Россия: индикаторы проблем

Какой станет российская наука в 2030-м? Красивую картинку уже нарисовали. (Фото: Markus Winkler, Unsplash, bit.ly/3cCrYP7)

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Программа фундаментальных научных исследований (2021-2030), разработанная Российской академией наук и принятая 31 декабря 2020 года правительством Российской Федерации, в очередной раз подтвердила официальный курс страны на достижение глобального лидерства в науке и образовании. В программе сформулированы задачи по «обеспечению конкурентоспособности и научного лидерства Российской Федерации», поставлена задача обеспечить готовность страны к появлению «больших новых вызовов».

Наибольший вызов данной программе – сама политика российского государства в области науки и образования последних лет. Эта политика – прежде всего, в сфере свободы ученых и преподавателей, – создает серьезные препятствия в реализации амбициозных фундаментальных программ.

В теории и на практике

Свобода творчества. Перед российскими министерствами и ведомствами ставится задача создания условий «для свободного научного творчества с учетом возможности для научных организаций, исследовательских коллективов и других участников исследований выбирать и сочетать направления исследований, формы взаимодействия при решении исследовательских задач с целью реализации и развития интеллектуального потенциала российской науки».

Несмотря на бюрократические формулировки, трудно не заметить прямые отсылки к логике традиционных академических свобод на исследования. При этом уровень этих свобод в России, согласно проекту по оценке демократических институтов V-DEM, довольно низкий. И ситуация от года к году ухудшается.

Не ясно, за счет чего будет выполнена в этом контексте задача создания условий для «свободного творчества».

Управление исследованиями. Следующая задача – «формирование эффективной системы управления фундаментальными и поисковыми научными исследованиями, обеспечивающей повышение результативности, значимости и востребованности полученных результатов научных исследований для развития национальной экономики и общества».

К сожалению, Россия является примером «недостойного правления» (bad governance) при реализации государственных проектов и программ. В этих условиях формирование эффективной системы управления наукой и высшим образованием – задача труднодостижимая.

Международное сотрудничество. Следующая цель – обеспечение «эффективного и взаимовыгодного международного научно-технологического сотрудничества с целью повышения роли российской науки в мире и привлечения иностранных партнеров к участию в проведении научных исследований в Российской Федерации», а также «повышение доли статей в соавторстве с иностранными исследователями».

Эта задача сталкивается с агрессивной внешней политикой России, серьезным осложнением отношений с ведущими технологическими державами, высоким уровнем изоляции России, а также шпиономанией, которая сильно препятствует как эффективным международным проектам, так и повышению роли российской науки в мире.

Престиж науки. Наконец, еще одна задача, поставленной Программой, – «распространение научных знаний, популяризация достижений фундаментальной науки в обществе и повышение престижа науки в стране».

Последние законодательные инициативы напрямую подрывают и эту задачу. Поправки к Закону об образовании, которые были приняты 16 марта, ставят такую активность под прямой контроль государства и фактически создают цензуру для активности такого рода.

Программа фундаментальных научных исследований (2021-2030) уточняет и развивает прежние государственные программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и «Развитие здравоохранения».

В ранее принятой программе «Научно-технологическое развитие» детально прописаны индикаторы оценки успешности и указаны бюджетные параметры.

Индикаторы успеха

Индикаторы успеха в программе «Научно-технологическое развитие» в области высшего образования довольно скромны.

Рейтинги. Вместо амбициозной программы 5-100-2020, предполагавшей попадание пяти российских вузов в топ-100 мировых рейтингов международного образования, теперь речь идет о «месте Российской Федерации в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных рейтингов университетов». Также ставится задача обеспечить «устойчивое присутствие российских университетов в глобальных институциональных и предметных (отраслевых) рейтингах».

Очевидно, этот индикатор уже достигнут. По данным Минобрнауки России, 48 университетов входят в топ-500 различных международных рейтингов.

Публикации и цитируемость. Многократно обсуждавшийся критерий – место России в индексируемых базах научных статей. Хотя России и удалось войти в десятку стран по количеству публикаций, однако никак не удается выйти на такую же позицию по цитируемости. Количество статей не переходит в качество (научную цитируемость).

Международные проекты. В программе развития науки и высшей школы упор делается на «количество международных проектов класса “мегасайнс”», а также «созданных и функционирующих научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций». Таких центров/проектов должно быть создано не менее пятнадцати.

Бюджетная поддержка

Амбициозные планы должны быть подкреплены соответствующей бюджетной политикой.

Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, на развитие программы фундаментальных исследований по линии программ «Научно-техническое развитие Российской Федерации» и «Развитие здравоохранение» выделено более 2,1 трлн рублей. Эту сумму предполагается выделить до 2030 года.

Другими словами, в год на развитие прорывных научных исследований в среднем будет выделяться около 3 млрд долларов.

При этом, в связи с кризисом и сокращением бюджета, финансирование науки в прошедшем 2020 году было снижено на 6,3 процента. Не исключено, что такая тенденция продолжится.

Россия продолжает оставаться в десятке стран по инвестициям в исследования – в расчете по паритету покупательной способности национальных валют. Однако в целом государство тратит на это чуть менее 1 процента ВНП. По абсолютным цифрам Россия уступает ведущим технологическим державам – Германии, Японии, США и Китаю – более чем в 10 раз.

В результате Россия в отношении расходов на НИОКР к ВВП занимает 34 место в мире.

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Трудно рассчитывать на успех такого направления фундаментальных научных исследований, как «разработка нового понимания функций государства, свободного от априорно негативной интерпретации государственной активности».

Именно государственная активность, прежде всего по ограничению академических прав и свобод, активность, выраженная в агрессивной внешней политике и внутренней цензуре, создает ту самую «негативную интерпретацию государственной активности».

Цели, перечисленные в документах, вряд ли будут достигнуты – с учетом перечисленного.