Россия: дистанционная работа станет нормой после пандемии?

Уже больше месяца тысячи сотрудников российских компаний вынужденно работают из своих домов.

Но и после карантина многим не придется ходить в офис: многие компании заявили о планах сохранить удаленку, т.к. увидели в ней возможность сэкономить за счет закрытия или сокращения офисов и найма более дешевой рабочей силы в регионах.

Это может ограничить карьерные перспективы жителей крупных городов, но создать новые возможности для специалистов с периферии.

Сколько россиян покинули офисы

Из-за коронавируса российские власти рекомендовали предприятиям переходить на удаленный формат работы еще в середине марта.

Месяц спустя доля россиян, работающих в полностью перешедших на удаленку компаниях, достигла 14%.Это показал опрос 6700 пользователей сервиса «Работа.ру» во всех регионах России. В середине марта доля таких работников составляла лишь 3%.

Параллельно с этим резко стало больше вакансий удаленной работы. За март по сравнению с февралем их количество в целом по России выросло на 71% (в Москве на 25%), а число резюме готовых трудиться дистанционно увеличилось на 220%", сообщили представители “Работы.ру” агентству РИА Новости.

Почему не все рады удаленке

Большинство из тех, кому пришлось адаптироваться к работе из дома, хотя вернуться в офисы. Об этом свидетельствуют результаты сразу нескольких исследований.

Например, опрос Ipsos показал, что удаленная работа на самоизоляции устраивает только 22% россиян. Каждый третий (34,5%) из тысячи опрошенных жителей миллионников признался, что ему тяжело сосредоточиться дома, а эффективность его работы падает. Почти столько же (33,8%) ответили, что им сложно разграничить личную жизнь и работу. Также недовольные жалуются на плохо оборудованные рабочие места и на то, что в таком режиме они набирают лишный вес.

Похожие результаты показал опрос 1600 работающих удаленно от портала Superjob. Согласно исследованию, лишь 19% человек желают остаться на удаленке по окончании карантина и практически две трети (66%) опрошенных мечтают вновь ходить на работу. Особенно те, у кого есть семьи и дети.

Хотя переведенным на удаленку не нужно тратить время на проезд, у многих работа стала отнимать больше времени и рушить привычный график, выяснили в «Левада-центре».

«Сложно закончить вовремя работать: не нужно спешить домой или с кем-нибудь на встречу, поэтому неделя превращается в единый рабочий день с перерывом на сон. Это неправильно, есть риск быстро перегореть», — делится c Eurasianet.org впечатлением от удаленной работы глава brandformance-агентства Whilemobile Виктория Шафран.

Чтобы адаптироваться к новому режиму, коллективам приходится разрабатывать новые правила взаимодействия. ”Если я вижу, что кто-то высылает письма до 10:00 или после 19:00, то стараюсь намекнуть, что это неправильно”, — говорит Eurasianet.org управляющий партнер Zen Mobile Agency Елена Пикунова.

“Со временем становится с одной стороны легче, потому что человек адаптируется к новой реальности, оборудует рабочее место и договаривается с членами семьи, — рассуждает гендиректор Global Venture Alliance Замира Шухова. — Но, с другой стороны, становится тяжелее, потому что когда все находятся в одном помещении и невозможно выйти — накапливается усталость”.

«В каком-то смысле становится тяжелее, так как давят неопределенность и мысли, вроде: «Как долго продлится такой режим? Мы встретим это лето или так и будем сидеть по домам?”», — подтверждает руководитель практики FutureTech коммуникационного агентства PR Partner Алена Шерстнева.

Другой вывод совместного с The Bell исследования “Левады”: “работникам пришлось быстро осваивать новые инструменты связи — это высветило проблему цифрового неравенства. Невозможность быстро переговорить с коллегами привела к росту корреспонденции, появлению барьеров. Получить ответ от коллег стало сложнее”.

При этом 28% опрошенных сказали, что после перевода на удаленных формат работы они потеряли в зарплате.

Как это меняет рынок труда

Примерно четверть компаний после пандемии планируют оставить на удаленной работе не менее 20% сотрудников, а перевести на дистанционный труд хотя бы 5% персонала готовы 75% финансовых директоров, выяснили в консалтинговом агентстве Gartner. Это говорит о том, что бизнес увидел в таком режиме работы возможность сократить расходы на офисы и рассматривает такой шаг в качестве антикризисной меры, говорят представители агентства.

Офис и вовсе станет привилегией, сказала «Медузе» HR-специалист Алена Владимирская. В нем смогут остаться только ключевые сотрудники, остальных оставят на удаленке. Это сильно ограничит шансы последних на карьерный рост, так как на продвижение по службе часто влияют неформальные взаимоотношения, которые сложно поддерживать на расстоянии.

Кроме того, удаленные работники часто нанимаются в качестве внештатников, т.е. без соцпакета и прочих привилегий, что тоже создает для них дополнительные трудности.

Зато эта трансформация рынка труда откроет новые перспективы перед жителями периферии, которые по разным причинам не могут переехать ради трудоустройства.

«Массовый переход на удаленную работу позволяет регионам участвовать в общем рынке труда на равных, — сказала «Секрету фирме» кандидат экономических наук, директор по маркетингу аутсорсинговой компании ICL Services Лилия Алеева. — У жителей регионов с традиционно более низкими ожиданиями по оплате труда есть возможность претендовать на столичные вакансии», — уточнила она.