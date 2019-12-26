Россия: законопроект о домашнем насилии не устраивает ни сторонников, ни противников

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия вызвал бурные разногласия в обществе и экспертной среде. Документ не устроил ни традиционалистов, увидевших в нем посягательство на «духовные скрепы», ни правозащитников, считающих, что закон абсолютно неприменим на практике.

Пока в верхах не могут определиться с отношением к проекту, сторонники и противники инициативы проводят акции с противоположными требованиями.

Что обострило интерес к проблеме

Полемике способствовали громкие истории, такие как процесс трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. По версии защиты, тот долгое время избивал девушек и издевался над ними. Акции в защиту сестер прошли в нескольких городах, несмотря на угрозы, которые получали организаторы. Защитники сестер требуют не только оправдать подсудимых, но и принять закон против домашнего насилия.

Другой шокирующей новостью стал арест историка Олега Соколова, застрелившего молодую любовницу и застигнутого при попытке утопить части ее тела в реке. Выяснилось, что несколько лет назад он жестоко избил другую свою сожительницу, рассказала она «Фонтанке», но ее обращения в правоохранительные органы тогда остались без внимания.

Полиция неохотно реагирует на сообщения о домашнем насилии, особенно после частичной декриминализации побоев в 2017 году, а специальный закон мог бы изменить ситуацию к лучшему, считают некоторые юристы.

Кто за и против закона

Законопроект подготовила группа парламентариев и общественников, из которых наиболее известна бывшая телеведущая и депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Это не первая попытка защитить граждан от побоев и угроз со стороны родственников. Подобные законопроекты, по подсчетам радиостанции «Свобода», вносились не менее сорока раз за десятилетие, но так и не прошли ни одного чтения.

Принятия закона давно добиваются женские правозащитные организации. Теперь у них есть влиятельные союзники в лице спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Однако в правящих кругах нет консенсуса. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что проблема домашнего насилия «не стоит на повестке дня администрации президента», сообщил ТАСС. Вместе с тем, как стало известно «Коммерсанту», в Кремле рекомендовали убрать из проекта упоминание нефизических форм насилия, таких как угрозы или повреждение имущества.

Сдержанно высказался об инициативе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, у него нет окончательной позиции по законопроекту, пишет РБК. В предложенном документе «есть интересные новеллы», но он не уверен в том, что они не приведет к «манипулированию».

Против закона выступает Русская православная церковь, заявляющая, что заимствование западного опыта борьбы с домашним насилием угрожает традиционным семейным ценностям, пишет «Интерфакс». В частности, в заявлении Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства говорится, что «законопроект содержит … дефекты, делающие его несовместимым с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями», и «имеет явную антисемейную направленность».

В открытом письме Путину, подписанном 181 общественной организацией, большинство из которых консервативного толка, утверждается, что данные о домашнем насилии преувеличены, его определение охватывает «обычные житейские ситуации», а законопроект является «порождением радикальной антисемейной идеологии феминизма».

По мнению противников документа, его принятие лишит граждан (особенно мужчин) общения с близкими и позволит выселять предполагаемых насильников из квартир.

Как сообщала Оксана Пушкина, радикальные оппоненты законопроекта засыпали его авторов угрозами, пишет РБК. Член Совета по правам человека Екатерина Винокурова (относит себя к сторонникам законопроекта) не оставляет надежды найти поддержки со стороны умеренных церковных кругов, сказала она «Коммерсанту».

Согласно декабрьскому опросу ВЦИОМа, большинство россиян (70%) считают такой закон необходимым.

Что вошло в законопроект

Согласно окончательной версии законопроекта, заявление в полицию могут подать не только сами пострадавшие, как сейчас (что, по мнению экспертов, вынуждает потерпевшего доказывать факт насилия и делает его беззащитным перед давлением партнера), но и любой, кому стало известно о произошедшем (статья 17, пункт 1).

Сохранилась в документе и норма о защитных предписаниях (охранных ордерах) сроком от месяца до года, запрещающих нарушителю контактировать с жертвой (статьи 24-25). Согласно проекту, их смогут выносить полицейские и судьи.

Механизм охранного ордера действует не менее чем в 127 странах, включая Беларусь, пишет «Коммерсантъ». Сейчас в России за домашние побои наказывают административными штрафами и, как считают специалисты, не защищают жертв от повторного насилия.

Авторы закона хотят обязать «домашних тиранов» проходить программы психологической коррекции, а органы власти — вести учет неблагополучных семей и оказывать социальную помощь жертвам. В настоящее время воспитательная работа с любителями распускать руки не ведется, достоверная статистика домашнего насилия отсутствует, а кризисных центров и убежищ для пострадавших критически мало.

На фоне обсуждения опубликованный законопроект претерпел изменения в сравнении со своими первоначальными версиями. В частности, защита от семейно-бытового насилия в определенных версиях распространялась лишь на официально зарегистрированные семьи и не учитывала, как в первоначальных версиях, гражданские браки, утверждал РБК. Финальный текст законопроекта уже учитывает гражданские браки (статья 2).

В документ не вошли положения, определяющие предельное расстояние, на которое нарушитель, получивший защитное предписание, может приближаться к жертве. Совет по правам человека считает эту норму важной, поскольку она обязывает агрессора, а не жертву, покинуть общую жилплощадь, пишет РБК.

В законопроекте также содержится норма о «примирении лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, с нарушителем» при посредничестве общественных организаций (статья 16). Пункт может быть выгоден православным НКО, представители которых уже задействованы в консультировании женщин, собирающихся сделать аборт.

Сегодня на формально «полюбовное» разрешение домашних конфликтов направлены усилия мировых судей, но как отмечают некоторые эксперты, это не способствует безопасности семейной жизни. Как говорится в докладе Консорциума женских неправительственных объединений, насилие в браке циклично: вспышки агрессии сменяются раскаянием, после чего круг повторяется. Таким образом, даже искреннее примирение не гарантирует, что ситуация не повторится.

Однако главным недостатком текущей версии законопроекта называют определение семейно-бытового насилия как действий, «не содержащих признаки административного правонарушения или уголовного преступления».

По словам одной из разработчиц первоначальной редакции, адвоката Мари Давтян, подобная формулировка сделает закон неприменимым на практике, поскольку побои и причинение вреда здоровью разной тяжести подпадают под статьи УК и КоАП, сказала она «Коммерсанту».

В течение первой половины декабря авторы законопроекта собирали отзывы граждан и специалистов. За это время было собрано около 10 тыс. обращений, пишет РИА «Новости». По окончании обсуждения парламентариями этих обращений текст законопроекта «может быть несколько скорректирован», сказала изданию замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

Между тем Общественная палата РФ запустила онлайн-опрос, который «поможет собрать и проанализировать мнения россиян» перед общественными слушаниями по законопроекту с участием экспертов и представителей Совета Федерации, которые планируется провести в начале 2020 года.