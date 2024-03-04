Россия заносит «ядерную дубину» над Китаем, а тот следует санкциям США

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Россия, попавшая в зависимость от Китая после начала полномасштабной войны против Украины, решила ко всему прочему остаться у Пекина в долгу и попросить у КНР взаймы. При этом, публично называя восточного соседа «союзником», Кремль, кажется, тайно боится китайских товарищей и, как выяснилось, на всякий случай отрабатывает ядерные удары по Поднебесной. И хотя с геополитической точки зрения подобное поведение вполне объяснимо, со словами о «дружбе», достигшей небывалых высот, это, конечно, совсем не бьется. Впрочем, Пекин тоже ведет себя не по-партнерски и пристально следит за санкциями Запада в адрес РФ, которые моментально начинает исполнять, помогая отрезать Россию от мировой финансовой системы. Другие азиатские партнеры Москвы также не горят желанием подставляться, а некоторые и вовсе подумают над тем, чтобы помочь Украине, особенно когда появляется возможность немного заработать на развязанной президентом Владимиром Путиным войне.

Удар, еще удар

Москва не оставляет попыток продать Пекину побольше газа, экспорт которого после начала полномасштабной войны против Украины обрушился из-за резкого падения торговых связей с Европой. Не преуспев пока в уговорах КНР начать строительство «Силы Сибири-2», Кремль решил предложить Китаю контракт на поставки 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, раз с трубопроводным вышла заминка. Примечательно, что о предложении стало известно в тот момент, когда КНР активно ведет переговоры о наращивании поставок СПГ из Катара.

Любопытно, что РФ пытается продать СПГ именно Китаю, от которого и так уже находится в газовой зависимости, хотя для СПГ, в отличие от трубопроводного «голубого топлива», можно было бы найти других клиентов и, например, диверсифицировать базу потребителей. Но, судя по всему, из-за повышенной «токсичности» каких-либо контактов с Москвой очереди из желающих стать экономическим партнером России не наблюдается, хотя в Кремле и утверждают обратное. Потому, видимо, и приходится снова идти со своим товаром к проверенным купцам.

При этом ситуация в российской экономике насколько неважная, что власти подумывают к торговой зависимости от Китая добавить еще и кредитную. Как рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов, Москва вынашивает план взять в долг у КНР. После ухода из России западных инвесторов и капитала Кремль реанимировал идею, возникшую еще в 2014 года после аннексии Крыма, привлечь займы в юанях. Однако осенью 2022 года правительство признавалось, что достичь соглашения с Пекином пока не удалось. Проблема в том, что купленные на внутреннем рынке Поднебесной юаневые гособлигации нельзя вывести за пределы КНР без специального разрешения. «Переговоры с китайскими партнерами идут достаточно давно, но пока решения нет», – сказал на днях Силуанов, тем самым лишний раз подтвердив очевидное, что «разворот на Восток», благодаря которому, по словам Путина, можно и без Запада обойтись, дело сложное и болезненное.

Между тем Китай продолжает вести себя не по-партнерски и внимательно следить за ограничительными мерами, которые Запад вводит против России. Так, 23 февраля Минфин США объявил о блокирующих санкциях против «Национальной системы платежных карт» и, соответственно, российской платежной системы «Мир», благодаря которой россияне до недавних пор имели редкую возможность после ухода из страны международных Visa и Mastercard расплатиться в ряде государства выпущенными в РФ картами. После решения Вашингтона хватило и пары дней, чтобы банки в странах, ранее принимавших «Мир», начали разрывать отношения с российской платежной системой. Например, таким образом поступил популярный в Казахстане банк «Фридом Финанс».

Однако главный удар по «Миру» был нанесен из Китая. Дело в том, что НСПК служил оператором в РФ для карт китайской платежной системы UnionPay, которая присутствует в 183 странах и оставалась фактически единственной возможностью для многих россиян, проживающих за границей, тем или иным способом тратить свою российскую зарплату за рубежом. Из-за американских санкций Китай практически моментально начал разрывать связи с «Миром». Во-первых, перестали работать карты UnionPay внутри РФ, привязанные к сервису HuaweiPay. Во-вторых, за пределами России прекратили функционировать кобейджинговые карты «МИР-UnionPay». Обычные карты UnionPay, как сообщают СМИ, пока продолжают работу. Но судя потому, как КНР старается минимизировать риски налететь на вторичные санкции, есть большая вероятность, что и здесь в «безграничном партнерстве» может скоро возникнуть еще одно ограничение.

Впрочем, обижаться Москве не пристало. Как выяснила газета The Financial Times, в чье распоряжение попали секретные российские документы, Кремль, публично рассказывая о «дружбе» с Китаем, тайно отрабатывал ядерный удар по КНР. Применение тактического ядерного оружия, согласно утечкам, допускалось в случае вторжения китайской армии на территорию РФ. Оправдывает подобное отношение к «союзнику» только тот факт, что документы датированы 2008–2014 годами, однако эксперты отмечают, что они соответствуют нынешней российской военной доктрине и актуальны по сей день – тем более, что РФ продолжает укреплять оборону на границе с Поднебесной прямо сейчас, а значит совсем не исключает войну с соседом. В сценарии китайского нападения Россия была названа «Северной Федерацией», а Китай – «Югом».

С геополитической точки зрения опасения Кремля понятны, учитывая, что Пекин то и дело напоминает о своих территориальных претензиях на российский Дальний Восток. Но все это, конечно, в очередной раз подрывает звучащие из Кремля заявления, что взаимодействие с КНР достигло «самого высокого уровня за всю историю».

Шире санкционный круг

Тем временем присоединился к выполнению западных санкций и Гонконг, который входит в состав Китая на особых условиях и остается в мировой торговле самостоятельной единицей. Как узнала The Moscow Times, российские компании к концу февраля фактически лишились возможности напрямую переводить платежи в Гонконг, который до этого был весьма популярным местом для параллельного импорта, поскольку продукцию оттуда не надо было лишний раз растаможивать. Все дело, как и в случае с турецкими и китайскими банками, в западных санкциях, которые за последнее время стали жестче и опаснее для третьих стран.

«Вся наша жизнь – сплошной схематоз, который становится все безумнее», – рассказал изданию владелец российской компании, открывшей весной 2022 года аффилированную фирму в Гонконге после начала вторжения РФ в Украину. По словам бизнесменов, если раньше в гонконгские банки можно было перевести оплату в рублях, то теперь местные кредитные организации перестали принимать платежи даже в юанях, в том числе от не попавших под санкции банков. Бизнесмены признаются, что теперь торговля обходится дороже, поскольку приходится прибегать к услугам платежных агентов, работающих через третьи страны.

Боится вторичных санкций и банковский сектор Узбекистана, где ранее вплотную подошли к введению ограничений в отношении РФ, хотя напрямую не акцентировали внимание против кого направлены разрабатываемые в Ташкенте меры. И пока правительство думает, как уберечься от рестрикций за сотрудничество с Россией, узбекистанский Ipak yuli Bank массово разослал клиентам из РФ уведомления с просьбой предоставить персональный номер физического лица (ПИНФЛ), который можно получить при наличии права на проживание в Узбекистане. Правда, какие последствия наступят для тех, кто не предоставит ПИНФЛ, до конца не понятно. С одной стороны, банк предупреждает, что клиенты не смогут «пользоваться банковскими услугами». С другой, поясняют, что о закрытии счетов и карт речи не идет, однако без этого документа пользователи не смогут, например, переводить денежные средства. Новое требование в банке объяснили инструкцией Центробанка республики от 8 февраля 2023 года.

Между тем пока восточные партнеры Москвы пытаются защитить от санкций свои банковские системы, Индия, которая с февраля 2022 года стала одним из ключевых покупателей российской нефти, из-за американских рестрикций начала поиски замены «черного золота» из РФ. Как признались участники индийской нефтеперерабатывающей отрасли, санкции подрывают желание торговать нефтью с Москвой, а местные НПЗ готовы покупать «черное золото» у России только ниже $60 за баррель в соответствии с установленным Западом потолком цен. Скидки, которые предлагают российские поставщики, индийских покупателей не устраивают, а потому «нефтяная сказка» между РФ и Индией, и так омраченная множеством сложностей, включая нерешенную проблему застрявших в местных банках неконвертируемых рупий, может подойти к концу. Во всяком случае сотрудничество рискует быть сильно ограничено, если, конечно, Москва не решит распродавать свои национальные богатства совсем за бесценок. Что не исключено, учитывая отсутствие большого списка альтернатив из-за развязанной Путиным войны против Украины.

Впрочем, в отношениях РФ и Индии может возникнуть проблема и посерьезнее – как минимум, с точки зрения их политико-дипломатической составляющей. Как сообщили СМИ, Германия ведет конфиденциальные переговоры с Индией о закупке «нескольких сотен тысяч» артиллерийских снарядов для Украины. Из-за того, что Нью-Дели сохраняет «дружеские отношения с Москвой», переговоры с Берлином проходят втайне. Однако сам факт того, что Индия всерьез рассматривает возможность помочь Киеву на поле боя и еще на этом, вероятно, хорошенько заработать, наверняка должен расстраивать Кремль, который столько времени пытался сделать из Нью-Дели истинного «друга».