вложен двухстраничный контракт о добровольной военной службе, напечатанный очень мелким шрифтом, – сказала Чупик. – И люди даже не знают об этом, поскольку им не дают копию».

Есть и другие уловки. Суннат, 26-летний разнорабочий из Таджикистана, работал на стройке в сибирском городе Новосибирске, когда к нему обратились с предложением устроиться на работу в Херсонской области Украины, которая сейчас оккупирована российской армией.

«Они сказали нам, что в Херсоне идет активное строительство, и мы должны туда поехать. И что мы можем рассчитывать на зарплату в 220 тысяч рублей (3750 долларов), – сказал Суннат, который беседовал с Eurasianet.org на условиях анонимности. – Несколько рабочих из нашей бригады поехали, но потом выяснилось, что их забрали воевать».

Чувствуя давление со стороны своих работодателей и просмотрев множество видеороликов, в которых мигрантов арестовывали якобы за отсутствие нужных документов, Суннат решил попытаться вернуться домой, чтобы переждать зиму в Таджикистане.

«Конечно, можно рискнуть и остаться, а потом просто сдаться, если тебя отправят на фронт. Но может не повезти. Нас могут убить в тот момент, когда мы присоединимся к нашему подразделению», – сказал он.

Но даже вернуться домой становится все сложнее. Как только 21 сентября президент Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» резервистов, десятки тысяч россиян бросились бежать, куда была возможность. С начала войны в Украине список стран, куда россияне могут выехать в любой момент, резко сократился. Наибольший приток наблюдался в Казахстане – около 100 тысяч человек за первую неделю после объявления мобилизации. Меньшее число российских граждан быстро скупили билеты на рейсы в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В результате возросшего спроса цены на билеты по некоторым направлениям достигали нескольких тысяч долларов. Многие пытались пересечь грузинскую границу на автомобиле.

27-летний Бахриддин, еще один таджикский трудовой мигрант, рассказал, что к нему и его друзьям неоднократно подходили в Москве одетые в штатское офицеры-вербовщики.

«Они предлагают зарплату в четыре раза выше, чем мы получаем, предлагают российское гражданство и много льгот, – сказал он Eurasianet.org – Пока никто не согласился на это предложение. Наш работодатель предупредил нас, чтобы мы как можно реже появлялись на улице. Конечно, страшно, что нас могут вот так отправить на войну, но в Душанбе нет работы, поэтому приходится терпеть это».

По словам Чупик, она слышала и о гораздо более жестоких методах.

«Ко мне обратился гражданин Кыргызстана, который работает курьером. Он шел по улице, и [полиция] остановила его, по обыкновению, из-за его этнического происхождения. Они потребовали предъявить документы, потом приказали сесть в автобус. В автобусе они избили его, применили к нему электрошокер и потребовали, чтобы он что-то подписал. Только потом он понял, что подписал контракт о прохождении военной службы», – сказала Чупик.

Глава юридической компании «Химоя» Навруз Одинаев говорит, что в случае гибели иностранных граждан в бою нет никакой гарантии, что семьи получат компенсацию.

Более того, если власти на родине военнослужащих узнают, что они участвовали в боевых действиях, их могут привлечь к ответственности. В Таджикистане, например, гражданам, уличенным в участии в военных действиях на территории других государств, грозит тюремное заключение сроком до 20 лет, отметил Одинаев.