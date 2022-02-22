Россия: десятки миллионов россиян систематически недоедают

Рост цен на продукты бьёт рекорды. Продовольственная инфляция за 2021 год составила почти 11%, что намного выше, чем в предыдущие годы: 6,5% в 2020-м, 2,5% в 2019-м и 5% в 2018-м. В январе 2022-го этот показатель превысил 11%.

Важный индикатор потребительского благополучия – так называемый «борщевой набор» (включающий картофель, капусту, лук, свеклу, морковь, чеснок) подорожал ещё сильнее, чем продукты в целом.

За последние пять лет его цена выросла на целых 40%, подсчитала газета «Аргументы и факты». Если в октябре 2016-го приготовить кастрюлю борща стоило 229 рублей, то в октябре 2021-го – уже 325. При этом львиная доля подорожания пришлась на 2021-й, когда «борщевая» инфляция составила целых 21,5% против 4-5% в 2016-2020 гг.

Сильнее всего дороговизна бьет по беднейшим слоям населения, для которых болезненны даже небольшие колебания цен. Стоимость минимального месячного набора продуктов питания на конец 2021-го составляла 5235 рублей в среднем по стране против 4456 рублей годом раньше. Таким образом, в 2021 году продуктовая корзина стала дороже на 17,5%, тогда как минимальная зарплата выросла всего на 5%, до 12,8 тыс. рублей.

В действительности положение бедных даже хуже, так как минимальный продуктовый набор – величина условная. Согласно последнему исследованию Росстата, 10% беднейших домохозяйств расходовали на еду в среднем 48% средств в 2020-м, а у 40% беднейших из беднейших эта доля превышала 50%. В 2021 году, на фоне рекордного скачка цен, ситуация наверняка ухудшилась. А поскольку самые бедные одновременно и самые закредитованные, многие из них неизбежно сталкиваются с недоеданием.

В результате с проблемой недоедания сталкиваются десятки миллионов россиян.

В правительстве видят проблему, но не спешат прийти на помощь голодающим. Идеи ввести продовольственные карточки или стимулировать бизнес жертвовать излишки продуктов благотворительным организациям встречают сопротивление властей.

Сколько в России недоедающих?

Точно ответить на этот вопрос невозможно. По данным Росстата, доля домохозяйств, члены которых заявили, что им не хватает денег даже на еду составляла 0,2% в 2020-м. Учитывая, что домохозяйств в РФ порядка 55 млн и на каждое из них в среднем приходится 2,6 человека, на грани голода может существовать около 300 тыс. человек. В то же время опрос проправительственного ВЦИОМ показал, что повседневное пропитание – сложная задача для 6% или 8,5 млн граждан.

Похожие сведения приводит ЮНИСЕФ (правда, в значительной степени опираясь на данные российских властей). Согласно его докладу, 400 тыс. россиян экстремально уязвимы перед голодом (то есть вынуждены пропускать приёмы пищи или ограничивать количество потребляемой еды). Еще 8,8 млн – умеренно уязвимы, то есть систематически экономят на питании.

Тем временем почти 40% опрошенных в августе 2021 года сообщили, что за последние полгода им случалось отказываться от покупки необходимых продуктов питания по причине нехватки денег, отмечается в исследовании «Левада-центра», считающегося одним из наиболее надежных и независимых центров социологических и маркетинговых исследований в России.

Но если копнуть глубже, то картина становится еще более тревожной. Недоедание – это недопотребление питательных веществ в количестве, достаточном для удовлетворения энергетических потребностей человека, объясняет Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO). Оно может быть следствием как скудного питания, так и избытка пищи, бедной питательными веществами. Таким образом, говоря о недоедании, следует брать в расчет не только людей, сигнализирующих о неспособности прокормить себя и близких, но и качество диеты.

Беднейшие 50% россиян потребляют намного меньше овощей, фруктов, рыбы, молочных продуктов и яиц, чем рекомендует Минздрав и едят более обеспеченные слои населения, вытекает из последнего росстатовского исследования рациона россиян.

Стол беднейших 10% критически отличается от того, который Минздрав считает здоровым. Например, они едят вдвое меньше овощей, фруктов и молока, в полтора раза – рыбы и яиц, чем рекомендовано.

Социальное расслоение проявляется даже в физическом объеме потребляемой пищи. Самые богатые 10% съедают примерно тонну продуктов в год на человека, самые бедные – около 500 килограммов.

Паёк бедняков по большинству позиций не соответствует даже минимальной потребительской корзине, на основе которой до недавнего времени определялся прожиточный минимум. Считается, что она отражает физиологический минимум продуктов, необходимый для выживания. Но, судя по данным Росстата, самым бедным недоступен даже этот минимум.

Иными словами, проблема недоедания затрагивает десятки миллионов россиян.

Последствия неполноценного питания

Результатом недоедания может быть как истощение, так и ожирение. Причем последнее, видимо, является более серьезной проблемой в масштабах страны.

В среднем взрослые россияне и россиянки должны потреблять 2,8 тыс. ккал в сутки. Фактически же, по Росстату, беднейшие 10% населения получают около 2 тыс. ккал в день, притом, что многие из них заняты тяжелым физическим трудом.

Согласно другому обследованию, бедные несколько чаще, чем обеспеченные, страдают как от недостаточного, так и от избыточного веса. Ожирение является проблемой для 21% бедных (нижняя пятая часть населения) и только 17% богатых, а недостаток массы тела – для 2 и 1% соответственно.

Чем большую часть доходов люди тратят на покупку продуктов, тем больше они подвержены тучности. Среди тех, чьи расходы на питание не превышают 50%, ожирением страдает 19-22%, а среди тех, у кого на еду уходит больше, 22-27%. Вряд ли это связано с обжорством. Скорее, бедные покупают менее качественную и здоровую пищу, что и приводит к лишнему весу.

Больше половины смертей в России приходится на болезни, вызванные неправильным питанием: диабет, атеросклероз, гипертонию и так далее. Недоедание, вероятно, является одной из главных причин такого положения вещей, наряду с вредными пищевыми привычками.

Делиться надо!

Мысль о том, что государство должно подкармливать малоимущих, довольно популярна в народе. Идею продовольственных карточек для нуждающихся поддержали 54% опрошенных «Левада-центром», несмотря на то, что мера вызывает неприятные ассоциации с дефицитом при СССР. Однако правительство не спешит с реализацией меры.

В 2020-м Минпромторг предложил ввести в РФ систему потребительских сертификатов. Суть проекта состояла в том, чтобы выплачивать людям, зарабатывающим меньше МРОТ, определенную сумму, которую можно было бы потратить лишь на еду. Как отмечали эксперты, нововведение не только облегчило бы жизнь бедным, но и подстегнуло бы экономику: на каждый рубль роста потребительского спроса, обеспеченного сертификатом, пришлось бы 1,2 рубля прироста ВВП.

Однако программу, кажется, положили под сукно. В прошлом марте её направили в Минфин, чтобы оценить затраты. С тех пор о ней ничего не слышно.

«Вероятно, в правительстве считают, что потребуется слишком много денег; что получить [продуктовую] помощь захотят миллионы. Боятся, что ею будут злоупотреблять люди, работающие «всерую» (неформально занятые, официально считающиеся безработными). К тому же социальная политика ориентирована на семьи с детьми, а взрослым государство помогать не хочет. Наконец, Минфин, традиционно ратующий за бюджетную дисциплину, может подозревать Минпромторг в лоббировании интересов агроотрасли в ущерб финансам, в виде скрытых субсидий», – полагает исследователь неолиберальной социально-экономической политики из СЗИУ РАНХиГС Илья Матвеев.

Новый проект, рожденный в недрах Минэкономразвития, не предполагает прямых выплат населению. Судя по сообщениям в прессе, речь идёт о льготах сельхозпроизводителям, которые должны простимулировать не спрос, а предложение на внутреннем рынке, что в идеале приведёт к снижению цен. В том же духе недавно высказался и Владимир Путин. По мнению Матвеева, речь здесь также идёт больше о вкачивании денег в экономику, чем о поддержке бедных.

Пока в правительстве дискутируют, в некоторых регионах продовольственную помощь уже оказывают. Например, в Москве пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные и так далее могут расплатиться сертификатом за еду в некоторых торговых точках. Размер выплаты, впрочем, минимален – всего 2 тыс. рублей единовременно.

В Ульяновской области действуют детские продовольственные карты. Право на них имеют семьи с детьми до трех лет, а размер субсидии составляет 760-1830 рублей в месяц. В 2020-м продуктовые карточки для безработных появились в Калининградской области.

Есть и благотворительные организации, занимающиеся фудшерингом, то есть распределением еды, спасенной от утилизации. Некоторые из них, как, например, фонд продовольствия «Русь», работают по всей стране, принимая пожертвования у ритейлеров в промышленных масштабах.

Другие представляют собой сообщества в соцсетях, где любой желающий может предложить или получить продукты. Некоторые из таких групп насчитывают десятки тысяч подписчиков.

Идеология фудшеринга – борьба с выбрасыванием еще пригодных к употреблению продуктов во имя экологии. Но для многих это и вопрос выживания в более приземленном смысле.

Придя в Россию около шести лет назад, на фоне экономического кризиса, фудшеринг-инициативы сразу оказались востребованы, рассказывает Анна Успенская, основательница движения «Фудшеринг-Москва». В пандемию нуждающихся стало ещё больше, а призывы о помощи – отчаяннее.

«Желающих получить помощь всегда было намного больше, чем наших возможностей поддержать. Но сегодня к нам всё больше обращаются с просьбой: “Еда нужна прямо сейчас!”. Так бывает, например, если человек застрял в Москве [без денег] или потерял работу. Раньше самыми активными получателями были многодетные семьи – они молодые, пользуются интернетом и знают, что такое фудшеринг. Сейчас нам звонят и пишут самые разные люди, в том числе далекие от интернета: пожилые, инвалиды, матери-одиночки… Мы помогаем благотворительным организациям, работающим с бездомными, беженцами, людьми в трудной жизненной ситуации», – рассказывает Успенская.

Благодаря фудшерингу реально уже в ближайшие годы спасать от уничтожения до миллиона тонн продовольствия в год, что эквивалентно 1,8 млн годовых рационов, считают эксперты. Если оценки верны, общественные организации могли бы решить задачу, над которой безуспешно ломают голову в правительстве.

Делиться мешают административные барьеры. В частности, товары, отдаваемые на благотворительность, облагаются НДС и не уменьшают базу налога на прибыль. В итоге производителям, ритейлерам или рестораторам проще выбросить товар с истекающим сроком годности, чем отдать его нуждающимся, ведь суммарная налоговая нагрузка на пожертвованные продукты достигает 40%. Однако в правительстве опасаются, что льготы для компаний-филантропов приведут к злоупотреблениям. Поэтому первый законопроект о фудшеринге, внесенный в Думу в 2019 году, был отвергнут Минфином.

Но идея не умерла. Весной 2020-го её поддержал президент. Однако прошло почти два года, прежде чем новый документ, предусматривающий налоговые льготы для благотворителей, был внесен на рассмотрение Госдумы (на этот раз Минфин его поддерживает). Но законопроект пока так и не был принят.