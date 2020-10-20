Россия: зачем Центробанк задумал оцифровать рубль?

В России скоро может появиться новая форма денег — цифровой рубль, следует из доклада Центробанка. Цифровой рубль должен объединить в себе достоинства наличных и безналичных денег, обещает регулятор. Eurasianet.org опросил экспертов по поводу преимуществ новой формы денег, и связанных с ней рисков.

Что известно о цифровом рубле

В докладе ЦБ описывает сразу несколько разных вариантов и сценариев того, как может работать новый механизм. Концепция еще не окончательная, публикацией документа регулятор провоцирует экспертную дискуссию по этой теме. Из текста следует, что цифровой рубль:

- это цифровой код, хранящийся на специальном электронном кошельке;

- не относится к криптовалютам;

- будет выпускаться Банком России и храниться на его же счетах;

- равнозначен наличным и безналичным деньгам;

- будет обладать номером (как на банкнотах).

Кошельки привяжут к платёжной системе ЦБ, а доступ к ним можно будет получить через приложение. Открыть кошелёк можно будет либо напрямую в Центробанке, либо через обычные банки.

«Предполагается, что цифровой рубль объединит в себе свойства безналичных и наличных денег, — объясняет финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов. — С одной стороны, платежи будут бесконтактными, с другой — их можно будет осуществлять офлайн. К тому же ЦБ обещает большую конфиденциальность транзакций с цифровым рублем по сравнению с банковскими переводами».

Зачем понадобился цифровой рубль

Россия — не первопроходец на рынке виртуальных валют центробанков.

«Китай уже готов запустить в оборот цифровой юань, Швеция тестирует цифровую крону, США рассматривают возможность эмиссии цифрового доллара, — перечисляет Кленов. — Если страны-торговые партнеры России введут цифровые валюты, России придется встраиваться в эту систему».

Вторая причина — популярность безналичных платежей. По словам первого зампреда Центробанка Ольги Скоробогатовой, к концу 2020 года в России их доля

составит около 70%, тогда как наличных денег в обороте останется только 30%.

«Учитывая, что при этом Россия входит в пятерку стран с крупнейшей долей теневой экономики и находится на 11 месте по аудитории пользователей криптовалют, в нашей стране существует вполне благодатная почва для внедрения цифровой валюты Центрального банка», — говорит главный аналитик Mindsmith Глеб Борисов.

Безналичные средства на счетах с точки зрения экономистов — это деньги коммерческих банков (то есть эмитентом выступают именно они, а не Центробанк). Рост доли безнала — риск для национальной экономики, считает Борисов.

«Банки могут начать капитализировать свое привилегированное положение, увеличивая комиссии и процентные ставки по кредитам, а также злоупотребляя доступом к отслеживанию транзакций, — объясняет он. — Кроме того, если несколько эмитентов частного сектора или провайдеров безналичных платежей обанкротятся в результате системных банковских кризисов, широкая общественность может понести значительные убытки».

Цифровой рубль же создаст альтернативу банковским счетам. Кроме того, благодаря нему в стране «могут быть реализованы прямые расчеты между участниками сделок, упрощен контроль за взаиморасчетами и минимизировано участие посредников, — отмечает вице-президент РАКИБ (Российская ассоциация криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна) Валерий Петров. — В результате у пользователей цифровой национальной валюты снижаются непроизводительные затраты и, как следствие, может повыситься платежеспособность хозяйствующих субъектов».

Помимо того, власти стран смогут лучше контролировать целевое использование государственных средств, выданных в цифровых рублях — за счет отслеживания таких операций в режиме онлайн, добавил Петров.

Какие риски несет цифровой рубль

Цифровая валюта позволит государству лучше отслеживать финансовые потоки, снижать долю серых и черных схем, держать все потоки под контролем, полагает официальный представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко.

«Скорее всего, это поможет повысить налогооблагаемую базу и увеличить налоговые сборы, — говорит она. — Помимо этого, с помощью цифрового рубля ЦБ сможет сделать процесс кредитования более прозрачным и выгодным и для себя, и для заемщиков. Возможно, за этим кроется желание уменьшить роль коммерческих банков в кредитовании».

Сам Центробанк указывает в своём докладе, что появление цифрового рубля может повлиять на финансовую стабильность. Когда он появится, начнется естественное перераспределение денег между цифровым рублём, счетами в банках и наличными. При этом изначально банкам будет сложно прогнозировать, насколько интенсивно и в каких объёмах деньги будут перетекать между тремя разными формами. Поэтому «банки могут столкнуться с повышением волатильности остатков на счетах клиентов и изменениями в структуре балансов», пишет регулятор в своём докладе и отмечает, что готов сгладить этот эффект рефинансированием банков.

Другой вопрос — насколько цифровые рубли будут защищены от преступников? Эта одна из тем, которые ЦБ сам вынес на экспертное обсуждение.

«Необходимо установить механизм подтверждения личности плательщика, аналогичный действующему в безналичных платежах (пароль, смс, отпечаток пальца и т.д.), — считает юрисконсульт компании «Объединенная Энергия» Станислав Петровский. — Также потребителям целесообразно предоставить возможность онлайн проконтролировать подлинность цифрового рубля. Желательно, чтобы был сайт, где можно ввести код и получить подтверждение подлинности с любого устройства».

Советник президента Европейской юридической службы (ЕЮС) по цифровым рынкам Владимир Анников предлагает вписать в концепцию цифрового рубля систему платежного арбитража.

«В некоторой аналогии с существующим арбитражем в платежах с использованием карт, однако более оперативную и простую в использовании», — уточняет он.

Когда появится цифровой рубль

После общественного обсуждения, которое продлится до конца 2020 года, ЦБ намерен доработать концепцию с учетом собранных предложений. Затем — разработать платформу для цифрового рубля, обкатать её на «пилоте» и только после этого внедрять. Когда это может произойти, ещё неизвестно.

«Скорее всего, цифровой рубль сначала будет внедряться для корпоративного кредитования, — полагает Максименко из Garantex. — Массового использования цифровых рублей рядовыми гражданами в ближайшие лет пять-десять можно не ждать. Для этого потребуется продумать всю инфраструктуру, от точек приема валюты, разработки индивидуальных кошельков, приложений до изменений законодательства и создания стимулов для компаний, чтобы они переходили на цифровой рубль во взаиморасчетах партнёрами, сотрудниками и потребителями. И по всему периметру этой инфраструктуры нужно продумать инструменты безопасности. А с нынешним уровнем цифровой грамотности среди населения – это просто фантастика».