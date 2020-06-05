Россия: изменит ли пандемия градостроительную политику?

Пандемия коронавируса изменила отношение россиян к качеству городской среды. Новые запросы горожан станут вызовом для градостроителей. При этом способов донести свое мнение до властей у жителей может стать меньше, предсказывают опрошенные эксперты.

Людям потребуются более просторные квартиры, доступные медучреждения и благоустроенные районы. Между тем градостроительная политика до сих пор развивалась, скорее, в противоположном направлении. Перемены в стиле жизни усилят конфликты между жителями, чиновниками и застройщиками.

Коронавирус застал города врасплох

В советские времена градостроительство регулировал целый свод санитарно-эпидемиологических требований, некоторые из которых действуют по сей день. Однако в постсоветские годы власти городов и регионов не принимали опасность эпидемий всерьез, полагает руководитель центра экспертиз «Эком» Александр Карпов.

Так, в проекте Стратегии социально-экономического развития Москвы до 2025 года нет ни слова о предотвращении эпидемий, а в аналогичном документе Санкт-Петербурга санитарно-эпидемиологические нормы упомянуты лишь однажды, в связи с вопросом о состоянии рабочих мест.

«Если этого нет в стратегии, то [нет и в] градостроительной политике, потому что эта политика – реализация [стратегии]», — поясняет Карпов.

Хотя нормы, касающиеся кубатуры и освещенности жилых помещений, площади зеленых насаждений и так далее не отменены, контроль над их соблюдением ослаб.

«Когда [смысл требований] забывают…, знание превращается в ритуал. Этот ритуал кто-то соблюдает, кто-то – нет, а кто-то его извращает», — констатирует собеседник.

Во многом такая ситуация сложилась из-за перехода градостроительства на коммерческие рельсы, считает Гвидо Секи, доцент кафедры географии человека Латвийского университета в Риге, исследующий трансформацию постсоветских городов.

«Неолиберальная логика постсоциалистического периода привела к… коммерциализации и эксплуатации пространства… По нынешней логике… разработчик проекта в Москве [или другом крупном городе] хочет в первую очередь максимизировать прибыль на единицу земли», — отмечает ученый.

Это приводило к многочисленным конфликтам по поводу уплотнительной застройки, вырубки парков и скверов, и так далее. Многие боятся, что перенаселенные и бедные социальной инфраструктурой окраинные районы со временем превратятся в гетто. Коронакризис может еще больше накалить атмосферу, дав недовольным горожанам новую пищу для опасений.

Новые требования к жилью

Средняя площадь квартир в новостройках сократилась за десятилетие на 22%, писал «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование ЦИАН. Эксперты объясняют это бумом строительства малогабаритных квартир-студий в многоэтажках. Минимальная площадь такого жилья в столице – менее двадцати квадратных метров, то есть на треть меньше типовой хрущевской «однушки».

Тенденция вызывает беспокойство как общественности, так и некоторых губернаторов. Глава Ленобласти Александр Дрозденко недавно ограничил минимальную жилплощадь в проектируемых домах тридцатью квадратными метрами (позднее требования смягчили), сообщал сайт 47news.

«Не хочу, чтоб наше население жило в квартирах-студиях, ведь благодаря ним у нас вечные проблемы стоянок, садов, поликлиник. Мы сжимаем жильё и увеличиваем нагрузку (на инфраструктуру). Это же не квартиры, а пеналы или шкафы-купе», — объяснил решение чиновник.

Пандемия выявила новые недостатки «квартир-пеналов» и «домов-муравейников».

«Длительное время была [популярна] мысль, что функции квартиры как убежища сокращаются и значительная их часть выносится в общественное пространство: “Готовить дома не обязательно – можно сходить в ресторан”, “Не нужен спорткомплекс дома – можно заниматься в спортзале” и так далее. Но люди, которые… продвигали эту политику, забыли, что у каждого человека бывает период уязвимости, болезни [когда] он лишен возможности выходить. Сегодня мы все оказались в [таком] положении», — говорит руководитель «Эком» Александр Карпов.

О том, что маленькие квартиры теряют привлекательность в глазах покупателей, говорят и другие эксперты. Самоизолируясь вместе с домочадцами, люди острее чувствуют дефицит личного пространства. Тем, кто перешел на удаленную работу, теснота мешает организовать рабочее место.

Еще недавно считалось, что балконы уходят в прошлое. Некоторые застройщики проектировали жилые дома без этих «архитектурных излишеств». Однако в эпидемию, когда у людей нет возможности гулять, балконы, лоджии и террасы вновь набирают популярность, отмечает издание «Деловой Петербург».

Некачественная вентиляция может стать каналом распространения коронавируса, считают многие как в России, так и за рубежом. Роспотребнадзор опровергает слухи, однако переубедить удается не всех.

«Вентиляцию плохо проектируют. Она… переносит воздух между квартирами, что опасно в любой ситуации, не только в ситуации с коронавирусом», — говорит Карпов.

По мнению эксперта, власти должны сделать ставку на увеличение площади строящихся квартир и облегчить перепланировку старых, чтобы сделать их более просторными. Реализовать эту цель можно, изменив правила застройки. При этом просто вернуться к советской системе нормирования не получится, уверены как директор «Эком», так и Гвидо Секи.

«В Петербурге нормируется количество квадратных метров [жилья] на гектар участка [отведенного под строительство]… Это приводит к тому, что застройщики пытаются как можно больше жилых единиц (квартир) втиснуть в заданное количество квадратных метров. Отсюда и квартиры-студии… Все параметры земельного участка должны быть связаны с квартирой как местом, где проживает семья, [а не с квадратными метрами]», — считает Карпов.

Окраинные районы больше не будут «спальными»

Дистанционная занятость, которая, по прогнозам, станет после пандемии все более распространенным явлением, превратит спальные районы в новые центры социальной жизни, полагает эксперт в области городской экологии российского отделения «Гринпис» Василий Яблоков.

«Полицентричность, когда центры труда расположены не в центре города, а рассредоточены…, [потребует, чтобы окраинные] районы стали комфортными для жизни. Там должно быть достаточно инфраструктуры — и социальной, и зеленой. Если люди будут больше привязаны к своему месту жительства, они не должны ехать полчаса до какого-то парка, чтобы побегать», — говорит эколог.

Между тем сегодня нехватка зелени, социальных учреждений и возможностей для досуга является типичной проблемой «спальников».

Медицина должна стать доступнее

Коронокризис обострил проблему нехватки больниц и поликлиник. За два десятилетия, согласно данным Росстата, число больничных коек в РФ сократилось на полмиллиона (1,17 млн. в 2018-м против 1,67 в 2000-м).

По оценкам некоторых экспертов, к концу 2010-х количество медучреждений упало до уровня начала ХХ века. Это объясняют многолетней политикой оптимизации системы здравоохранения, в рамках которой многие из них были закрыты или укрупнены.

На нехватку поликлиник жалуются, в частности, жители новых окраинных районов. Закрытие медучреждений нередко порождает протесты.

«В 2000-х наблюдалось увеличение расходов на здравоохранение… [Но] также верно и то, что с 2012 года сектор подвергся значительному воздействию мер жесткой экономии. Это ни в коем случае не чисто российская проблема — это общая тенденция в постсоциалистическом пространстве и за его пределами (посмотрите, например, на Италию). Но ясно, что в такой большой стране [как Россия] неравенство в отношении количества и качества обеспечения благосостояния естественно усиливается в условиях кризиса», — говорит Гвидо Секи.

По мнению ученого, коронакризис может стимулировать рост низовых инициатив, требующих расширения медицинской инфраструктуры, особенно на периферии. Возможно, они найдут прагматичных сторонников в политическом истеблишменте, надеется исследователь.

Изменения должны коснуться и проектирования медицинских зданий, которые часто страдают дефицитом пространства, считает Александр Карпов. Например, многочасовые очереди карет скорой помощи у «коронавирусных» больниц Петербурга в горздраве объясняли низкой пропускной способностью приемных покоев и смотровых.

«Врач должен иметь возможность вести прием в двух кабинетах […], не приостанавливая [его], пока один кабинет обеззараживают. Это [предполагает] огромное резервирование площадей», — отмечает эксперт.

Общественный транспорт больше не панацея

Еще недавно общественный транспорт рассматривался как экологичная альтернатива личным авто. Сегодня он воспринимается как потенциальный источник заражения. Возможно, страхи перед переполненными вагонами метро и автобусами не исчезнут и в дальнейшем, предполагают некоторые комментаторы. После эпидемии властям стоит всерьез задуматься о «велосипедизации» городов, считает Василий Яблоков из «Гринписа».

«С одной стороны, [велосипеды] — это личный транспорт (т.е. люди не находятся в близком контакте). [С другой], в нынешних условиях, когда у людей снижена физическая активность, велосипед — это польза для здоровья. Поэтому многие [зарубежные] города сейчас делают временную велоинфраструктуру, чтобы увеличить поток велосипедного транспорта», — отмечает собеседник.

Ажиотажный спрос на велосипеды, мопеды, электросамокаты наблюдается как за границей, так и в России. В мегаполисах набирают популярность велошеринг и другие подобные сервисы. Но для того, чтобы они составили конкуренцию автомобилям, не хватает инфраструктуры.

«[У мэрии Москвы] есть хороший план по развитию велоинфраструктуры, [но] появился [он] давно, а к проектированию так и не приступили. Велодорожки есть [только] в центре и парках. Нет нормальной инфраструктуры для парковки и хранения велосипедов. В Петербурге… было заявление главного архитектора о том, что строительство дорог и реконструкция улиц должны сопровождаться проектированием велодорожек. [Презентован] прекрасный проект велосипедизации Васильевского острова. Но пандемия притормозила все инициативы, и хорошие, и плохие», – говорит специалист «Гринписа».

По мнению эксперта, массовый переход на «удаленку» снизит нагрузку на транспортную сеть, что пойдет на пользу окружающей среде, особенно если власти прислушаются к рекомендациям «зеленых».

Вместе с тем, добавляет Яблоков, спад активности городских движений вследствие карантина способствует продвижению антиэкологических инициатив и непопулярных в обществе проектов.

Демократии становится все меньше

Пандемия стала удобным поводом ограничить проведение публичных слушаний, с помощью которых жителям удавалось блокировать спорные градостроительные начинания, считает депутат муниципального совета московского района Зюзино Александр Замятин.

В прошлом году федеральный и городской градостроительные кодексы дополнили поправками, позволяющими заменять слушания оффлайн «общественным обсуждением» в интернете. По словам Замятина, до коронакризиса норму применяли редко. Эпидемия стала подходящим моментом, чтобы изменить процедуру.

«[Публичные слушания] — это когда люди собираются в актовых залах или культурных центрах, [к ним] приходит проектировщик, ответственный чиновник, и люди их “допрашивают”… Общественное обсуждение — это когда потенциально конфликтные, стрессовые для чиновников процессы переводятся в интернет, где они рассчитывают лучше их контролировать», — объясняет Замятин.

Чтобы принять участие в обсуждении, москвич должен зарегистрироваться на сайте «Активный гражданин», ознакомиться с проектом и оценить его. Электронный формат позволяет сэкономить время и не нарушать карантин, считает председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По мнению критиков, онлайн-обсуждение оставляет человека один на один с сотнями страниц малопонятных документов.

«[На публичных слушаниях] есть экспозиция, около которой соседи встречаются, делятся своим мнением. Появляются люди, которые во всем разобрались. Карантин все это перекрывает. [При онлайн-обсуждении] люди затрудняются сформулировать свою позицию», — уверен мундеп.

Те, кто не зарегистрирован на портале мэрии, не получают уведомлений о начале обсуждений и не могут принять в них участие. То же касается пожилых людей, не пользующихся интернетом. Все это делает процедуру дискриминационной, считает собеседник.

В новом формате обсуждается потенциально конфликтный вопрос о перепланировке кварталов в рамках программы реновации советских пятиэтажек.

«У меня в Зюзино три четверти площади района должны быть перестроены [в рамках программы реновации]. Люди, большинство из которых живут в пятиэтажках, хотят знать, куда их переселяют, кто и когда… В Зюзино порядка 90 тыс. жителей, а обсуждали проект застройки в интернете порядка 1 тыс., т.е. [абсолютное большинство населения] выключены из процесса. Люди, выпавшие из орбиты, в бешенстве. Пожилые спрашивают меня: «Какого черта я не могу оставить свое мнение?», — рассказывает Замятин.

Властям может понравиться практика «радикального отчуждения людей от градостроительной политики», и следствием эпидемии может стать полная отмена не-виртуальных дебатов о развитии территорий, опасается собеседник.