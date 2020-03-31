Россия: данные о заболевших коронавирусом могут не отражать реальной картины

Вслед за приостановкой международного авиасообщения в России начали вводить режим принудительной самоизоляции. Власти городов и регионов запретили гражданам перемещаться по улице без веской причины, а правительство РФ вводит большие штрафы за нарушение этих правил.

Официальные данные о заразившихся коронавирусом и о количестве проведенных тестов не вызывают доверия у некоторых специалистов и наблюдателей. Российские тесты называют недостоверными, а возможности тестирования — не отвечающими реальным потребностям. Работники медучреждений жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты.

Проблемы тестирования

По официальным данным Роспотребнадзора на вечер 31 марта, за все время в стране было проведено 536 тыс. тестов на коронавирус. Выписан по выздоровлению 121 человек, зафиксировано 17 смертей.

Никакой подробной статистики о том, сколько предприятий допущено до проведения тестов и в каком объеме они их проводят, не публикуется.

Изначально, когда об этом не было никакой информации, считалось, что тесты проводят только в подведомственном Роспотребнадзору научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, поэтому все анализы (мазки из дыхательных путей) отправляются туда. Затем стало известно, что тесты, помимо Новосибирска, стали проводить в двух государственных центрах в Москве и в одном в Петербурге, при этом в случае положительного результата тесты по-прежнему направляют на перепроверку в Новосибирск.

Согласно письму Роспотребнадзора, до недавнего времени тесты можно было сдать, только в случае возвращения из стран, где распространился коронавирус, а также при наличии симптомов (температуры, кашля, проблем с дыханием). В СМИ и соцсетях — десятки историй граждан, которые пытались обратиться за прохождением теста, но по разным причинам им было отказано. Корреспондент «Новой газеты» не смог пройти тест, даже несмотря на температуру.

Во второй половине марта тесты начали проводить некоторые частные клиники. Одной из первых стала «Инвитро», вслед за ней такое право получили «Гемотест», «Хеликс» и «Медси». К концу марта стали появляться первые истории с удачным прохождением теста в этих частных клиниках (за деньги).

Кроме того, власти в конце марта заявили, что тестирование проводится в 141 государственной лаборатории в 79 субъектах, а также в 17 лабораториях Федерального медико-биологического агентства, но, по всей видимости, эти ресурсы по-прежнему используются только для тестирования вернувшихся из-за границы и людей с явными симптомами.

Существуют опасения, что возможности по тестированию в стране не отвечают потребностям, а цифры по выявленным случаям коронавируса не отражают действительность. К примеру, мэр Москвы Сергей Собянин заявил Владимиру Путину, что «объем тестирования очень низкий, и реальной картины [в России] и в мире никто не знает».

В качестве примера он привел Приморский край, куда вернулись около 6 тыс. жителей из стран, где распространился коронавирус. «Это большая проблема. И рано или поздно эта проблема вырисуется [вскроется]», — сказал он. «Реально тех, кто болен, — их значительно больше», — отметил чиновник.

Еще один пример связан с подмосковным городом Дубна (75 тыс. населения). Там находится Объединенный институт ядерных исследований численностью почти 5 тыс. человек, многие из которых постоянно ездят за границу (в том числе в Китай и Европу). «За все время, которое длится эта эпидемия, у нас [в городе] было сделано 54 теста... Я в эти цифры [о количестве протестированных в стране] не верю совсем», — рассказал YouTube-каналу политика Алексея Навального работник института Марк Ширченко.

Сам Навальный убежден, что данные о числе протестированных в России — «вранье». «Нету в России никаких тестов. И на самом деле наша власть внимательно следит за тем, чтобы сюда массово не попали вот эти быстрые [двухчасовые] тесты, которые сейчас научились делать в Израиле, в Южной Корее, Китае… Почему? Они не хотят выявлять заболеваемость…» — сказал он.

Власти, впрочем, заявляют о существовании в стране трех тест-систем — двух новосибирского центра «Вектор» и одной Минзрава. Сейчас проводится работа по выпуску четвертой, которая позволит получить результат через 90 минут, пишет РБК.

«Цифры, которые мы знаем, отражают разницу [между заболевшими в России и Европе] не на уровне заболеваемости, а в тщательности обследования», — сказал «Новой газете» врач-инфекционист Алексей Яковлев, до недавнего времени работавший главврачом Боткинской больницы Петербурга.

По его словам, российские тест-системы в 100 раз менее чувствительны (менее достоверны), чем европейские. «Поэтому масштаб выявления инфекции у нас существенно отличается… Если вы пошли проверяться в поликлинику, то не факт, что вирус там выявят, чувствительность наших тест-систем для этого не совсем пригодна. Зато вы вполне можете принести оттуда заразу своим пожилым родителям. Так что эти центры в поликлиниках — абсолютная бессмыслица. И пустая трата средств», — считает он.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что у нее нет оснований утверждать, что российские власти занижают данные о заболевших коронавирусом или проводят недостаточно тестирований, сообщает «Интерфакс». «Российская Федерация ежедневно представляет в ВОЗ информацию о количестве заболевших и противоэпидемических мероприятиях в стране в рамках Международных медико-санитарных правил», — сказала представитель ВОЗ в России доктор Мелита Вуйнович.

Медучреждения не готовы к эпидемии

Вдобавок к возможным проблемам в сфере тестирования начали появляться сведения о проблемах в оснащенности медучреждений необходимыми средствами. Один из врачей в городе Струнино Владимирской области рассказала на видео, что единственный в поликлинике костюм для общения с людьми с симптомами коронавируса выдают на четыре дня, масок не хватает, а вместо обещанных Владимиром Путиным надбавок врачам им урезали зарплату в январе и феврале.

Анестезиолог-реаниматолог центральной районной больницы города Калач-на-Дону (Волгоградская область) Татьяна Ревва опубликовала видео, на котором рассказала, что у нее и ее коллег нет противочумных костюмов, респираторов, очков. Вместо кожных антисептиков в больнице используется разведенный спирт, вместо закупки масок сотрудники больницы вынуждены шить их из марли. При этом руководство больницы рапортует, что все средства индивидуальной защиты имеются.

«Это все вранье, — утверждает она. — Мы не готовы [к эпидемии], ничего у нас нет и никакими средствами индивидуальной защиты мы не обеспечены. Если вдруг на самом деле поступит такой пациент [с признаками коронавируса] и мне придется подойти к нему в приемное отделение, … я пойду вот в этой маске [без каких-либо дополнительных средств защиты]. Если вдруг на самом деле здесь произойдет какая-то вспышка, … начнется просто естественный отбор в этом городе и в этой больнице».

По ее словам, в больнице всего три аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), один из которых сломан. Два работающих аппарата уже заняты больными. При этом у тяжелых пациентов, больных коронавирусом, могут быть проблемы с дыханием, и подобный аппарат необходим, чтобы их спасти.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова объявила о создании ИВЛ, который может одновременно помогать четырем пациентам и не допускать заражения с помощью фильтров, сообщает «Доктор Питер». В руководстве Федерации анестезиологов и реаниматологов, а также в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии Минобрнауки назвали это предложение «имитацией помощи пациентам», пишет издание.

По их словам, «раздача вентиляции» не позволит поддерживать нормальный внутрилегочный обмен у пациентов, в то время как это основная функция использования ИВЛ. Легкие у больных разные, поэтому «какой бы режим вентиляции мы не выбрали, он окажется подходящим в лучшем случае одному из [пациентов], а спустя какое-то время не устроит и его».

В городе Каменск-Шахтинск (Ростовская область) весь персонал инфекционного отделения горбольницы написал заявления об увольнении в надежде привлечь внимание властей, пишет издание «Пик».

Работники требуют обеспечить медперсонал средствами защиты (в отделении уже есть больные коронавирусом, при этом у персонала нет даже масок), повысить доплату за ночные дежурства и за работу с особо опасными инфекциями (за выход в ночную смену сейчас им доплачивают около 70 рублей).

На проблему отреагировала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. По ее словам, готовится к увольнению только один доктор (по причине, не связанной с требованиями медиков), пишет «Новая газета», остальные решили не увольняться. С врачами встретился глава администрации и обсудил с ними все вопросы: «Отделение работает, администрация принимает дополнительные меры».

Принудительная самоизоляция

Между тем, на фоне проблем с тестированием и готовностью больниц, власти начали ограничивать перемещение населения. Сначала меры ввели в Москве, где наибольшее официальное число заразившихся коронавирусом (1613 из 2337 в стране на вечер 31 марта), затем примеру столицы последовали Подмосковье, Ленобласть, и многие другие регионы РФ.

Меры предполагают запрет на выход из дома, за исключением нескольких случаев: поездка на работу, поход в ближайший магазин, выгул домашних животных, вынос мусора, обращение за медпомощью, угроза жизни и здоровью. Гражданам, покинувшим дом, рекомендуют соблюдать полутораметровую дистанцию. Блогеры и СМИ публикуют видео и фотографии из совершенно пустого центра Москвы.

Некоторые регионы пошли дальше и запретили населению въезд и выезд. К примеру, власти Ленобласти ввели такой запрет в некоторых населенных пунктах (где есть случаи заболевания) без специального удостоверения, среди них — Мурино, Янино, Энколово, Кингисепп и Глинка.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявил в интервью 47news, что перемещаться по области можно только с паспортом, а при поездке из Петербурга (в область) необходимо иметь с собой документ, обосновывающий такую необходимость. Например, книжка садовода, копия права собственности на участок, документ о членстве в дачном некоммерческом партнерстве или справка с работы.

В некоторых городах, наоборот, меры менее жесткие. К примеру, в Петербурге режим самоизоляции обязателен только для граждан 65 лет, а для всех остальных — лишь рекомендован.

В ближайшее время власти Москвы намерены ввести «умную систему контроля соблюдения домашнего режима», заявил мэр столицы Сергей Собянин. По данным источников «Медузы» в мэрии, власти хотят выдать населению QR-коды, которые будут служить пропуском на улицу. Их, по всей видимости, будут сканировать сотрудники правопорядка для получения данных о гражданине. Не исключено, что нечто подобное затем появится в других регионах.

В Москве запретили работу кафе, ресторанов (за исключением работы на вынос или с помощью курьерской доставки), ночных клубов, кинотеатров, бассейнов, салонов красоты, развлекательных центров, предприятий розничной торговли (кроме продуктовых, аптек, салонов связи), проведение любых массовых мероприятий. В той или иной степени аналогичные ограничения введены в других регионах.

Правительство РФ в ближайшее время внесет поправки в КоАП об увеличении в 10 раз штрафов за несоблюдение карантина. Гражданам грозит штраф 15–40 тыс. рублей за первый раз, 150–300 тыс. за повторное нарушение, пишет «Газета.ру». Для юрлиц штраф может достигать 1 млн.

Ограничения и ужесточение ответственности произошло не только из-за роста случаев заболевания, но и в связи с тем, что многие граждане вместо самоизоляции решили поехать на отдых в выходные дни, предшествовавшие объявленной президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей неделе (многие компании, кстати, продолжают работать, несмотря на «выходные»).

Во многих парках Москвы можно было увидеть веселые компании, шашлыки, всего в городские парки пришли 52 тыс. человек, написал Собянин на своем сайте. Источник «Медузы» подтвердил, что принудительный режим самоизоляции в столице был введен в том числе из-за «людей, которые пошли на шашлыки». Источник BBC сказал, что «в мэрии были взбешены», узнав об этом.

До сих пор режим самоизоляции в стране носил рекомендательный характер. «По-хорошему вы не понимаете, мы вам сделаем по-плохому» — так описал логику властей Москвы сооснователь фонда «Городские проекты» Илья Варламов.

Пока не очень понятно, как будет устроен контроль за перемещением граждан. Дело в том, что в Москве нет инфраструктуры для столь масштабного контроля, считает он. «Нет столько полицейских, сотрудников Росгвардии, нет такого количества судов [для привлечения к ответственности нарушителей]», — сказал Варламов.

Заместитель начальника ГУ МВД России Дмитрий Баранов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал, что в системе полиции Петербурга 43 тыс. камер, а также множество систем видеонаблюдения ТСЖ, коммерческих предприятий и камеры контроля за дорожным движением. «Разные способы контроля местоположения по мобильной связи, геопозиционированию, отслеживание работы в интернет-пространстве, например, электронные платежи. Подробнее не могу раскрывать», — сказал он.