Россия: жизнь людей с инвалидностью улучшилась, но не намного

Количество людей с инвалидностью сокращается. Власти объясняют это естественной убылью населения, специалисты — искусственными занижениями, целью которых является попытка снизить нагрузку на бюджет.

Хотя отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья в обществе, похоже, улучшается, а государство старается оказывать им поддержку, они по-прежнему сталкиваются с проблемами в трудоустройстве, социализации, правовой защите, и доступности образования и спорта, а также при перемещении на улицах.

Власти искусственно занижают число людей с инвалидностью?

Количество людей с инвалидностью в стране с 2012 по начало 2019 года сократилось с 13,2 млн до 11,9 млн человек, следует из данных Росстата. В частности, снизилось число взрослых людей с инвалидностью (до 11,3 млн, по сведениям Минтруда), при этом количество детей немного возросло (с 560 тыс. до 670 тыс.). В расчете на 1 тыс. населения численность людей с инвалидностью сократилась с 92,2 до 81,4 человека.

Сокращение числа взрослых людей с инвалидностью происходит на фоне снижения обращений за признанием подобного статуса — с 7,9 млн в 2016 году до 7,7 млн в 2018-м — и, как следствие, сокращения числа впервые признанных людьми с инвалидностью, сообщает Минтруд. При этом доля отказов среди обратившихся в последние годы оставалась практически неизменной (13-15%).

Минтруд и Росстат в своих документах никак не поясняют причины сокращения. В 2016 году министр труда РФ Максим Топилин объяснял сокращение в предшествующие годы естественной убылью населения, в частности, снижением числа ветеранов войны.

Между тем многие эксперты считают падение числа людей с инвалидностью в 2012-2019 годах искусственным, вызванным желанием правительства снизить социальную нагрузку на бюджет. Ежемесячные денежные выплаты обходятся бюджету в полтриллиона рублей в год, сказал «Новым известиям» юрист Виктор Симонов, и власти, по его мнению, пытаются снизить эту нагрузку.

Бюро медико-социальной экспертизы, которые занимаются вопросами инвалидности, отказывают как в признании, так и в продлении инвалидности, чтобы «сэкономить как на льготах, так и на обеспечении техническими средствами реабилитации и реабилитационными услугами», сказал агентству АСИ юрист региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» Линь Нгуен.

По его словам, в «Перспективу» в 2017-2018 годах постоянно обращались люди, которым отказывали в переосвидетельствовании инвалидности, несмотря на то что диагноз оставался прежним, а физическое состояние ухудшалось.

Осенью 2019 года лишили инвалидности и социальных выплат женщину в Вологде, которая страдает неизлечимой болезнью (системная склеродермия — поражение внутренних органов). В этом же году 51-летнему москвичу (с остеопорозом и переломами позвоночника) не продлили инвалидность и лишили его единственного источника дохода — пенсии по инвалидности, писал телеканал RT. После публикаций в СМИ ему удалось снова получить статус инвалида, на этот раз — бессрочно.

Также недавно инвалидности лишили 11-летнюю москвичку Дарью Волкову (у которой врожденная деформация обеих ног). Благодаря статусу инвалида, который она получила через год после рождения, девочка получала пенсию, лекарства, бесплатно лечилась в санатории, рассказала телеканалу RT ее мать Елена Волкова. Подобных историй — много.

Сокращению числа людей с инвалидностью способствует тот факт, что понятие инвалидности в России уже, чем по стандартам ООН, сказали «Коммерсанту» эксперты РАНХиГС Анна Бурдяк и Алла Тындик.

«Заниженное число людей с инвалидностью по сравнению с реальными показателями является также следствием признания инвалидности только по заявлению самого россиянина», — сказал изданию Вадим Самородов, бывший руководитель программы «Старейшее поколение» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Несколько лет назад были введены более жесткие критерии признания инвалидности, что наряду с другими причинами (естественная убыль, сокращение числа обращений) повлияло на уменьшение зарегистрированного количества людей с инвалидностью, говорил «Российской газете» глава Национального центра проблем инвалидности и эксперт Евросоюза по делам людей с инвалидностью Александр Лысенко. Минтруд этот тезис опровергал.

РАНХиГС в связи с этими новыми требованиями еще в 2017 году прогнозировала резкое сокращение числа людей с признанной инвалидностью. Минтруд оценивал реальное количество людей с ивалидностью и ограниченными возможностями здоровья в стране в 40 млн человек (при 12,5 млн «официальных» людей с инвалидностью старше 18 лет), писали в 2017 году сотрудники РАНХиГС.

Эти 40 млн включают маломобильные группы населения, в которые, помимо людей с постоянной инвалидностью, входят люди с временным нарушением здоровья, пожилое население, беременные женщины и прочие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, информации или при ориентации в пространстве.

С какими трудностями сталкиваются люди с инвалидностью

Чаще всего люди с инвалидностью сталкиваются с проблемами трудоустройства, социализации, правовой защиты, доступности образования и спорта, а также с трудностями передвижения на инвалидных колясках в населенных пунктах, рассказала телеканалу «Мир 24» координатор организации людей с инвалидностью «Перспектива» Дарья Федорович.

По данным Федерального реестра людей с инвалидностью на 1 ноября 2019 года, в России трудоустроены 839,9 тыс. людей с инвалидностью, что составляет 24,3% всех людей с инвалидностью трудоспособного возраста (3,5 млн человек). По данным независимых исследований, эта цифра составляет 17,2%, однако не уточняется, это доля от всех людей с инвалидностью или только трудоспособных.

Согласно опросам Общественной палаты РФ и Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, многие люди с инвалидностью не хотят работать потому, что это может привести к снятию надбавки к пенсии по инвалидности (для людей с инвалидностью III группы), а также потому, что им предлагают низкую зарплату. При этом работодатели, несмотря на обязанность предоставлять в штате места людям с инвалидностью, не желают их нанимать, считая их работу менее продуктивной.

Работодатели зачастую предпочитают заплатить штраф. Кроме того, многие опрошенные люди с инвалидностью сообщили, что работодатели предлагали им неофициальное трудоустройство с сопутствующими рисками, а также формальное трудоустройство (без реальной работы) с выплатой минимально возможной зарплаты. Некоторые предприятия даже предлагали людям с инвалидностью создать для последних специальную компанию, чтобы получить под такой проект финансовую поддержку от государства, после чего закрыть фирму.

Наконец, некоторым людям с инвалидностью сотрудники бюро медико-социальной экспертизы ставят отметки в документах о противопоказании любой работы.

«Еще более абсурдная ситуация состоит в том, что людям с инвалидностью по слуху рекомендуют работу, где нет шума, хотя для них шум не имеет никакого значения», — говорится в материалах палаты.

Отдельную проблему представляет вопрос передвижения. Правительство заявляет о том, что 48% людей, передвигающихся на инвалидных колясках, приходится преодолевать барьеры при совершении покупок, 66% людей с инвалидностью по зрению испытывают проблемы при посещении мест для отдыха и спортивных сооружений, 18% людей с инвалидностью по слуху говорят о сложностях в медицинском обслуживании.

Незрячие и люди с проблемами зрения сообщают, что в последние десятилетия в городах появилась возможность ориентироваться на улице (звуковые светофоры, объявление остановок в общественном транспорте), однако по-прежнему возникают проблемы, если инвалиду необходимо найти незнакомый адрес, встретиться с кем-то в городе, узнать номера проходящих мимо автобусов, троллейбусов и трамваев.

Чтобы решить эти проблемы, школьник Кирилл Белоусов в 2018 году опубликовал петицию к «Яндексу», в которой просит компанию адаптировать свои навигационные сервисы для незрячих («Яндекс-карты», «Яндекс-метро» и другие). Представитель «Яндекса» признал проблему и пообещал исправить ее в скором времени. С тех пор, впрочем, каких-то глобальных новостей от «Яндекса» на эту тему не было.

По словам Федорович, в последнее время сильно улучшилась доступность среды для людей на инвалидных колясках в городах, где в 2018 году прошел Чемпионат мира по футболу (Москва, Петербург, Сочи, Казань и еще 7 городов). Там, помимо самих стадионов, улучшали городскую инфраструктуру. Однако в других регионах ситуация сложнее, сказала она.

Но даже несмотря на это, в Москве, например, людям с инвалидностью по-прежнему тяжело передвигаться на колясках. Соответствующий эксперимент блогер Александр Горбунов, страдающий спинальной мышечной атрофией (телеграм-канал «Сталингулаг»), совместно с политиком Алексеем Навальным провели в октябре 2019 года. Горбунов традиционно перемещался по городу с двумя помощниками, Навальному пришлось множество раз просить помощь у граждан, чтобы они подняли или спустили его со ступенек или помогли проехать через двери, в том числе в метрополитене и на других видах общественного транспорта.

Телесюжеты о трудностях передвижения людей с инвалидностью по улицам и в общественном транспорте традиционно являются излюбленным жанром российских телеканалов (в том числе государственных).

Сами люди с инвалидностью в таких сюжетах рассказывают о том, что стараются избегать метрополитена, потому что зачастую ширина пандуса на станциях не совпадает с шириной колес, а уклон часто слишком крутой для безопасного спуска. Приходится звонить на специальный номер и вызывать сотрудников метро (иногда ожидание занимает до получаса), и их помощь, по мнению некоторых людей с инвалидностью, не всегда безопасна.

Отношение общества

По данным ноябрьского опроса ВЦИОМ, 54% населения считают, что в последние 5-10 лет отношение общества к людям с инвалидностью улучшилось. В 2010 году таковых было 26%, а в 1991-м — 20%. Чаще улучшение отношения к ним отмечают женщины и молодые люди в возрасте 18-24 лет.

Согласно декабрьскому исследованию НАФИ, россияне проявляют сочувствие к инвалидам – три четверти респондентов (77%) заявили, что люди с инвалидностью нуждаются в поддержке и внимании, но регулярно помогают людям с ОВЗ лишь 21%.

Кроме того, многие не готовы включать инвалидов в близкий круг общения. В частности, четверть опрошенных (25%) сообщили, что стараются избегать общения с людьми с инвалидностью. В реальности эта цифра, вероятно, выше, т.к. 40% респондентов отметили, что «инвалиды замкнуты и предпочитают общаться с такими же, как они», что указывает на то, что опрошенные, вероятно, не общаются с людьми с инвалидностью. Кроме того, 48% россиян выразили теоретическую готовность дружить с людьми с инвалидностью, но не рассматривают их в качестве партнеров для создания семьи.

Резкое отношение к людям с инвалидностью периодически выливается в публичные инциденты. Так, в 2018 году в сочинский санаторий по бесплатной государственной путевке отправили около 300 детей с инвалидностью, среди которых были дети с аутизмом и ДЦП. Конфликт случился в бассейне, где отдыхающие попросили персонал санатория убрать «этих уродов» из воды, писала «Комсомольская правда».

В ответ работники санатория потребовали, чтобы люди с инвалидностью посещали бассейн в специально отведенное время.

«Я стала свидетелем сцены, когда больные дети грустно разворачивались от бассейна и уходили восвояси. Тогда как здоровые дети плавали в нем», — сказала изданию Наталья, мама 15-летнего (на тот момент) сына с аутизмом. Несмотря на все это, женщина в общении со СМИ не хотела обострять ситуацию и поблагодарила санаторий за то, что он согласился принять детей.