Россия: изменение системы голосования закончится злоупотреблениями?

Для адаптации избирательной системы к условиям пандемии власти готовятся расширить практику дистанционного голосования, которая до сих пор применялась лишь в исключительных случаях. Голосование по почте или через интернет может стать обычной практикой.

Однако скрытая цель этих нововведений состоит в том, чтобы обеспечить властям видимость электоральной поддержки на фоне растущего социального недовольства, считают эксперты. В российских реалиях дистанционное голосование может обернуться фальсификациями и новыми преградами для представителей несистемной оппозиции, убеждены они.

Осужденным закрыли дорогу в политику

Принятие законопроекта, исходный вариант которого был посвящен техническим изменениям состава избирательных округов, обернулось сюрпризом. Ко второму чтению единоросс Дмитрий Вяткин предложил дополнить документ нормой, лишающей права избираться людей, осужденных за преступления средней тяжести по пятидесяти уголовным статьям (пока с них не снята судимость, а также — в течение пяти лет после этого). Госдума поддержала инициативу.

До сих пор права избираться были лишены заключенные и недееспособные. Ограничения не распространялись на осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также — на обладателей двойного гражданства или вида на жительство за рубежом.

Автор поправки обосновал ее тем, что приговоренным за преступления средней тяжести уже запрещено работать судьями, прокурорами, полицейскими, пожарными и так далее, поэтому логично лишить их и права претендовать на выборные должности. Однако несовершенство российской судебной системы заставляет некоторых экспертов сомневаться в целесообразности меры.

«Любой человек [в России] может приобрести судимость, занимаясь общественной или экономической деятельностью, [независимо от того] нарушил он закон или нет. [Поэтому] никто из тех, кто осужден и отбыл свой срок, не [должен] лишаться ни активного [когда граждане голосуют], ни пассивного [когда выдвигаются] избирательного права», — говорит правозащитник Динар Идрисов.

Если поражение в правах в пределах судимости еще можно как-то оправдать, то запрет баллотироваться, когда судимость снята или погашена, это уже чистой воды произвол, полагает собеседник. Вместо этого он предлагает указывать сведения об уголовном прошлом в биографических справках кандидатов, размещенных на избирательных участках.

«Сегодня сведения о погашенной судимости [кандидатов], даже по педофильским и коррупционным статьям, не публикуются, поскольку закон предписывает публиковать сведения лишь о непогашенной судимости… Нужен максимум гласности и открытости, а уж избиратель [сам] разберется, стоит ли выбирать человека с двадцатилетней судимостью за кражу шапок или нет», — убежден Идрисов.

В круг «лишенцев» попадут и осужденные за оппозиционную деятельность, например, по статье 212.1 (неоднократное нарушение порядка проведения публичных акций). Норму называют «дадинской», по имени активиста Ильдара Дадина, который был осужден на три года в 2015 году после нескольких задержаний на митингах и пикетах. «Международная Амнистия» назвала процесс «шокирующей и циничной атакой на свободу слова» и объявила Дадина узником совести. Норму также использовали против некоторых участников протестов 2019 года, приуроченных к выборам в Мосгордуму.

В законе перечислены и другие статьи Уголовного кодекса, которые власти считают «антиэкстремистскими», а оппозиция — политическими: 280 (публичные призывы к экстремизму), 280.1 (призывы к сепаратизму), 282 (возбуждение ненависти). Они допускают неоднозначное толкование и применяются неразборчиво, отмечали Совет по правам человека РФ и общественная организация «Роскомсвобода».

«Есть риск роста заказных дел на неугодных политических и общественных деятелей, которых в превентивном порядке будут привлекать к ответственности. Для применения ограничений не обязательно лишать человека свободы, достаточно будет назначить условный срок, после отбытия которого гражданин еще восемь лет не сможет баллотироваться на выборах», — отмечает сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Новые ловушки для оппозиции

Внезапным стало и появление целой серии резонансных поправок в другом законопроекте — «О внесении изменений в статьи 37 и 38 закона "Об основных гарантиях избирательных прав"». Дополнения, внесенные группой единороссов перед вторым чтением, затронули широкий круг вопросов.

Среди прочего, закон ужесточил правила регистрации независимых кандидатов через процедуру сбора подписей (выдвиженцам парламентских партий собирать подписи не нужно). Раньше избирательные комиссии могли отказать соискателям, если смогут забраковать по крайней мере 10% собранных ими подписей. Теперь для этого достаточно признать недостоверными 5% подписей. Поводом могут послужить ошибки, помарки или несовпадение паспортных данных подписанта с информацией о нем в базах МВД.

«В два раза становится проще не допускать кандидатов на выборы», — констатирует Григорий Мельконьянц.

К тому же граждане теперь должны сами вносить в подписные листы свои фамилию, имя и отчество. Раньше они оставляли в бланках лишь роспись, а остальные данные вписывал сборщик, от которого требовали иметь разборчивый почерк. Неясно записанное ФИО может стать дополнительным поводом к отказу в регистрации, считают специалисты «Голоса».

Правда, до 50% подписей теперь можно собирать в электронном виде, через портал Госуслуг. Теоретически, это должно снизить вероятность ошибок. Но в оставшейся половине рукописных подписей всегда можно будет обнаружить 5% брака, отмечают критики.

Зачем дистанционное голосование

Наиболее «революционное» новшество, закрепленное в законе, касается дистанционного электронного голосования «без использования (бумажного) бюллетеня с использованием специального программного обеспечения». До сих пор оно применялось лишь в порядке эксперимента, а теперь может появиться на выборах и референдумах всех уровней.

В Центризбиркоме к идее изначально относились отрицательно. В конце января его руководитель Элла Памфилова высказалась против онлайн-голосования по изменениям в Конституцию РФ, отметив, что «в масштабах страны мы к этому [еще] не готовы».

Однако коронавирус и режим самоизоляции сыграли на руку сторонникам удаленного голосования, которые ссылаются на опыт Южной Кореи, где недавно прошли парламентские выборы (из-за эпидемии избирателям предписали голосовать в разное время, некоторые проголосовали заранее, гражданам необходимо было соблюдать социальную дистанцию, часть голосовали по почте).

Волеизъявление через интернет впервые испытали в 2019 году на выборах в Мосгордуму. Избиратели голосовали через личный кабинет на портале Mos.ru (сайт мэра столицы). Для этого нужно было авторизоваться, получить смс-сообщение с кодом подтверждения и поставить галочку в виртуальном бюллетене. Тайну голосования обеспечивала технология блокчейна. «Проследить путь бюллетеня… практически невозможно», — утверждается на сайте.

Остальные регионы, вероятно, будут голосовать через портал Госуслуг, который уже задействован в избирательном процессе. При этом в Центризбиркоме заявили, что разрабатывают технологию удаленного голосования, не похожую на московскую.

Будет ли такая опция на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, ясно не до конца. Один из авторов закона и некоторые эксперты это отрицали, так как порядок голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает подобной возможности. Однако постановление ЦИК от 20 марта наделяет региональные избиркомы правом проводить дистанционное электронное голосование именно по конституционным поправкам.

Некоторые аналитики убеждены: новация потребовалась, чтобы обеспечить переизбрание провластным кандидатам на региональных выборах 13 сентября и поддержку — поправкам в Конституцию (такое мнение, в частности, высказал политолог Дмитрий Орешкин в интервью «Новой газете»).

Удаленное голосование создает новые риски фальсификаций и может отобрать часть голосов у парламентской оппозиции, полагает депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин.

По его словам, начальники в бюджетной сфере будут в буквальном смысле стоять за спиной сотрудников, наблюдая, как они голосуют через сайт Госуслуг. О практике, когда бюджетников, рабочих, курсантов заставляют голосовать за «Единую Россию», требуя сфотографировать заполненный бюллетень, неоднократно писали СМИ и наблюдатели. Несогласные с такой практикой придумали способы ее обхода, которые, впрочем, не подействуют в случае контролируемого онлайн-голосования.

Схожие опасения вызывает и голосование по почте. Раньше для него требовалось принятие особого регионального закона, а теперь — только решение ЦИК.

«Риски при проведении голосования по почте связаны с тем, что невозможно удостовериться в том, лично и свободно ли голосует избиратель, все ли отправленные избирателями бюллетени учтены, не произошло ли каких-либо манипуляций с конвертами и бюллетенями», — отмечает Григорий Мельконьянц.

Закон расширил список тех, кто может голосовать вне избирательного участка. Теперь так смогут сделать не только больные и инвалиды, но и любой, заявивший об «уважительной причине». Законодатели объясняют это заботой о здоровье и удобстве избирателей.

Однако общественники не раз жаловались на злоупотребления, связанные с возможностью надомного голосования. По словам координатора движения «Наблюдатели Петербурга» Красимира Врански, на прошлогодних губернаторских выборах члены комиссий увозили с участков сотни бюллетеней якобы для голосующих на дому, и заполняли их, сидя в кафе.

«Иногда возможно насильственное включение в список желающих проголосовать на дому, — такие списки заранее предоставляются в комиссию сотрудниками органов соцобеспечения или врачами больниц, однако не всегда по желанию самих избирателей», — отмечают специалисты проекта «Карта нарушений на выборах».

Досрочно-выездное голосование (когда сотрудники избиркома приезжают к избирателям), к которому прибегали, чтобы обеспечить явку на выборах жителей отдаленных и малодоступных местностей, вроде оленеводческих стойбищ в тундре, отныне можно проводить и в поселениях, «где отсутствуют помещения для голосования».

Местом выездного голосования теперь могут стать любые общественные пространства, которые сочтут пригодными избиркомы. «Такое выездное досрочное голосование слабо поддается общественному контролю, поэтому оно может стать удобным инструментом фальсификаций», — считает Григорий Мельконьянц.

«Система выборов трансформируется в направлении, позволяющем их фальсифицировать и подтасовывать результаты. Правящий класс использует ситуацию с эпидемией, чтобы решить свои локальные задачи и возможно дольше сохраниться у власти», — полагает Олег Шеин.