Россия заявляет, что армяне Карабаха должны признать власть Азербайджана

Россия впервые прямо заявила, что армянское население Нагорного Карабаха должно подчиниться власти Азербайджана.

«Путь непростой. Предстоит решить немало сложных и важных вопросов. Наиболее чувствительным из них была и остается проблема гарантий прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана», – сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 июля по итогам трехсторонних переговоров со своими коллегами из Армении и Азербайджана.

В его заявлении не упоминались «международные механизмы обеспечения карабахским армянам прав и гарантий», которые регулярно фигурируют в заявлениях европейских и американских посредников, курирующих отдельную от России площадку для переговоров.

Вместо этого Лавров говорил о правах карабахцев, «вытекающих из соответствующего законодательства и из международных обязательств (в данном случае Азербайджана), включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств».

Данные заявления знаменуют резкий отход от прежней политики России, которая на протяжении долгого времени стремилась заморозить вопрос о статусе Нагорного Карабаха. На пододный отход указывало и заявление от 15 июля о том, что «признав Нагорный Карабах частью территории Азербайджана», Армения «кардинальным образом изменила основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года», положившее конец Второй карабахской войне.

(На самом деле Армения не признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, она лишь заявила о своей готовности это сделать.)

Новая и относительно дружественная по отношению к Азербайджану позиция России сформировалась на фоне недавних положительных заявлений Баку о переговорах при посредничестве Евросоюза и недовольного ворчания азербайджанских властей по поводу присутствия российских миротворцев в Карабахе (мандат которых истекает в 2025 году).

Замечание Лаврова пока не вызвало особого отклика ни в Армении, ни в Нагорном Карабахе. Вечером 25 июля в Ереване и Степанакерте прошли массовые митинги, связанные друг с другом по видеосвязи.

На демонстрации в Степанакерте де-факто госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян озвучил главное требование протестующих: Армения должна отказаться от идеи признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

«Такой подход не способен обеспечить мир в регионе и достойное существование народа Арцаха [Нагорного Карабаха – прим. ред.]. Более того, он не может гарантировать даже существование Республики Армения, потому что мишенью турецко-азербайджанского тандема является не Арцах, а весь армянский народ и национальная государственность», – сказал Нерсисян.

Между тем гуманитарная обстановка в Карабахе продолжает ухудшаться. Регион находится в блокаде с декабря 2022 года, а с 15 июня блокада стала полной или почти полной, после того как Баку при помощи установленного им КПП перекрыл движение транспорта по Лачинскому коридору, соединяющему Нагорный Карабах с Арменией. Какое-то время после этого Азербайджан периодически позволял Международному комитету Красного креста (МККК) поставлять в регион продовольствие и предметы первой необходимости, а также перевозить неотложных больных, но с 11 июля резко ограничил доступ МККК к дороге.

25 июля МККК опубликовал экстренное заявление по ситуации в Карабахе.

«В настоящее время гражданское население сталкивается с нехваткой жизненно важных лекарств и предметов первой необходимости, таких как средства гигиены и детские молочные смеси. Фрукты, овощи и хлеб становятся все более дефицитными и дорогими, а прочие продукты питания, включая молочные продукты, подсолнечное масло, крупы, рыбу и куриное мясо, полностью недоступны. В последний раз МККК позволили ввезти в этот район предметы медицинского назначения и основные продукты питания несколько недель назад», – говорится в заявлении, в котором также приветствуется тот факт, что МККК в последние дни получил возможность перевезти 24 пациентов.

Тревогу забил и Лоуренс Броерс, ведущий эксперт по азербайджано-армянскому конфликту. Он написал в Twitter 25 июля, что блокада Карабаха может возыметь разрушительные последствия не только для карабахских армян:

«Морение армянского населения голодом оставит новое наследие устойчивого недоверия, которое сведет на нет любые надежды на восстановление отношений между народами.

На фоне того, что у Азербайджана сейчас в Ереване есть коллега, более склонный к миру, чем кто-либо с середины 1990-х годов, любые результаты переговоров могут быть дискредитированы как вынужденное соглашение, подписанное под давлением. Мир, который вымогают сегодня, рухнет уже завтра.

Этническая чистка в Карабахе откроет новую главу в логике принудительного, неинклюзивного государственного строительства на Южном Кавказе, а также поднимет целый ряд спорных вопросов между армянами и азербайджанцами и возымеет пугающие последствия для других меньшинств региона».

Между тем 26 июля правительство Армении впервые с начала блокады направило в Карабах колонну с гуманитарной помощью. Пограничная служба Азербайджана назвала этот шаг провокацией и заявила, что «вся ответственность за возможные провокационные действия целиком и полностью ляжет на армянскую сторону».

На момент публикации колонна приближалась к границе.