Россия: дефицит рабочей силы тормозит экономику

В России сокращается трудоспособное население. Чиновники хотят решить проблему путем повышения производительности, а также пополнения рабочей силы пенсионерами, инвалидами и женщинами, которые после рождения ребенка хотят «быстрее вернуться на работу».

Однако в последние годы власти уже пытались повлиять на производительность труда, но это не привело к ощутимым результатам. Не верят российским властям и международные эксперты, которые к 2060 году прогнозируют крайне низкий рост эффективности труда и весьма скромное развитие экономики.

Рабочая сила сокращается

По данным Росстата, за 10 лет численность рабочей силы сократилась на 7,5 млн человек: с 89,7 млн в 2008 году до 82,3 млн в 2018-м. Количество пенсионеров увеличилось на 7,2 млн человек — с 30,2 млн до 37,4 млн. Число детей младше 16 лет выросло с 22,8 млн до 27,3 млн — в основном за счет возрастной группы до 9 дет. Сильно сократилось количество молодых людей 15-24 лет — почти на 40%: с 23 млн до 14,1 млн. Это то поколение, которое сейчас вступает в трудоспособный и детородный возраст.

В июне 2017 года Центробанк впервые включил нехватку рабочей силы в перечень инфляционных рисков. «Усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы», — говорится в данных ЦБ.

Спустя месяц в Минэкономразвитии признали, что «рынок труда функционирует в условиях, близких к дефициту» По итогам января-августа 2018 года ведомство снова объявило о «все более явно проявляющемся дефиците трудовых ресурсов».

Нехватку трудовых ресурсов в августе 2018 года глава Минтруда Максим Топилин связал с низкой рождаемостью 1990-х годов. «Состояние рынка труда свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов. С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а выходит на него малочисленное поколение 1990-х годов», — утверждает он.

К чему это ведет

В результате дефицита кадров растут зарплаты, говорится в данных Минэкономразвития. Однако этот рост слишком сильно опережает увеличение производительности труда, утверждается в материалах Центробанка.

Это при том, что производительность труда в России более чем в два раза ниже, чем в странах Евросоюза, «Большой семерки» и ОЭСР, говорится в исследовании Аналитического центра при правительстве РФ, основанном на данных за 2005-2015 годы, полученных из разных источников. Хотя время, проводимое жителями России на работе, является одним из максимальных, — 1974 часов по итогам 2016 года, утверждают в Минэкономразвитии. Исходя из этих данных и количества рабочих дней в 2016 году (247), работники трудились около 8 часов в рабочие дни.

Низкая производительность труда, по мнению сотрудников Аналитического центра при правительстве РФ, представляет собой опасное явление, которое может затормозить экономический рост, формирование конкурентоспособной экономики, вызвать проблемы в социальном развитии страны, в том числе в повышении уровня и качества жизни населения.

В свою очередь, отставание роста производительности труда от роста зарплаты, которое вызвано ростом дефицита трудовых ресурсов, может привести к росту цен, который Центробанку, по традиции, придется сдерживать увеличением ключевой ставки. А это значит, что кредиты для бизнеса и населения и вообще стоимость денег в стране будет дорожать.

«Едва ли не единственным "позитивным" последствием данного явления можно назвать сдерживание безработицы, — однако оно также чревато возникновением в перспективе негативных социально-экономических и политических последствий», — говорится в исследовании Аналитического центра.

В августе 2018 года министр труда и социальной защиты Максим Топилин как раз объявил о достижении исторического минимума официальных безработных за всю историю наблюдений — с 1991 года. Тенденция к сокращению безработицы в России отмечается также Росстатом, Всемирным банком и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Правда, средние показатели безработицы таят в себе большой разброс в зависимости от регионов. По данным Всемирного банка, в третьем квартале 2017 года в Москве и Петербурге безработица составила 1,3% и 1,7% соответственно, а в Ингушетии — 27%, в республике Тыва — 18,7%.

Смогут ли власти решить проблему

Во всех трех сценариях демографического развития Росстата до 2035 года ожидается естественная убыль населения. По нейтральному сценарию, ежегодно численность россиян будет уменьшаться на 200-400 тыс. человек в год в 20-х годах и на 500-550 тыс. человек в 30-х. Миграционный прирост не сможет компенсировать эту убыль, следует из прогноза.

Рождаемость бьет негативные рекорды. В 2017 году в России родились 1,69 млн человек, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличивать производительность труда на предприятиях базовых отраслей не менее, чем на 5% в год, чтобы к концу следующего десятилетия «выйти на уровень ведущих экономик мира», писало агентство РИА «Новости».

Аналогичное поручение Путин давал еще в мае 2012 года. Тогда он просил увеличить производительность труда во всех отраслях в 1,5 раза к 2018 году. Однако как следует из данных Росстата, этого и близко не произошло.

Чтобы исправить ситуацию, правительство запустило специальную госпрограмму, которая предполагает рост производительности труда на 30% на тех предприятиях, которые примут участие в программе. В 2018 году в ней участвуют предприятия из шести регионов. Суть программы — переобучение работников, в том числе управленцев, господдержка технологического развития предприятий, содействие занятости, увеличение количества рабочих мест.

Для того чтобы компенсировать сокращение трудоспособного населения, правительство планирует также привлекать к труду пенсионеров и молодых мам. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, например, считает необходимым позаботиться о мамах, которые после рождения ребенка желают «быстрее вернуться на работу».

«Мы уже решили проблему с детскими садами [для детей] от трех до семи лет, теперь предстоит создать более 250 тыс. новых мест для самых маленьких детей — для того, чтобы две трети мам могли выходить из декрета раньше и трудиться», — цитирует Медведева агентство ТАСС.

Помимо молодых мам, Минэкономразвития, которым руководит Медведев (в качестве руководителя глав всех министерств) намерено привлекать к работе пенсионеров — «стимулировать активное долголетие, улучшение качества жизни, использовать знания, опыт и трудовой потенциал старшего поколения как важного ресурса экономического роста». Также министерство хочет повышать уровень занятости инвалидов. Все эти меры должны «нивелировать… нехватку рабочей силы».

Несмотря на попытки властей исправить ситуацию, международные специалисты слабо верят в успех. В докладе ОЭСР об экономическом развитии до 2060 года экономисты организации прогнозируют снижение уровня жизни в России из-за слабого роста эффективности труда. По прогнозу организации, в 2018-2030 годы его производительность будет расти всего на 0,3% в год, в 2030-2060 годах — на 1,1%, при среднемировых показателях в 2,5% и 1,9% соответственно. Экономически активное население будет убывать на 0,1% ежегодно до 2030 года, затем еще быстрее — на 0,2%. ВВП на душу населения будет расти лишь на 0,5-1,2% в год, в сравнении с 1,9-2,5% в среднем по миру.