Россия доминирует в торговле в рамках ЕАЭС – цифры

Таможенный союз призван стимулировать торговлю. Страны-участницы не устанавливают тарифы на импорт товаров друг друга, в то время как продукция, завозимая из-за пределов союза, облагается налогом по единым ставкам. Эти правила защищают участников от внешней конкуренции и содействуют росту торговли внутри блока.

Но что происходит, когда один участник значительно больше всех остальных вместе взятых?

Именно так обстоит дело в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который был образован в 2015 году. Хотя с самого начала не было никаких сомнений в том, что наибольшую пользу блок будет приносить России, благодаря данным МВФ о торговле за несколько лет мы можем определить, насколько ЕАЭС изменил структуру торговли между пятью государствами-членами, включая Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Оказалось, одна маленькая изолированная страна превзошла все ожидания.

В 2018 году торговля с Россией составляла 96,9% всей торговли в рамках ЕАЭС, а оставшиеся 3,1% приходились на торговлю между остальными четырьмя странами.

С точки зрения других членов, это прогресс. В 2000 году, до образования ЕАЭС, общий товарооборот между пятью странами составил 14,1 млрд долларов. Из этого товарооборот между Россией и четырьмя другими членами составил 13,9 млрд долларов, что означает, что на долю России приходилось 98,6% торговли в рамках будущего блока.

Общий объем торговли между этими странами неуклонно рос в течение следующего десятилетия, достигнув пика в 73,1 млрд долларов в 2012 году. Затем региональный спад в 2014-2016 годах (вызванный падением мировых цен на энергоносители и западными санкциями в отношении России после ее аннексии Крыма) привел к резкому снижению торговли внутри ЕАЭС. В некотором смысле формирование ЕАЭС можно рассматривать как реакцию России на замедление экономического роста и как способ обеспечить себе «привязанный» рынок для своего экспорта.

Тем не менее, даже после создания ЕАЭС в 2015 году общий товарооборот между странами-членами не смог восстановиться до уровня 2012 года.

Перейдем к долям участников в торговле в рамках ЕАЭС.

Армения является единственным членом, чья доля торговли со странами ЕАЭС возросла за последние два десятилетия (или около того). В 2000 году на торговлю со странами, которые в будущем образуют ЕАЭС, приходилось 15,6% всего внешнеторгового оборота Армении, а к 2018 году эта цифра выросла до 27%. Опять же, главным торговым партнером является Россия: из товарооборота Армении с ЕАЭС в 2 млрд долларов в 2018 году на Россию приходилось около 1,92 млрд долларов. В то же время торговля Армении с Кыргызстаном незначительна: в среднем за последнее десятилетие товарооборот между двумя странами не дотягивал и до миллиона долларов. Одна из проблем заключается в сходстве их экономик: обе страны в основном экспортируют металлические руды и рабочую силу. Другой причиной являются закрытые границы Армении с двумя ее соседями – Турцией и Азербайджаном. Этот фактор душит ее экономику на протяжении десятилетий.

Беларусь теснее взаимодействует с ЕАЭС: около 51% общего объема внешней торговли страны приходится на других членов ЕАЭС (в основном на Россию). Правда, в начале нынешнего тысячелетия этот показатель был на уровне 60%.

Фактически, за исключением Армении, у всех остальных членов ЕАЭС торговля со странами блока снизилась – как результат диверсификации.

В частности, у Кыргызстана около 35% внешней торговли приходится на членов ЕАЭС. Этот показатель упал с 2007 года, когда был зафиксирован пик в 57%.

В случае с Россией доля в 2018 году составляла 8%, что является самым низким показателем среди членов ЕАЭС, и она немного снизилась с примерно 10% в 2000 году. Иными словами, несмотря на свою доминирующую роль в торговле внутри ЕАЭС, Россия меньше всего зависит от союза в плане внешней торговли.

Учитывая доминирование России, ЕАЭС не является традиционным таможенным союзом. Потоки капитала и рабочей силы из/в более мелкие экономики ЕАЭС в основном сосредоточены вокруг России. Вполне естественно, что маленькие страны ориентируются на гораздо больший российский рынок, вместо того чтобы расширять торговлю друг с другом. Что касается свободного перемещения рабочей силы, две страны извлекают из своего членства существенную пользу: мигранты из Армении и Кыргызстана ежегодно отправляют домой из России миллиарды долларов. Но с точки зрения торговли ЕАЭС в значительной степени является каналом двусторонних отношений России с остальными четырьмя государствами.