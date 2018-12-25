Россия: данные Росстата все чаще подвергаются сомнению

Максим Орешкин, глава Минэкономразвития, в структуру которого входит Росстат, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году. (Фото: kremlin.ru)

Данные Росстата об улучшениях в экономике все чаще становятся предметом сомнений у специалистов. Одни указывают на явные нестыковки, другие заявляют об «откровенных манипуляциях». Среди недовольных — бывшие сотрудники Минэкономразвития и Центробанка.

Официально Росстат объясняет проблему работой в условиях постоянной нехватки информации. В связи с этим ведомство вынуждено изменять ранее опубликованные цифры, по мере того получения новых данных. В неофициальных беседах сотрудники Росстата дают понять, что претензии всерьез не воспринимают, поскольку считают критиков далекими от статистики.

Бум сельского хозяйства оказался ошибкой

Рост сельского хозяйства в России в последние годы оказался статистической ошибкой.

В изначальных данных Росстат заявлял о ежегодном росте сельского хозяйства в каждый из 2013-2017 годов, накопленным итогом составившем 20,7%, но после пересчета данных показатель обвалился до 8,7%. Пересчитаны в сторону понижения были и показатели за предыдущие годы.

Как пишет в опубликованном в декабре 2018 года докладе главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун, статистическое ведомство скорректировало ранее опубликованные данные с учетом итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи. В результате корректировки общий рост сельского хозяйства оказался не таким бурным, а по некоторым позициям даже произошло падение.

Примечательным примером являются данные о производстве картофеля. В период с 2000 по 2017 год Росстат неоднократно рапортовал об общей тенденции роста производства, однако в итоге, после корректировок, сбор в 2017 году (21,3 млн тонн) оказался гораздо ниже, чем в 2000 году (34 млн тонн), говорится в докладе РАНХиГС.

Подобные ошибки могут возникать у Росстата потому, что часть сельскохозяйственных производителей не предоставляют отчетов, однако «по этой причине данные в текущей отчетности могут быть занижены, но не завышены», в связи с чем остается непонятным, почему ошибки всегда приводят к завышению показателей Росстата, отмечается в докладе.

«В советские времена приписки стимулировались желанием руководителей хозяйств отчитаться о выполнении или перевыполнении плана. От этого зависели их зарплата, премии и сам факт сохранения должности. А какую природу имеет феномен завышения данных в условиях рыночной экономики? У руководителей хозяйств и собственников заинтересованности в этом вроде бы нет. Наоборот, высокие показатели могут привести к росту налогов и других платежей. Однако сохраняется такой интерес у руководителей более высокого ранга. Областное руководство должно отчитаться о выполнении индикаторов госпрограммы, от этого зависит размер государственной поддержки», — рассуждает Узун.

Нестыковки в доходах и инвестициях

В октябре бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко обратил внимание на несоответствие федеральных данных по доходам населения в 2018 году их региональной разбивке. Например, в мае доходы выросли на 4%, однако согласно региональной статистике они выросли только в трех округах (в среднем на 3,5%), а в остальных пяти — упали (в среднем на 2,8%). Такое же несоответствие Алексашенко заметил в данных за июнь.

Подобные нестыковки можно найти самостоятельно. К примеру, реальные доходы населения в январе-сентябре 2018 года в целом по стране увеличились на 2,3%, говорится в данных Росстата, однако по региональным данным рост произошел лишь в одном округе (в Южном — на 1,5%), в то время как в остальных семи округах доходы упали на 0,2-2%.

Как сообщил Eurasianet.org Сергей Алексашенко, подобных нестыковок в материалах Росстата «огромное количество», и чтобы определить источник этой проблемы, необходимо детально обсуждать их с сотрудниками ведомства. В более цивилизованных странах, по его мнению, такие проблемы исключены, поскольку статистические органы там находятся под контролем общества — исследовательских центров и журналистов. Более того, статистические ведомства в таких странах удалены от правительства, которое в связи с этим не может оказывать на него влияние, отметил он.

В октябре глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков обвинил Росстат в «манипуляциях с методиками», после того как глава Минтруда Максим Топилин объявил о росте на 11% номинальных зарплат в январе-августе 2018 года на 11%, пишет РБК. Министр, по-видимому, взял эту цифру из отчета Росстата.

Бывший руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов в начале 2018 года счел «откровенными манипуляциями» сведения Росстата о нулевом росте располагаемых доходов населения в январе. По расчетам Тремасова, доходы в этом месяце упали на 7%. Схожего мнения придерживался и ряд других экспертов. На фоне критики Росстату пришлось пересмотреть отчет в сторону понижения.

Наконец, в декабре Росстат объявил о росте инвестиций в основной капитал на 5,2% в третьем квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 13,8% — в сравнении со вторым кварталом. Проблема в том, что помимо фактически полученных Росстатом данных о капитальных вложениях, которые ложатся в основу расчетов, ведомство делает «досчеты объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами».

Сотрудники ВШЭ обратили внимание на эту проблему в статистике за первое полугодие 2018 года. По официальным данным, инвестиции выросли на 3,2%, однако по прямой отчетности средних и крупных компаний (без «не наблюдаемых» досчетов) они упали на 1%, говорится в отчете ВШЭ. «По нашим оценкам, это означает, что в ненаблюдаемом напрямую сегменте, составляющем около 23% суммарных инвестиций, они росли больше, чем на 17% год к году, что выглядит чересчур оптимистично», — пишут авторы отчета.

Росстат не воспринимает претензии всерьез

Сотрудники Росстата в неофициальных беседах называют критиков недостаточно понимающими в статистике и воспринимают их претензии снисходительно. Как сообщил Eurasianet.org сотрудник ведомства, попросив не называть его имени, критикам, прежде чем высказывать свои претензии, следует пройти курс статистики, которая представляет собой «высшую математику», и ее понимание недоступно тем, кто не изучал ее.

При этом собеседник признает, что в материалах Росстата систематически публикуются спорные данные. Их появление он объясняет работой в условиях постоянной нехватки информации. Многие компании предпочитают заплатить небольшой штраф, вместо того чтобы сдавать статистическую отчетность. По мере того как предприятия сдают отчетность с опозданием, Росстат вынужден постоянно корректировать ранее опубликованные сведения. Ответственность за непредставление данных в Росстат должна быть «существенно повышена», считает он.

В своем официальном комментарии Росстат привел более детальный разбор нестыковок, однако лишь по нескольким из вышеописанных эпизодов.

В частности, нестыковки федеральных данных о доходах населения с региональными возникают потому, что в региональные расчеты проводятся в условиях, когда еще нет статистики банков, отчетов по налогам и финансовых показателей организаций, поэтому в некоторой степени региональные цифры дополняются «экспертными оценками». При этом федеральные данные составляются без этих недостатков и независимо от работы территориальных органов.

Это обстоятельство не позволяет добиться согласования региональной статистики с данными по всей стране, однако в материалах по итогам каждого года ведомство корректирует цифры с учетом новых данных и добивается такого согласования, говорится в ответе Росстата.

Что касается обвинений в «манипуляциях» со статистикой по росту номинальных зарплат, Росстат утверждает, что они невозможны, поскольку отчеты предприятий по зарплатам заносятся в централизованную систему обработки данных, и какие-либо «ручные» исправления в этом процессе исключены. Данные об 11-процентном росте зарплат в январе-августе подтверждаются статистикой ФНС, говорится в письме.

Росстат входит в структуру Минэкономразвития, но министерство никаких специальных указаний или рекомендаций по изменению методологии в Росстат не направляет, утверждают в статистическом ведомстве.

«При этом Росстатом рассматриваются, обсуждаются и учитываются предложения и замечания, поступающие от Минэкономразвития России, других министерств, правительства РФ с целью отражения национальной специфики и особенностей российской экономики», — добавляет Росстат.