Россия: деканов – выбирают, директоров – назначают

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Факультеты МГУ уйдут в прошлое

Ректор МГУ Виктор Садовничий анонсировал обсуждение планов внутренней реорганизации «главного университета» России. 42 факультета планируется объединить в 14-16 научных школ в целях «объединения вокруг прорывных научных направлений», «повышения эффективности работы МГУ» и «повышения международного статуса вуза». Садовничий утверждает, что такое объединение – обычное дело во «всех ведущих вузах мира», а также в других российских университетах.

Против высказались Инициативная группа МГУ, Клуб академиков и членов-корреспондентов РАН «1 июля» и первичная организация профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ. Ученые и преподаватели опасаются:

разрушительных преобразований без четких целей, без консультаций с преподавателями,

появления и усиления роли новых факультетов, ориентированных на платных студентов и не имеющих научных школ,

непродуманного объединения факультетов и специальностей разных направленностей,

централизации управления и уничтожения остатков автономии,

увеличения бюрократического аппарата,

увольнения неугодных.

Перестройка началась 15 лет назад

Одно из потенциальных следствий реформы – сокращение роли университетского самоуправления.

Ректор Садовничий, к сожалению, прав в том, что самоуправление уже давно сокращается в других российских университетах, особенно в их лидирующей группе. Начались эти процессы даже не в 2014-м, как сказано в заявлении инициативной группы МГУ, а в далеком 2005-м – вместе с образованием первых федеральных университетов.

Эта инициатива стала первой в череде программ по господдержке ведущих вузов. Вслед за ней было объявлено

о поддержке инновационных образовательных программ,

национальных исследовательских университетов об образовании

о программе 5-100.

Две из инициатив – федеральные университеты и национальные исследовательские университеты – предполагали не просто выделение денег на развитие, но и новый юридический статус университетов.

Под новый статус нужно было изменять уставы. Вместе с уставами менялась и структура университетов.

Большинство федеральных университетов были образованы путем слияния нескольких вузов, и там структурные преобразования легко оправдывались.

В национальных исследовательских университетах зачастую тоже происходила перестройка, только внутренняя – факультеты объединялись в институты или школы.

В официальных министерских документах ничего не говорилось о требовании подобной перестройки. Однако несколько моих респондентов – из числа руководящего состава вузов, которых я интервьюировала для исследования «Политэкономия российского высшего образования», – называли это требованием министерства (структура которого тоже много раз менялась), хотя и не желали назвать источники.

Выбирать стали меньше?

Изменения структуры университетов традиционно оправдывались соображениями эффективности и инновационности – конечно, это в некоторой степени мотивирует преобразования. Однако одно – и очень существенное – изменение практически никогда не упоминается руководителями вузов или чиновниками – это сокращение количества выборных должностей в университете.

Как замечает профсоюз «Университетская солидарность», выборность деканов и заведующих кафедрой закреплена в Трудовом кодексе (часть 11 статьи 332). В то же время о директорах институтов и школ там ничего не говорится. Таким образом, объединение факультетов в институты и школы позволяет легко обойти норму трудового кодекса.

В начале 2000-х в абсолютном большинстве университетов большая часть руководителей образовательных и научных подразделений избиралась учеными советами. После 2005-го ситуация начала меняться.

Все федеральные и национальные исследовательские университеты изменили свои уставы в соответствии с новым статусом и вписали в них возможность образования институтов. Однако не все поменяли структуру.

Я проанализировала уставы и структуру всех федеральных и национальных исследовательских университетов, чтобы ответить на вопрос, насколько выборность руководителей сохранилась. Вот результаты этого анализа.

Больше назначений

Если учитывать только крупные подразделения первого уровня, занимающиеся образовательной (а не исключительно научной) деятельностью, то ситуация в федеральных (ФУ) и национальных исследовательских университетах (НИУ) следующая:

Среди федеральных университетов нет ни одного, где руководители подразделений первого уровня исключительно избираются.

Среди национальных исследовательских таких университетов семь: МГТУ им. Баумана, МФТИ, Пермский госуниверситет, РНИМУ им. Пирогова, РГУ нефти и газа им. Губкина, Санкт-Петербургский горный университет и Санкт-Петербургский Академический университет РАН. Чаще всего основным подразделением в этих университетах является факультет, возглавляемый деканом.

Директора вне выборов

При описании процедуры замещения деканов факультетов, директоров институтов и заведующих кафедрой абсолютное большинство уставов ФУ и НИУ использует стандартные формулировки:

Факультет, входящий в состав Университета, возглавляет декан, избираемый ученым советом Университета путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов <…>.

Должность директора института , входящего в состав Университета, замещается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации .

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом Университета путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов <…>

Интересно, что из пункта о директорах институтов совершенно непонятно, как они замещаются. В Трудовом кодексе, как и в других нормах законодательства, мне не удалось найти упоминания директоров институтов в образовательных учреждениях.

Но я точно знаю, что выведение порядка замещения должности директора института за пределы устава университета – это недавний тренд. Еще 5-10 лет назад в уставах университетов прямо говорилось о назначении директоров институтов ректором университета.

Вот, например, формулировка из устава Уральского федерального университета образца 2011 года:

«5.50. Институт, входящий в состав Университета, возглавляет директор, назначаемый Ректором Университета из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов <…>.»

Как не выбирают в разных вузах

Достаточно часто в уставах просто не упоминается порядок замещения руководителей школ или других крупных образовательных подразделений, фактически существующих в университете. Например, информации о школах нет в уставах САФУ, МИФИ, Южно-Уральского госуниверситета и Томского политехнического университета. ИТМО состоит из мегафакультетов и факультетов, и ни для тех, ни для других процедура замещения руководителей не прописана. В ЮФУ присутствуют академии, руководители которых также не упоминаются в уставе.

МИСиС, похоже, нашел, как обойти норму Трудового кодекса о выборности деканов и заведующих кафедрой. Трудовой кодекс говорит только, что должность выборная, но не кто этот выбор осуществляет. Поэтому в уставе МИСиС деканы и заведующие кафедрой выбираются не ученым советом университета, как во всех остальных вузах в моем списке, а координационным советом из 15 человек, который, в свою очередь, назначается ректором. Такой порядок – недавняя новация. В уставе 2011 года деканы и заведующие кафедрой избирались ученым советом университета.

Высшая школа экономики – еще один интересный случай. В уставе 2011 года был прописан подробный порядок проведения выборов деканов и завкафедрой, хотя кандидатуры и вносились ректором (раздел IV, пункт 78). Спустя пять лет, в 2016-м, порядок замещения руководителей всех основных структурных подразделений университета выведен за пределы устава.

Что будет с МГУ

Вернемся, однако, к Московскому государственному университету. В нынешнем уставе вообще отсутствуют школы. В отличие от ФУ и НИУ, в уставе МГУ четко прописан довольно короткий список структурных подразделений, которые могут входить в состав университета (см. раздел III, пункт 29):

«Основными структурными подразделениями Университета являются факультеты, научно-исследовательские институты, учебные и научные центры, музеи, научная библиотека, издательство и ботанический сад, а также филиалы и представительства».

При этом деканы факультетов и директора институтов (пункт 38) избираются, и процедура выборов прописана в уставе:

«Декан (директор) факультета (научно-исследовательского института) избирается тайным голосованием членов ученого совета факультета (научно-исследовательского института) из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников, имеющих ученую степень или звание, сроком на 5 лет с возможностью последующего переизбрания. <…>

На основании результатов голосования ректор Университета заключает срочный трудовой договор с избранным деканом (директором) факультета (научно-исследовательского института) и издает приказ об утверждении его в соответствующей должности».

Чтобы объединить факультеты МГУ в школы, по-хорошему, нужно менять устав. И велика вероятность того, что в новой редакции процедура выборов деканов и завкафедрой будет лишь задекларирована, но не описана, а порядок замещения руководителей школ будет или проигнорирован, или описан с помощью ссылки на «порядок, установленный законодательством РФ».

* * *

Итак, тренд на сокращение выборности руководителей университетских подразделений прослеживается уже на протяжении 15 лет.

Уставы не всегда четко соответствуют реальности. Но даже по уставам видно, как уменьшается пространство самоуправления в университетах.

Тем не менее достаточное количество университетов хоть и изменили уставы, но не создали институты или школы, руководители которых назначались бы ректором. Вопрос о том, является ли это результатом существования сильных профессиональных сообществ в этих вузах и их стремлением к самоуправлению, остается открытым.