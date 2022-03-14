Россия запросила у Китая военную технику и другую помощь – СМИ

Российское правительство запросило у Пекина военную технику и другую помощь, сообщили со ссылкой на свои источники в правительстве США крупные американские издания, включая «Политико», «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост» и «Файнэншл таймс».

«Обращение за военной помощью всего через две недели после начала войны может указывать на то, что российские военачальники считают, что им нужна дополнительная техника, чтобы продолжить вторжение, тем более что кампания по взятию Киева по большей части застопорилась», – пишет «Политико».

«Применение тысяч противотанковых и зенитных ракет, а также другого передового оборудования, помогло украинским войскам уничтожить российские военные самолеты, вертолеты и другую технику. Эксперты говорят, что хотя Россия сохраняет военное преимущество, потери в технике значительно усложнили и без того сложную кампанию», – добавляет издание.

В статьях отмечается, что Кремль также ждет от китайских властей и другой поддержки, включая экономическую на фоне введенных многими странами санкций.

В этой связи также сообщается, что 14 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует встретиться в Риме с Ян Цзечи, членом Политбюро Компартии КНР и главой Комиссии по иностранным делам, для обсуждения российско-украинской войны.

Накануне встречи Салливан сказал в интервью телеканалу «Си-эн-эн», что «мы прямо, в частном порядке сообщаем Пекину, что крупномасштабные усилия по уклонению от санкций или поддержка России в устранении их эффекта абсолютно точно будут иметь последствия. Мы не позволим этому произойти, не потерпим предоставление России помощи от этих экономических санкций какой бы то ни было страной».

Окажет ли Китай России запрашиваемую помощь, и если да, то по всем или только по некоторым пунктам, и в каком объеме, пока неизвестно. До сих пор Пекин, несмотря на заявления, в целом занимал выжидательную позицию в отношении Москвы, не предоставляя ей существенной помощи.