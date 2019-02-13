Россия: заявленный Росстатом опережающий рост экономики не вызвал доверия у специалистов

Росстат вскоре после смены своего руководителя шокировал экономическую общественность пересмотром статистики, который привел к росту экономики в 2018 году в 2,3%. Этим статистическое ведомство обогнало прогнозы МВФ, Всемирного банка, российского ЦБ и даже Минэкономразвития, которому подчинен Росстат.

В частности, рост ВВП был обеспечен пересмотром данных по строительству, которое за январь-ноябрь 2018-го поднялось на 0,5%, а по итогам полного года вдруг выросло в 10 раз больше, чем за 11 месяцев.

Большинство экономистов не верят исправлениям Росстата. Некоторые из них опасаются, что при повторении таких серьезных перерасчетов международное сообщество может утратить веру в статистику правительства России, как это было, например, с Аргентиной.

Кого обогнал Росстат

В конце декабря 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил новым руководителем Росстата Павла Малкова, бывшего главу департамента госуправления Минэкономразвития. Он сменил в этой должности Александра Суринова, возглавлявшего статистический орган с 2009 года, которого Медведев освободил от должности «по его просьбе». Некоторые специалисты связывают уход Суринова с недостаточно оптимистичной статистикой.

В интервью «Интерфаксу» Малков заявил, что Росстат ждет «реформа системы статистики». «Сюда входит повышение качества собираемых данных и качества аналитики, увеличение скорости выдачи результатов расчетов, применение современных способов и методов обработки информации, в том числе с использованием данных из альтернативных источников», — отметил он.

Первые признаки этой реформы, видимо, не заставили себя долго ждать. После смены руководства Росстат выпустил данные, которые стали большим сюрпризом для многих экономистов. Во-первых, ведомство опубликовало первую оценку ВВП в 2018 году, согласно которой экономика выросла на 2,3%. Во-вторых, Росстат пересмотрел ВВП за 2016-2017 годы, изменив падение на 0,2% на рост на 0,3% в 2016 году и увеличив рост в 2017 году с 1,5% до 1,6%.

Рост ВВП в 2018 году, заявленный Росстатом (2,3%), обогнал все существующие оценки и прогнозы. В их числе — оценка Всемирного банка (1,6%), данные МВФ (1,8%), прогноз Центробанка (1,5–2%) и даже оценка Минэкономразвития (пересмотренная с прежних 1,8% до 2%), которому подчинен Росстат.

Бешеный рост строительства

Из пояснений Минэкономразвития следует, что в январе 2019 года Росстат пересчитал данные по строительству за 2017-2018 годы, что и стало во многом причиной для пересмотра роста ВВП в 2017 году и такой высокой оценки за 2018 год. «По уточненным данным, в прошлом [2018] году объем строительных работ вырос на 5,3 %, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев составляла 0,5%. Темп роста строительной отрасли в 2017 году был скорректирован вверх на 0,2 процентных пункта (до –1,2 %)», — говорится там.

Доктор экономических наук Игорь Николаев в своей статье в интернет-газете «Открытые медиа» попытался найти признаки такого сильного роста строительного сектора, изучив сопряженные с ним сферы — производство стройматериалов, строительной техники, ввод жилья. Однако практически по всем этим позициям в 2018 году наблюдалось падение, поэтому логического объяснения улучшений в строительстве нет, считает он.

Минэкономразвития объясняет бум строительства тем, что в 2018 году образовалось сильное расхождение в данных по Ямало-Ненецкому автономному округу. Изначально объем строительных работ за 9 месяцев оценивался в 97 млрд рублей, в то время как инвестиции в здания и сооружения за этот период составили 592 млрд (компания «Новатэк» построила там третью очередь завода «Ямал СПГ»).

Таким образом, в строительстве учли данные по возведению нефтегазовых объектов, которые изначально отражались только в данных по инвестициям, пишет Игорь Николаев, однако этот довод все равно не внушает доверия, поскольку раньше в России было множество крупных нефтегазовых строек, но статистика прежде так сильно не корректировалась.

Кроме того, по подсчетам Дмитрия Полевого из РФПИ на основе данных самого Росстата, вклад строительного сектора в рост ВВП в 2018 года составил всего 0,26%, пишет «Коммерсантъ», т.е. даже десятикратный скачок строительства не способен объяснить, как ВВП дотянул до 2,3%.

Откуда взялся рост экономики

Помимо строительства, на оценку ВВП по итогам 2018 года наибольшее влияние оказали отрасли добычи полезных ископаемых (в основном, нефти и газа), транспортировки и хранения, а также оптовой и розничной торговли, говорится в пояснениях Росстата. Минэкономразвития дополняет, что вклад строительства в рост ВВП оценивается в 0,3%, промышленности — в 0,6%, транспорта — 0,2%, торговли — 0,2%.

При этом, несмотря на все возможные пересмотры разных показателей, в 2018 году замедлился рост внутреннего спроса — как потребительского, так и инвестиционного, сказал газете «Ведомости» замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.

По оценке главного экономиста BCS Global Markets Владимира Тихомирова, у экономики было четыре драйвера роста в 2018 году — строительство, добыча, финансы (рост потребительского кредитования) и гостиничный бизнес с ресторанами (за счет Чемпионата мира по футболу). Однако, по его расчетам, даже при этом ВВП вырос всего на 1–1,5%, и вклада тех отраслей, о которых рапортуют чиновники, не может быть достаточно для заявленного Росстатом роста экономики, сказал он «Ведомостям».

Рост экономики мог в теории ускориться за счет накопления запасов товаров, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Как она сообщила РБК, речь может идти не о запасах товаров широкого потребления, а о запасах специализированных товаров. «Но здесь трудно гадать», — отметила она. При этом неожиданной высокий рост ВВП, по ее мнению, не отразился на покупательской способности.

Бывший глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов написал в своем Telegram-канале, что данные по росту экономики не вызывают у него доверия.

«В 2.3% роста ВВП поверить пока невозможно. Учитывая, что мотивы для искажения отчетности есть, можно подозревать Росстат в намеренном искажении (я этого не утверждаю). Если же предположить, что никаких намеренных искажений не было, то напрашивается еще более неутешительный вывод, — система сбора первичной статистики находится в настолько плачевном состоянии, что уже не позволяет получать адекватную оперативную информацию в масштабах страны», — считает он.

Глава отделения европейских исследований Института международных финансов Ондржей Шнайдер иронически написал у себя в Твиттере, что Росстат теперь будет «ежеквартально пересматривать данные, чтобы они не выглядели столь плохо». «У Росстата новый глава, — и вуаля — экономика стала лучше. Чистое совпадение, конечно», — написал он.

Но некоторые специалисты считают, что Росстат не манипулирует цифрами. «Не думаю, что имеют место какие-либо манипуляции данными, — сказал агентству Bloomberg глава исследований Института переходных экономик Банка Финляндии Иикка Корхонен. — Разнообразные доработки [в статистике] не были донесены должным образом и обрушились на общество неожиданно, что и стало причиной подозрений».

Последствия для России

В последнее время на Росстат усилилось давление со стороны правительства, чтобы «улучшить точность данных», сказал Bloomberg заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста ВШЭ Владимир Бессонов. «Это связано с тем, что экономическая производительность местных чиновников частично оценивается Кремлем по данным Росстата», — добавил он.

По мнению Кирилла Тремасова, то, что международное сообщество обратило внимание на пересмотр данных Росстатом, должно стать тревожным сигналом для правительства. Еще несколько подобных эпизодов, — и в мировых СМИ могут появиться прямые обвинения России в искажении статистики, убежден он.

«А там уже недалеко и попадание этой проблематики в пресс-релизы международных рейтинговых агентств со всеми потенциально возможными последствиями. Очень свежий пример Аргентины, 10 лет занимавшейся искажениями статистики, у нас перед глазами», — считает он.