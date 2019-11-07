Россия: детям мигрантов сложно получить образование и социализироваться

Никто не знает наверняка, сколько в России детей мигрантов – в том числе из семей, ожидающих гражданства или вида на жительство – и сколько из них посещают школы и детские сады. С ранних лет уделом многих из них становятся недостаток внимания, изоляция от сверстников и тяжелая работа.

Государство почти не прилагает усилий, чтобы включить подрастающее поколение мигрантов в систему образования. Несовершенство системы, бюрократические сложности, а нередко и ксенофобия приводят к тому, что детей не принимают в учебные заведения, создавая для них, а также общества в целом, почву для будущих проблем.

Сколько в России детей мигрантов

По данным Росстата, в 2018 году в Россию из-за рубежа въехали 61,3 тыс. детей в возрасте до 15 лет, или 10,8% прибывших. Чистый миграционный прирост детей составил 21,9 тыс. человек, или 17,5% суммарного прироста, т.е. это дети из семей, остающихся на долгие сроки или навсегда.

При этом общее число приехавших из-за границы несовершеннолетних, живущих в России легально или нелегально, неизвестно. Ни МВД, ни другие ведомства информацию об этом не публикуют.

В 2014 году депутаты Госдумы предлагали обязать Федеральную миграционную службу (сейчас — структура МВД) собирать статистику о детях мигрантов, чтобы обеспечить их образование. Однако законопроект отклонили.

«МВД считает, что чем меньше информации, тем лучше», — убеждена ведущий научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Юлия Флоринская.

По оценке Андрея Якимова, эксперта по проблемам этнических меньшинств «ПСП-Фонда», не менее 10% иностранцев, приезжающих в РФ на заработки, берут с собой детей. Если учесть, что на 1 августа 2019 года, по данным РАНХиГС, в стране находилось около 11 млн временных мигрантов, теоретически в России может быть около миллиона несовершеннолетних иностранцев.

Но больше всего детей — среди претендующих на постоянное место жительства или гражданство РФ, говорит Якимов. По его мнению, семейная миграция — положительное явление, свидетельствующее о привлекательности страны. С этим согласны и эксперты ВШЭ, которые рассматривают мигрантов и их детей как источник покрытия дефицита рождаемости и высокой смертности в стране.

Важным фактором семейной миграции является доступ к образованию, но многим мигрантам не удается устроить ребенка в школу или детский сад.

Сколько детей мигрантов учится

Данные о том, сколько детей мигрантов учатся в российских школах, обрывочны. По сведениям «Комсомольской правды», в 2018-2019 учебном году в московских школах учились около 60 тыс. детей мигрантов (или 6,1% от общего числа школьников в столице). Схожие цифры озвучили и эксперты Высшей школы экономики, с уточнением, что цифра включает внутренних мигрантов.

Комитет по образованию Петербурга не публикует статистику о школьниках-мигрантах. По словам руководителя организации «Дети Петербурга» Юлии Алимовой, на круглых столах чиновники называли цифру 14,5 тыс. в 2017-2018 учебном году, или 3% от общего количества школьников.

Нехватка официальных данных порождает резкие и, возможно, ошибочные оценки. В 2015 году «Московский комсомолец» писал о том, что в некоторых московских школах доля учеников-иностранцев доходит до 60%. Кандидат на пост губернатора Петербурга Владимир Бортко заявил во время теледебатов в 2019 году: «В школе в спальном районе 70% — дети мигрантов, которые по-русски не говорят, но их обязаны принять!.. Они кучкуются и начинают бить наших. Ребята, мы хотим Париж получить?» Видимо, Бортко имел в виду массовые беспорядки во Франции 2005 года, в ходе которых погибли двое французских подростков с североафриканскими корнями.

Между тем в качестве причин парижских событий 2005 года назывались именно хроническая социальная изоляция и дискриминация меньшинств, и отсутствие у них возможностей для получения достойного образования и последующего успешного трудоустройства. То есть, судя по опыту Франции, у России больше шансов «Париж получить» в случае, если ситуация с адаптацией мигрантов и обеспечением получения ими образования не будет решена.

«Я бы не сказала, что число детей мигрантов [в школах] растет. Их как было 3%, так и осталось. Но люди думают, что их становится больше. Откуда они это взяли?» — недоумевает Алимова.

Хотя средняя продолжительность рабочей недели мигрантов достигает 59 часов при норме 40 часов, как правило их дети, за редким исключением, не ходят в детский сад, отмечает Андрей Якимов.

У 44% мигрантов дети не ходят в детсад, у 14,9% — не ходят в школу, говорится в результатах опроса Центра миграционных исследований, проведенного в Москве в 2017 году.

Во многих школах, по данным опроса, детей мигрантов принимают с потерей 1-2 лет обучения, называя в качестве причин плохое владение русским языком или несоответствие знаний ребенка школьным требованиям, в том числе по причине значительных различий в школьных программах в РФ и странах, откуда прибыли мигранты.

Проблемы со школами

Закон гарантирует право на образование, независимо от каких-либо условий, и объявляет школьное обучение обязательным.

Однако, хотя отсутствие регистрации по месту жительства формально не является условием приема детей в школу, по факту это часто именно так.

«Формально школы могут принять ребенка [мигранта] без регистрации, но реально все решает департамент образования, где директору [школы] говорят, как поступить в спорной ситуации. В Москве от директора почти ничего не зависит. Ребенка ставят в очередь на сайте Госуслуг. Там есть поле "регистрация", и если не прикрепить скан [документа], система не пропустит заявление», — объясняет Ольга Мирясова, оргсекретарь профсоюза «Учитель».

Между тем регистрация может отсутствовать в том числе у лиц, проживающих в РФ на вполне легальных основаниях, или даже граждан РФ.

Этническая дискриминация — обычное дело на рынке съемного жилья, следует из исследования «Новой газеты». Далеко не все владельцы недвижимости готовы сдать квартиру «неславянам», и особенно остро эта проблема стоит в Москве.

«Мало кто [из собственников жилья] готов прописать [временно зарегистрировать] мигрантов, особенно с детьми. Кроме прописки, нужна миграционная карта, фиксирующая въезд и выезд [мигранта] из страны. Если этих документов нет или они просрочены, можно даже не пытаться [устроить ребенка в школу]», — утверждает Юлия Алимова.

Кроме того, законодательство требует, чтобы иностранцы, не получившие вид на жительство или разрешение на временное пребывание, выехали из страны по истечении трех месяцев. Поэтому многие мигранты пересекают границу и возвращаются несколько раз в год, что делает учебу непоследовательной.

«Ребенок без регистрации не совсем легальный. Директора боятся, что их привлекут [к ответственности]», — утверждает Мирясова.

Поэтому школы сообщают о своих «нелегальных» учениках в МВД.

«Родителям говорят: "Мы можем зачислить вашего ребенка в школу, но направим информацию о нем в полицию"», — описывает практику Алимова.

Другим препятствием на пути в школу или детсад является получение медицинской страховки, без которой ребенок не имеет права находиться в России.

«Медстраховка на ребенка стоит 30 тыс. рублей в год (что иногда не по карману мигрантам)», — говорит Андрей Якимов.

Все это вынуждает семьи отказываться от попыток устроить детей в школу и детсад.

Легальным мигрантам тоже нелегко

С отказами сталкиваются и семьи, находящиеся в России вполне законно. Волонтеры организации «Дети Петербурга» часто сталкиваются с нежеланием директоров школ зачислять в классы детей и подростков.

«Школа имеет право заявить, что [свободных] мест нет, и направить [семью] в райотдел образования, который обязан определить детей в одно из учебных заведений. Но обычно в школе мигрантам говорят: "Зачем вы пришли? Сидели бы дома. Понаехали!" — и люди не знают, что делать дальше. Они идут в соседнюю школу, где им заявляют то же самое. Бывает, что в середине учебного года к нам приходят семьи и говорят, что ходили в августе в школу, и им отказали», — рассказывает Алимова.

По ее словам, сложнее всего приходится подросткам, многие из которых вынуждены работать.

«Чем старше ребенок, тем меньше у него шансов [попасть в школу]. Подростки старше четырнадцати выглядят почти как взрослые. Им не дают поблажек, которые есть у детей [младшего возраста]», — говорит общественница.

В отличие от школьного, дошкольное образование не является обязательным. Чтобы устроить ребенка в детсад, родители должны встать в очередь, места в которой распределяются, по словам Андрея Якимова, в зависимости от статуса семьи.

«Мигрантов принимают в четвертую-пятую очередь, после внеочередников, первоочередников (привилегированных категорий), граждан РФ с регистрацией и без регистрации. Если ребенок-мигрант дошел до детсада, то, как правило, его мама работает там няней или уборщицей», — утверждает Якимов.

Почему школы не хотят учить детей мигрантов

Дети мигрантов часто рассматриваются как источник проблем.

«Учителю без разницы — с регистрацией ребенок или нет. Для него проблема — учить детей по адаптированной программе. Некоторые дети приехали из зон вооруженных конфликтов или пропустили несколько лет [обучения]. В большинстве случаев педагогам не доплачивают за дополнительные занятия, они обязаны учить такого ребенка в том же классе [что и остальных]», — отмечает Ольга Мирясова.

По свидетельству Алимовой, в Петербурге нет государственных бесплатных курсов по русскому языку или адаптационных программ для детей и подростков (хотя раньше были окологосударственные). Подготовкой мигрантов к школе занимаются волонтеры некоммерческих организаций, получающих небольшие субсидии от государства.

Городские комитеты по образованию и межнациональным отношениям, по словам их представителей, все же занимаются интеграцией несовершеннолетних иностранцев. Например, в Петербурге существует городская подпрограмма №5, направленная на социальную и языковую адаптацию мигрантов.

Однако в отчете городского комитета по межнациональным отношениям за 2018 год нет сведений о мероприятиях, ориентированных на детей или педагогов.

Как сказал радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Вадим Окрушко, ведомство выпускает так называемый «этнокалендарь» — комплект методических подобий для учителей по работе с детьми мигрантов.

В свою очередь комитет по образованию, по словам начальника отдела общего образования комитета Анны Грубской, повышает квалификацию учителей и тоже распространяет методички. Но, как заявила в этой же радиопередаче директор одной из школ, ни она, ни ее учителя этих методичек никогда не видели и испытывают трудности в работе с детьми, которые плохо говорят по-русски.

«Позиция директоров школ понятна. Они считают, что защищают свой педколлектив. На классы, в которых много мигрантов, не выделяют дополнительных ставок. Учителей, специально занимающихся с детьми мигрантов, единицы. Как правило, учителя не получают дополнительной помощи. Все, что может предложить школа или районные отделы образования плохо говорящему по-русски ребенку, это поместить его на несколько классов ниже. Бывает, что четырнадцатилетний подросток попадает в пятый класс, чтобы знакомый материал учить уже по-русски. Это приводит к изоляции. Подростку сложнее освоить новый язык, интегрироваться, найти друзей», — считает Алимова.

Как живут дети мигрантов

Часто мигранты привозят с собой детей, т.к. приезжают семьями с планами получить гражданство или вид на жительство, или поскольку на родине за детьми некому присматривать. Детям нередко приходится работать.

«В 2017 году московские коллеги [«Российский красный крест»] провели опрос, согласно которому 10-15% мигрантов говорят, что их дети работают — помогают на рынках, реже — на стройках, в уборке территории. Часто детей перевозят, чтобы помогать воспитывать других детей — смотреть за младшими братьями, сестрами или родственниками», — отмечает Андрей Якимов.

По его мнению, облегчить ситуацию могло бы строительство детсадов, дефицит мест в которых в Петербурге, по оценкам властей, составляет 267 тыс., что порождает очереди.

По словам Юлии Алимовой, власти должны оказывать помощь школам, где учатся много мигрантов.

«В каждом районе должны быть школы, где есть дополнительные часы по русскому языку, которые оплачивались бы учителям (например, в форме групп продленного дня). Если директора поймут, что им помогут с часами и ставками, будет меньше случаев, когда родителей и детей "посылают"», — полагает общественница.

Пока же помощь детям мигрантов остается заботой родителей и немногочисленных волонтеров.