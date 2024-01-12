Россия за две недели тратит на войну столько же, сколько за год на ЖКХ

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

«Великая держава», решившая бросить вызов миру и захватить Украину, оказалась бессильна перед лицом зимы: в результате аномальных холодов в России замерзают целые города и населенные пункты. В первые дни 2024 года в очередной раз «выяснилось», что коммуникации ЖКХ сильно изношены и выходят из строя на фоне экстремально низких температур. Казалось бы, при чем здесь начатая президентом Владимиром Путиным война против соседней страны. На первый взгляд ни при чем, но стоит копнуть чуть глубже, как многое становится понятно. Впрочем, зима хотя бы относительно скоро пройдет, чего вряд ли можно сказать о Путине, который собрался в марте переизбраться на пятый срок и уехал на Дальний Восток рассказывать населению сказки о могучей и успешной России. Правда, страну благоденствия, какой она предстает в речах национального лидера, россиянам, судя по социально-экономической ситуации, будет сложно увидеть в ближайшее время.

«Генерал Мороз» пошел против Кремля

Зима опять застала врасплох российские власти. Холода, обрушившиеся на страну, только за первую неделю вывели из строя системы отопления в десятках населенных пунктов как минимум в 19 регионах РФ. Символом катастрофы стал бывший город, а ныне микрорайон подмосковного Подольска – Климовск, где без тепла остались почти 150 тыс. человек. При этом в Подмосковье он такой оказался далеко не один: обогреваться кострами, кутаться в тулупы и наблюдать сосульки в собственных квартирах в первые недели нового года пришлось жителям Солнечногорска, Лобни, Чехова, Воскресенска, Наро-Фоминска, Раменского и даже глубоко интегрированных с Москвой Химок, Красногорска, Люберец и Балашихи. Коллапс жилищно-коммунального хозяйства затронул и крупные города. Например, аварии и отключения произошли в Новосибирске, Саратове и Волгограде.

Властям поначалу было будто бы не до замерзающих жителей «великой державы». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, чей регион пострадал наиболее серьезно, вообще не появлялся на публике с 29 декабря по 6 января, вероятно, отмечая новогодние праздники, предположило «Агентство». Лишь 7 числа глава субъекта сподобился заняться проблемой и назвал ситуацию в Климовске «тяжелой», хотя к этому моменту масштаб бедствия вызывал у местного населения, очевидно, чуть более сильные эмоции. Добавила оруэлловщины в ситуацию новость о том, что за неделю до коммунальной катастрофы подольских чиновников наградили премией «Прорыв года» за «эффективное управление ресурсами».

Комментировать происходящее пришлось даже пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, хотя и отметившему, что «много мучений пришлось пережить людям», все-таки первым делом похвалившему власти и экстренные службы, которые «оперативно с самого начала, во всех местах, где были аварийные ситуации» включились в работу по восстановлению инфраструктуры. Иронично, что после слов глашатая Кремля о том, что «был приложен максимум из возможных усилий», трубы продолжили лопаться по всей стране, а котельные выходить из строя.

Путин, которого предвыборная необходимость рассказывать россиянам сказки об их прекрасной жизни занесла аж в Анадырь, так и вовсе похвалился, что в 2023 году на систему ЖКХ правительство потратило 337 млрд рублей. Здесь, правда, стоило бы спросить президента, куда в действительности ушли эти деньги, если еще в 2022 году представители властей признавали, что изношенность коммунальной инфраструктуры в стране превышала 70%. Тогда же правительство обещало выделить около 750 млрд рублей на программу модернизации сферы, хотя по оценкам специалистов масштаб проблем требовал вложения не менее 4,6 трлн рублей.

Иронично, что в 2022 году, когда Путин начал войну против Украины и получил в ответ санкции со стороны Запада, российские пропагандисты, включая экс-президента Дмитрия Медведева, вдоволь потешались над Европой, которая, по их мнению, должна была замерзнуть без газа из РФ. Европа в итоге не замерзла, как того бы ни хотелось Путину и его подельникам, а в 2024 году в соцсетях уже вовсю шутили, что «”генерал Мороз” продался бандеровцам», которыми российские власти отчаянно пытаются представить украинцев и украинское руководство.

Впрочем, народная ирония была не единственным, что связывало жилищно-коммунальную катастрофу в России с развязанной Кремлем войной. По расчетам Forbes, к середине сентября 2023 года РФ потратила на агрессию против Украины как минимум порядка $167 млрд, что эквивалентно примерно 15 трлн рублей (причем эта сумма не включает обычные расходы на оборону, не связанные с военными действиями, а также экономический ущерб от войны). В день Кремль сжигал на украинских полях около $300 млн или порядка 26,8 млрд рублей, а значит денег, которые, по словам Путина, власти отрядили на ЖКХ на весь 2023 год хватило бы всего на 12,5 дней боевых действий против соседнего государства. Остается только догадываться, сколько труб и котелен можно было бы отремонтировать, если бы не война и коррупция.

Кстати, не вполне понятно, о каких таких 337 млрд рублей говорил Путин, если в федеральном бюджете на 2023 год было прописано 856,9 млрд рублей на ЖКХ. Но это не так уж и важно, поскольку на ближайшие годы Кремль в любом случае запланировал радикальное сокращение расходов на жилищно-коммунальную инфраструктуру. Согласно проекту бюджета на 2024-2026 годы, в котором в нынешнем году только на военные расходы уйдет чуть меньше трети казны, траты на ЖКХ в 2025-м будут урезаны на 43% по сравнению с 2024-м – с 881,3 млрд рублей до 506,7 млрд рублей, а в 2026-м – еще на 25%, до 381,2 млрд рублей. Так что слова президента – «мерзни, мерзни, волчий хвост», сказанные им в сентябре 2022 года в адрес европейцев, кажется, были обращены все-таки к россиянам. И за Родину, судя по всему, считают в Кремле, надо не только умирать на войне, но и замерзать в тылу, пока путинские солдаты пытаются ради эго нацлидера захватить руины условной Авдеевки.

Путин зациклился на яйцах

Между тем президент провел встречу с бизнесменами в Хабаровске, на которой снова принялся рассказывать о потрясающих показателях российской экономики и радужных перспективах населения. Среди прочего Путин назвал Россию первой экономикой Европы, использовав для этого весьма манипулятивный показатель паритета покупательной способности, допустил итоговый рост ВВП за 2023 год в 4%, заверил, что высокая – 16% – ключевая ставка Центробанка «все-таки носит временных характер» и будет снижаться «по мере решения вопросов, связанных с инфляцией», которая «лучше будет», и похвалил Минфин за «достаточно объемные средства на финансирование системы ЖКХ».

При этом Путину опять не давали покоя яйца, которые в конце 2023 года так взлетели в цене, что Кремлю и правительству пришлось в режиме ручного управления пытаться сбить стоимость «дешевого белка». Поскольку толком решить проблему, ради урегулирования которой Москва срочно стала взывать о помощи к соседним странам, не удалось, нацлидер придумал объяснение, почему цены на яйца по-прежнему зашкаливают. Выяснилось, что виноваты во всем россияне.

«Вовремя просто не сориентировались. Объём производства у нас не уменьшился, потребление увеличилось. В связи с реальными располагаемыми доходами населения немножко, но всё-таки доходы чуть-чуть у людей выросли, начали больше приобретать яйцо, мясо курицы, а вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали, – бум! и цены полетели», – сказал Путин.

Другими словами, граждане так разбогатели, что начали массово потреблять тот самый «дешевый белок», а правительство просто-напросто упустило из виду подскочившее благополучие населения и вовремя не сориентировалось. Теперь-то, согласно Путину, все должно наладиться.

Проблема в том, что представители отрасли призывают россиян не верить словам президента. В Росптицесоюзе признались, что «яйцо дешевле не станет», а импортные яйца «при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут». С ежегодным потреблением яиц в РФ – более 40 млрд штук, ежедневно граждане поедают около 110 млн штук, а значит поставка, например, партии из Азербайджана объемом в 1,5 млн штук – это капля в море. К тому же, яйца, импортированные из «дружественной», но состоящей во «вражеском» альянсе НАТО, Турции, оказались инфицированы: по данным властей, в каждом пятом турецком яйце может содержаться опасная разновидность «птичьего гриппа». Из-за этого, как признался глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, пришлось приостановить реализацию поставленной партии по крупным торговым сетям, хотя часть из зараженных яиц уже могла попасть на обеденные столы россиян.

И хотя эта история – отличный пример того, как Путин готов выворачивать факты и навязывать всей стране сконструированную в его голове реальность, беда в том, что, как показало, например, исследование журнала «Холод», Россия попала в экономическую ловушку. Из-за войны и санкций, а также необходимости увеличивать госрасходы власти на самом деле заинтересованы в высокой инфляции, позволяющей пополнять «кубышку» за счет кармана граждан, а потому истории, подобные «яичной», будут происходит и с другими товарами. Экономисты уверены: у правительства нет других путей, кроме как увеличивать налоги, обрушивать курс рубля и не мешать инфляции разгоняться.

Согласно анализу Foreign Affairs, война продолжает сильно перегревать российскую экономику, и даже если властям удастся ее охладить к концу 2024 года, за развязанную Путиным агрессию и вызванные ею процессы придется дорого расплачиваться будущим поколениям.

При этом финансовая нагрузка по прошествии лет будет все более тяжелым грузом ложиться на плечи все меньшего числа людей, ведь согласно «негативному» прогнозу даже вечно позитивного Росстата, население России к середине XXI может рухнуть до уровней XIX века – до 130,6 млн человек. Любопытно, что «пессимистичный» прогноз Росстата соответствует базовому прогнозу ООН, а значит у РФ есть все шансы вылететь из топ-10 стран мира по численности населения. И человеческая цена развязанной Путиным войны, конечно, не идет ни в какое сравнение с уже потраченными на нее триллионами.