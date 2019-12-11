Россия: две трети россиян ощущают низкое качество воздуха

Около двух третей жителей страны регулярно ощущают низкое качество воздуха. Власти, признавая неудовлетворительное состояние атмосферы, заявляют об улучшениях, которые, впрочем, выглядят неубедительно на фоне отсутствия детальной информации о наблюдениях.

Государственная система измерения состояния воздуха нуждается в модернизации, а промышленные предприятия, которые обязали установить датчики измерения выбросов, не спешат делиться замерами с общественностью.

Официальные данные против наблюдений населения

По последней оценке Минприроды, состояние воздуха в 2012-2017 годах (более свежих данных пока нет, что тоже симптоматично) «медленно улучшалось», хотя и «оставалась по-прежнему неудовлетворительным». В ведомстве также утверждали, что в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает всего 12% городского населения страны (или 13,5 млн человек).

Между тем, согласно опросу ВЦИОМ, только в Москве и Санкт-Петербурге качеством воздуха недовольны, соответственно, 82% и 77% горожан (или свыше 14 млн человек). В целом по России, по данным опроса «Гринписа России», 62% опрошенных ощущают загрязнение в атмосфере постоянно или несколько раз в неделю.

Одним из объяснений расхождений между официальными данными и наблюдениями населения может быть то, что в последние годы власти повысили нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе. Например, ПДК метилмеркаптана был увеличен в 60 раз, т.е. теперь концентрация этого вещества должна быть в десятки раз выше, чтобы она была отражена в статистике как превышающая норму.

Кроме того, широко распространены подозрения, что россиянам не рассказывают всю правду. В частности, согласно вышеупомянутому опросу «Гринпис», 93% респондентов «недовольны тем, как их информируют о качестве воздуха».

«В нашем городе… происходит постоянный выброс химикатов в воздух, который впоследствии образует туманы с едким… запахом… Город травят, сообщая, что показатели в норме. Но мы видим совершенно обратное», — пишет жительница карельского города Сегежа в петиции, собравшей 2,6 тыс. подписей. Еще одну аналогичную петицию из этого же города подписали 3,5 тыс. человек.

В ноябре в Сегеже выпал желтый снег и стали гибнуть птицы. «Улицы, машины и прохожих засыпало какой-то дрянью, дышать стало нечем», — цитировал очевидцев «Интерфакс». Причиной произошедшего считали работу местного целлюлозно-бумажного комбината.

Между тем Роспотребнадзор назвал воздух в Сегеже нормальным, а птичий мор объяснил инфекцией.

Власти Карелии, впрочем, признают факт негативного влияния на состояние атмосферы в некоторых регионах (в том числе в Сегеже) промышленных предприятий, в числе которых указаны заводы по производству бумажных изделий.

По данным «Гринписа России», в 2019 году жители нескольких регионов передали в отделения Роспотребнадзора более 1,2 тыс. жалоб на состояние воздуха, но по многим из них получили отписки.

Например, управление ведомства по Архангельской области потребовало от автора жалобы предоставить фотоматериалы, подтверждающие загрязнение атмосферы. В Липецке управление сообщило, что местная государственная лаборатория «не проводит исследования на неизвестные вещества», а в Туле — что ведомство может проверять жалобы лишь на конкретные юридические лица.

Системы оповещения о загрязнении воздуха действуют во многих городах мира, часто — в форме интернет-приложений и онлайн-карт.

Подобные негосударственные инициативы в последнее время начали появляться и в России. Например, в Красноярске, где ежегодно наблюдаются «неблагоприятные метеорологические условия» (так, по словам общественников, власти называют смог от лесных пожаров и промышленных выбросов), работает приложение Nebo Live, основанное экоактивистом Игорем Шпехтом.

«Люди сами ставят датчики определенного типа, которые ведут мониторинг 24 часа, семь дней в неделю. Данные поступают на сайт», — объясняет работу приложения директор красноярской экологической организации «Плотина» Александр Колотов.

По его словам, хотя Nebo Live не заменяет профессионального глубокого анализа, красноярцы больше доверяют приложению, созданному волонтерами, чем государственной системе мониторинга.

«Когда летом [2019 года] Красноярск задыхался от дыма лесных пожаров, власти не объявили режим "черного неба" [так активисты называют режим "неблагоприятных метеорологических условий"], заявив, что по их методике показаний для этого нет, хотя не было видно даже стены соседнего здания… Любому городу нужна прозрачная система мониторинга качества воздуха по разным загрязнителям и с расчетом обобщенного индекса загрязненности атмосферы», — считает Колотов.

Как власти наблюдают за качеством воздуха

До недавних пор в России, по оценкам властей, система мониторинга вредных выбросов в атмосферу была несовершенной. Согласно докладу Госсовета РФ «Об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений», «определенные элементы» системы мониторинга качества воздуха имелись лишь в 22 из 85 субъектов федерации.

Сегодня ситуация немногим лучше. Хотя в некоторых регионах (Челябинская, Калужская области) вместо устаревших технологий появляются новые автоматизированные станции, это, по всей видимости, не стало массовым явлением.

Как пишет издание Daily Storm, даже в Московской области постоянный мониторинг воздуха сейчас ведется лишь в девяти из 74 городов. Хотя в Подмосковье расположено немало крупных свалок, строятся мусоросжигательные заводы.

«Из 611 [стационарных] постов Росгидромета только 32 наблюдают за загрязнением воздуха в непрерывном автоматическом режиме. На большинстве ведется ручной отбор проб — четыре раза в сутки по 20 минут. Объективной картины [при таком подходе] получить нельзя, так как качество воздуха меняется быстро и присутствует человеческий фактор. Автоматический мониторинг, безусловно, эффективнее», — уверен эксперт «Гринпис России» Василий Яблоков.

«Краевые власти [Красноярска] сделали определенные шаги, чтобы повысить доступность информации. Разработан сайт с картой, где представлены места расположения постов [контроля качества воздуха] и их показания. Но их количества недостаточно, — считает Александр Колотов. — Сеть проектировалась еще в прошлом веке. За это время кардинально изменились застройка, роза ветров, состав предприятий. Эти несколько постов позволяют делать лишь точечный анализ воздуха».

В начале 2010-х годов Гидрометцентр объявил о начале модернизации системы, в рамках которой процесс наблюдения должен был стать автоматическим. Однако, утверждает Яблоков, по разным причинам программу не выполнили.

«Экологическая информация имеет низкое качество, а системы ее сбора развиты недостаточно. Доступ к информации, в том числе статистической, крайне ограничен даже для органов власти» — так Госсовет несколько лет назад оценивал состояние мониторинга.

Ситуацию осложняет ведомственная неразбериха. Собственные системы мониторинга есть у Росгидромета, Роспотребнадзора и некоторых региональных правительств. Часто их данные противоречат друг другу.

«Роспотребнадзор ежегодно публикует доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии, согласно которому в прошлом [2018] году они отобрали более миллиона проб воздуха в населенных пунктах, и лишь 0,66% из [проб, взятых в городах] показали превышение нормативов. При этом Росгидромет, пользуясь своими данными, говорит, что они превышены в 89% городов. Вроде бы воздух у нас один, а ведомства публикуют расходящиеся [друг с другом] данные», — говорит Яблоков.

Предприятия скрывают объем выбросов

Экологическим контролем также занимаются и предприятия. В 2014 году «вредные» производства обязали установить автоматизированные счетчики выбросов, данные с которых поступали бы в госорганы. Через год подобные датчики установили на трубах 56 московских заводов.

Однако, как отмечали эксперты, бизнес воспринял идею в штыки, в некоторых регионах предприятия отказывались добровольно ставить датчики. В 2018 году Минприроды, по просьбе Российского союза промышленников и предпринимателей, перенесло предельные сроки установки счетчиков на 2019 год, писал «Коммерсантъ».

Как сообщил в октябре 2019 года глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, многие предприятия сейчас ставят приборы «с опережением», но на свой страх и риск, поскольку требований к приборам, по его словам, до сих пор нет.

Однако СМИ сообщают, что не везде предприятия проявляют стремление к установке датчиков. Например, по свидетельству челябинской экоактивистки и депутата райсовета Елены Вахтиной, местные заводы до сих пор их не установили (по крайней мере, об этом ничего не известно), сказала она изданию Znak.com. Даже там, где приборы есть, их показания зачастую недоступны для общественности, пишет «Московский комсомолец».

«[При обсуждении идеи о внедрении датчиков] я сталкивался с подобной логикой: "А вдруг пострадают компании, торгующие акциями на западных биржах? Если цифры, записанные в их отчетах, не совпадут с реальными, не упадут ли акции в цене, не понизится ли капитализация?" Но разве врать хорошо?» — возражает Александр Колотов.

«Данные производственно-экологического контроля находятся в закрытом доступе. Видимо, по ним можно сделать какие-то выводы, связанные с коммерческой тайной. Тем не менее экологическая информация не может быть закрытой. Это прописано в законе об информации, в Конституции РФ», — утверждает Василий Яблоков.

В итоге, по словам экологов, в России трудно привлечь загрязнителя воздуха к ответственности.

«Вы делаете мониторинг и видите, что район загрязнен. Вы идете к предприятию, а оно говорит: "Это не мы"» — описывает распространенную ситуацию Колотов.

Как дозируют информацию о качестве воздуха

Данные о состоянии воздуха в режиме реального времени сегодня доступны жителям лишь нескольких российских городов. При этом сведения, публикуемые государством, обрывочны.

Как сказано в письме «Гринписа России» в Роспотребнадзор, результаты экомониторинга, публикуемые ведомством, не позволяют сделать выводы о характере загрязнений и эффективности принимаемых мер.

«Роспотребнадзор не публикует первичные данные отбора проб: где, когда, по какой программе, какими приборами их проводили. Известно лишь, сколько взято проб и сколько процентов из них показало превышение», — объясняет Василий Яблоков.

По его оценке, лучше всего оповещение налажено в Москве (хотя и неидеально). Структура столичной мэрии — Мосэкомониторинг — публикует информацию о качестве воздуха в формате онлайн-карты.

Что делают власти для решения проблемы

Президент РФ Владимир Путин поручал правительству к ноябрю 2017 года законодательно закрепить понятие «экологическая информация» и открыть ее для населения. Минприроды внесло соответствующий законопроект в Госдуму только летом 2019 года, и к тому же он вызвал критику.

По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, законопроект не содержит ни механизмов доступа к экологической информации, ни перечня сведений, которые вправе получить человек, пишет ТАСС. Такого же мнения придерживается зампред Госдумы Ольга Тимофеева, назвавшая проект «пустым» и призвавшая доработать его, пишет «Парламентская газета».

По мнению Василия Яблокова, существующих норм вполне достаточно, чтобы сделать экологическую информацию гласной.

«Все необходимые нормы уже есть, — говорит он. — Это Конституция, законы об охране окружающей среды, охране атмосферного воздуха, гостайне. Создавать еще один закон не имеет смысла, но необходимо четко определить формат предоставления существующих данных».

В мае премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Росгидромету, Росприроднадзору и Роспотребнадзору создать современную систему мониторинга качества воздуха в 12 городах (включая Красноярск, Магнитогорск, Норильск, Челябинск и др.), которые названы правительством крупными промышленными центрами с высоким уровнем загрязнения воздуха.

Власти намерены вложить 2,3 млрд рублей в 2019-2021 годах в модернизацию постов наблюдения в этих населенных пунктах.

«С нашей точки зрения, это хорошо. Но, конечно, таких городов [где модернизируют систему наблюдения] должно быть больше», — считает решение Яблоков.

Еще одно поручение Медведева — создать общедоступный сайт о состоянии окружающей среды (в том числе воздуха). О результатах его создания Росгидромет, Росприроднадзор, Росприроднадзор и Минздрав должны доложить правительству не позднее 5 февраля 2020 года. По мнению Василия Яблокова, сайт должен быть создан на базе Роспотребнадзора, так как именно он собирает данные и занимается проверками.

«Наше предложение состоит в том, чтобы [Роспотребнадзор] аккумулировал все данные, которые получают Росгидромет и городские службы мониторинга, и предоставлял населению информацию о том, насколько [состояние воздуха] опасно для здоровья, какие действия предпринимаются… Она должна предоставляться не раз в год, не в форме госдокладов, а быть открытой, понятной и актуальной», — говорит представитель «Гринписа России».

Александр Колотов также считает, что национальная система мониторинга и оповещения граждан необходима.

«Если мы не хотим жить как в Китае, где смог — обычное явление в крупных городах, и выходить на улицу без маски рискованно, мы должны представлять [себе] масштаб загрязнения», — предупреждает эколог.