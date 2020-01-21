Россия: закредитованность населения усилила поток жалоб на коллекторов

В 2019 году россияне намного чаще, чем в предыдущем, жаловались на сотрудников агентств по возврату долгов. Хотя закон о защите должников действует уже два года, неэтичные и противоправные методы взыскания по-прежнему не редкость, а растущая закредитованность возбуждает спрос на услуги как легальных, так и «черных» коллекторов.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которые приводят «Известия», за десять месяцев 2019 года ведомство получило 23,4 тыс. жалоб на коллекторов после 17,4 тыс. в аналогичном периоде прошлого года, что на 34,5% больше.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которая выступает за «формирование прозрачного цивилизованного рынка коллекторских услуг», в свою очередь, зафиксировала 20-процентный (до 5,5 тыс.) рост жалоб граждан на частных взыскателей, пишет издание.

Содержание жалоб в ФССП не раскрывают. Однако, как сообщили газете в НАПКА, 31% из 5,5 тыс. обращений, полученных ассоциацией, связаны с превышением разрешенного количества контактов (по закону, коллекторы могут встречаться с должником не чаще раза в неделю, и звонить ему — не чаще одного раза в сутки).

В 22% случаев в НАПКА жаловались на то, что взыскатели беспокоят родных, знакомых и коллег должника без их согласия. На разглашение персональных данных заемщика приходится 17% обращений, еще 8% — на случаи психологического давления.

В ассоциации не уточнили, какая доля обращений приходится на так называемые hard-жалобы (грубость, угрозы, порча имущества).

Принятый в 2016 году закон о защите должников (№ 230-ФЗ) регламентирует деятельность коллекторских агентств и ставит их под контроль судебных приставов. Государственная «Российская газета» в 2019 году положительно оценивала итоги реформы: легальные (включенные в госреестр) коллекторы действуют в правовом поле, а нелегалам «не на что рассчитывать».

Однако 70-процентный, по данным ФССП, прирост числа жалоб на «черных» взыскателей (до 2,7 тыс. за январь-октябрь) противоречит этому выводу.

Услугами «черных» коллекторов пользуются в основном микрофинансовые организации (МФО), выдающие займы «до зарплаты». Как писал «Коммерсантъ», масштабы деятельности незаконных call-центров по сбору долгов, выявленных в Петербурге, сопоставимы с крупными коллекторскими агентствами из госреестра.

Долгое время коллекторский рынок почти не контролировался государством, что способствовало распространению «бандитских методов» выбивания долгов, отмечалось в докладе уполномоченного по правам человека за 2015 год.

Принятию закона №260-ФЗ предшествовали и трагедии. В 2016 году в Ульяновске коллектор бросил в окно должника бутылку с горючей смесью, в результате чего двухлетний ребенок получил ожоги лица, рук и дыхательных путей, писала «Российская газета». Коллектор получил 8 лет лишения свободы. В 2014-м в Петербурге одиннадцатилетняя школьница выбросилась с 10 этажа после звонка коллектора, сообщала «Комсомольская правда».

На фоне подобных историй некоторые депутаты Госдумы предлагали запретить коллекторскую деятельность как таковую, однако он, по-видимому, не нашел поддержки в парламенте. Спустя три года криминальная хроника по-прежнему пестрит упоминаниями о коллекторах.

Например, в Пермском крае в ноябре 2019 года был задержан 26-летний мужчина, который, по версии следствия, зарезал беременную жену и ребенка, сжег дом и пытался покончить с собой, писала «Газета.ру». По данным издания, мужчина находился под давлением коллекторов, вместе с семьей он часто переезжал с места на место, скрываясь от взыскателей, менял сим-карты в телефоне.

В августе 2019 года в Подмосковье коллекторы обстреляли из пневматического оружия мужчину и его девятилетнюю дочь, сообщала «Лента.ру». В марте коллектор из Хабаровска выложил в интернет порнографический фотоколлаж с изображением ребенка должника, после чего был задержан правоохранителями, пишет издание.

Легальные коллекторы открещиваются от нарушителей, однако имидж профессии не улучшается.

По данным судебной статистики, количество осужденных по «коллекторской» статье 14.57 КоАП в первом полугодии 2019 года составило 532 человека (раздел 1, строка 219) после 397 (строка 209) годом ранее и 72 (строка 196) в первом полугодии 2017-го.

В сентябре зампред комитета Госдумы по безопасности Дмитрий Савельев вновь выступил за запрет коллекторской деятельности. Однако власти не спешат перекрывать кислород рынку, растущему вместе с закредитованностью населения.

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на НАПКА, в январе-сентябре 2019 года банки передали коллекторам 7,7 млн проблемных долгов на сумму 453 млрд рублей, что на 83% больше в количественном выражении и на 10% — в денежном, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За полный 2019 год, по прогнозу издания, объем рынка агентского взыскания должен был вырасти до 640 млрд рублей.

Минюст подготовил новый законопроект о деятельности по взысканию просроченной задолженности физлиц, который призван заменить действующий ФЗ-230 (статья 29, пункт 1). По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», его принятие может привести к росту коллекторского рынка в полтора раза уже в 2020 году.

Документ устанавливает обязательность досудебного этапа возврата долга (сегодня кредитор может обратиться в суд, не прибегая к услугам коллекторов).

В госреестр будут вносить не только профессиональные коллекторские агентства, но и другие организации, ведущие дела должников, в том числе банки, МФО, ломбарды, управляющие компании ЖКХ, операторов связи, пишет «Коммерсантъ».

С одной стороны, это наделит их полномочиями коллекторов (например, позволит им использовать роботов для обзвона неплательщиков), утверждает газета, а с другой — поставит их под контроль ФССП.

Законопроект вызывает критику. Коллекторы считают, что он (как и действующий ФЗ-230) дает слишком много преференций должникам. Правозащитники полагают, что внесение тысяч новых субъектов в госреестр снизит эффективность их контроля, а досудебный этап возврата долга затянет урегулирование конфликта, повышая долговую нагрузку на заемщика.

В то же время может вырасти спрос на услуги «черных» взыскателей, ведь, как отмечал в комментарии «Известиям» профессор Банковского института ВШЭ Алексей Саватюгин, чем жестче регулируется легальная коллекторская деятельность, тем больше распространяется нелегальная.