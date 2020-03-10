Россия: жилье стремительно ветшает

Власти пытаются противостоять старению жилого фонда, но площадь аварийного жилья в стране растет. При этом официальные данные о состоянии жилья не отражают действительность.

Большое количество граждан, дома которых не признаны аварийными, но являются ветхими, оказались в сложной ситуации. По закону, им не полагается ни переселение в новое жилье за счет государства (как в случае с аварийными домами), ни ремонт.

Сколько в России трущоб

Оценки значительно разнятся.

По данным Минстроя, треть жилого фонда РФ представляют собой здания, построенные до 1970 года.

«Панельный дом живет 25 лет, [затем] нуждается в капитальном ремонте, [после которого может прослужить] еще 25 лет... Представьте, сколько жилья, построенного в СССР, … перешагивает ту черту, за которой кончается срок эксплуатации», — говорит Анастасия Мальцева, председатель союза «Содействие социальному развитию» города Перми.

Например, число одних только домов хрущевской постройки в стране оценочно составляет около 30 тыс., а их общая площадь – примерно 100 млн кв. метров. Панельные «хрущевки» рассчитаны на 25-50 лет, и к настоящему времени должны были быть снесены. Даже более прочные кирпичные серии этих строений сейчас требуют как минимум глубокой реконструкции. Между тем во многих городах «хрущевки» по-прежнему составляют значительную часть жилфонда – около 50% в Перми, порядка 40% в Омске и примерно треть в Красноярске.

Кроме того, многоквартирные дома всех советских типовых серий чувствительны к соблюдению сроков капитального ремонта. По советским строительным нормам, даже при самых благоприятных условиях, срок эксплуатации жилья до постановки на капремонт не превышал 25 лет (в зависимости от типа постройки и условий эксплуатации, этот срок мог сокращаться до 10 лет).

Капительный ремонт часто предполагает замену внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, и пр., а нередко также крыш, стен, и т.д. Если ремонт не проводится, проводится не должным образом или задерживается, износ зданий значительно ускоряется. И основная проблема часто не столько в стенах и фундаменте, сколько в более быстро изнашивающихся элементах (трубах, проводке, герметизированных стыках и пр.), срок эксплуатации которых заметно меньше – 10-20 лет. В частности, протекание кровли или утечки в системах тепло- и водоснабжения могут за короткое время превратить дом в аварийный, а старая электропроводка или отслужившие свой срок внутридомовые газовые трубопроводы могут привести к пожару, который способен уничтожить дом сразу.

Но «в условиях российской действительности [касающиеся капремонта требования] нарушались в течение целых десятилетий, это, соответственно, ускорило износ большинства зданий», пишет издание «Построй дом!» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По мнению Мальцевой, состояние многоквартирных домов становится национальным бедствием, масштабы которого власти стараются не афишировать.

Между тем, согласно официальным данным, аварийные дома составляют лишь 0,42% (16 млн. кв. м) всего жилого фонда (3,8 млрд кв. м), а живут в них почти миллион россиян, сообщают ЕМИСС (со ссылкой на Росстат) и Фонд содействия реформированию ЖКХ.

При этом на своем сайте Росстат оценивает опасную для жизни жилплощадь цифрой в полтора раза выше — 25,5 млн кв. м, или 0,7% всего жилья, причем в 2000 году она составляла 0,3%. В 2008-2018 годах власти расселили 1 млн граждан из аварийных домов общей жилой площадью 15,9 млн кв. м, однако за этот же период из-за износа домов площадь аварийного жилья выросла на 42%, сообщал «Ведомостям» представитель Минстроя.

Однако, данные Росстата представляются неполными. Во-первых, статистика разделяет «аварийное» и «ветхое» жилье. «Мы считаем, что в ветхом жилом фонде можно жить, но при этом требуются отдельные мероприятия по его капитальному ремонту… в отличие от аварийного жилья, которое просто небезопасно для жизни», — пояснял замминистра строительства Максим Егоров в интервью РИА «Новости».

До 2017 года Росстат публиковал данные как по ветхому, так и по аварийному жилью. Судя по ним, в 2016 году ветхой жилплощади было втрое больше, чем аварийной — 66,4 млн кв. м против 22,7 млн. Общий объем проблемного жилья, таким образом, достигал 89,1 млн. кв. м, или 2,4% жилого фонда. Однако в последующие годы Росстат стал сообщать лишь об аварийных постройках.

Но даже с учетом ветхих зданий картина вряд ли будет полной, поскольку в России отсутствует система сбора информации о состоянии жилья (на это еще в 2015 году сетовал бывший тогда главой Росстата Александр Суринов).

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию социальной инфраструктуры Игорь Шпектор говорил тогда: «Имеющиеся сведения по жилью в России неправильные. Необходимо сделать инвентаризацию жилого фонда, чтобы наконец сказать правду: сколько у нас аварийного жилья, сколько ветхого, сколько нужно перевести из ветхого в аварийное».

Ситуация с тех пор не сильно изменилась. Местные власти и управляющие компании предоставляют недостоверные сведения о степени износа домов, сообщала в конце 2019 года Счетная палата.

Если не начать всероссийскую реновацию (снос или реконструкцию построек), то ветшание жилья может стать «большой угрозой», заявил в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер Марат Хуснуллин после своего назначения в конце января 2020 года. Сейчас программы реновации действуют только в Москве и Петербурге.

Заложники терминологии

Аварийными считаются строения, состояние которых влечет «опасность обрушения»: с потрескавшимися или деформированными конструкциями, покосившимися стенами, поврежденными несущими конструкциями и т.п., следует из правительственного постановления.

Такие дома вносят в специальный реестр, а их жителям выделяют равнозначное по качеству жилье либо денежную компенсацию.

Определение ветхого жилья в законах отсутствует. Несущие конструкции ветхих зданий тоже могут иметь повреждения, но без риска внезапного разрушения — такое объяснение термина содержится в проекте поправок Минстроя. Документ пока не принят.

Однако все еще действует советская методичка, по которой ветхими считаются постройки, изношенные на 61-80%.

Признание дома ветхим не обязывает его ни ремонтировать, ни расселять (пока он не придет в аварийное состояние), отмечал эксперт РАНХиГС Игорь Кокин в комментарии «Российской газете».

В 2019 году был принят закон о новых правилах расселения, однако определение ветхого жилья не вошло в его финальную версию.

Правовая неопределенность и бюрократизм приводят к конфликтам. Например, в городе Серов (Свердловская область) жители не могли получить право на переселение из ветхого дома, даже когда в одной из квартир рухнул потолок, писало местное издание «Глобус».

В Хабаровске рассыпался угол дома сталинской постройки, но точно такие же здания, расположенные рядом (построенные в то же время по такому же проекту), аварийными не считаются, отмечало издание Amurmedia.

Проблемы переселенцев

Стартовавшая в 2000-е годы реформа ЖКХ сделала дома коллективной собственностью жильцов. Процедуру признания дома аварийным инициируют собственники либо муниципалитеты.

«Есть два пути [признания дома аварийным]: либо собирается межведомственная комиссия из [представителей] органов ЖКХ, либо собственнику приходится судиться [добиваясь признания дома аварийным]», — объясняет Анастасия Мальцева из союза «Содействие социальному развитию».

По ее словам, аварийным может быть признано даже не очень ветхое строение, если земля под ним показалась привлекательной для девелоперов. Именно так считают жильцы одного из домов в Москве, которые отказываются переселяться. Но зачастую, если земля под домом никому не интересна, жители могут столкнуться с трудностями.

«Аварийное жилье… подлежит мгновенному расселению. Людей сперва распихивают по маневренным фондам (временное муниципальное жилье)... Но если Москва и [прочие города-]миллионники справляются с этой задачей, то какой-нибудь моногородок (где свободная жилплощадь в дефиците) — нет. Там стараются не признавать ничего аварийным. Жилье считают ветхим, пока оно просто не рассыпется», — отмечает общественница.

Для расселения трущоб часто не хватает денег. Например, в городе Карпинск (Свердловская область) жители разрушающегося дома отказываются переезжать, поскольку власти не предоставляют им другое жилье, пишет издание «Вечерний Карпинск».

В Сургуте жителям предложили самостоятельно доплатить, чтобы с учетом стоимости старой квартиры (которую компенсирует государство) они смогли купить новую. Многим из них это не по карману, отмечало информагентство «ФедералПресс».

Кое-где новостройки, предназначенные для переселенцев, в силу низкого качества оказываются немногим лучше прежних домов. Некоторые из них покрываются трещинами в первый же год после переезда, писало издание Deita.ru.

Иногда власти требуют, чтобы жители сносили ветхие дома за свой счет. Норма есть в Жилищном кодексе, но на практике выполняется редко.

«Собственники не собирают собрание [на котором должно быть принято решение о сносе], тогда муниципалитет… принудительно расселяет дом. Жители за снос обычно не платят. [Но] муниципалитет может убавить выкупную стоимость жилья, а может не убавлять. Все зависит от того, насколько "непуганый" мэр», — поясняет правозащитница.

Кто оплатит ремонт ветхого жилья

Если россияне, живущие в опасных для жизни условиях, еще могут надеяться на расселение, то жителям ветхих домов остается уповать лишь на «облегченный» капремонт, финансируемый за счет денег жильцов.

Минстрой обещает создать систему технического учета жилья, которая позволила бы отдавать приоритет наиболее нуждающимся в капремонте домам. Предложение поддержал Совет Федерации.

Сегодня вторую жизнь получают необязательно самые ветхие строения. Очередность капремонта определяют регионы по собственным критериям. Например, в Нижегородской области исходят из даты постройки дома, его последней реконструкции, доли квартир, оборудованных водо- и электросчетчиками, своевременности взносов за капремонт.

По мнению чиновников Минстроя, дома, выработавшие ресурс даже на 70%, необходимо ремонтировать. Однако многие эксперты в этом сомневаются, так как полноценно ремонтировать ветхие здания дороже, чем обычное жилье.

Кроме того, по данным Счетной палаты, взносы за капремонт, собираемые с граждан, расходуются неэффективно.

Государство почти не вкладывает денег в капремонты. Взносы граждан аккумулируют региональные операторы (фонды капремонта), распределяющие средства между подрядчиками.

Однако финансовые возможности населения сейчас невысоки. В итоге планы обновления жилого фонда в 2019-2021 годах обеспечены лишь на 82%, притом что тарифы заметно растут, что вызывает протесты.

Вопрос о том, кто заплатит за восстановление ветхого жилья, широко обсуждали в 2019 году, когда появилась информация о планах Минстроя повысить плату за капремонт. Министерство пообещало, что реставрация старых зданий в первоочередном порядке не потребует пересмотра тарифов, но ремонтировать такие строения будут менее тщательно (например, вместо материалов со сроком 50 лет будут использовать менее долговечные, так как даже после ремонта дом столько не простоит). Однако законом идея пока так и не стала.

По новым правилам, регионы и застройщики получат субсидии из госбюджета на расселение аварийных домов, но для жителей ветхих зданий пока все остается по-прежнему.

«Вялотекущая катастрофа»

Вряд ли госдотации регионам на переселение аварийного жилья остановят деградацию жилья и коммунальных сетей, считает Анастасия Мальцева.

«Проблема не будет решена до тех пор, пока на уровне федерации не будет введена статья [расходов] — "на содержание жилищного фонда", хотя бы [в размере] 5% бюджета», — убеждена она.

По ее мнению, предприятия ЖКХ стоит вернуть из частной в муниципальную собственность. Иначе госсубсидии будут разворованы или растрачены впустую.

«Уровень износа тепло- и водо-сетей в Перми — 98-99%… Коммуникации раздали в частные руки. Но они строились таким образом, что их в принципе [невозможно] разделить. Частник закладывает в тарифы инвестиционную составляющую… но масштабный капитальный ремонт ему не нужен. [Он действует по принципу] "лопнуло — заштопали". При ремонте крыш [также] экономят на всем: толщине железа, замене решеток, ветро- и влагозащите», — утверждает активистка.

О неэффективности контроля над структурами, занимающимися капремонтом, писала и Счетная палата. По ее подсчетам, из-за слабого надзора соответствующие программы 2018 года выполнены лишь на 78%.

Если не менять систему, ЖКХ страны ждет «вялотекущая катастрофа» — предупреждает правозащитница, приводя в пример участившиеся взрывы газа и другие опасные инциденты. Например, в пермском отеле «Карамель» после прорыва трубы отопления в январе 2020 года погибли из-за ожогов пять человек. Мальцева объясняет трагедию изношенностью коммунального оборудования.

По ее словам, если государство не примет ответственность за состояние жилья и инфраструктуры, число аварий будет расти из года в год.