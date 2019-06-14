Россия: десятки миллионов россиян живут на пороховой бочке

Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием газа в жилых домах, растет. Большинство из них вызваны отсутствием систем контроля за газовым оборудованием, износом сетей жилищного фонда и невнимательным отношением населения к мерам безопасности.

Большинство экспертов видят решение проблемы в установке специального оборудования, которое перекрывает газ в случае утечки. Однако государство пока не готово выделить средства на эти мероприятия, но опасается и перекладывать расходы на население.

Статистика чрезвычайных ситуаций

Открытой статистики МЧС по чрезвычайным ситуациям, связанным с бытовым газом, нет. По независимой статистике, которую ведет Гильдия инженеров газового оборудования, в 2018 году произошло 359 чрезвычайных ситуаций с газовым оборудованием, большинство из них — это взрывы бытового газа или утечка газа. В 2017 году организация зафиксировала 213 подобных случаев. За два месяца 2019 года произошло уже 147 случаев утечки или взрывов бытового газа, а за пять месяцев 2019 года, только по собранной в СМИ информации, 276.

По данным ТАСС, в 2018 году произошло минимум 13 крупных взрывов бытового газа, из-за которых погибли 62 человека. В 2017 году в аналогичных происшествиях (которых тоже было 13) погиб 21 человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные МЧС. Таким образом, в 2018 году по сравнению с предыдущим годом в три раза увеличилось число погибших.

Крупнейшая за последние годы катастрофа произошла в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. От взрыва бытового газа обрушился подъезд девятиэтажного многоквартирного дома, погибли 39 человек.

По данным Росстата, на конец 2017 года было газифицировано 67% жилищного фонда. Это значит, что две трети населения страны находится под потенциальной угрозой чрезвычайных ситуаций, связанных с использованием газа в быту.

Масштабы бесконтрольности

Обязанность обеспечивать безопасность газового оборудования в квартирах и частных домах лежит на самих жильцах (статья 543 Гражданского кодекса РФ). Собственники жилья должны заключать договора на обслуживание газового оборудования с поставщиками газа, которые обязаны (пункт 43) его проверять не реже одного раза в год. При заключении договора на поставку газа снабжающая организация проводит жильцам инструктаж, объясняет, как пользоваться оборудованием и избегать опасных ситуаций, потребители затем расписываются в том, что были проинструктированы.

«Раньше бытовое газовое хозяйство относилось к объектам повышенной опасности, — сказал Eurasianet.org Александр Добров, эксперт по экологической безопасности центра обучения кадров ЖКХ компании «ТехноПрогресс». — К жителям домов с установленными газовыми плитами и газовыми колонками горячего водоснабжения регулярно приходили представители коммунальных служб и проверяли оборудование на предмет утечки. Сегодня контроль значительно ослаблен».

По результатам проверки, проведенной Минстроем в начале 2019 года, выяснилось, что в 28% газифицированных домов диагностика своевременно не проводилась. Похожие результаты были получены в ходе опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом (ОНФ): 30% граждан сообщили, что проверки газового оборудования в их жилье либо вообще никогда не проводились, либо проводились реже одного раза в год.

Газовые компании винят в этом жильцов: многие просто не пускают проверяющих в квартиру. Так, в январе 2019 года после ЧП в Магнитогорске и Шахтах во многих регионах прошли внеплановые проверки газового оборудования. Однако, как сообщил главный инженер ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Алексей Степанов на заседании городской Общественной палаты, специалисты компании смогли проверить внутриквартирное оборудование только в 28% подконтрольных квартир. «Остальные жители просто не открывали дверь», — сказал он.

Член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина считает, что необходимо установить меры ответственности для собственников, которые не предоставляют доступ в свое жилье контролирующим органам, вплоть до больших штрафов. «Это особенно актуально в том случае, если речь идет о квартирах с устаревшим оборудованием», — отметила Калинина.

В свою очередь жильцы говорят о том, что проверяющие часто приходят без предупреждения и в неудобное для собственника время. Так, в ходе опроса ОНФ 63% респондентов отметили, что представители специализированных организаций приходят в будни в рабочее время, когда жильцов нет дома. А 43% указали на то, что сотрудники не предупреждают о сроках проверки и являются неожиданно.

Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин считает, что часто к проверкам подходят формально. «В документации должно быть записано, что специалист осмотрел, что было выявлено, а не просто отметка о проведении осмотра», — сказал Крохин изданию «Газета.ру».

О том, что газовые компании должны более ответственно подходить к проверкам, говорит глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественном палаты РФ Игорь Шпектор. «Часто они приходят в квартиру, подписывают акт, не делая тщательного обследования. Так не должно быть», — сказал он «Национальной службе новостей».

Перепланировки и вентиляция

По сведениям председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрея Широкова, 80% используемого в стране газового оборудования морально устарело и требует замены, не оснащено приборами по предотвращению утечек газа. Однако, как следует со слов экспертов, наиболее частыми причинами чрезвычайных ситуаций становится низкое качество жилья вместе с человеческим фактором.

По оценке заместителя гендиректора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз» Светланы Гаркушиной, 66% причин взрывов бытового газа связаны с плохой проходимость воздуха в дымоходах и вентиляционных каналах. При этом сегодня нет лицензированных компаний, квалифицированных специалистов-трубочистов и достаточного оборудования для их обслуживания, убеждена она.

Оставляет желать лучшего и система отопления. Нередко в холодное время года жильцы не только греются с помощью газовых плит, но и закрывают вентиляционные каналы и дымоходы для сокращения потерь тепла. «Во время обследования квартир видели, как люди закрывают подушками, заклеивают вытяжную вентиляцию, потому что им дует или они опасаются насекомых. Люди не понимают свою ответственность», — говорит Игорь Шпектор.

«Сегодня многие владельцы квартир делают самовольную перепланировку, объединяя кухню с комнатой, — говорит Александр Добров. — Жилищная инспекция никогда не согласует перепланировку, где объединены комната и кухня с газовой плитой». Светлана Калинина отметила, что самовольная перепланировка опасна повреждением несущей конструкции: в этом случае здание становится более подверженным разрушению, не способным противостоять взрыву.

На решение проблемы нет денег

Большинство экспертов сходятся во мнении, что для улучшения ситуации в первую очередь необходимо оснастить все газовое оборудование, используемое в быту, устройствами блокировки подачи газа в случае утечки. К этому выводу пришли при обсуждении проблемы в Торгово-промышленной палате, Общественной палате и ОНФ.

«Такие устройства могут стать спасением, ведь причины утечек бывают самые неожиданные, — объяснил Eurasianet.org Александр Добров. — К примеру, когда чайник залил пламя, а хозяин квартиры не заметил этого вовремя, или когда жильцы уехали на дачу, забыв перекрыть газ, а клапан сломался. Еще одной причиной может стать домашнее животное, если в отсутствие хозяев случайно заденет переключатель газа. Но подобные решения, как правило, требуют существенных вложений. Ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации не готовы брать на себя дополнительные расходы».

Оборудовать квартиры газоанализаторами Минстрой предлагал еще в начале 2017 года, однако этого до сих пор не произошло. Вероятно, причина в отсутствии финансирования. Откуда взять деньги на безопасность граждан обсуждают и сейчас, но к единому решению пока прийти не удалось. Минстрой оценил затраты на оборудование в сумму до 300 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Председатель Комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества Павел Завальный предлагает брать средства из фонда капремонта или с собственников жилья. С ним категорически не согласен Игорь Шпектор. Он считает, что суммы, накопленные на капитальный ремонт, не позволят установить требуемое оборудование и через 10 лет. А секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев уверен, что увеличение платы за ЖКХ может вызвать бунт в некоторых регионах.

По мнению Светланы Калининой, установка газоанализаторов и блокираторов газа должна происходить не на деньги простых людей, а за счет государства или ресурсоснабжающей компании, которая отвечает за безопасность.

«Эти взрывы газа будут повторяться, я в этом убежден, до тех пор, пока мы не сделаем в домах, как на промышленных предприятиях, систему автоматического перекрытия клапанов газораспределительной системы», — заявил Игорь Шпектор.

«К сожалению, дома будут взрываться, особенно там, где жилой фонд плохо обслуживается, например, в депрессивных регионах», — считает Александр Добров.

«Если мы не поменяем ситуацию, мы просто увидим тысячи взрывов через 10 лет», — сказал телеканалу НТВ Артем Кирьянов, руководитель комиссии по развитию социальной инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты РФ.