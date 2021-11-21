Россия-Закавказье: обзор торговли

Дорога у КПП «Верхний Ларс» является одной из главных артерий для торговли между Россией и странами Южного Кавказа. (Фото: Пресс-служба ФКУ УПРДОР «Кавказ».)

Углеводороды и зерно – главные статьи российского экспорта в государства Южного Кавказа – обеспечивают Москве определенное влияние в регионе. Армения, Азербайджан и Грузия стремятся ослабить зависимость, диверсифицируя источники поставок или занимаясь импортозамещением. У одних это получается лучше, у других – хуже. О том, как развивается торговля РФ со странами Закавказья – в обзоре Eurasianet.org.

Армения

С 2017 по 2020 годы товарооборот между Россией и Арменией увеличился в полтора раза, с $1,7 млрд до $2,6 млрд. В кризисном 2020-м он сократился на 8%, но в нынешнем году, вероятно, наверстает упущенное: прирост за первое полугодие уже составил 20%.

Доля Армении во внешнеторговом обороте РФ – 0,4%. Зависимость Еревана от торговли с Москвой гораздо сильнее: на РФ приходится четверть армянского экспорта и треть импорта.

Россия снабжает республику преимущественно углеводороды, составляющими 32% вывоза, черными металлами (9%) и промоборудованием (9%). Армения поставляет в РФ главным образом напитки (29%), золото и драгоценные камни (12%), овощи и фрукты (11,5%).

Не имея собственных запасов углеводородов, страна зависит от их импорта, две трети которого обеспечивает РФ. Хотя Ереван давно мечтает разнообразить источники поставок, зависимость от российского топлива не снижается. В 2017-м на долю России приходилось 68% импорта энергоносителей, а в 2020-м – 69%.

С конца нулевых Армения обсуждает с Ираном строительство НПЗ и нефтепровода. Однако «воз и ныне там» – мешают, помимо прочего, санкции против Тегерана и неспособность Еревана самостоятельно профинансировать столь масштабный проект.

Нет у Армении и собственных залежей железа, что ставит её в зависимость от импорта черных металлов и изделий из них, тоже в основном из России. Хотя пандемия больно ударила по мировой металлургии, в 2020-м продажи черных металлов из РФ в Армению выросли почти вдвое: с $58 млн до $85 млн. В первом полугодии 2021-го они сократились на четверть, но по-прежнему превышают доковидный уровень.

«Идёт строительство автомагистрали “Север-Юг” (которая, в частности, позволит доставлять грузы из Армении и Ирана в торговые порты Грузии), требующее колоссальных инвестиций в транспортную инфраструктуру: мосты и так далее. Кроме того, в Армении и Карабахе активно строится жильё, в том числе для тысяч переселенцев из Шуши и других населенных пунктов Карабаха и возрождаются некоторые производства, завязанные на российскую промышленность», – объясняет тенденцию директор Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Сергей Календжян.

Конфликт Еревана с Баку и его союзницей, Анкарой, играет на руку российским экспортерам. В конце декабря Армения ввела эмбарго на торговлю с Турцией, поставлявшую в Армению текстиль (44%), химию (17,6%) и электронику (14%). В результате РФ увеличила вывоз тканей (на целых 470%), одежды (на 52-74%), пластмасс (67%) и электрооборудования (16,5%). Однако доля этих товаров в армяно-российской торговле по-прежнему невелика.

Наиболее востребованной на армянском рынке продукцией из России стали автомобили (+ $25 млн или 69%) и ядерные реакторы (+ $20 млн, 68,5%).

В последние годы Армения пережила бум автоимпорта, подогретый низкими таможенными пошлинами для продавцов из стран, не входящих в ЕАЭС: Германии, Японии, США и так далее. В 2020-м ставки тарифов для третьих стран увеличили в 4-5 раз по сравнению с союзными государствами, и армянским потребителям волей-неволей пришлось сменить предпочтения.

Что касается атомного оборудования, то его единственным потребителем является старая Мецаморская АЭС, дающая стране до 40% электроэнергии. Её модернизацией с 2015 года занимается дочка «Росатома».

Армянский экспорт в Россию просел на 22% в первый коронавирусный год. Кризис пошатнул его главные столпы: алкоголь (-24%) и ювелирные полуфабрикаты (-67%), что не удивительно, учитывая спад на ювелирном рынке и уменьшение спроса на коньяк более дорогих марок.

В нынешнем году армянские экспортеры, видимо, компенсируют потери, вернувшись к бодрым темпам роста предыдущих лет. Однако экспортный потенциал Армении реализован не в полной мере, убежден Сергей Календжян. В первую очередь это относится к сельскому хозяйству.

«Я разговаривал с крестьянами и вижу огромный потенциал налаживания логистических цепочек. Овощи (например, лук и чеснок) здесь сверхкачественные. Но посредники демпингуют, а кооперативное движение не развито. В результате сельхозпродукция не может дойти до московских прилавков», – говорит экономист.

Азербайджан

Во российской внешней торговле Азербайджан занимает примерно такое же скромное место, как Армения: 0,5%. При этом Москва – далеко не главный торговый партнер Баку. Россия существенно уступает главным покупателям азербайджанских нефти и газа – Турции и Италии. На её долю падает лишь 5% экспорта и 18% импорта страны.

Основные товары, поставляемые РФ в Азербайджан – зерно (15%), металлы (13%), авто и электрооборудование (13%). Республика ввозит в РФ преимущественно овощи и фрукты (65% импорта).

Азербайджан способен обеспечить себя пшеницей лишь на 60%. При этом 90% импорта идёт из РФ. В 2020-м Россия продала Баку немногим больше зерна, чем обычно: 1,4 против 1,3 млн тонн по данным сайта «Агроинвестор». Однако мировые цены на злаки взлетели, что позволило российским аграриям выручить на $30 млн или 11% больше, чем годом ранее. В первом полугодии 2021-го стоимость поставок продолжала расти, хоть и меньшими темпами.

Ситуация беспокоит Баку. В прошлом Азербайджан пытался закупать зерно в Казахстане, а сейчас рассчитывает выращивать хлеб на территориях, отвоеванных у Армении. Местные эксперты говорят о самообеспечении на рынке зерновых как стратегической задаче. Если курс окажется успешен, влияние России на азербайджанскую экономику может стать еще меньше.

Импортозамещение может затронуть и автоимпорт. Спрос на автомашины из РФ вырос на 104,5% по итогам первого полугодия. Вероятно, это связано с восстановлением местной экономики. Азербайджанцы приобретают, в основном, подержанные авто российского и турецкого происхождения. Однако Баку стремится ограничить импорт машин с пробегом, видимо, желая поддержать зарождающийся отечественный автопром и новую азербайджано-иранскую марку Khazar, ориентированную на внутренний рынок.

Коронавирус почти не сказался на поставках в Россию овощей и фруктов из Азербайджана. В прошлом году россияне купили на 1% (в ценовом выражении) меньше азербайджанских яблок, мандаринов, апельсинов, гранатов и так далее, но на 5,5% больше помидоров, перца, баклажанов и прочего.

Однако в нынешнем году овощной импорт из Азербайджана неожиданно сократился на 15%. В декабре правительство РФ запретило ввоз главного экспортного товара азербайджанских аграриев – томатов, обнаружив в них вредителей. Постепенно смягчаясь, запрет продержался долго, повлиял на полугодовую статистику и подогрел надежды российских овощеводов на победу над конкурентами. Однако вряд ли агробизнес Азербайджана позволит себя вытеснить, ведь, в отличие от мелкокрестьянского сельского хозяйства Армении, здесь развиваются крупные агропарки, работающие на экспорт.

Грузия

Товарооборот России с Грузией вдвое меньше, чем с другими странами Закавказья. В прошлом году он составил $1,2 млрд. Грузия (без учета данных по Абхазии и Южной Осетии) занимает 60-е место в списке торговых партнеров РФ, рядом с Эквадором или Монголией.

Значение России для грузинской экономики намного выше. Москва – второй после Анкары торговый партнер Тбилиси. Грузино-российские связи обеспечивают 12% внешней товарной торговли республики. РФ поставляет в Грузию преимущественно нефть и топливо (25% экспорта) и пшеницу (13,5%). Грузия в Россию – напитки (51%), черные металлы (26%) и фрукты (12%).

Российско-грузинская торговля была почти уничтожена после шестидневной войны в Южной Осетии и разрыва дипотношений. В 2007-2009 годах импорт из Грузии в РФ сократился более чем вдвое: с $45 млн до $21 млн.

Политические связи между странами так до конца и не восстановлены, но товарообмен налаживается. Он стал активно расти, когда РФ сняла запрет на импорт грузинских вин, минеральной воды «Боржоми», фруктов и овощей, и достиг пика ($1,3 млрд) в 2018-м.

Пандемия повредила торговле. В 2020-м Россия вывезла в Грузию товаров на $795 млн, то есть на 10% меньше, чем годом раньше, а Грузия в Россию – на $425 млрд, на 5% меньше. Но в первом полугодии 2021-го товарооборот вернулся к доковидному уровню.

Зависимость от российского зерна беспокоит Грузию еще сильнее, чем Азербайджан: 70% потребляемой в стране пшеницы имеет российское происхождение, отмечали в Transparency International Georgia. В случае очередного обострения отношений господство на хлебном рынке дало бы Москве рычаг влияния.

Понимая это, грузинские власти закупают зерно в США, Казахстане, Украине. Но российский хлеб обычно на 10-20% дешевле, чем у конкурентов, что существенно для такой не очень богатой страны. В то же время рост цен на российское зерно стимулирует Тбилиси к поиску альтернативных источников снабжения (среди них называют Румынию, Венгрию и Францию).

Не меньше, чем от привозного зерна, Грузия зависит от импортного топлива. Однако РФ – не главный его поставщик в республику, хотя в последние годы её доля и выросла: с 7,2% в 2015-м до 31% в 2020-м. В первом полугодии 2021-го показатель снизился до 21%.

Москву теснит Ашгабат, отношения с которым у Тбилиси складываются наилучшим образом. В прошлом году экспорт авиакеросина из Туркмении удвоился, покрыв 80% потребности Грузии в самолетном топливе.

Еще недавно не входивший в тройку ведущих экспортеров нефтепродуктов в республику Туркменистан обогнал Россию и по поставкам бензина и солярки, разделив первенство с Румынией (доля рынка обеих – 24%).

Если мерить в процентах, то сильнее всего в прошлом году увеличился экспорт в Грузию российского мяса (+767%) и живых животных (+289%). Оживление, видимо, объясняется снятием грузинскими властями запрета на импорт свинины, говядины и курятины из РФ. Несмотря на это, Россия вряд ли станет значительным игроком на грузинском мясном рынке. По данным издания Business media – Georgia, страна более чем наполовину покрывает свои потребности в мясе, а его главными импортерами являются Бразилия, Украина и Турция.

Импорт напитков грузинского производства в РФ резко снизился в начале пандемии. Потери составили $31 млн или 12,5%, но в нынешнем году спрос восстановился. Колебания объясняются так же, как и «приключения» армянского коньяка: россияне стали экономить на дорогостоящих напитках. Грузинские вина по карману, скорее, среднему классу.

В 2020-м сократились и продажи «Боржоми» (брэнд принадлежит российской «Альфа-групп»), особенно в традиционных стеклянных бутылках. Эксперты считают, что из соображений экономии покупатели предпочитают воду в более объемистой таре.

Тем не менее, если российские власти снова не запретят грузинские товары, маловероятно, что в долгосрочной перспективе производителей боржоми, саперави или киндзмараули ждут серьезные потрясения.