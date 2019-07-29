Россия: заграничные путешествия гражданам по-прежнему не по карману

Лишь малая часть населения Российской Федерации может себе позволить заграничные турпоездки, хотя, согласно недавнему опросу, в этом году за рубежом хотели бы отдохнуть свыше половины россиян. Выездной туризм начал падать в 2014 году из-за девальвации рубля и падения доходов, и до сих пор не восстановился до докризисных значений.

На этом фоне подрос туризм внутри России, но не настолько, чтобы покрыть отпускные нужды граждан: подавляющее большинство россиян проводят отпуск дома, на даче или на работе.

Падение туризма за границу

Сокращение выездного туризма граждан России в сравнении с докризисным временем подтверждается разнообразными источниками.

Официальные данные рисуют картину относительно небольшого спада. Росстат сообщает о 41,9 млн выездных поездок в 2018 году против 42,9 млн в 2014-м. По информации пограничной службы ФСБ, на которую ссылаются Ассоциация туроператоров России и Ростуризм, в 2018 году граждане совершили 44,5 млн поездок за границу, по сравнению с 52,8 млн в 2013-м.

Намного более сильное сокращение выездного туризма заметно по статистике пассажиропотока московского авиаузла (аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково), откуда отправляется большинство российских рейсов за границу. По данным Росавиации, международный пассажиропоток в этих аэропортах с 2014 по 2018 год сократился с 64,9 млн до 45,6 млн. Росавиация и аэропорты в своей статистике не делают разделения на граждан России и иностранцев.

Более того, в структуре выездного туризма заметную долю занимают поездки в республики бывшего СССР и постсоветские страны, а также поездки жителей Северо-Запада и Дальнего Востока в приграничные государства. Эти поездки, по данным Ассоциации туроператоров, занимают 54,3% всех заграничных поездок и совершаются они не с туристическими целями.

Получается, что выездной поток в страны «дальнего» зарубежья, за исключением приграничных стран, в 2018 году составил 20,3 млн, или 45,7% всех заграничных поездок. В основном, это Турция, Германия, Таиланд и Италия.

Кроме того, число путешественников в последние годы снижается, а статистику путешествий обеспечивают многократные поездки одних и тех же лиц, отмечает руководитель Объединенной комиссии по туризму при Совете Федерации РФ Светлана Ануфриенко. «Если посмотреть данные, к примеру, Московского авиаузла, то становится видно, что туда-сюда перемещаются одни и те же люди. Они могут вылетать-прилетать по несколько раз в году, что создает впечатление большого пассажиропотока. Но по сути это одни и те же лица, и по базе ФПС [пограничной службы ФСБ] их можно буквально перечислить поименно», — приводит ее слова издание «Ридус».

В 2014-2018 годах, по данным Ростуризма, количество агентств по выездному туризму сократилось в три раза до 629.

С чем связан кризис выездного туризма

Предпосылки для кризиса на рынке выездного туризма появились одновременно с экономическим кризисом в России. Реальные располагаемые доходы населения с 2014 по 2018 год упали почти на 11%, а в первом квартале 2019 года – еще на 2,3%. Даже по официальным данным, более двух третей россиян справляются только с расходами на еду и одежду. На этом фоне ожидаемо произошло сокращение необязательных расходов вроде турпоездок за рубеж.

Кроме того, в 2014 году резко упал курс рубля по отношению к евро и доллару, что привело к сильному удорожанию заграничных путешествий.

В дополнение, на экономические проблемы наложились геополитические факторы. В апреле 2014 года МИД России распространил по российским силовым ведомствам письмо с рекомендацией личному составу воздержаться от поездок за границу (число работников силовых ведомств оценивалось приблизительно в 5 млн человек). В 2015 году президент РФ Владимир Путин запретил полеты авиакомпаний в Египет (из-за взрыва там самолета А321 с российскими гражданами), а в 2016 году были также запрещены полеты в Турцию в связи с риском государственного переворота в этой стране (правда, позже эти ограничения были сняты). Египет и Турция считались в России наиболее дешевым заграничным отдыхом.

В результате, по данным Ассоциации туроператоров России, в 2015 году практически все выездные направления показали падение турпотока (от 10% до 100%). В 2016 году россияне потратили на выездной туризм $24 млрд против $53,5 млрд в 2013 году, сообщала Всемирная туристская организация. В 2013-2016 годах поток выездного туризма сократился вдвое, сообщала исследовательская компания Ipsos Comcon.

В 2017 году начался рост выездного туризма. Число зарубежных поездок в этом году выросло на 25,2%, в 2018 году — еще на 6,1%. Однако показатели по-прежнему значительно ниже докризисных лет.

Рост внутреннего туризма

На фоне падения числа поездок за рубеж растет внутренний туризм. По оценке главы Ростуризма Олега Сафонова, с 2013 по 2018 год путешествия внутри страны выросли на 75%.

В одной из самых популярных в России сервисов по поиску авиабилетов Aviasales.ru (ежемесячная аудитория которого оценивается в 7 млн человек) также обнаружили перераспределение потребителей в сторону перелетов внутри страны. В 2013 году доля билетов внутренних рейсов в компании составляла 60%, в 2014-м — 63%, а в 2018 году она выросла до 76%, сообщили в компании.

«В 2014 году по сравнению с предыдущим годом мы зафиксировали рост продаж авиабилетов на внутренних рейсах на 16%, а на зарубежных — на 4%. В 2018 году по сравнению с 2014 годом бронирования перелетов внутри страны увеличились в шесть раз, а за рубеж — почти в три раза. Такой рост, в первую очередь связан с ростом нашей компании. Но тенденция очевидна: россияне стали чаще путешествовать внутри страны», — сказали там.

Число агентств внутреннего туризма в 2014-2018 годах увеличилось с 2,6 тыс. до 4,4 тыс.

Однако рост внутреннего туризма пока далеко не покрывает отпускные нужды россиян.

Согласно проведенному в конце 2018 года исследованию «Левада-центра», только 5% опрошенных побывали в этом году за рубежом. Еще 4% заявили, что ездили в турпоездку по России, и 8% побывали на Черном море. Абсолютное большинство граждан (80%) сообщили, что провели отпуск дома или на даче, либо вообще не брали отпуск.

Опрос ВЦИОМ в мае 2019 года дал близкие результаты: 10% надеялись съездить в текущем году за рубеж, 9% — покататься по России, и еще 15% — отдохнуть у Черного моря. При этом 70% респондентов сказали, что планируют провести отпуск дома или на даче. (В рамках обоих опросов человек мог выбрать больше одного варианта – например, сообщить о намерении совершить поездки и за рубеж, и по России – в связи с чем общий итог превышал 100%).

Примечательно, что как в исследовании «Левада-центра», так и в опросе ВЦИОМ делается различие между турпоездками по РФ и отдыхом в контролируемой Россией части побережья Черного моря. Судя по всему, это связано с тем, что в прилегающих к черноморскому побережью районах проживает свыше 10% российских граждан, для которых вылазка на пляж мало чем отличается от выезда москвичей на дачу или пикник на природе, и действительно туристическими из вышеупомянутых 8-15% поездок на Черное море можно назвать лишь ограниченную долю.

Почему граждане не едут за границу

Главная причина сокращения выездного туризма заключается в росте курсов валюты, сообщили в сервисе онлайн-бронирования Biletix. «Она влияет не только на стоимость международных перелетов (чем ниже курс национальной валюты, тем дороже стоимость перелетов), но и на покупательскую способность туристов за границей», — считают в компании. Рост путешествий внутри страны связан со снижением их стоимости. В последние годы росла популярность безбагажных тарифов и лоукост-перевозок, отметили в фирме.

По мнению гендиректора компании «Организация личных финансов» Алены Никитиной, заграничные поездки становятся доступными для все меньшего числа людей. «В прежние годы люди планировали свои отпуска заранее — за полгода и даже дольше. … [Теперь] глубина планирования все сильнее сжимается: россияне решают свои отпускные поездки иногда вообще за неделю [из-за нехватки свободных средств, которые они могли бы потратить на отдых]», — сказала она изданию «Ридус».

Светлана Ануфриенко попыталась объяснить падение числа отдыхающих россиян аргументом из серии «зелен виноград». «Не совсем корректно указывать общее обнищание населения как единственную причину, по которой россияне перестали ездить именно за границу: ведь перелеты по России в ряде случаев обходятся дороже, чем перелеты в Европу, — сказала она «Ридусу». — Россияне перестают путешествовать вообще — это в списке их приоритетов уходит на все более задние планы».

Однако, мнение самих россиян не совпадает с подобной точкой зрения. Согласно последнему исследованию ВЦИОМ, теоретически, если бы на то были средства, в турпоездку в этом году хотели бы отправиться почти 80% опрошенных, причем свыше 50% предпочти бы отдых за границей.

Скольким в действительности удастся взять отпуск и поехать хоть куда-нибудь – вопрос пока открытый, так как, согласно как опросу ВЦИОМ, так и данным исследовательского центра «Ромир», отпускной бюджет россиян в 2019 году сжался даже по отношению к прошлому году, когда те же 80% отдохнули дома или даже на работе.